https://www.middleeasteye.net/news/israel-kills-dozens-palestinians-two-massacres-gaza



Ein Palästinenser steht am 22. Juni 2024 inmitten des Konflikts zwischen Israel und der Hamas im Flüchtlingslager Al Shati in Gaza-Stadt vor dem Ort israelischer Angriffe auf Häuser (Reuters/Ayman Al Hassi)

Israel tötet Dutzende von Palästinensern bei zwei „Massakern“ in Gaza

Die Angriffe richteten sich gegen das Flüchtlingslager Shati und das Viertel Tuffah in Gaza-Stadt

Von MEE-Mitarbeitern

22. Juni 2024

Bei zwei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind am Samstag mindestens 43 Menschen getötet worden.

Die Angriffe richteten sich gegen das Flüchtlingslager Shati im Norden des Gazastreifens und das Viertel Tuffah in Gaza-Stadt, sagte der Leiter des Medienbüros der Regierung gegenüber Al Jazeera.

Er sagte, 24 Menschen seien in sieben Häusern in Shati getötet worden. Der Zivilschutz des Gazastreifens teilte mit, er habe 19 Leichen aus Tuffah geborgen.

Die Hamas veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, Israel setze seine brutalen Angriffe auf wehrlose Zivilisten im Gazastreifen fort und verübe neue Massaker im Shati-Lager, in Mawasi und Rafah“.

Die Gruppe rief die internationale Gemeinschaft auf, „wirksamere Maßnahmen“ zu ergreifen, um Israel von solchen Taten abzuhalten.

„Die Besatzung und ihre Nazi-Führer werden den Preis für ihre Verstöße gegen unser palästinensisches Volk zahlen, und diese Verbrechen werden den Willen [der Palästinenser] nicht brechen“, hieß es in der Erklärung.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens teilte mit, dass in den vergangenen 24 Stunden 101 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet wurden, womit sich die Gesamtzahl der seit dem 7. Oktober in der Enklave getöteten Menschen auf 37.551 erhöht.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges 85.911 Menschen verwundet.

Die humanitäre Krise im Gazastreifen, die durch die israelische Bombardierung und Belagerung verursacht wird, wird sich aufgrund der sengenden Hitze wahrscheinlich noch verschärfen, warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag.

„Wir haben in den letzten Wochen und Monaten massive Vertreibungen erlebt, und wir wissen, dass die Kombination von Hitze und Vertreibung einen Anstieg von Krankheiten verursachen kann“, sagte Richard Peeperkorn von der WHO.

„Durch das heiße Wasser wird das Wasser verunreinigt, und aufgrund der hohen Temperaturen werden mehr Lebensmittel verderben. Wir werden Moskitos und Fliegen bekommen, Dehydrierung und Hitzschlag.“

Die WHO hat die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah im Süden des Landes gefordert, der Anfang Mai von Israel beschlagnahmt und anschließend zerstört wurde, um Hilfslieferungen und medizinische Evakuierungen für 10.000 Verletzte zu ermöglichen, die im Ausland behandelt werden müssen.

Während sich die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung und die humanitären Bedingungen, insbesondere die wachsende Hungerkrise im nördlichen Gazastreifen, weiter verschlimmern, bestritt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, absichtlich Zivilisten ins Visier zu nehmen oder eine Politik des Aushungerns zu betreiben.

In einem Interview mit dem konservativen US-Nachrichtensender Punchbowl News bezeichnete Netanjahu die Anschuldigungen als „Blutverleumdung gegen das jüdische Volk“.

„Das sind zwei dieser Verleumdungen, die gegen den jüdischen Staat erhoben werden, so wie man im Mittelalter sagte, dass wir christliche Kinder töten, um Matzen zu backen, oder dass wir Ungeziefer verbreiten, um die gesamte Bevölkerung zu vergiften“, sagte er.

Menschenrechtsgruppen und UN-Experten werfen Israel seit dem von der Hamas angeführten Angriff am 7. Oktober kollektive Bestrafung gegen die Palästinenser vor, darunter auch den Einsatz von Hunger als Kriegswaffe.

Der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens erklärte am Samstag, dass in seinem Krankenhaus in einer einzigen Woche vier Kinder an Unterernährung gestorben seien.

„Wir haben in den letzten Stunden ein Kind in der Vorschulabteilung des Krankenhauses verloren. Er ist das vierte Kind, das in der letzten Woche im Krankenhaus an Unterernährung gestorben ist“, sagte er auf einer Pressekonferenz.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …