Die USA mobilisieren Verbündete, um eine UN-Resolution gegen die israelische Besetzung Palästinas abzulehnen

Die UN-Generalversammlung wird über die wegweisende Resolution abstimmen, nur wenige Tage nachdem Palästina zusätzliche Rechte in der Organisation gewährt wurden

18. September 2024

Die US-Regierung lobbyiert bei ihren westlichen Verbündeten, um einen Resolutionsentwurf abzulehnen, der am 18. September bei den Vereinten Nationen vorgelegt werden soll und in dem Israel aufgefordert wird, seine illegale Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens zu beenden.

„Die Regierung von Joe Biden drängt Australien, den Entwurf einer UN-Resolution der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) abzulehnen“, berichtete Sky News Australia am Dienstag und fügte hinzu, dass Washington seine Verbündeten auffordert, ‚die Resolution entweder abzulehnen oder sich bei der Abstimmung der Stimme zu enthalten‘.

Die UN-Generalversammlung (UNGA) wird am Mittwoch über die wegweisende Resolution abstimmen, in der Israel aufgefordert wird, ‚seine rechtswidrige Anwesenheit in den besetzten palästinensischen Gebieten‘ innerhalb von 12 Monaten zu beenden.

Der Text der Resolution basiert auf einem im Juli veröffentlichten Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH), in dem die Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel seit 1967 als illegal bezeichnet und der Abzug von Hunderttausenden jüdischer Siedler gefordert wird.

Der palästinensische UN-Gesandte Riyad Mansour betonte am Dienstag in einer Rede vor den Mitgliedern der UN-Generalversammlung, dass die Palästinenser einer „existenziellen Bedrohung“ ausgesetzt seien, und beschuldigte Israel, sein Volk „in Ketten“ zu halten.

„Jedes Land hat eine Stimme und die Welt beobachtet uns. Bitte stellen Sie sich auf die richtige Seite der Geschichte. Mit internationalem Recht. Mit Freiheit. Mit Frieden“, fügte Mansour hinzu.

Der Resolutionsentwurf ist der erste, der von Palästina offiziell vorgelegt wird, nachdem dem Land Anfang des Monats zusätzliche Rechte und Privilegien bei den Vereinten Nationen gewährt wurden, darunter ein Sitz unter den UN-Mitgliedsstaaten in der Versammlung.

Die UN-Gesandte Washingtons, Linda Thomas-Greenfield, forderte die UN-Mitglieder am Dienstag auf, gegen die Resolution zu stimmen. Sie erklärte gegenüber Reportern in New York, dass das palästinensische Dokument „eine erhebliche Anzahl von Mängeln“ aufweise, und behauptete, es gehe „über das ICJ-Urteil hinaus“ und erkenne nicht an, dass „die Hamas eine terroristische Organisation ist“.

In ähnlicher Weise forderte auch der israelische UN-Gesandte Danny Danon die Mitgliedstaaten auf, gegen die Resolution zu stimmen, und bezeichnete sie als „Versuch, Israel durch diplomatischen Terrorismus zu zerstören“, der „die Wahrheit ignoriert, die Fakten verdreht und die Realität durch Fiktion ersetzt“.

„Anstatt eine Resolution zu verabschieden, die die Vergewaltigung und das Massaker verurteilt, die die Hamas am 7. Oktober begangen hat, versammeln wir uns hier, um dem UN-Zirkus der Palästinenser beizuwohnen – einem Zirkus, in dem das Böse gerecht ist, Krieg Frieden, Mord gerechtfertigt und Terror beklatscht wird“, sagte der israelische Beamte.

Der israelische Außenminister Israel Katz drohte kürzlich damit, die Palästinensische Autonomiebehörde ‚aufzulösen‘, wenn sie bei den Vereinten Nationen diplomatische Maßnahmen zur Beendigung der illegalen Besetzung des Westjordanlandes durch Israel und zur Gründung eines palästinensischen Staates ergreift.

