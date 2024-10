https://www.codepink.org/calawgenocideteachers



PALÄSTINA

Neues Gesetz in Kalifornien: ADL-Genozid-Leugner sollen Lehrer in Genozid schulen

Von Marcy Winograd

16. Oktober 2024

Nicht lange nachdem die freiwilligen Wikipedia-Redakteure die Anti-Defamation League (ADL) als glaubwürdige Quelle zu Israel/Palästina und Antisemitismus abgelehnt hatten, unterzeichnete der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, das Gesetz SB 1277, um die ADL und ihre Verbündeten zu ermächtigen, die Diskussion über Palästinenser als Opfer von Völkermord und Besatzung aktiv zu unterdrücken.

Das Gesetz – das vom California Legislative Jewish Caucus vorangetrieben wurde – richtet die California Teachers Collaborative on Holocaust and Genocide Education als Anbieter von Fortbildungen für Lehrer der Mittel- und Oberstufe zum Thema Völkermord für Schulbezirke, Charterschulen und Bezirksschulämter in ganz Kalifornien ein. Die 2021 gegründete Collaborative beabsichtigt, bis 2029 8.500 Lehrer auszubilden und über eine Million kalifornische Schüler zu unterrichten.

Der Text von SB 1277 (D-Stern-Calabasas) spricht allgemein über die Zusammenarbeit, ohne jedoch die Zusammensetzung der 14 Organisationen offenzulegen, von denen mehr als die Hälfte Unterstützer Israels sind, darunter die mächtige Anti-Defamation League, die oft unter dem Namen einer ihrer gemeinsam erarbeiteten thematischen Einheiten arbeitet: Echoes & Reflections.

Die Agenda der ADL

Die Agenda der ADL ist jedoch klar: Sie leugnet den Völkermord Israels in Gaza und beschuldigt diejenigen, die etwas anderes behaupten, mit Terroristen zu sympathisieren. Am 25. Oktober 2023 schickte die ADL einen Drohbrief an fast 200 College-Präsidenten, in dem sie auf eine Untersuchung der gewaltfreien „Students for Justice in Palestine“ wegen „möglicher Verstöße gegen das Verbot der materiellen Unterstützung einer ausländischen terroristischen Organisation“ drängte.

Kurz gesagt, eine US-Lobbygruppe mit einem Verbindungsbüro in Israel, die behauptet, ein glaubwürdiger Anbieter von Bildung über Völkermord zu sein, erhob grundlos Anklage gegen eine Studentenorganisation, weil sie landesweite Proteste gegen den Völkermord Israels in Gaza angeführt hatte.

In einem weiteren Versuch, die Unterstützung für die Menschenrechte der Palästinenser zum Schweigen zu bringen und zu bestrafen, reichte die ADL eine Reihe von Beschwerden gegen Schulen und Universitäten im ganzen Land ein, darunter eine Klage gegen den Schulbezirk Santa Ana in Kalifornien, die dazu führte, dass Kritik an Israel unterbunden und die Aufnahme Palästinas in den Lehrplan für ethnische Studien an Gymnasien blockiert wurde.

„Die politisch motivierten Angriffe der ADL auf Schulen sollten ausreichen, um sie als Mitglied jeder Bildungsinstitution zu disqualifizieren“, sagte Nora Lester Murad, Mitglied des Organisationsteams der neuen Kampagne ‚Drop the ADL from Schools‘. ‚Die ADL fügt dem Ruf und der psychischen Gesundheit Schaden zu, wenn sie Lehrer fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigt, weil sie Palästinenser in ihre Arbeit einbeziehen‘, sagte Murad. „Sie wenden auch rechtsgerichtete Lawfare-Taktiken an, wenn sie Beschwerden nach Titel VI einreichen, in denen sie Schulen beschuldigen, ein feindseliges Umfeld für jüdische Schüler zu schaffen, indem sie Kritik an Israel zulassen. Schulen sind ein Ort, an dem die offene Diskussion von Ideen, einschließlich unterschiedlicher und kritischer Ansichten, geschützt werden muss.“

Laut CAIR (Council on American-Islamic Relations) haben über 60 muslimische, arabische, palästinensische und verbündete Organisationen die Anti-Defamation League (ADL) wegen ihres „Musters, anti-palästinensischen Hass zu fördern“, verurteilt. Die Organisationen forderten die Entlassung von ADL-Geschäftsführer Jonathan Greenblatt, nachdem er bei einem Auftritt auf MSNBC den palästinensischen Kufiya-Schal mit einem Hakenkreuz der Nazis verglichen hatte.

Trotz weit verbreiteter Kritik und des Vorwurfs von Wikipedia, die ADL habe „wiederholt falsche und irreführende Aussagen veröffentlicht“, verabschiedete Newsom den Gesetzesentwurf SB 1277 stillschweigend an einem Samstag, während Kinder Fußball spielten, Eltern von der Tribüne aus jubelten und nur wenige etwas über die Zusammenarbeit wussten, die die Lehrer ihrer Kinder ausbilden sollte.

Wer ist drin und wer ist draußen

Neben der Anti-Defamation League (ADL) gehören der Collaborative weitere pro-israelische/anti-palästinensische Organisationen an, die sich auf den Holocaust konzentrieren, darunter: The Jewish Family and Children’s Services (JFCS) Holocaust Center; Avenues for Change: Holocaust and Genocide Education; Central Valley Holocaust Educators Network (CVHEN); Holocaust Museum LA; Museum of Tolerance; ISC Shoah Foundation for Visual History and Education.

Bei näherer Betrachtung werden die folgenden Beispiele dafür deutlich, wie sie ihren Ruf als Holocaust-Experten nutzen, um für Israel zu werben und es vor Kritik zu schützen:

Das JFCS arbeitet mit der ADL zusammen, um College-Studenten dazu zu ermutigen, Gesänge von „Vom Fluss zum Meer“ als antisemitische Vorfälle zu melden, die in der Datenbank der ADL erfasst und an die Presse, die Strafverfolgungsbehörden und den Capitol Hill weitergeleitet werden.

Das Holocaust Museum LA veranstaltete kürzlich eine Veranstaltung zum Thema „Wie man mit Kindern jeden Alters über Israel spricht“, bei der es darum ging, „differenzierte und ausgefeilte Wege zu finden, um eine Verbindung zu Israel herzustellen und etwas über das Land zu lernen“.

Das Museum of Tolerance ist der Bildungszweig des Simon Wiesenthal Center, das Israel als „die einzige Demokratie im Nahen Osten“ bewirbt, obwohl Israel 5 Millionen Palästinenser in der Westbank, in Ostjerusalem und im Gazastreifen besetzt hält. Das Museum of Tolerance umfasst ein Gebäude, das auf einer jahrhundertealten muslimischen Begräbnisstätte in der Innenstadt von Jerusalem errichtet wurde.

Das Central Valley Holocaust Educators Network (CVHEN) arbeitet mit der Mosaic Law Congregation zusammen, auf deren Website zu lesen ist: „WIR STEHEN AN DER SEITE ISRAELS.“

Auch wenn der Schwerpunkt des Collaborative auf dem Holocaust liegt, werden auch Lektionen über den Völkermord an den Armeniern, Bosniern, Kambodschanern, Guatemalteken, indigenen Amerikanern, Ruandern und anderen Völkern behandelt. Beachten Sie, dass die ADL erst 2016 begann, den Völkermord an den Armeniern anzuerkennen, nachdem eine mehrjährige Kampagne von Armeniern die Leugnung des Völkermords durch die ADL als eine Funktion der engen Beziehungen Israels zur Türkei entlarvt hatte, die lange Zeit bestritten hatte, einen Völkermord an den Armeniern begangen zu haben.

„Die Collaborative möchte den Eindruck erwecken, sie sei unvoreingenommen, aber wenn es um Israel-Palästina geht, lehren sie, dass der Holocaust die Schrecken, den Völkermord und die Apartheid rechtfertigt, die wir vom Staat Israel sehen“, sagte Seth Morrison, Vorstandsmitglied von JVP-Action, einer Schwesterorganisation von Jewish Voice for Peace. Tatsächlich kritisieren israelkritische Holocaust- und Judaistik-Wissenschaftler seit langem die Politisierung des Holocaust und des jüdischen Opferstatus.

Während das Mitglied der Collaborative, Redbud Resources Group, Unterrichtseinheiten zur siedlerkolonialen Vernichtung der amerikanischen Ureinwohner anbietet, diskutiert keines der Mitglieder der Collaborative die Behauptung, dass Israel ein siedlerkoloniales Projekt sei. Facing History and Ourselves, eine Organisation für die Aufklärung über Völkermord, die an der Zusammenarbeit teilnimmt, behauptet, „die Lehren aus der Vergangenheit zu nutzen, um eine bessere Zukunft zu schaffen“, ignoriert jedoch wie die anderen Mitglieder die Erkenntnisse des Internationalen Gerichtshofs und von Menschenrechtsexperten, dass Israel wahrscheinlich einen Völkermord in Gaza begeht.

Jüdische antizionistische Organisationen sind praktischerweise nicht in der Zusammenarbeit vertreten, die nach dem neuen Gesetz „führende Organisationen und Institutionen für die Aufklärung über Völkermord und Holocaust, … Überlebende des Völkermords, Pädagogen und Gemeindevorsteher“ umfassen soll.

Die ausgelassenen Organisationen Coalition for Liberated Ethnic Studies, JVP-Action, Council on American Islamic Relations (CAIR) und Arab Resource & Organizing Center (AROC) haben sich unter dem Dach des California Palestine Solidarity Network organisiert, um die voreingenommene Natur der Collaborative und anderer Gesetze, die vom California Legislative Jewish Caucus eingeführt wurden, um für den Staat Israel zu werben, anzufechten. „Die Koalition konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass die Gesetzgebung in Bezug auf Palästina und kritische Fragen, die Antisemitismus und die palästinensischen und arabischen Gemeinschaften betreffen, „fair, ausgewogen und verfassungsgemäß“ ist“, heißt es in der Pressemitteilung des Solidaritätsnetzwerks nach der Unterzeichnung von SB-1277 und anderer Gesetze zur Unterdrückung der Stimmen für die Rechte der Palästinenser durch Newsom.

Eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Völkermord ignoriert den aktuellen Völkermord

Dennoch könnte man die neue Gesetzgebung angesichts des zunehmenden Antisemitismus auf der Rechten begrüßen, wie die Ermordung von elf Juden in der Tree-of-Life-Synagoge in Pittsburgh im Jahr 2018, die „Unite the Right“-Kundgebung in Charlottesville, bei der fackeltragende weiße Rassisten ‚Juden werden uns nicht ersetzen‘ skandierten, und die abscheulichen antisemitischen Klischees, die Juden weiterhin als Teufel oder Bankiers verunglimpfen.

In der Tat erschreckend.

Das Problem ist jedoch, dass die Verquickung von Antizionismus und Antisemitismus durch die Organisation die Bedenken über echten Antisemitismus in den Hintergrund drängt und gleichzeitig die freie Meinungsäußerung über den Völkermord in Gaza und die Besetzung Palästinas durch Israel einschränkt.

Obwohl SB 1277 den California Education Code dahingehend ändert, dass die Definition des Völkermords der UN-Konvention übernommen wird – die Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören –, ignoriert die Collaborative ironischerweise die Tatsache, dass der Internationale Gerichtshof (IGH), das höchste UN-Rechtsorgan, in einem vorläufigen Urteil vom 26.01.24 auf der Seite Südafrikas stand und zu dem Schluss kam, dass Israel einen plausiblen Fall von Völkermord in Gaza begangen und damit gegen seine Verpflichtungen als Unterzeichner der Völkermordkonvention verstoßen hat.

In keinem der Lehrpläne der Collaborative – wie diesem hier zum Thema „zeitgenössischer Antisemitismus“ – wird das Massaker Israels in Gaza erwähnt, bei dem Hunderttausende Palästinenser getötet oder verwundet wurden, jede Universität dem Verbrechen des „Scholastikids“ zum Opfer fiel, Krankenhäuser und Flüchtlingszentren in Schutt und Asche gelegt wurden und eine Generation verwaister Kinder traumatisiert wurde, von denen viele heute Amputierte sind. Der Lehrplan erwähnt auch nicht die Mitschuld der USA an der Freigabe von Kampfjets, 2.000 Pfund schweren bunkerbrechenden Bomben und Munition, während Israel Wasser, Lebensmittel und Medikamente für 2,3 Millionen hungernde Menschen im Gazastreifen blockiert.

Der Unterricht ist nicht streng genug

Wenn sich die Collaborative der Untersuchung verschrieben hätte, einem Leitprinzip des C3 Framework for Social Studies State Standards, hätte sie strenge Unterrichtspläne entwickelt, die von den Schülern verlangen, „tiefgreifende und dauerhafte Kenntnisse, Konzepte und Fähigkeiten“ zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf „Fähigkeiten und Praktiken als Vorbereitung auf demokratische Entscheidungsfindung“ liegt. Vielleicht würden sich die Schüler mit Primärquellen aus verschiedenen historischen Beispielen auseinandersetzen, Debatten veranstalten oder überzeugende Essays darüber schreiben, ob das derzeitige Gemetzel in Gaza die in der UN-Völkermordkonvention festgelegten Kriterien erfüllt. Solche Unterrichtseinheiten würden die Schüler auf verschiedene Quellen zurückgreifen lassen, darunter das vorläufige Urteil des Internationalen Gerichtshofs und die Aussagen des Klägers Südafrika und des Beklagten Israel, um Beweise für ihre Argumente zu finden und Gegenargumente zu entkräften.

Stattdessen greift die ADL-Einheit „Echoes & Reflections“, die in Zusammenarbeit mit der USC Shoah Foundation und Yad Vashem, dem „World Holocaust Remembrance Center“, entwickelt wurde, auf diskreditierte Beispiele von Antisemitismus zurück, um die Kritiker Israels falsch darzustellen und den Lernprozess zu unterbinden. Heiß umstritten sind die Beispiele, die von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) entwickelt wurden, einer zwischenstaatlichen Regierungsorganisation mit 35 Mitgliedsländern, die 1998 gegründet wurde, um „die zunehmende Verzerrung des Holocaust und den Antisemitismus zu bekämpfen …“.

Bei der Verteilung des IHRA-Handouts „Arbeitsdefinition Antisemitismus“ betont die Initiative nicht nur die IHRA-Definition „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden äußern kann“, sondern auch falsche „Beispiele „ von Antisemitismus, wie z. B. „das Anvisieren des Staates Israel, der als jüdische Gemeinschaft verstanden wird“, und die Verweigerung „des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, z. B. durch die Behauptung, dass die Existenz des Staates Israel ein rassistisches Unterfangen sei“. Solche von der politischen Agenda geleiteten Beispiele suggerieren fälschlicherweise, dass Kritik an einem Ethno-Staat eine antisemitische Voreingenommenheit widerspiegelt.

Die Abteilung „Echoes & Reflections“ der Collaborative enthält auch ein Handout, das die Kampagne „Boycott, Divestment and Sanctions“ (BDS) angreift, die von der palästinensischen Zivilgesellschaft gegen Unternehmen und Institutionen ins Leben gerufen wurde, die sich an der Besetzung Palästinas durch Israel mitschuldig machen. In dem Handout wird eingeräumt, dass palästinensische Flüchtlinge nicht in ihre früheren Häuser in Israel zurückkehren dürfen, aber diese Verletzung des Völkerrechts wird damit gerechtfertigt, dass die Rechte der Palästinenser Israel als jüdischen Ethno-Staat beenden würden.

In der Lektion „Echoes & Reflections“ zum zeitgenössischen Antisemitismus weist das Jewish Family and Children’s Services Holocaust Center Lehrer an, eine Diashow zu zeigen, in der Proteste von Schülern gegen die Besetzung und den Völkermord durch Israel mit Judenhass gleichgesetzt werden. Folie Nr. 6 zeigt ein Foto von Aktivisten, die ein Plakat mit der Aufschrift „Ich erkenne Israel NICHT NICHT an“ halten, und identifiziert Merkmale des Antisemitismus als antiisraelische Voreingenommenheit, die „Dämonisierung“ beinhaltet, die sie wie folgt erklären: „… wenn Israels Aktionen in einem völlig unangemessenen Verhältnis aufgeblasen werden – „Doppelmoral“ – „wenn Kritik an Israel selektiv und in grob unfairer Weise geübt wird“ und „Delegitimierung“ – „… wenn Israels grundlegendes Existenzrecht geleugnet wird“.

Folglich schult die Collaborative Lehrer darin, Kritik an Israel als jüdischer Staat zu zensieren, obwohl die Gründung Israels auf einem Mythos beruht: „Israel ist ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land.“ Dieser Mythos negiert die Existenz von über einer Million Palästinensern, die 1948 in Israel lebten, als zionistische Milizen 500 palästinensische Dörfer zerstörten und 750.000 Palästinenser vertrieben, um Platz für den Staat Israel als Ethno-Staat für Juden zu schaffen.

Das neue kalifornische Gesetz, gemäß SB 1277, soll als Modell für die „Festlegung eines nationalen Standards für die Holocaust- und Völkermordaufklärung dienen, dem andere Staaten folgen können“.

Organisatoren in Massachusetts stellen ein ähnliches Muster fest: Israel-nahe Interessengruppen setzten sich für eine landesweite Kommission für Antisemitismus ein und wurden selbst in diese berufen, so die Organisatorin Sana Fadel, Mitglied von Sawa: Newton Alliance for Peace and Justice. Fadel war Mitglied des Lenkungsausschusses, der 60 Organisationen vertrat, die sich gegen die Einrichtung der Kommission durch die Hintertür aussprachen. „Unsere Gruppen sind fest davon überzeugt, dass Antisemitismus im Rahmen von Befreiung und Antirassismus bekämpft werden muss“, sagte Fadel. „Aber diese Gruppierung, zu der die ADL, der Jewish Community Relations Council, das American Jewish Committee, der Israeli-American Council und andere gehören, betrachtet Äußerungen zur palästinensischen Geschichte, zu den Rechten und Erfahrungen aus erster Hand als antisemitisch. Ihr Ziel, Bildung zu zensieren und politische Debatten zu unterdrücken, besteht darin, die kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen zu unterbinden und eine einseitige Darstellung aufrechtzuerhalten.“

Unterrichtspläne der ADL richten sich an Anti-Israel-Demonstranten

Indem der Staat die Anti-Defamation League ermächtigt, Unterrichtspläne an die drei Millionen Lehrer weiterführender Schulen in öffentlichen Schulen in Kalifornien zu verteilen, hat er die Autorität an eine Organisation abgetreten, die keiner öffentlichen Rechenschaftspflicht unterliegt und freie Hand hat, den Ruf von Menschenrechtsaktivisten zu schädigen.

Klicken Sie auf eine Lektion zum Thema „Israel-Hamas-Konflikt“ und es erscheint die „Stay Informed Page“ der ADL, die Demonstranten gegen Völkermord als antisemitisch darstellt. Darüber hinaus enthält die Seite einen Link zu einem „Campus-Zeugnis“ der ADL, das Hochschulen, die Resolutionen des Studentenssenats gegen einen Boykott Israels verabschiedet haben und deren Verwaltung mit Hillel, einer umstrittenen Campusorganisation, zusammenarbeitet, die Studenten für kostenlose „Birthright Israel“-Propagandareisen anwirbt, bei denen Juden im Alter von 18 bis 32 Jahren nach Israel eingeladen werden, während Israel vertriebenen Palästinensern und ihren Nachkommen das Recht verweigert, in ihre Heimat zurückzukehren, bessere Noten verleiht.

Mangelnde Transparenz in der staatlichen Gesetzgebung

In Bezug auf das neue Gesetz sagt Rick Chertoff, ein Aktivist der Jewish Voice for Peace in Los Angeles: „Das ist McCarthyismus und wird durch die Durchsetzung einer heimlichen Gesetzgebung erreicht, die eine nicht gewählte, von Zionisten handverlesene externe Gruppe dazu ermächtigt, zu überwachen, was in Klassenzimmern gelehrt oder diskutiert werden darf und was nicht.“

Chertoff hat nicht ganz Unrecht.

Im Text von SB1277 wird nicht angegeben, wer Mitgliedsorganisationen ernennt oder aus der Zusammenarbeit entfernt, wie lange die Mitglieder teilnehmen oder wer die Mitarbeiter einstellt, die die Lehrplanentwicklung überwachen, oder ob die Zusammenarbeit dem Brown Act (Gesetz über öffentliche Versammlungen) und dem California Public Records Act (Gesetz über öffentliche Aufzeichnungen) unterliegt. Beim Lesen der drei Seiten Gesetzgebung fällt es schwer, sich vorzustellen, dass sich die Gesetzgeber als öffentliche Bedienstete betrachten, wenn sie für einen Gesetzesentwurf stimmen, der die Aufklärung über Völkermord an eine Arbeitsgruppe auslagert, deren Führungsstruktur geheim gehalten wird, vorausgesetzt, es gibt eine Führungsstruktur und nicht nur die unsichtbare Hand des Council on Holocaust and Genocide Education des Gouverneurs.

Der 2021 gegründete Rat hatte die Aufgabe, Schülern Ressourcen über den Holocaust und „Werkzeuge an die Hand zu geben, die notwendig sind, um antisemitische und bigotte Vorfälle auf dem Campus zu erkennen und darauf zu reagieren“, so das Büro des Gouverneurs. Für den Fall, dass es Zweifel an der politischen Agenda des Rates gab, ernannte Newsom im folgenden Jahr Seth Brysk, den in San Francisco ansässigen Regionaldirektor der Anti-Defamation League, zusammen mit Senator Scott Weiner (D-SF), dem Co-Vorsitzenden des California Legislative Jewish Caucus, zum Mitglied des Rates. Den Vorsitz dieses Rates führen Senator Henry Stern, der Verfasser von SB 1277, Generalstaatsanwalt Rob Bonta, der Leiter des öffentlichen Bildungswesens Tony Thurmond und die Geschäftsführerin von JFCS Anita Friedman gemeinsam. Der Rat wurde vom kalifornischen Parlament mit 1,4 Millionen US-Dollar im Staatshaushalt 2022–2023 ausgestattet.

Nächste Schritte

Kathleen Hernandez ist Mitglied des Menschenrechtsausschusses der United Teachers of Los Angeles (UTLA), einer 35.000 Mitglieder starken Lehrergewerkschaft und nach der United Federation of Teachers in New York City die zweitgrößte Lehrergewerkschaft. Als Aktivistin für die Rechte der Palästinenser hat Hernandez die Lehrer in Kalifornien dazu aufgerufen, von den Schulbezirken und den Bildungsbehörden der Bezirke zu verlangen, keine Verträge mit der Collaborative abzuschließen, bis diese ihre Führungsstruktur klargestellt, die ADL und die mit ihr verbundenen Partner ausgeschlossen und Organisationen, Führungskräfte und Wissenschaftler, die sich mit Palästina befassen, einbezogen hat.

„Die Aufklärung von Schülern über Holocaust- und Genozidstudien ist ein lobenswertes und empfehlenswertes Unterfangen“, sagte Hernandez, “aber eines, das mit einer antikolonialen, antirassistischen Brille angegangen werden sollte, nicht mit der Absicht, Israel vor Kritik oder Verfolgung durch die öffentliche Meinung zu schützen.“

Da das Gesetz nicht vorschreibt, dass Schulbezirke mit der Organisation zusammenarbeiten müssen, und die Zuweisung von 5 Millionen US-Dollar aus dem kommenden Haushalt des Bundesstaates nicht ausreicht, um die 130.000 Sekundarschullehrer in Kalifornien in der Aufklärung über Völkermord zu schulen, ist Hernandez der Ansicht, dass Bezirke widersprechen können.

„Nach meiner Auslegung dieses Gesetzes steht es den Schulen frei, keine Verträge über berufliche Weiterbildung mit dieser politisch motivierten Organisation abzuschließen“, sagte Hernandez, ein pensionierter Grundschullehrer und Rechtsbeobachter bei der National Lawyers Guild. ‚Wenn eine Schule oder ein Schulbezirk jedoch einen Vertrag mit der Organisation abschließt, könnten die Lehrer fragen: ‘Warum schult uns die Anti-Defamation League darin, Antisemitismus mit Antizionismus zu vermischen, während der Internationale Gerichtshof Israel wegen Völkermordes anklagt? Was ist hier los?“

Alternative Ressourcen

Lehrer, die nach anderen Lehrplan- und Weiterbildungsmöglichkeiten suchen, können sich an den Lehrplan „Project 48 Nakba“ von PARCEO wenden, der palästinensische Stimmen in Themenmodulen zu Siedlerkolonialismus, Flüchtlingsrechten, Zionismus und Widerstand in den Mittelpunkt stellt.

Nachdem Pädagogen an fünf High Schools im Raum San Francisco im Herbst dieses Jahres angewiesen wurden, an einer virtuellen Schulung des pro-israelischen American Jewish Committee teilzunehmen, bot PARCEO einen alternativen Workshop für Lehrer an, die Einwände gegen das hatten, was einige als „Verleumdung von Friedensaktivisten“ durch das AJC bezeichneten. Im Newsletter von AROC heißt es: „Diese beleidigende und rassistische berufliche Weiterbildung stieß auf massive Empörung in der Gemeinschaft.“

Donna Nevel, Co-Direktorin von PARCEO, sagte: ‚Das PARCEO-Programm zum Thema Antisemitismus wurde ausgehend von einem Rahmen der kollektiven Befreiung entwickelt. Durch die Ergänzung des Lehrplans wird klargestellt, was Antisemitismus ist und was nicht und ‘wie falsche Anschuldigungen des Antisemitismus dazu benutzt wurden, einer antiliberalen Agenda zu dienen.“

Eine weitere Alternative ist diese Sammlung von Ressourcen, die von der Kampagne „Drop the ADL“ zusammengestellt wurde. Diese hat einen offenen Brief an Pädagogen veröffentlicht, in dem sie darauf hinweist, dass die Anti-Defamation League (ADL) nicht der Partner für soziale Gerechtigkeit ist, als den sie sich ausgibt.

Weitere Ressourcen für Pädagogen sind: „Leitfaden für Schulleiter der Klassen K-12 zum Jahrestag des 7. Oktobers“ von CAIR, „Unterricht über Palästina-Israel und den sich entfaltenden Völkermord in Gaza“ vom Zinn Education Project, Erzählungen von Palästinensern, die unter Besatzung leben, und empfohlene Filme und Videos von CODEPINK sowie das Projekt „Teach Palestine“ der Middle East Children’s Alliance, das einen Unterrichtsplan zum Thema Gaza anhand grundlegender Fragen bietet:

Sollte das, was in Gaza geschieht, als globale humanitäre Krise betrachtet werden? Inwieweit sind wir dafür verantwortlich, etwas dagegen zu unternehmen? Welche Verantwortung haben Sie?

Entsprechen die aktuellen Ereignisse in Gaza der Definition von Völkermord gemäß der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes?

Said Morrison von JVP-Action sagte: „Pädagogen müssen die zionistische Vereinnahmung der beruflichen Weiterbildung zu Holocaust und Völkermord anfechten. Andernfalls könnte eine Generation von Kindern in Kalifornien und anderen Bundesstaaten in der Kampagne der Anti-Defamation League und ihrer Unterstützer, den Völkermord Israels in Gaza und die ethnische Säuberung in Palästina zu leugnen, gefangen werden.“

Marcy Winograd ist eine pensionierte Lehrerin an öffentlichen High Schools und Alphabetisierungstrainerin, die Englisch und Sozialkunde im Los Angeles Unified School District unterrichtete. Sie ist außerdem Koordinatorin des CODEPINK-Kongresses und Co-Vorsitzende der Central Coast Antiwar Coalition mit Sitz in Santa Barbara, Kalifornien.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …