https://www.middleeasteye.net/opinion/if-trump-tries-take-over-gaza-palestinians-will-die-where-they-stand



Wenn Trump versucht, Gaza zu übernehmen, werden Palästinenser auf der Stelle sterben

David Hearst

5. Februar 2025

Der US-israelische „Sanierungsplan“ muss beim wahren Namen genannt werden: ethnische Säuberung in einem Ausmaß, wie es seit dem von den Nazis besetzten Europa nicht mehr vorgekommen ist

Eine palästinensische Frau und Kinder sitzen am 5. Februar 2025 inmitten der Trümmer zerstörter Gebäude in Jabalia im Norden des Gazastreifens (Omar al-Qattaa/AFP)

Wir alle haben die Rolle des ehemaligen Präsidenten der USA, Joe Biden, als Generalquartiermeister für Israels völkermörderische Kampagne in Gaza angeprangert. Und das zu Recht.

Aber Biden hat mehr getan, als einen Krieg 15 Monate lang weiterzuführen. Er hat den Grundstein für etwas viel Schlimmeres gelegt. Es ging nicht nur um Ohnmacht, sondern um vorsätzliche Böswilligkeit.

Das hat sein Nachfolger, Donald Trump, nun in Worte und Politik gefasst.

Einige, insbesondere diejenigen, die in den Swing States für Trump gestimmt haben, wurden in dem Glauben gewiegt, dass Trump nach den großen Schrecken, die unter Bidens Aufsicht geschehen sind, es nur besser machen könnte.

Sie wurden in dem Glauben gewiegt, dass Trump es ehrlich meinte, als er den Krieg im Gazastreifen beenden wollte, wenn auch aus den falschen Gründen.

Bei seiner Amtseinführung im vergangenen Monat umgab sich Trump mit den Familien der Geiseln. Sein Nahost-Gesandter Steve Witkoff hatte den Waffenstillstandsvertrag überhaupt erst durchgesetzt, sodass sie davon ausgingen, dass Trump Druck auf den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu ausüben würde, um den Austausch von Geiseln und Gefangenen fortzusetzen.

Wie sehr sie sich alle irrten.

Viele derjenigen, die für Trump gestimmt haben, nahmen die völkermörderischen Implikationen seines Wunsches, Gaza in die Riviera des östlichen Mittelmeers zu verwandeln, nicht ernst, ebenso wenig wie die Überlegungen seines Schwiegersohns Jared Kushner über all das „wertvolle Grundstück am Wasser“. Sie erkannten auch nicht, dass Trump seine Politik auf der Grundlage der Person gestaltet, mit der er zuletzt gesprochen hat.

Klares Mandat

Als das Wall Street Journal berichtete, dass Trumps Idee, Gaza zu übernehmen, selbst seine engsten Mitarbeiter überraschte, war dies ein Beispiel für Trumps improvisierte Außenpolitik.

Trumps Improvisationen müssen selbst seine engsten Anhänger verwirren. Er kandidierte mit dem Versprechen, alle Kriege zu beenden, in die Biden verwickelt war. Nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt erteilt er Israel nicht nur das Mandat, seinen Krieg gegen Gaza fortzusetzen, sondern er steht auch dazu.

Nach nur einem Treffen mit Netanjahu hatte der oberste Immobilienentwickler versprochen, Gaza als US-Eigentum zu übernehmen und eine „Abrissfläche“ in ein Paradies zu verwandeln.

Er sagte, er würde es für die „Menschen im Nahen Osten“ entwickeln, mit anderen Worten auch für israelische Siedler.

Der Mann, der Gaza zerstört hatte, saß nur einen Meter entfernt und konnte sein Grinsen nicht unterdrücken. Trump hatte ihm gerade alles gegeben, was selbst Bidens instinktiver Zionismus nicht konnte.

Netanjahu verlässt Washington mit einem klaren Auftrag. Es geht nicht, wie wir alle dachten, darum, den Krieg zu beenden, sondern darum, ihn zum Krieg zu drängen. Dies ist die unvermeidliche Konsequenz von Trumps Worten, wenn er sie in die Tat umsetzt.

Die Demütigung all dieser Bilder von Geiselbefreiungen mit Hamas-Kämpfern – in neuen Uniformen und unversehrten Jeeps, fest in der Hand – liegt hinter dem israelischen Staatschef. Und so haben sich auch die beträchtlichen militärischen und politischen Kräfte der extremen religiösen Rechten in Israel gefügt.

Trump und Netanjahu schmieden Pläne für eine gewaltsame Massenumsiedlung des palästinensischen Volkes, die alle anderen seit 1948 stattgefundenen in den Schatten stellen würde

Die Eile, mit der Itamar Ben Gvir, der ehemalige nationale Sicherheitsminister und de facto Anführer der religiösen zionistischen Rechten, nach Trumps Pressekonferenz wieder ins israelische Kabinett eintrat, sprach Bände. Ben Gvir sagte, dass seine Partei der Koalition wieder beitreten würde, wenn Trump seinen Plan in die Tat umsetzen würde.

Noch nie zuvor war der Traum ihres Lebens, der Traum von Großisrael, das sich vom Fluss bis zum Meer erstreckt, zum Greifen nah.

Trump sagte und tat noch viel mehr. An einem Tag machte er den Waffenstillstandsvertrag zunichte, der über einen Zeitraum von 15 Monaten ausgehandelt worden war. Er kündigte nicht nur einseitig die dritte Phase auf, die die Rückführung aller Leichen und den vollständigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus Gaza vorsieht, sondern stellte auch die zweite Phase ernsthaft in Frage, in der alle verbliebenen lebenden Geiseln freigelassen werden sollten.

Trump sagte, er sei „nicht zuversichtlich“, was die langfristigen Aussichten des Waffenstillstands im Gazastreifen angeht. Am Dienstag bestätigte Witkoff, dass die Regierung zwar „hoffnungsvoll“ in Bezug auf Phase zwei sei, Phase drei jedoch vom Tisch sei.

Gefahr des Zusammenbruchs

Angenommen, diese Flut von Kehrtwendungen der USA in Bezug auf das Abkommen, das in Doha unterzeichnet wurde, hält an, welchen Anreiz gibt es dann für die Hamas, weiterhin Geiseln freizulassen, selbst in der aktuellen Phase des Abkommens?

Wir haben erst etwa die Hälfte der ersten Phase des Abkommens hinter uns, die die Freilassung von 33 Geiseln im Austausch gegen Hunderte von palästinensischen Gefangenen vorsieht.

Warum sollte die Hamas weiterhin Geiseln freilassen, wenn sie weiß, dass sie ausgelöscht werden? Welchen Wert haben die von den USA unterzeichneten Dokumente überhaupt noch?

Dies ist die klare Schlussfolgerung aus der Reaktion von Basem Naim, einem Mitglied des Politbüros der Hamas. Er sagte, die Hamas sei dem Waffenstillstandsabkommen verpflichtet, solange Israel es sei, aber „jede Manipulation bei der Umsetzung des Abkommens könnte es zum Scheitern bringen“.

Und was hat Netanjahu Trump über das besetzte Westjordanland erzählt? Das werden wir erst in ein paar Wochen erfahren, aber die Anzeichen sind bedrohlich.

Auf die Frage, ob Trump die israelische Souveränität über „Judäa und Samaria“ unterstütze – was die Annexion der Gebiete B und C bedeutet, die mehr als zwei Drittel des illegal besetzten Westjordanlandes ausmachen – fand Trump warme Worte.

„Sie sind sehr gut vertreten, und die Menschen mögen die Idee, aber wir haben noch keine Position dazu bezogen. Aber das werden wir – wir werden in den nächsten vier Wochen wahrscheinlich eine Ankündigung zu diesem sehr spezifischen Thema machen“, sagte Trump.

Es ist jetzt offensichtlich, dass es im Gazastreifen nicht mehr um einen Kampf zwischen einer palästinensischen Widerstandsgruppe und Israel geht. Es geht nicht einmal mehr um den Gazastreifen.

In einem Moment der Geschichte, in dem die palästinensische Identität und die Forderung nach palästinensischer Selbstbestimmung ihren Höhepunkt erreicht haben – und zwar ausschließlich als Folge dessen, was Gaza und das besetzte Westjordanland erleiden – schmieden Trump und Netanjahu Pläne für eine gewaltsame Massenumsiedlung des palästinensischen Volkes, die alle anderen seit 1948 stattgefundenen Umsiedlungen in den Schatten stellen würde.

Existenzielle Bedrohung

Trumps zweite Amtszeit stellt eine existenzielle Bedrohung für alle Palästinenser dar, unabhängig davon, wo sie leben, sowie für die Mehrheit der Bevölkerung, die heute zwischen dem Fluss und dem Meer lebt. Es muss auch klar sein, dass Trumps Pläne eine enorme Sicherheitsbedrohung für Europa selbst darstellen.

Wenn die Ankunft einer Million Syrer die Mitte-Rechts-Regierung der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel zum Scheitern verurteilte und eine neue Periode der deutschen Geschichte einleitete, in der die extreme Rechte erneut die Demokratie bedrohte, wie könnten dann Millionen Palästinenser den Frieden der Festung Europa stören?

Sorry Trump, die Palästinenser werden nicht auf „Make Gaza Great Again“ hereinfallen

Mehr lesen »

Vielleicht erkennen die europäischen Staats- und Regierungschefs endlich, wie dumm und unbeholfen es von ihnen war, Israel in seinem Krieg gegen Gaza bedingungslos zu unterstützen, und wohin diese Politik sie jetzt führt. Europa erkennt endlich, was jeder Araber und Palästinenser vom ersten Tag an als das eigentliche Ziel dieses Krieges kannte: die gewaltsame Vertreibung von Millionen Palästinensern aus Palästina.

Trump schob die Warnungen der Saudis, Jordanier und Ägypter, diese Politik mit Israel fortzusetzen, munter und gebieterisch beiseite. Das war töricht von ihm.

Nur wenige Stunden nachdem Trump gesagt hatte: „Saudi-Arabien wird sehr hilfreich sein. Und sie waren sehr hilfreich. Sie wollen Frieden im Nahen Osten. Es ist ganz einfach“, gab das Königreich seine bisher schärfste Erklärung ab. Das saudische Außenministerium unterstrich die „entschlossene und unerschütterliche“ Haltung des Königreichs zur palästinensischen Eigenstaatlichkeit und widersprach damit Trumps Behauptung, Saudi-Arabien stelle keine solche Forderung.

In der Erklärung heißt es weiter: „Das Königreich Saudi-Arabien bekräftigt außerdem seine unmissverständliche Ablehnung jeglicher Verletzung der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes, sei es durch israelische Siedlungspolitik, Landaneignung oder Versuche, das palästinensische Volk von seinem Land zu vertreiben.“ Es bezeichnete seine Position als „nicht verhandelbar“.

Dies ist die stärkste – und schnellste – Reaktion, die das Königreich auf eine Ankündigung eines US-Präsidenten seit Menschengedenken gezeigt hat. Und es ist kein Zufall, dass diese Erklärung veröffentlicht wurde.

Grund für einen Krieg

König Abdullah von Jordanien ist dabei, mit einer ähnlichen Botschaft nach Washington zu reisen. Laut Angaben hochrangiger Quellen, die mit Middle East Eye sprachen, würde Jordanien die Öffnung der Ostgrenze Israels und die erzwungene Massenflucht der Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland als „Casus Belli“ – als Grund für einen Krieg – betrachten.

Jordanien ist in dieser Hinsicht weitsichtig. Viele große Kriege haben mit kleineren Vorwänden begonnen.

Ein Tag im Büro von Trump bedeutet Leid und Tod in einem Ausmaß, das selbst nach den Maßstäben der letzten 15 Monate unvorstellbar ist.

Jordanien erhält jährlich 1,45 Milliarden US-Dollar an US-Hilfe und Militärhilfe, und MEE geht davon aus, dass es bereit ist, auf diese entscheidende Hilfe zu verzichten, wenn der Preis für die Fortsetzung der finanziellen Unterstützung darin besteht, eine Million weitere palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen.

Die Armee Ägyptens ist ebenso entschlossen, keinen einzigen Palästinenser aufzunehmen, der aus Gaza vertrieben wurde. Sowohl Jordanien als auch Ägypten wissen, dass dies das Ende ihrer Regime bedeuten könnte, wenn sie dies täten.

Wir haben nun ein Stadium in diesem Konflikt erreicht, in dem die Kriegsziele Israels und der religiösen zionistischen Unterstützer von Trump offengelegt werden.

Es gibt keine Feigenblätter, hinter denen man sich verstecken könnte. Man kann nicht mehr von einem Krieg zur Verteidigung Israels sprechen, wenn man das überhaupt jemals konnte. Es geht nicht mehr darum, die Hamas zu besiegen.

Das klare und erklärte Ziel dieses Krieges ist es, einen Massentransfer der palästinensischen Bevölkerung aus Gaza und dem besetzten Westjordanland zu erzwingen. Es geht darum, der palästinensischen Eigenstaatlichkeit den Todesstoß zu versetzen und das demografische Gleichgewicht der Gebiete zu verändern, die Israel für immer für sich beansprucht.

Von Arroganz geblendet

könnte Israel dies als „freiwilligen Transfer“ bezeichnen. Trump und Kushner könnten es als „Neuentwicklung“ bezeichnen. Aber es kann nur bei seinem wahren Namen genannt werden: ethnische Säuberung in einem Ausmaß, das seit dem von den Nazis besetzten Europa nicht mehr gesehen wurde.

Jeder Palästinenser versteht das. Und aus diesem Grund werden sie nicht umziehen. Die Welt kann jetzt sicher sein, dass die Palästinenser bei einer Wiederaufnahme des Krieges in Gaza dort sterben werden, wo sie stehen.

Ein Tag im Amt von Trump bedeutet Leid und Tod in einem Ausmaß, das selbst nach den Maßstäben der letzten 15 Monate unvorstellbar ist. Und es wird in Echtzeit vor unseren Augen geschehen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht auf einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump am 4. Februar 2025 in Washington (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

Was Trump am Dienstag vorschlug, wurde von Israel bereits mehrmals versucht. 1948 versuchten zionistische Milizen, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Israel versuchte es erneut während der Suezkrise und nach dem Krieg von 1967. Es scheiterte jedes Mal und wird auch dieses Mal scheitern.

Netanjahu beendete seine Pressekonferenz mit den Worten: „In der Bibel steht, dass das Volk Israel sich wie Löwen erheben soll. Und Junge, haben wir uns erhoben. Heute ist das Gebrüll des Löwen von Juda im gesamten Nahen Osten laut zu hören.“

Er ist von seiner eigenen Arroganz geblendet. Wenn er nicht aufgehalten wird, werden die Löwen des Nahen Ostens über den kleinen Staat Israel herfallen wie nie zuvor. Und jeder Israeli wird es spüren.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner zur Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war Leitartikler für Außenpolitik beim Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Er kam vom Scotsman zum Guardian, wo er Bildungskorrespondent war.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …