Die USA bereiten sich auf einen nicht zu gewinnenden Krieg gegen China vor

Von Megan Russell

9. August 2024

Im Krieg gibt es keine Gewinner – und in einem Krieg zwischen den USA und China würde die ganze Welt verlieren.

Dabei geht es nicht nur um den massenhaften Verlust von Menschenleben, sondern auch um die Auswirkungen eines Krieges, der Millionen von Menschen in den wirtschaftlichen Ruin treiben, die Umwelt zerstören und zu weitreichenden Vertreibungen und Menschenrechtsverletzungen führen würde.

Der potenzielle Einsatz von Atomwaffen wird oft als Randnotiz vernachlässigt, aber das sollte nicht sein. Nach Ansicht von Experten könnte ein Konflikt zwischen den USA und China leicht zu einem Atomkrieg eskalieren – und ein nuklearer Winter ist nicht mehr weit entfernt.

Der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Charles Q. Brown , ist da anderer Meinung. Er sagt, er sei „völlig zuversichtlich“, dass die USA China im Falle eines Krieges um Taiwan besiegen würden, auch wenn die Commission on National Defense Strategy extreme Verluste auf US-Seite vorhersagt. Erst letzte Woche verkündete er: „Wir werden die ganze Nation brauchen, wenn wir in einen Konflikt mit der VR China geraten, und ich bin zuversichtlich, dass wir dort sein werden, wenn wir herausgefordert werden.“

„Ich spiele, um zu gewinnen“, fuhr er fort, nachdem er eingeräumt hatte, dass es sich dabei um größere Konflikte handeln wird, ähnlich denen, die wir im Zweiten Weltkrieg erlebt haben, und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Der 1962 geborene General Brown weiß nichts von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Für ihn sind es Worte in einem Lehrbuch – ein Spiel, das man „spielen“ kann. Für andere wird es der Verlust von Gliedmaßen und Terror sein.

Die USA befinden sich seit ihrer Gründung in nahezu ständigen Konflikten, und unsere jüngsten Kriege zeichnen ein deutliches Bild der Unfähigkeit. Das Einzige, was Vietnam, Irak und Afghanistan bewirkt haben, waren Tod und Zerstörung. Die Gewalt hört nicht auf, nur weil der Krieg zu Ende ist, sondern hängt wie ein Gespenst über den Gemeinschaften, wirkt sich negativ auf die Gesundheit und das wirtschaftliche Wohlergehen der Nationen aus und trägt zu Umweltschäden bei.

Obwohl unsere Regierung schon seit einiger Zeit auf einen Krieg mit China hinarbeitet, werden diese Worte nicht oft so deutlich ausgesprochen. General Browns Standpunkt ist klar: Die USA bereiten sich auf einen Krieg vor, und sie halten sich nicht zurück.

Diese Woche hat Verteidigungsminister Lloyd Austin den Philippinen 500 Millionen Dollar zur Stärkung ihrer militärischen Fähigkeiten zur Verfügung gestellt. In der Zwischenzeit verhandelte Außenminister Antony Blinken über ein Abkommen, das die Verlegung der operativen Kontrolle der japanischen Streitkräfte von Hawaii nach Japan vorsieht.

Machen Sie sich keine Illusionen: Dies ist kein weiteres kleines Spielchen in einem weit entfernten Kriegsspiel. Dies ist eine große Sache.

Die operative Kontrolle über Japans Militär bedeutet, dass unsere Regierung nicht mehr so viele amerikanische Soldaten über den Ozean schicken muss, um in den Kampf zu ziehen. Sie werden die volle Befehlsgewalt und Kontrolle über Tausende von japanischen Truppen haben, mit denen sie machen können, was sie wollen. Die USA haben bereits die operative Kontrolle über das südkoreanische Militär, was bedeutet, dass im Falle eines Krieges alle ROK-Truppen ebenfalls unter US-Kommando stehen würden.

Hier geht es nicht nur um Kriegsstrategie, sondern auch um die öffentliche Wahrnehmung. Das amerikanische Volk ist viel eher bereit, einen Krieg zu unterstützen, wenn es nicht gerade geliebte Menschen auf der ganzen Linie verliert. Das ist vielleicht die einzige Lektion, die unsere Regierung aus Vietnam gelernt hat, und der Irak hat sie nur noch verstärkt. Drohnen und Spezialeinheiten werden in einem Krieg mit China nicht ausreichen, weshalb die USA Überstunden machen, um militärische Partnerschaften im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu festigen.

Die moderne US-Kriegsführung erfolgt häufig durch den Einsatz von Stellvertreterstaaten und die Finanzierung der Truppen eines anderen Landes, solange diese im Interesse der USA handeln. Sie nennen es Militärstrategie, aber dahinter steckt ein dunkles Gefühl der Gleichgültigkeit gegenüber den Bürgern anderer Nationen. Unserer Regierung ist es völlig gleichgültig, was mit unschuldigen Menschen in Japan, Südkorea oder auf den Philippinen geschieht – solange die globale Hegemonie der USA gewahrt bleibt, werden sie sie sterben lassen.

In der Zwischenzeit ist der Widerstand im Inneren gewachsen. In Südkorea, Japan und auf den Philippinen nehmen die Proteste zu, die ein Ende des US-Imperialismus fordern. Die Menschen wollen nicht als Kanonenfutter zwischen den USA und China herhalten, und genau das wird passieren, wenn die Situation zu einem Krieg eskaliert.

Bei einer Anhörung des Ausschusses für auswärtige Beziehungen in der vergangenen Woche zur strategischen Kriegsführung mit China (der siebten bisher) betonte der stellvertretende Außenminister Kurt Campbell die Bedeutung des AUKUS und anderer trilateraler Partnerschaften im Umgang mit China. „Dies wird nie enden“, sagte Campbell vor dem Ausschuss und betonte, dass der asiatisch-pazifische Raum „die fähigsten Marine- und fortschrittlichsten Langstrecken-Luftkapazitäten benötigt, die die Vereinigten Staaten jemals zuvor gebraucht haben.“

Nun, es werden Allianzen geschlossen und Milliarden von Steuergeldern werden weiterhin für die Hypermilitarisierung der Region verwendet. General Brown hat sogar erklärt, dass er die Anhäufung von Waffen, Munition und anderen Vorräten im asiatisch-pazifischen Raum zur Vorbereitung auf einen Krieg beschleunigt.

Erst vor wenigen Monaten wurde auf einem trilateralen Gipfel zwischen Japan, den Philippinen und den Vereinigten Staaten die militärische Allianz in der Region vertieft. Biden bekräftigte den Vertrag zwischen den USA und den Philippinen über die gegenseitige Verteidigung, der besagt, dass die USA auf jeden Angriff auf den Inselstaat reagieren werden. AUKUS, dessen Bedeutung Minister Campbell wiederholt betonte, ist ein Verteidigungsbündnis zwischen den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien in der asiatisch-pazifischen Region. Die strategische Partnerschaft, die von China wegen ihrer „Mentalität des Kalten Krieges“ kritisiert wird, ähnelt denen, die uns im 20. Jahrhundert in globale Kriege geführt haben.

Überall spricht unsere Regierung von einem Krieg mit China, als sei er unvermeidlich und gerechtfertigt. Das ist er aber nicht. Krieg ist es nie.

Und doch werden die Medien unseren Politikern weiterhin wie Schoßhunde folgen und das Narrativ nähren, dass ein Krieg mit China unvermeidlich ist – obwohl China selbst wiederholt jede mögliche Eskalation des Konflikts angeprangert hat. An diesem Punkt liegt es auf den Schultern des Volkes, etwas anderes zu sagen.

Es ist an der Zeit, dass sich die amerikanische Öffentlichkeit gegen die Normalisierung des Konflikts und die Vorbereitung eines Krieges mit China ausspricht. Es ist an der Zeit, unserer Regierung zu sagen, dass ein Krieg mit China nicht nur inakzeptabel, sondern globaler Selbstmord ist. Wir stehen jetzt vor einem nicht zu gewinnenden Konflikt und haben keine Zeit mehr, wegzuschauen. Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen.

Megan Russell ist CODEPINKs Koordinatorin der Kampagne „China ist nicht unser Feind“. Sie schloss ihr Studium an der London School of Economics mit einem Master in Conflict Studies ab. Davor besuchte sie die NYU, wo sie Konflikt-, Kultur- und Völkerrecht studierte. Megan hat ein Jahr in Shanghai studiert und über acht Jahre lang chinesisches Mandarin gelernt. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Überschneidungen zwischen den Beziehungen zwischen den USA und China, der Friedenskonsolidierung und der internationalen Entwicklung.

