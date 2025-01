https://strategic-culture.su/news/2025/01/05/the-link-between-lockerbie-collapse-of-assad-regime-and-jimmy-carter/



Die Verbindung zwischen Lockerbie, dem Zusammenbruch des Assad-Regimes und Jimmy Carter

Martin Jay

5. Januar 2025

Reagan machte den libyschen „verrückten Hund“-Führer Ghadaffi verantwortlich, obwohl er genau wusste, dass der Iran Lockerbie zu verantworten hatte, argumentiert Martin Jay.

Der 21. Dezember ist vorbei, ohne dass jemand an das tragische Ereignis denkt, als 1988 am frühen Abend in einer verschlafenen schottischen Stadt ein amerikanisches Verkehrsflugzeug vom Himmel fiel. Und doch ist dieses Ereignis, das wohl als die größte Vertuschungsaktion der westlichen Geheimdienste aller Zeiten bezeichnet werden kann, mit einer Reihe anderer wichtiger Nachrichten der letzten Wochen verbunden, was einige dazu veranlasst, sich zu fragen, ob sich die Geschichte wiederholt, wenn wir die Beziehung des Westens zum Iran untersuchen. Der Sturz des Assad-Regimes in Syrien, Israels Völkermord an den Palästinensern und der Tod von Jimmy Carter sind alle mit Lockerbie verbunden.

Da die BBC, Sky Atlantic und andere weiterhin den Trend fortsetzen, Dramen um Lockerbie zu machen, besteht ein Teil der Schönfärberei, die dazu geführt hat, dass es zu einer so seismischen Vertuschung der Wahrheit geworden ist, darin, sie zu verharmlosen. Die britischen Medien sind mitschuldig daran, dass die Wahrheit nie wirklich untersucht wurde, und so wird nun bald ein Drama über das Ereignis ausgestrahlt, das aus der Sicht eines seiner Opfer – Dr. Jim Swire – gesehen wird und das zumindest einige der unangenehmen Wahrheiten über den Absturz von Flug Pan Am 103, bei dem Dr. Swires Tochter ums Leben kam, ansprechen könnte. Ein kurzer Blick auf die Kritiken lässt jedoch vermuten, dass die britische Presse alles tut, um ihren amerikanischen Herren zu dienen, indem sie die Produktion – in der Colin Firth Dr. Swire spielt – verrissen hat, sodass das Drama möglicherweise genau das Gegenteil bewirkt. Ist es möglich, dass diese Produktion mit der Absicht gemacht wurde, eine Karikatur aus Dr. Swire zu machen und damit seine Behauptungen zu widerlegen, dass der Iran den Lockerbie-Anschlag in Auftrag gegeben hat und eine palästinensische Gruppe ihn ausgeführt hat – aufgrund der Schlamperei von DEA- und CIA-Beamten, die den Flug nutzten, um iranischen Gruppen im Libanon zu erlauben, Heroin in die USA zu transportieren, um im Gegenzug US-Geiseln am Leben zu erhalten?

Der Tod von Jimmy Carter brachte einige von uns dazu, über das Vermächtnis des ehemaligen US-Präsidenten nachzudenken. Aus der Sicht anderer, nachfolgender US-Präsidenten hat Carters Missmanagement der iranischen Geiselkrise einen Präzedenzfall geschaffen. Legt man sich mit dem Iran an, kann man darauf wetten, dass man nur eine Amtszeit als Präsident hat. Dies war Reagans größte Angst, als er 1980 sein Amt antrat. Kaum ein paar Tage nachdem er das Oval Office betreten hatte, ordnete er die Bombardierung Syriens an, um den Sowjets eine Botschaft zu senden, dass er die Einmischung von Hafaz Assad im Libanon nicht tolerieren würde, der sowohl die heutige Hisbollah unterstützte, aber damals die Hegemonie Amerikas und Israels in einem Land bedrohte, von dem beide dachten, sie könnten es einfach wie ein Hemd bei Walmart kaufen. Aber Reagan tat noch etwas anderes. Lange bevor er 1985 in den USA hergestellte Sturmgewehre an das neue islamische Regime verkaufte, erlaubte er bereits „kontrollierte Flüge“ vom Libanon in die USA – zivile Flüge, die Drogenlieferungen an Bord hatten, die vor Kontrollen geschützt waren, mit dem einzigen Zweck, ihren Zugang zum US-Markt zu ermöglichen, damit Gruppen im Libanon, die US-Geiseln hielten, Finanzmittel für ihre Operationen erhalten konnten. Auf diese Weise stellte Reagan praktisch das Startkapital für die heutige Hisbollah bereit. Damals geriet er wegen der Geiseln in Panik und dachte, dies sei eine Möglichkeit, die Arbeitsbeziehungen mit der libanesischen Gruppe aufrechtzuerhalten und die Diskussionen fortzusetzen. Der Lockerbie-Anschlag war eine direkte Folge dieser falschen Entscheidung und vielleicht, was noch bedrohlicher ist, des übereifrigen, rücksichtslosen und unbekümmerten Vorgehens Amerikas in der Region. Nach der Demütigung durch den Abzug der US-Marines aus dem Libanon beschloss der Kapitän eines US-Schiffes im Persischen Golf 1988, ein iranisches Passagierflugzeug abzuschießen, wobei alle Zivilisten und die Besatzung an Bord getötet wurden.

Ein derart unverantwortlicher Akt musste vom Iran geahndet werden, und so machte man sich daran, der Reagan-Regierung mit Lockerbie eine Lektion zu erteilen, obwohl der Geheimdienst bereits vor den kontrollierten Flügen gewarnt hatte. Wie schwer konnte es schon sein, eine Bombe auf einen solchen Flug zu schmuggeln? Das wäre wohl kaum ein Geniestreich gewesen, aber was vielleicht der Fall war, war das Wissen, dass der Iran, der mit einem solchen Terrorakt die Möglichkeit der plausiblen Abstreitbarkeit hatte, tatsächlich vom Westen unterstützt werden würde. Reagan machte den libyschen „verrückten Hund“-Führer Ghadaffi verantwortlich, obwohl er genau wusste, dass der Iran hinter Lockerbie steckte. Er machte Libyen dafür verantwortlich, da sich das Land und sein Staatsoberhaupt als hervorragender Sündenbock für alle außenpolitischen Fehltritte Reagans eignen würden, obwohl sowohl Reagan als auch George Bush Senior in Wirklichkeit Angst vor dem Iran und Syrien hatten und so sehr vor deren Zorn fürchteten, dass sie die Vertuschung noch viele Jahre lang fortsetzten. Lockerbie war ein Racheakt, eine Erinnerung an den Westen, welche Schrecken der Iran für einen unaufmerksamen, kriegerischen westlichen Pakt bereithalten kann, der seine Fähigkeit, zurückzuschlagen, unterschätzt.

Bedeutet der Fall Syriens, dass die Achse des Widerstands nun vorbei ist? In seiner hervorragenden Analyse stellt Giorgio Cafiero einer Reihe führender Nahost-Analysten dieselbe Frage. Ihre Antworten könnten die Expertengruppe, die sich jetzt um Trump schart und mit einem gewissen Eifer die regionalen Ambitionen Israels vorantreiben will, schockieren.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die britische Tageszeitung „Daily Mail“ tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW tätig war und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Europa für eine Vielzahl großer Medienunternehmen Beiträge verfasst. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

