Die Verantwortlichen für den israelischen Völkermord vor Gericht bringen

Ali Abunimah

The Electronic Intifada Podcast

26. Januar 2025

Dieser Artikel wurde verfasst, bevor Ali Abunimah von The Electronic Intifada am Samstag Nachmittag in der Schweiz verhaftet wurde.

Israel hat einen seiner Soldaten aus Zypern herausgeschmuggelt, offenbar aus Angst vor seiner Inhaftierung wegen des Vorwurfs des Völkermords in Gaza, so Dyab Abou Jahjah, Mitbegründer der Hind Rajab Foundation.

Abou Jahjah, ein belgisch-libanesischer politischer Aktivist und Schriftsteller, sagte diese Woche im Livestream von The Electronic Intifada, dass seine Organisation ihre Bemühungen auf der ganzen Welt verstärkt, um israelische Soldaten, die in den letzten 15 Monaten in das Abschlachten von Zehntausenden von Männern, Frauen und Kindern verwickelt waren, vor Gericht zu bringen.

Sie können sich das Interview mit Abou Jahjah und das gesamte Programm dieser Woche im obigen Video ansehen.

Aus Gaza berichtete uns Donya Abu Sitta, Mitarbeiterin von Electronic Intifada, wie die Menschen dort nach dem Waffenstillstand zurechtkommen, insbesondere diejenigen, die in zerstörte Häuser zurückkehren und die Überreste ihrer Angehörigen finden.

Sie las ein Gedicht vor, das von den Hoffnungen und Ängsten der kleinen Kinder inspiriert war, die sie während des Völkermords weiterhin unterrichtete.

Trotz des Waffenstillstands greift Israel in einigen Teilen des Gazastreifens weiterhin Palästinenser an. Dies war eine der Entwicklungen, die in der Kurznachricht von der stellvertretenden Redakteurin Nora Barrows-Friedman behandelt wurden, ebenso wie die Bemühungen, die katastrophale humanitäre Lage zu lindern.

Der völkermörderische Krieg Israels hat etwa 40.000 Kinder im Gazastreifen zu Waisen gemacht.

Der Redakteur Jon Elmer berichtete über die jüngsten Entwicklungen des Waffenstillstands und die Widerstandseinsätze in der Zeit davor.

Wir haben auch darüber diskutiert, ob US-Präsident Donald Trump Israel dazu zwingen wird, den Waffenstillstand einzuhalten, und was die neuesten Anzeichen für seine Vorgehensweise sind.

Und der Autor warf einen kritischen Blick auf die Bischöfin von Washington, Mariann Edgar Budde.

Sie wurde als Heldin gefeiert, weil sie Donald Trump dazu drängte, die Rechte von Randgruppen zu respektieren, als der neue Präsident ihr in der National Cathedral in Washington zuhörte.

Doch in den letzten 15 Monaten hat Budde die Gräueltatenpropaganda Israels nachgeplappert, die einen Völkermord rechtfertigt, und es wiederholt versäumt, die Schlüsselrolle des ehemaligen Präsidenten Joe Biden bei dem Massaker zu verurteilen und ihn aufzufordern, keine Waffen mehr nach Israel zu schicken.

Kriegsverbrecher verfolgen

Im Fall des Soldaten in Zypern reichte die Hind Rajab Foundation eine Beschwerde ein, und nach anfänglichem Zögern leiteten die Justizbehörden des EU-Staates eine Untersuchung gegen den Soldaten ein.

„Als die Ermittlungen aufgenommen wurden, schmuggelten die Israelis den Soldaten aus Zypern heraus„, sagte Abou Jahjah und bezeichnete den Vorfall als den ersten seiner Art.

„Und wenn ich Schmuggel sage, übertreibe ich nicht, denn wir haben Informationen, dass er sogar mit einem Privatjet gebracht wurde“, fügte Abou Jahjah hinzu.

Die Stiftung ist nach Hind Rajab benannt, einem 6-jährigen palästinensischen Mädchen, das sich mit seiner Familie in einem Auto befand, als sie versuchte, dem israelischen Angriff in Gaza-Stadt zu entkommen, und dabei angegriffen wurde.

Die Geschichte von Hind, die ganz allein in einem Auto gefangen war, umgeben von toten Verwandten, und am Telefon um Hilfe flehte, ein Gespräch, das vom Palästinensischen Roten Halbmond aufgezeichnet wurde, gehört zu den ergreifendsten und schamlosesten Verbrechen, die während des Völkermords durch Israel begangen wurden.

Laut Abou Jahjah haben Anwälte und Aktivisten, die entschlossen sind, Gerechtigkeit für Palästinenser zu fordern, eine Lücke in den Bemühungen, Israel zur Rechenschaft zu ziehen, entdeckt, die sie schließen könnten: die Verfolgung einzelner Soldaten, die in vielen Fällen Beweise für ihre eigenen Verbrechen in Gaza in den sozialen Medien veröffentlicht haben.

Die Organisation und ihr wachsendes globales Netzwerk von Freiwilligen und Juristen konnten Beweise gegen etwa 1.000 israelische Soldaten sammeln, die dem Internationalen Strafgerichtshof übergeben wurden.

Neben der Anklageerhebung gegen israelische Soldaten, die ins Ausland reisen, wie z. B. in Zypern, und anderen jüngsten Beispielen in Brasilien, Thailand und Italien liegt der Schwerpunkt der Stiftung auf Personen, die sowohl die israelische als auch eine andere Staatsangehörigkeit besitzen.

„Was die Doppelstaatsangehörigen betrifft, so unterliegen wir keiner zeitlichen Beschränkung“, erklärte Abou Jahjah. “Wenn Sie beispielsweise Belgier sind, hat Belgien die Gerichtsbarkeit über Sie.“

Der Verzicht auf ihre zweite Staatsangehörigkeit kann diese Soldaten nicht schützen, so Abou Jahjah, da die Gerichte ihre Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Straftat berücksichtigen werden.

Abou Jahjah ist zuversichtlich, dass Kriegsverbrecher mit der Zeit vor Gericht gestellt werden. Die Organisation diskutiert auch die Ausweitung ihrer Arbeit auf die Vereinigten Staaten, wo sie möglicherweise Zivilklagen einreichen wird, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Es ist nicht überraschend, dass Israel und befreundete Regierungen sich gegen die Arbeit der Hind Rajab Foundation wehren, und Abou Jahjah lebt nun unter Polizeischutz.

„Die Lage ist ziemlich angespannt, aber das wird unsere Arbeit nicht stören“, sagte Abou Jahjah. “Es ist naiv von ihnen zu glauben, dass die Arbeit der Stiftung von einer Person abhängt.“

„Wir haben Rechtsteams auf der ganzen Welt, sehr fähige Leute. Unsere Daten sind über den ganzen Planeten verteilt“, fügte Abou Jahjah hinzu. “Sie können nichts tun. Das passiert.“

Widerstandsbericht

In seinem Widerstandsbericht analysierte Elmer Videos von Einsätzen, die vor dem Waffenstillstand stattfanden, aber erst nach dessen Inkrafttreten von den Qassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas, veröffentlicht wurden.

Er gab auch einen Ausblick auf den Samstag, den 25. Januar, an dem fast 200 palästinensische Gefangene im Austausch gegen vier israelische Soldatinnen freigelassen wurden.

Wird Trump Israel an den Waffenstillstand binden?

Der Druck von Präsident Trump war entscheidend dafür, dass Israel einem Waffenstillstandsabkommen zustimmte, das es fast ein Jahr lang abgelehnt hatte. Aber wird seine Regierung den Druck aufrechterhalten, um das Abkommen durchzusetzen?

Die Botschaften sind gemischt. Trump sagte Reportern kürzlich, er sei sich nicht sicher, ob der Waffenstillstand halten würde, distanzierte sich aber auch auf interessante Weise von Israel. „Das ist nicht unser Krieg, das ist ihr Krieg.“

Wir haben uns angesehen, was diese Kommentare sowie das erneute Bekenntnis von Steve Witkoff, dem Gesandten des Präsidenten, zur Umsetzung des Abkommens uns darüber sagen, was uns erwartet.

Wie der stellvertretende Chefredakteur Asa Winstanley feststellte, „ist dieser Waffenstillstand nicht nichts“. Er kam zustande, weil der Widerstand die israelische Armee zermürbte, und Aussagen von Witkoff, die darauf hindeuten, dass die USA sogar bereit sein könnten, mit der Hamas zu verhandeln, verdienen besondere Aufmerksamkeit.

„Weitgehend geschwiegen“

Nach eigenen Angaben hat Bischof Mariann Budde zum Völkermord in Gaza „weitgehend geschwiegen“, es sei denn, sie hat israelische Propaganda verbreitet oder sich in vages, liberales Händeringen über „Frieden“ und „Liebe“ ergangen, ohne jemals die Täter des Massenschlachtens und des Aushungerns der Palästinenser klar zu verurteilen, die USA aufzufordern, den Zustrom von Waffen zu stoppen, der dies ermöglicht, oder Rechenschaft zu fordern.

Diese Art von Ausflüchten dient niemandem.

Sie können die Sendung auf YouTube, Rumble oder Twitter/X sehen oder sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören.

Tamara Nassar war Produzentin und Regisseurin der Sendung. Michael F. Brown leistete Unterstützung bei der Vorproduktion und Eli Gerzon bei der Nachproduktion.

Frühere Folgen von The Electronic Intifada Livestream können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden.

Übersetzt mit Deepl.com

