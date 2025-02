They’re Fetishizing The Bibas Kids‘ Red Hair To Sell Genocide To White Westerners Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley):

Sie fetischisieren die roten Haare der Bibas-Kinder, um den Völkermord an weiße Westler zu verkaufen

Caitlin Johnstone

27. Februar 2025

Die aggressive Fetischisierung der roten Haare von Ariel und Kfir Bibas ist Teil einer absolut widerlichen Kriegspropagandakampagne, die sich an weiße Westler richtet, und wir müssen darüber sprechen.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Ariel und Kfir Bibas waren zwei israelische Geiseln im Kindesalter, die in den ersten Wochen des völkermörderischen Angriffs Israels auf die Enklave zusammen mit ihrer Mutter in Gaza getötet wurden. Israel behauptet ohne Beweise, dass die Hamas sie mit bloßen Händen ermordet hat, während der gesunde Menschenverstand sagt, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass sie zusammen mit den vielen anderen Frauen und Kindern, die in dieser Zeit täglich in derselben Gegend zu Tode bombardiert wurden, durch die israelische Bombenkampagne der verbrannten Erde starben. Israel hat die Hilfe von Chen Kugel in Anspruch genommen – dem forensischen Pathologen, der am 7. Oktober dazu beitrug, die falsche Gräuelpropaganda über „enthauptete Babys“ zu verbreiten –, um seine Version der Ereignisse im Zusammenhang mit der Familie Bibas zu vermarkten.

Israel und seine Unterstützer wiederholen gebetsmühlenartig diese Erzählung, dass die Hamas diese beiden kleinen Kinder mit bloßen Händen ermordet hat, um Unterstützung für die Beendigung des Waffenstillstands und die Wiederaufnahme der täglichen Massaker Israels im gesamten Gazastreifen zu erhalten, und in letzter Zeit nimmt das Ganze eine noch gruseligere Wendung. In Israel und in der gesamten westlichen Welt wird die Tatsache, dass diese Kinder rote Haare hatten, bei jeder Gelegenheit aggressiv in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt.

Das israelische Außenministerium hat ein schamlos propagandistisches Video veröffentlicht, in dem ein KI-Bild eines rothaarigen Kindes zu sehen ist, während ein Sprecher sagt, die Hamas habe die Bibas-Kinder ermordet, und behauptet, dass „von heute an jeder Rotschopf uns daran erinnern wird: Die Hamas hat sie ermordet, und die Hamas wird es wieder tun – es sei denn, sie wird ausgelöscht.“

Dies ist eine ziemlich standardmäßige grausame Propaganda, bei der Babys auf Bajonetten gezeigt werden, aber sie wird mit einer Wendung versehen – einer stark rassistischen.

In der gesamten mit Israel verbündeten Welt wird die Farbe Orange von Regierungsführern verwendet, um den Tod dieser Kinder in möglichst öffentlichen Foren zu betrauern. Wahrzeichen wie das Empire State Building, der Eiffelturm und das Brandenburger Tor wurden alle in orangefarbenem Licht erleuchtet, um ausdrücklich der rothaarigen Bibas-Kinder zu gedenken, und zu ihren Ehren wurden in ganz Israel und im Westen orangefarbene Luftballons steigen gelassen.

Warum wird so viel Wert auf die Rothaarigkeit dieser Kinder gelegt? Warum wird so viel Aufhebens um ein scheinbar triviales Detail in ihrem Leben gemacht?

Die Antwort ist einfach, aber hässlich: Sie erinnert die Menschen im Westen daran, dass diese Kinder nicht wie die dunkelhäutigen Kinder waren, deren Tod wir in den letzten anderthalb Jahren ignorieren sollten. Sie erinnert uns daran, dass diese Kinder weiß waren.

Schauen Sie sich ein Foto der Bibas-Kinder an und Sie werden Kinder sehen, die genauso aussehen wie die weißen Kinder, die Sie in jeder westlichen Nation sehen. Westliche Menschen werden sie betrachten und ihre eigenen Kinder oder Kinder aus ihrer eigenen Gemeinschaft sehen. Die Propagandisten haben das Potenzial dahinter schon vor langer Zeit erkannt, weshalb sie die Empörungsmaschine in Gang setzten, sobald ein Waffenstillstand angekündigt wurde. Sie gaben vor, nicht zu wissen, dass die Kinder bereits tot waren, und versprachen Rache und Höllenfeuer, wenn sie nicht lebend zurückgebracht würden.

Deshalb hat Benjamin Netanjahu, als er neulich ein Video-Statement auf Englisch veröffentlichte, ein vergrößertes Foto der Kinder gezeigt und einige Zeit damit verbracht, während seiner Rede auf sie zu zeigen. Er wollte, dass die Menschen im Westen sehen, dass dies nicht die Art von Kindern waren, denen gegenüber wir gleichgültig sein sollten, während sie zu Tausenden in Gaza abgeschlachtet wurden. Er wollte sicherstellen, dass wir alle sehen konnten, dass sie weiß waren.

Die Idee ist, wie bei so vielen israelischen Apologien, Sympathie zu erzeugen. Wenn man mit den Kindern sympathisiert, ist man anfälliger für Erzählungen, die besagen, dass die Hamas vernichtet werden muss und der Waffenstillstand enden muss, um ihren Tod zu rächen. Wenn man mit Israel sympathisiert, ist man eher geneigt, seinen Erzählungen über das, was passiert ist und was als Reaktion darauf geschehen sollte, zu vertrauen. Die westliche Propagandamaschinerie hat Generationen damit verbracht, jegliches Mitgefühl für ihre braunhäutigen Opfer im globalen Süden zu ersticken, aber unser Mitgefühl für weiße Kinder ist unversehrt geblieben.

Propagandisten fetischisieren die roten Haare zweier toter weißer Kinder, um die Wiederaufflammen des Gaza-Holocausts bei weißen Menschen im Westen zu vermarkten. Israel-Apologeten werden dies leugnen, aber genau das passiert. Sie könnten nicht offensichtlicher sein.

