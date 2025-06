https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/6/18/live-israel-iran-attacks-continue-trump-demands-unconditional-surrender



LIVE: Israel und Iran setzen Raketenangriffe fort; 144 Tote in Gaza in den letzten 24 Stunden

Von Jillian Kestler-D’Amours und Brian Osgood

Veröffentlicht am 18. Juni 2025

Der oberste Führer Khamenei sagt, Iran werde keinen „aufgezwungenen Krieg“ und keinen „Frieden“ akzeptieren, und warnt, dass US-Angriffe auf sein Territorium „schwerwiegende, irreparable Folgen“ haben werden.

Israel gibt an, heute 40 Ziele im Iran angegriffen zu haben, darunter Zentrifugenproduktionsstätten und Waffenfabriken, während der Iran eine Drohne-Schwarmangriff auf Israel gestartet hat.

Der Iran weist Trumps Behauptung zurück, er habe ein Treffen im Weißen Haus angestrebt.

Die Zahl der Todesopfer durch die israelischen Angriffe auf den Iran ist auf über 240 gestiegen, darunter 70 Frauen und Kinder. Bei iranischen Angriffen auf Israel wurden mehr als 24 Menschen getötet.

In Gaza haben israelische Streitkräfte mindestens 89 Palästinenser getötet, darunter 70 Menschen, die in der Stadt Khan Younis nach Lebensmittelhilfe gesucht hatten.

Iran bestellt deutschen Botschafter wegen „beleidigender Äußerungen“ ein: iranische Medien

Die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtet, dass der deutsche Botschafter im Iran wegen „beleidigender Äußerungen” des deutschen Kanzlers Friedrich Merz einbestellt wurde.

Merz sagte am Dienstag, dass Israel mit seinem Kampf gegen den Iran „die Drecksarbeit” für die westlichen Nationen erledige, und lobte den „Mut” der israelischen Armee und Führung für ihre Entscheidung, obwohl unter Rechtswissenschaftlern ein starker Konsens darüber besteht, dass Israels unprovozierte Angriffe gegen den Iran gegen das Völkerrecht verstoßen.

Der Iran hat auch den Schweizer Botschafter in Teheran, der als Vertreter der USA fungiert, einbestellt, um seine Empörung über Trumps Äußerungen vom Dienstag zum Ausdruck zu bringen, wonach der Iran „bedingungslos kapitulieren“ müsse.

Wir wissen nicht, was der US-Präsident denkt

Marwan Bishara

Wir wissen nicht, wovon Trump spricht.

Wir wissen nicht, ob der Präsident weiß, wovon er spricht, um ehrlich zu sein. Diese Leute verbringen Tag und Nacht damit, ihren Präsidenten zu entschlüsseln, weil sie den einflussreichen Eliten der USA mitteilen wollen, was ihr Präsident denkt, und sie wissen nicht, was er denkt. Ich weiß nicht, was er denkt.

Nun, zum Teil könnte es daran liegen, dass er möchte, dass alle raten. Und dann hat er ein bisschen Ego und genießt die Aufmerksamkeit. Alle wollen wissen, was Trump vorhat, und Trump schwelgt gewissermaßen darin.

Aber dann gibt es noch die eigentliche Tragödie: Der Krieg geht weiter, ein Ende ist nicht in Sicht, wir wissen nicht, was als Nächstes passieren wird, und alle scheinen zu glauben, dass er die Schlüssel in der Hand hält, nur weiß er nicht, welche Tür er öffnen soll.

Leichen von Palästinensern, die von israelischen Streitkräften erschossen wurden, blieben fünf Tage lang in Gaza liegen, bevor sie geborgen wurden

Unsere Kollegen vor Ort in Gaza berichten, dass die Leichen von 20 Menschen, die im Norden Gazas von israelischen Streitkräften erschossen wurden, während sie auf Hilfslieferungen warteten, fünf Tage lang liegen blieben, bevor die Koordinierungsstelle der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten die Genehmigung erteilte, dass Sanitäter sie bergen durften.

Palästinensische Gesundheitsbehörden gaben an, dass seit Mittwoch Mitternacht mindestens 72 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet wurden, darunter mindestens 29, die auf Hilfslieferungen warteten.

In den letzten 24 Stunden wurden 144 Menschen getötet und 560 verletzt.

