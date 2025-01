„Sieg für unser Volk“ – Palästinenser kehren in den Norden des Gazastreifens zurück

https://www.palestinechronicle.com/victory-for-our-people-palestinians-return-to-northern-gaza-after-15-months-of-genocide/



27. Januar 2025 News

Eine Million Palästinenser kehren in den Norden zurück, während die Al-Rashid-Straße wieder für Fußgänger geöffnet wird. (Foto: via QNN)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Tausende vertriebene Palästinenser kehrten am Montag in den Norden des Gazastreifens zurück. Dies wurde von der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas als „Sieg für unser Volk“ und als Beweis für das Scheitern der israelischen Besatzungs- und Vertreibungspläne bezeichnet.

In einer Erklärung betonte die Hamas, dass die Rückkehr der Vertriebenen „das Scheitern der Besatzung bei der Erreichung ihrer aggressiven Ziele, unser Volk zu vertreiben und seinen Willen zu brechen, standhaft zu bleiben“, deutlich mache.

Die Bewegung wies auch darauf hin, dass die freudigen Szenen der Rückkehr und die Liebe der Menschen zu ihrem Land eine starke Botschaft an diejenigen senden, die die Widerstandsfähigkeit des palästinensischen Volkes unterschätzt haben.

Hamas-Führer Izzat al-Rishq feierte das Ereignis und erklärte es zu einem „großen Tag“. Er sagte, dass die Rückkehr der vertriebenen Bewohner in den Norden die „Träume und Illusionen“ der israelischen Besatzung, die Palästinenser dauerhaft zu vertreiben, zunichte mache.

Auch die Islamische Dschihad-Bewegung kommentierte die Entwicklungen und bezeichnete die Rückkehr von Hunderttausenden von Vertriebenen in den Norden des Gazastreifens als „legendär“.

Sie stellte das Ereignis als direkte Reaktion auf Versuche dar, Palästinenser zu vertreiben, und hob die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung trotz der durch israelische Militäroperationen verursachten Verwüstungen hervor.

Never before have we truly „returned.“ Never before have Palestinian refugees from Gaza moved north.Today, we witness the unimaginable: a million Palestinians-wounded, resilient, and carrying four generations of pain-heading north, waving flags, chanting, and smiling through… pic.twitter.com/n5R7pYwYVp