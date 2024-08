https://thecradle.co/articles/the-two-faces-of-the-olympics



Die zwei Gesichter der Olympischen Spiele

Von Giorgio Cafiero

4. AUGUST, 2024

Olympische Doppelmoral? Russische und weißrussische Athleten werden von den Spielen in Paris ausgeschlossen, während das völkermordende Israel einen Freifahrtschein erhält und chinesische Sportler am helllichten Tag schikaniert werden. Kein Wunder, dass die Veranstaltung als „die schlimmsten Olympischen Spiele aller Zeiten“ bezeichnet wird.

Die Olympischen Spiele werden als ein politikfreies internationales Sportereignis gefeiert, das Menschen aus allen Teilen der Welt vereint. In Wirklichkeit haben die Spiele jedoch schon immer einen Schatten auf die Politik geworfen, der von Skandalen, Protesten und Boykotten geprägt war – und im Falle der früheren Gastgeber Russland und China auch von Vorwürfen der „Sportwäsche„.

In diesem Jahr sind die politischen Untertöne besonders ausgeprägt, und es wird mit einer zutiefst beunruhigenden Doppelmoral gegenüber Israel vorgegangen.

Athleten aus Russland und Weißrussland dürfen wegen ihrer Rolle im Ukraine-Konflikt nicht unter ihrer Nationalflagge an den Spielen in Paris teilnehmen. Sie können nur unter einer neutralen Flagge teilnehmen. Doch obwohl Tel Aviv in den letzten zehn Monaten den Völkermord im Gazastreifen per Livestream mitverfolgt hat, wurden keine israelischen Sportler von der Teilnahme unter der Flagge des Besatzungsstaates ausgeschlossen.

Weltweite Aufrufe, Israel von den diesjährigen Olympischen Spielen auszuschließen, sind auf taube Ohren gestoßen. Und das, obwohl der Internationale Gerichtshof (IGH) im Januar feststellte, dass es „plausibel“ ist, dass Israel gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes verstoßen hat.

Im darauffolgenden Monat stellte Amnesty International fest, dass „Israel es versäumt hat, auch nur die geringsten Schritte zu unternehmen, um der Aufforderung des IGH nachzukommen, „sofortige und wirksame Maßnahmen“ zu ergreifen, um die Palästinenser im Gazastreifen vor der Gefahr eines Völkermords zu schützen.

Im Mai gab der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, bekannt, dass er Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoaz Gallant wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in Gaza beantragt hat.

Der IGH, das oberste Gericht der Vereinten Nationen, bekräftigte im vergangenen Monat in einem Gutachten, dass Israels Kontrolle über den Gazastreifen, das Westjordanland und Ostjerusalem einer Apartheid gleichkommt.

Ignorieren von Bergen von Beweisen

Trotz der umfangreichen Beweise dafür, dass Israel ein Schurkenstaat ist, der in eklatanter Weise gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts verstößt, lehnte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, einen Antrag des Palästinensischen Olympischen Komitees (POC) ab, Israel von der Teilnahme an den Spielen auszuschließen.

In dem Schreiben des POC an den IOC-Präsidenten wurde betont, dass „palästinensischen Athleten, insbesondere denen im Gazastreifen, die sichere Ausreise verweigert wird und sie aufgrund des andauernden Konflikts erheblich gelitten haben“. Bach antwortete jedoch, dass er sich weigere, in „politische Angelegenheiten“ hineingezogen zu werden.

Der französische Präsident Emanuel Macron sprach sich ebenfalls gegen ein Verbot Israels aus, auch wenn Stimmen wie Thomas Portes, ein Mitglied des französischen Parlaments vom linken Flügel La France Insoumise, dafür plädierten, dass Israel mit den gleichen Sanktionen belegt werden sollte wie Russland und Weißrussland.

Bei einer Kundgebung in der vergangenen Woche erklärte Portes, dass die israelische Delegation „in Paris nicht willkommen ist“ und dass „israelische Sportler bei den Olympischen Spielen in Paris nicht willkommen sind“. Der Gesetzgeber fügte hinzu:

Frankreichs Diplomaten sollten Druck auf das Internationale Olympische Komitee ausüben, um die israelische Flagge und Hymne zu verbieten, wie es bei Russland der Fall ist.

Die Reaktionen auf die Äußerungen von Portes waren vorhersehbar, obwohl andere französische Abgeordnete wie Aurelien Le Coq, Jerome Legavre und Manuel Bompard Portes verteidigten.

Um die israelischen Verbrechen in die richtige Perspektive zu rücken, muss man wissen, dass das israelische Militär in weniger als 10 Monaten für mindestens 39.363 Tote und etwa 90.923 Verletzte verantwortlich war. Unter den Todesopfern befinden sich mindestens 15.000 Kinder. In einem schockierenden Bericht, der am 5. Juli in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, schätzten Ärzte und Gesundheitsexperten, dass der israelische Angriff auf den Gazastreifen zwischen 149.000 und 598.000 palästinensische Todesopfer fordern könnte , wenn er sofort beendet würde.

Heute ist ein Großteil des Gazastreifens ein Niemandsland. Zum Vergleich: Nach Angaben der UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine wurden in den ersten zwei Jahren des Ukraine-Krieges 10 582 Zivilisten getötet. Die Empörung über das menschliche Leid in der Ukraine ist zwar berechtigt, doch ist es schwierig zu argumentieren, dass Russland und Weißrussland ein Einreiseverbot verdienen, Israel jedoch nicht.

Dr. Assal Rad, ein Wissenschaftler für die Geschichte des modernen Nahen Ostens, erklärt gegenüber The Cradle:

Die Ironie besteht darin, dass Israel in seiner Fähigkeit, ungestraft zu handeln, ‚herausgehoben‘ wird. Israels Verbrechen in Gaza sind brutal und umfangreich, einschließlich eines Völkermordes – das schlimmste mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit – und doch hat Israel keinerlei Konsequenzen zu befürchten. Im Gegenteil, die USA haben Israel mit mehr Waffen und Geldern versorgt, damit es trotz der weltweiten Empörung weiterhin Gräueltaten begehen kann. Damit haben die USA die Sinnlosigkeit des internationalen Systems gezeigt, indem sie es zu einem Instrument der Macht und nicht der Gerechtigkeit oder Fairness gemacht haben.

Olympische Werte“ oder westliche Werte?

In der Olympischen Charta wird betont, dass die Spiele eine Lebensweise fördern sollen, die auf der „Achtung der international anerkannten Menschenrechte und der universellen ethischen Grundprinzipien“ beruht. Israel die Teilnahme zu gestatten, ist eine Verhöhnung dieser Charta.

Ein Ausschluss Israels von den Olympischen Spielen, weil es ein Apartheidstaat ist, wäre nicht ohne historischen Präzedenzfall. Die Verletzung der Olympischen Charta durch das Apartheidland Südafrika führte dazu, dass das Land 1964 und 1968 von der Teilnahme an den Spielen ausgeschlossen wurde, bevor es 1970 ganz ausgeschlossen wurde. Im Jahr 1972 schloss das IOC die Mannschaft von Rhodesien aus, bevor sie 1976 ausgeschlossen wurde.

Die mangelnde Bereitschaft des IOC, für Israel dieselben Maßstäbe anzulegen wie für andere Länder, zeugt von „westlicher Heuchelei vom Feinsten“, so Ghada Oueiss, eine libanesische Journalistin, gegenüber The Cradle.

Dr. Rad fügt hinzu: „Die westliche Doppelmoral wurde in den letzten 10 Monaten für die ganze Welt sichtbar, da Israel in seinem Krieg gegen den Gazastreifen völlig ungestraft davonkommt. Die Entscheidung, Russland und Weißrussland zu verbieten, während man Israel die Teilnahme erlaubt, ist ein weiteres Beispiel für diese Heuchelei“.

Wie auch immer man zu Politik und Sport oder zum Ausschluss von Athleten von Wettkämpfen steht, das Problem ist, dass die Regeln nicht für alle gleich gelten. Russland wird „zur Rechenschaft gezogen“, weil es ein Gegner der Vereinigten Staaten ist, während für Israel ein anderer Maßstab gilt, weil es ein Verbündeter ist. Diese Doppelmoral trägt dazu bei, genau die Systeme zu untergraben, die der Westen so oft mit seinen Worten, aber nicht mit seinen Taten verteidigt.

Ekecheiria

Die Olympischen Spiele in Paris wurden am 26. Juli mit einer umstrittenen Aufführung bei der großen Zeremonie eröffnet, die weithin als Verhöhnung religiöser Überzeugungen angesehen wurde. Die fragliche Szene bestand aus Drag Queens und einem Tableau, das einige als Parodie von Leonardo da Vincis „Das letzte Abendmahl“ interpretierten. Die Organisatoren wiesen diese Interpretation zurück und behaupteten stattdessen, die dargestellte Szene sei von der griechischen Mythologie inspiriert, um die Vielfalt und die französische Gastronomie zu feiern.

Diese Darstellung löste bei verschiedenen religiösen Führern und Gruppen weltweit Empörung und Verurteilung aus. Die angesehene ägyptische Al-Azhar-Universität bezeichnete die Aufführung als „beleidigend“ und „barbarisch“ und warnte davor, globale Ereignisse zu nutzen, um Beleidigungen der Religion zu normalisieren und das zu fördern, was sie als „zerstörerische gesellschaftliche Krankheiten“ bezeichnete.

Auch die koptisch-orthodoxe Kirche verurteilte die Aufführung, bezeichnete sie als „schwere Beleidigung“ des christlichen Glaubens und forderte eine förmliche Entschuldigung der Organisatoren. Weitere Kritik kam vom Rat der Kirchen im Nahen Osten, von der Versammlung der katholischen Ordinarien des Heiligen Landes und vom muslimischen Ältestenrat.

Als Reaktion auf die Kritik entschuldigten sich die Organisatoren der Olympischen Spiele Paris 2024 bei den Beleidigten und betonten, dass es nicht darum ging, Respektlosigkeit zu zeigen, sondern die Toleranz und Integration der Gemeinschaft zu fördern.

Doch die Rede von „Inklusion“ oder „Ausschluss“ scheint beim IOC unglaublich subjektiv zu sein – es erlaubt einem Apartheidstaat wie Israel, an der prestigeträchtigen Veranstaltung teilzunehmen, während es einen ständigen Mitgliedsstaat des UN-Sicherheitsrats ausschließt.

Am Tag der Eröffnungsfeier forderte UN-Generalsekretär Antonio Guterres alle Länder auf, „ihre Waffen niederzulegen“ und den Geist des Olympischen Friedens zu respektieren.

Der Olympische Friede (ekecheiria) ist eine alte griechische Tradition, die 1992 vom IOC erneuert und in Resolutionen der UN-Generalversammlung bekräftigt wurde. Er sieht vor, dass alle Feindseligkeiten in der Welt sieben Tage vor den Olympischen und Paralympischen Spielen eingestellt werden und frühestens sieben Tage nach Ende der Veranstaltung wieder aufgenommen werden.

Doch für die verwaisten, ausgehungerten, vertriebenen, verwitweten, zerstückelten und traumatisierten Menschen im Gazastreifen könnte Guterres‘ hochtrabende Rhetorik über „Frieden für alle“ nicht weiter von ihren täglichen Kämpfen entfernt sein, während Israels High-Tech-Gemetzel die Enklave unbewohnbar macht.

Dass das IOC seine Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben der Palästinenser demonstriert hat, ist nur der jüngste Beweis für das Versagen der internationalen Gemeinschaft bei der Verteidigung der Palästinenser. Es ist ein deprimierender Kommentar zum IOC, dass nach fast 10 Monaten des kriminellen Verhaltens Israels in Gaza seine Athleten in Paris ankommen und unter israelischer Flagge an Wettkämpfen teilnehmen können, als ob sie ein normales Land vertreten würden.

Während das IOC sich weigert, seine Tradition der ekecheiria aufrechtzuerhalten, ist diese Last auf die Athleten und Zuschauer der Pariser Spiele gefallen – eine Last, die sie gut getragen haben – mit Berichten über Athleten, die sich von Spielen gegen israelische Gegner zurückziehen, Spieler, die ausgebuht werden und Hymnen, die verhöhnt werden.

Nichts Geringeres sollte bei diesen Pariser Spielen, die im Internet bereits als „die schlimmsten Olympischen Spiele aller Zeiten“ bezeichnet wurden, ausreichen.

