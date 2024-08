Die USA sind nicht mehr der wichtigste Partner in den Beziehungen zwischen den USA und Israel Von Mohamad Elmasry

https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/5/the-us-is-no-longer-the-senior-partner-in-the-us-israel-relationship



Die USA sind nicht mehr der wichtigste Partner in den Beziehungen zwischen den USA und Israel

5. August 2024

Wenn Washington von der israelischen Regierung herausgefordert wird, gibt es klein bei.

US-Präsident Joe Biden, rechts, trifft sich mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus in Washington, DC, am 25. Juli 2024 [Susan Walsh/AP]

Im Jahr 2023, wenige Monate vor dem Ausbruch des aktuellen Konflikts zwischen Israel und Gaza, wurde der renommierte amerikanische Wissenschaftler Noam Chomsky nach dem Stand der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel gefragt.

Chomsky wies darauf hin, dass sich ein Wandel vollzieht.

In der Vergangenheit, so Chomsky, „haben die Vereinigten Staaten, wenn sie etwas von Israel verlangten, es auch getan“.

Chomsky bemerkte, dass sich die Dinge in den letzten Jahren geändert haben, da die israelische politische Führung die Unabhängigkeit Israels von den USA offen bekräftigt hat.

„Es ist das erste Mal, dass die Konfrontation [zwischen den USA und Israel] so deutlich ist, und es ist nicht klar, wie die Vereinigten Staaten darauf reagieren werden“, erklärte er.

Israels aktueller Krieg gegen Gaza hat nun gezeigt, wie die USA auf die israelische Unnachgiebigkeit reagieren würden: mit Duldung.

Anstatt ihren beträchtlichen Einfluss geltend zu machen, um Israel zur Einhaltung amerikanischer Positionen zu zwingen, hat die Regierung von Präsident Joe Biden Israel konsequent nachgegeben. Diese Reaktion ermutigt nicht nur die Wahrnehmung der Schwäche Amerikas im Ausland, sondern könnte auch schädliche Auswirkungen auf die inneren Angelegenheiten und sogar die Demokratie des Landes haben.

Ein Muster der Nachgiebigkeit

Es steht außer Frage, dass die USA einen Großteil des israelischen Kriegsplans unterstützt haben, einschließlich des Ziels, die Hamas zu zerstören, und es steht auch außer Frage, dass die Regierung Biden einen Großteil der Gewalt, die Israel bisher in Gaza ausgeübt hat, gebilligt hat.

Es gibt jedoch auch immer mehr Beweise dafür, dass Israel die Positionen, Ratschläge und Bedenken der US-Regierung bezüglich seines Kriegsverhaltens konsequent missachtet hat.

Dies hat die Biden-Administration wiederholt dazu gezwungen, ihre Positionen und ihre Rhetorik zu ändern, um sich mehr auf die Seite Israels zu stellen.

Ein Beispiel dafür ist der Vorstoß der Regierung Biden im Dezember, Israel zur Beendigung der umfangreichen Kampfhandlungen im Gazastreifen zu bewegen, was die israelische Regierung ignorierte.

Peinlich berührt von den Bildern palästinensischer Opfer unter der Zivilbevölkerung sagte Biden am 12. Dezember, Israels Bombardierung des Gazastreifens scheine „wahllos“ zu sein.

Am 14. Dezember forderte Biden das israelische Militär auf, „das Leben von Zivilisten zu schützen“ und bei seinen Angriffen „vorsichtiger zu sein“.

Am 18. Dezember forderte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant auf, bei seinen Angriffen auf den Gazastreifen „chirurgischer“ vorzugehen, zu einer „niedrigeren Intensität“ des Krieges überzugehen und „den Schaden für die Zivilbevölkerung zu verringern“.

Die unmittelbare Antwort Israels bestand jedoch darin, die Angriffe auf zivile Gebiete zu intensivieren. So wurden am 14. Dezember mindestens 179 Palästinenser getötet, darunter Dutzende von Mitgliedern zweier Familien, deren Häuser die israelische Armee bombardierte. Dutzende von Palästinensern wurden auch am 15. Dezember getötet, darunter mehr als 30 Menschen, die in einer Schule der Vereinten Nationen in Khan Younis Zuflucht gesucht hatten. Auch für den Rest des Dezembers wurde eine hohe Zahl von Opfern gemeldet.

Als US-Außenminister Antony Blinken Anfang Januar die Region besuchte, zeigte sich erneut das bekannte Muster.

Kurz vor seiner Ankunft tötete Israel den Al Jazeera-Journalisten Hamza Dahdouh und seinen Kollegen Mustafa Thuraya. Während Blinken seinen Wunsch äußerte, den Krieg „so bald wie möglich“ zu beenden, tötete Israel innerhalb von 24 Stunden mehr als 126 Palästinenser.

Trotz weiterer Aufrufe von US-Beamten, die Zivilbevölkerung zu schützen, haben die israelischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur, Krankenhäuser, Schulen und Vertriebenenlager bis heute nicht nachgelassen.

Die israelische Missachtung der Bedenken und Warnungen der USA wurde im Vorfeld der Bodeninvasion in Rafah im südlichen Gazastreifen noch deutlicher.

Im März wurde ein Regierungskabel veröffentlicht, aus dem hervorging, dass die USA davon ausgingen, dass die Operation für die palästinensische Zivilbevölkerung „katastrophal“ sein würde.

Kurz darauf sagte Biden in einem Interview, dass eine Offensive auf Rafah für ihn eine „rote Linie“ darstelle. Auch andere US-Beamte sprachen sich dagegen aus, darunter Vizepräsidentin Kamala Harris.

Nachdem klar wurde, dass Israel mit oder ohne Zustimmung der USA in Rafah einmarschieren würde, änderten die USA ihre Rhetorik und erklärten, dass eine Offensive in Rafah „ernsthafte Planung“ erfordere. Als die israelische Armee ihre Angriffe verstärkte und tiefer in die Stadt eindrang, behauptete die Regierung Biden, dass sie keine „roten Linien“ überschreiten würde.

Die Invasion führte zur Vertreibung von mehr als einer Million Palästinensern und zur Ermordung zahlreicher anderer Menschen – darunter 45 Menschen, die bei einem israelischen Angriff auf ein Zeltlager, das zuvor zur „sicheren Zone“ erklärt worden war, getötet wurden.

Während des zehnmonatigen Krieges hat Israel auch systematisch die Forderungen der USA ignoriert, die Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung mit humanitärer Hilfe zu verbessern.

Schlimmer noch, es hat sogar eine eindeutige Politik des erzwungenen Aushungerns der palästinensischen Zivilbevölkerung verfolgt.

Unfähig, Israel zur Öffnung wichtiger Landübergänge zu bewegen, und vielleicht in der Hoffnung, von der humanitären Katastrophe abzulenken, beschloss die Biden-Administration, ihr eigenes Militärpersonal zu entsenden, um einen 320 Millionen Dollar teuren Behelfsanleger vor der Küste des Gazastreifens zu bauen.

Der Pier, der als völlig unzureichend für die Lieferung von Hilfsgütern kritisiert wurde, hätte den Bedarf des Gazastreifens nicht annähernd decken können, selbst wenn er voll funktionsfähig gewesen wäre. Schon Wochen nach seiner Installation musste der Pier entfernt werden, weil er immer wieder auseinanderbrach.

Allein die Tatsache, dass die USA einen Steg bauen mussten – quasi als Ausweg aus der israelischen Obstruktionspolitik -, sollte als Blamage für die Regierung Biden gewertet werden.

Kompromittierung amerikanischer Interessen

In dem Maße, wie die Zahl der Todesopfer in Gaza zunimmt, wächst die Empörung unter den Amerikanern. Diese Stimmung, die vor allem bei den demokratischen Wählern stark ausgeprägt ist, hat sich in politischen Aktionen niedergeschlagen: Kampagnen, die dazu aufrufen, Biden bei den Wahlen im November im Stich zu lassen, bei den Vorwahlen der Demokraten nicht zu wählen und sich an Protesten zu beteiligen, unter anderem auf Hunderten von Universitätsgeländen.

Biden spürte den innenpolitischen Druck und kündigte am 31. Mai einen Waffenstillstandsplan an, den er als Vorschlag Israels bezeichnete.

Seine Regierung ließ wiederholt verlauten, dass die israelische Regierung die Vereinbarung bereits akzeptiert habe. Jüngste Berichte israelischer Medien deuten jedoch darauf hin, dass Netanjahu Biden manipuliert und ihn offenbar über die israelischen Absichten angelogen hat.

Auch wenn es nicht sofort offensichtlich war, dass Netanjahu gelogen hat, hätte die US-Regierung die Zeichen auf Sturm stellen müssen.

Der israelische Ministerpräsident hat sich wiederholt geweigert, öffentlich zu sagen, dass er einem Waffenstillstand zustimmt, und durch sein Handeln deutlich gemacht, dass er diesen zu untergraben gedenkt.

Netanjahu verstärkte die Angriffe auf den Gazastreifen, anstatt sie zu reduzieren, und erklärte immer wieder, dass er den Krieg nicht beenden werde, bevor Israel nicht den „totalen Sieg“ errungen habe.

Vor kurzem hat Israel den palästinensischen Chefunterhändler Ismail Haniyeh ermordet, eine Aktion, die wahrscheinlich während der intensiven Waffenstillstandsverhandlungen geplant wurde.

Die Regierung Biden hätte es besser wissen müssen, als zu glauben, dass die israelische Regierung es mit einem Waffenstillstand ernst meint. Sie hätte es auch besser wissen müssen, als sich selbst in eine solch schwache Position zu bringen.

Die gängige Meinung in internationalen Angelegenheiten ist, dass die USA als einzige Supermacht der Welt und als Hauptsponsor des israelischen Militärs Einfluss auf ihren viel kleineren Verbündeten haben.

Die letzten 10 Monate haben jedoch gezeigt, dass die Situation genau umgekehrt ist: Es ist Israel, das mehr Einfluss auf die US-Regierung hat, die sich im Gaza-Krieg fast bei jeder Gelegenheit seinem Diktat beugt.

Das Endergebnis hat die Regierung Biden immer mehr in Verlegenheit gebracht, und einige Analysten meinen, dass die USA in den Beziehungen zwischen den USA und Israel der „Juniorpartner“ zu sein scheinen.

Noch wichtiger ist jedoch, dass die USA ihre eigenen Interessen kompromittiert haben, indem sie Israel erlaubten, die Bedingungen des Gaza-Krieges zu diktieren.

Die USA haben kürzlich Schiffe und Kampfflugzeuge in den Nahen Osten entsandt und stehen am Rande eines umfassenden regionalen Krieges, den sie unbedingt vermeiden wollten.

Wenn die USA in den Krieg ziehen, dann nicht, weil sie es müssen oder weil sie es wollen. Sie werden es im Namen Israels tun. Es wäre ein passendes, aber unglückliches Ende für fast ein ganzes Jahr der Duldung Israels.

Wenn sich der Staub des Gaza-Krieges legt, werden die USA als Mitschuldige am Völkermord, dem Verbrechen aller Verbrechen, angesehen werden, und Amerikas Ansehen in der Welt wird ernsthaft beeinträchtigt sein.

Aber die Auswirkungen auf die US-Politik wären noch weitreichender.

Die Demokraten haben sich den Zorn israelkritischer junger Amerikaner zugezogen, was sie im November durchaus das Weiße Haus kosten könnte.

Indem sie möglicherweise die Wiederwahl von Donald Trump ermöglicht, kostet die Biden-Regierung Amerika möglicherweise mehr als nur einige seiner strategischen Notwendigkeiten.

Sie könnte es auch seine Demokratie kosten.

Mohamad Elmasry Professor im Studiengang Medienwissenschaft am Doha Institute for Graduate Studies. Mohamad Elmasry ist Professor im Studiengang Medienwissenschaft am Doha Institute for Graduate Studies (Doha-Institut für Hochschulstudien).

