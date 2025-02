https://www.caitlinjohnst.one/p/the-nonstop-military-operation-known

Die ununterbrochene Militäroperation, bekannt als Israel

Caitlin Johnstone

6. Februar 2025

Israel zerstört Wohngebäude im Westjordanland, brennt Häuser im Libanon nieder und baut Militäreinrichtungen in Syrien, während es gleichzeitig weiterhin Zivilisten in Gaza tötet.

Das ist es, was in der ununterbrochenen Militäroperation, bekannt als Israel, als friedliche Zeiten durchgeht.

❖

Meine Social-Media-Feeds sind derzeit voll von Anhängern der Demokratischen Partei, die vor Freude über Trumps ethnische Säuberungspläne für Gaza quietschen und so tun, als würde dies ihre Entschuldigung für die völkermörderischen Gräueltaten der Biden-Harris-Regierung in den Monaten vor der Wahl im vergangenen November völlig rechtfertigen.

Niemand, der sagt: „Haha, ihr Idioten hättet Kamala wählen sollen, um die Palästinenser zu schützen“, hat jemals die Palästinenser unterstützt. Das sind alles dieselben Leute, die letztes Jahr allen gesagt haben, sie sollen die Klappe halten, was Gaza angeht, und aufhören, sich einem aktiven Völkermord zu widersetzen. Die können mich mal.

Sie alle sagen:

Ich wette, ihr dummen Kommunisten wünscht euch jetzt, ihr hättet Kamala unterstützt, was? Ihr hättet eine Präsidentin haben können, die Palästinenser einfach nur in die Luft jagen und verbrennen will, anstatt sie ethnisch zu säubern! Aber NEIN, ihr habt euch entschieden, zu Hause zu bleiben oder Jill Stein zu wählen, also bekommt ihr jetzt Massenvertreibungen statt der süßen, sanften Umarmung des unaufhörlichen militärischen Höllenfeuers.

Ich wette, Sie fühlen sich jetzt so dumm. Sie hätten freundlichere, höflichere Massengräueltaten haben können. Sie könnten hier sitzen und sich selbstgefällig und korrekt fühlen wie ich, anstatt dort zu sitzen und sich wie ein Idiot zu fühlen, weil Sie auf Ihrer unrealistischen Fantasie von Ponys und Einhörnern bestanden haben, einen aktiven Völkermord nicht zu unterstützen. Jetzt müssen Sie dort sitzen und zusehen, wie sie Gaza ethnisch säubern und weinen, während ich zuschaue und masturbiere.

Jetzt müsst ihr mit eurer Entscheidung leben, ihr unverschämten, hochnäsigen Tagelöhner. Bald werdet ihr um eine Chance BETTELN, eine Regierung zu unterstützen, die 15 Monate lang Gaza in Schutt und Asche gelegt hat, aber es ist zu spät. Bei der nächsten Wahl werden wir euch dazu bringen, für ein ehemaliges IDF-Mitglied zu stimmen, das den Iran mit Atomwaffen angreifen will, nur um sicherzustellen, dass ihr eure Lektion gelernt habt. Und dann werden wir euch IMMER NOCH bespucken.

Schämt euch. Schämt euch, dass ihr nicht auf den Kokosnuss-Zug aufgesprungen seid, als ihr die Chance dazu hattet. Ihr hättet einen Holocaust unter der Aufsicht einer kompetenten und wortgewandten farbigen Frau haben können. Jetzt bekommt ihr ethnische Säuberungen von einem orangefarbenen Clown, der gemeine Tweets absetzt. Ich hoffe, ihr werdet alle ins Westjordanland deportiert, und dann hoffe ich, dass das Westjordanland ausgelöscht wird – von einem Demokraten!

❖

Ein australischer Sportjournalist wurde gerade gefeuert, weil er sachliche Informationen über Israels völkermörderische Gräueltaten in Gaza retweetet hat. Ihm wurde gesagt, der Grund dafür sei, dass sich Juden in Melbourne durch den Klang seiner Stimme „unsicher fühlen“. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich passiert.

❖

Dieselben Leute, die sagen, dass der Nahe Osten immer im Krieg ist, weil mit Arabern oder Muslimen etwas nicht stimmt, werden völlig ausrasten, wenn man vorschlägt, dass die beispiellosen Gräueltaten und Missbräuche des Westens in den letzten fünf Jahrhunderten darauf zurückzuführen sind, dass mit weißen Menschen etwas nicht stimmt.

❖

https://x.com/caitoz/status/1886959030415057230

❖

Ich höre einige Leute sagen, dass Trump mit seiner verrückten Position zu Gaza viel von seiner Basis verloren hat, aber das stimmt nicht. Die Trump-Anhänger werden ihn mit überwältigender Mehrheit unterstützen, egal wie schlecht er sich in Bezug auf Gaza oder irgendetwas anderes verhält. Höchstens werden sie ein oder zwei Tage lang wütend sein und dann wieder zur Tagesordnung übergehen, wenn rechte Experten anfangen, eine Geschichte über eine Dragqueen, die einen Eiswagen fährt, oder was auch immer, zu verbreiten.

❖

Es ist so frustrierend zu hören, wie sich Beamte der Trump-Regierung mitfühlend darüber äußern, wie verwüstet und unbewohnbar Gaza geworden ist, als wäre es von einer tragischen Naturkatastrophe getroffen worden, anstatt von einer vorsätzlichen Abrisskampagne, die sie alle die ganze Zeit zu 100 % unterstützt haben.

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Mike Waltz, sagte gerade auf CBS: „Ich meine, Sie haben buchstäblich fast zwei Millionen Menschen, die an einem Ort leben, an dem es Tausende und Abertausende nicht explodierter Kampfmittel und Bomben gibt. An manchen Stellen gleicht es einem Minenfeld. Sie haben Gebäude, die einstürzen und unsicher sind. Sie haben kein Abwasser, kein fließendes Wasser. Durch diesen Krieg, den die Hamas am 7. Oktober begonnen hat, ist es völlig unbewohnbar geworden.“

Waltz ist ein bösartiger Kriegstreiber, der seit Oktober 2023 alle völkermörderischen Gräueltaten Israels in Gaza unterstützt hat. Jetzt, da die Agenda von der Zerstörung Gazas zur ethnischen Säuberung übergegangen ist, heißt es: „Oh nein, seht nur, der Ort ist gefährlich und unbewohnbar! Was bleibt uns anderes übrig, als all diese armen, unglücklichen Seelen dauerhaft in Flüchtlingslager in der Sinai-Wüste umzusiedeln?“

In der Millisekunde, in der sich die Agenda änderte, verschob sich die Erzählung von „Die IDF ist die moralischste Armee der Welt! Sie treffen außergewöhnliche Vorsichtsmaßnahmen, um das Leben der Zivilbevölkerung in ihrem gerechten Verteidigungskrieg zu schützen!“ zu „Wisst ihr Typen denn nicht, dass in Gaza nichts mehr steht und die gesamte zivile Infrastruktur vollständig zerstört wurde? Der ganze Ort ist mit nicht explodierten Bomben übersät! Ihr erwartet, dass die Menschen dort LEBEN?? Was für Monster seid ihr denn?“

Der einzige Grund, warum sie damit durchkommen, ist, dass es einen Wechsel in der Präsidialverwaltung gegeben hat, sodass sie so tun können, als hätten sie eine Katastrophe geerbt, die nichts mit ihnen zu tun hat, und sie nur so gut wie möglich darauf reagieren. In Wirklichkeit war die ethnische Säuberung der palästinensischen Gebiete schon immer ein israelisches Anliegen, und zwar schon seit Generationen vor dem 7. Oktober, und sowohl Biden als auch Trump waren schon immer teuflisch darauf bedacht, Israel alles zu geben, was es will. Wenn man aufhört, sich auf das zweihändige Marionettenspiel der amerikanischen Parteipolitik zu fixieren, und die US-israelische Machtstruktur als Ganzes betrachtet, sieht es einfach so aus, als würde ein Imperium ein Stück Land niederbrennen, das es sich unter den Nagel reißen wollte, und dann den Überlebenden sagen, sie sollen gehen. Und genau das ist es.

Es ist interessant, wie das US-Imperium seine Interessen auf der Grundlage dessen vorantreibt, welche Präsidenten für den Job am besten geeignet sind. Trump hätte es viel schwerer gehabt, das zu tun, was Biden getan hat, weil all die „Trump ist buchstäblich Hitler!“-Liberalen den Widerstand gegen den Gaza-Holocaust viel mehr zum Mainstream gemacht hätten. Biden hätte es viel schwerer gehabt, das zu tun, was Trump tut, weil seine Fraktion sich als gesetzestreue Verfechter der regelbasierten internationalen Ordnung darstellen muss; zu sagen: „Ja, wir holen diese Leute da raus und übernehmen Gaza, damit wir ein paar schöne Immobilien machen können“, hätte nicht zu ihrem Image gepasst.

Alle Demokraten, die sagen: „Sie hätten Harris wählen sollen, weil Trump in Bezug auf Gaza viel schlimmer ist!“, und alle Republikaner, die sagen: „Was kann Trump noch tun? Er hat von Biden ein unlösbares Problem geerbt!“, haben (bestenfalls) den Sinn der Sache völlig verfehlt. Biden und Trump sind nur die Namen und Gesichter der Operation; die Operation selbst ist eine einheitliche Bewegung zur dauerhaften Beschlagnahme palästinensischen Landes. Wenn mächtige Menschen das bekommen, was sie schon immer wollten, ist das selten ein glücklicher Zufall. Es ist das Ergebnis bewusster, kalkulierter Handlungen, die in diese Richtung unternommen wurden. Die Gesichter, die diesen Handlungen vorangestellt werden, sind irrelevant.

__________________

Übersetzt mit Deepl.com

__________________

