Die Verhaftung von Mahmoud Khalil und der Kampf, der vor uns liegt

13. März 2025

Arun Gupta

Wir befinden uns in unbekannten Gewässern, in denen Trump die freie Meinungsäußerung kriminalisiert, obwohl er den völkermörderischen Krieg Israels vorerst beendet hat.

1) Zuallererst müssen wir eine möglichst militante, starke und breite Bewegung aufbauen, um Mahmoud Khalil zu verteidigen. Ich überlasse die rechtlichen Fragen anderen, aber das Terrain, auf dem „wir“, d. h. unerschütterliche Sozialisten und Kommunisten, kämpfen, ist das soziale Terrain.

2) Dies ist ein elektrisierender Moment. Die Verteidigung der freien Meinungsäußerung und des Rechts auf Widerspruch verschafft uns eine hohe Position. Es ist eine Chance, sich zu organisieren. Das bedeutet, neue Leute einzubinden und nicht nur diejenigen zu mobilisieren, die uns bereits zustimmen. Wir müssen Menschen für die Linke gewinnen, wie diejenigen, die von der Politik entfremdet sind, oder Liberale, die frustriert oder angewidert sind von der Kapitulation der liberalen Elite vor Trump.

Ein elektrisierender Moment ist, wenn wir Menschen mit einem klaren Ziel vereinen können. Er ist ein Vorläufer eines disruptiven Moments, wie Occupy Wall Street, Standing Rock, die George-Floyd-Bewegung und die Studentenlager für Gaza. In all diesen Fällen hat die Linke die Politik in ihre Richtung gelenkt. Natürlich waren die Ergebnisse gemischt, aber das ist nicht die Schuld der disruptiven Momente. Sie sind notwendig, damit die Linke einen bedeutenden sozialen Wandel erreichen kann.

3) Apropos Liberale: Liberale Eliten ebneten Trump den Weg, indem die Demokratische Partei den Völkermord Israels uneingeschränkt unterstützte. Harris entmenschlichte und erniedrigte Palästinenser während ihres Wahlkampfs. Sie bewarb Israels Vergewaltigungslüge im Stil der Rassentrennung, die einer der Hauptgründe für den Völkermord war, sie begrüßte den Völkermord, und deshalb verlor sie.

4) Aber am Ende kapitulierte Harris und sagte, sie würde den Krieg in Gaza beenden. Das war zu wenig und kam zwei Tage vor der Wahl zu spät. Aber palästinensische und muslimische Amerikaner und Linke, die standhaft blieben, sind ein Vorbild dafür, wie man Macht von unten ausüben kann.

5) Liberale Medien und liberale Universitäten ebneten ebenfalls den Weg, wie z. B. Dana Bash von CNN, die im Mai 2024 friedliche Studentenproteste an der UCLA mit Nazi-Deutschland verglich, NACHDEM die Studenten von einem Mob gewalttätiger Ziofaschisten angegriffen worden waren. Und die Columbia University wird Trump niemals besänftigen, aber sie wird weiterhin mit ihm zusammenarbeiten, um zu versuchen, Studenten, Dozenten und Mitarbeiter, die ihre Freiheiten nach Artikel 1 der amerikanischen Verfassung ausüben, zu unterdrücken und zu kriminalisieren.

6) AOC zeigt, warum Demokraten der Feind sind. Erinnern Sie sich an AOCs schockierenden Vorwahlsieg im Jahr 2018? Sie warf die Palästinenser schnell unter den Bus. Sie verglich den schleichenden zionistischen Völkermord im Westjordanland mit der Gentrifizierung und sagte: „Siedlungen, die in einigen dieser Gebiete und an Orten, an denen Palästinenser Schwierigkeiten haben, Zugang zu ihren Wohnungen und Häusern zu erhalten, zunehmen.“

Auf dem DNC 2024 deckte sie den Völkermord und verbreitete die Lüge, Harris würde „unermüdlich“ für einen Waffenstillstand arbeiten. Ist Ihnen aufgefallen, dass AOC den Brief, in dem die Freilassung von Khalil gefordert wurde, nicht unterschrieben hat und dass dies nur 14 von 214 Demokraten im Repräsentantenhaus taten? (Anscheinend hat AOC zusammen mit 41 anderen Politikern aus dem Staat New York einen anderen Brief unterschrieben, in dem die sofortige Freilassung von Khalil gefordert wird, aber das ist das absolute Minimum.)

7) Lassen Sie mich über die Strategie sprechen. Wer davon spricht, innerhalb der Demokratischen Partei einen Beitrag zu leisten, stellt sich auf die Seite des Feindes. Nur wenige Linke erkennen, dass die Demokraten unsere Stimmen nicht brauchen. Die Linke ist viel zu schwach, zerstreut und unorganisiert, um Wahlen zu beeinflussen. Die Demokraten brauchen unser Schweigen. Die Linke hat die einzigartige Fähigkeit zu analysieren, zu historisieren und zu kritisieren, warum und wie Demokraten ihre Basis verraten, die Drecksarbeit der Rechten erledigen und nur dazu da sind, als Friedhof für soziale Bewegungen zu fungieren. Die Demokraten brauchen uns also zum Schweigen, besonders kurz vor den Wahlen, wenn wir die Demokraten möglicherweise nach links drängen können, indem wir die Wähler mit unseren Ideen und unserer Kritik beeinflussen. Die Antwort lautet: Je mehr sie versuchen, uns zum Schweigen zu bringen, desto lauter müssen wir werden.

8) Wir brauchen eine vollständige Abkehr von der Demokratischen Partei. Das bedeutet nicht, dass wir eine dritte Partei gründen sollen. Wir brauchen revolutionäre Parteien der Linken. Ja, das ist eine große Aufgabe, aber alle Strategien, innerhalb der Demokratischen Partei einen Beitrag zu leisten, sie zu übernehmen oder andere parlamentarische Strategien sind gescheitert. Baut Macht auf, um Druck auf die Amtsinhaber auszuüben, aber hört auf, euch um Wahlpolitik und dritte Parteien zu sorgen.

Wenn sich eine dritte Wahlpartei bildet, wird sie aus mächtigen Bewegungen der Arbeiterklasse und sozialen Bewegungen hervorgehen. Um lebensfähig zu sein, braucht eine dritte Partei eine bestehende Partei, die sich auflöst. In diesem Fall wird ein Flügel der Demokraten zu einer dritten Partei, die dann die alte Demokratische Partei als neue zweite Partei ablöst. Dies ist in naher Zukunft äußerst unwahrscheinlich. Ich erkläre nur den wahrscheinlichsten Weg zum Erfolg.

9) Die Verhaftung von Mahmoud Khalil zeigt, dass es der Linken nicht gelungen ist, sich zu vereinen, um den Völkermord zu beenden. Viele Menschen haben 2024 davor gewarnt, auch ich, dass die Unterstützung des Völkermords die Demokraten die Wahl kosten würde. Linke, die sich auf Harris‘ Seite geschlagen haben, müssen daraus lernen. Sie haben das Schlimmste aller möglichen Welten bekommen: Völkermord und Trump.

10) Wenn eine kritische Masse der Linken ihre Energie in die Beendigung des Völkermords gesteckt hätte, verdammt noch mal, dann hätten wir jetzt eine stärkere Bewegung, um der faschistischen Strategie hinter der Verhaftung von Khalil entgegenzutreten, weil wir ein Jahr lang Erfahrung im Aufbau von Bewegungen hätten. Genauso wichtig wäre es gewesen, dass wir die politische Oberhand gehabt hätten, um die richtige Position einzunehmen, dass der Völkermord kein Einzelthema ist. Es war das EINZIGE Thema.

11) Vergessen Sie nicht das besetzte Palästina, zu dem auch das zionistische Regime gehört. Trump hat seine eigene zynische, eigennützige und habgierige Agenda, daher hegt er keine Liebe für Israel. Es ist klar, dass Trump und Netanjahu eine Vereinbarung getroffen haben, wonach Israel seine ethnischen Säuberungen und Morde im Westjordanland intensivieren kann, wenn im Gegenzug der aktive Völkermord in Gaza beendet wird. (Der Völkermord in Zeitlupe geht weiter, ebenso wie Israels illegaler Krieg in Syrien und im Libanon und die Besetzung dieser Länder.

Gleichzeitig verhandelt Trumps Weißes Haus direkt mit der Hamas. Es hat Netanjahu ins Abseits gedrängt, indem es seine Mitarbeiter direkt mit den israelischen Medien sprechen lässt, und Trumps Geiselnahme-Gesandter Adam Boehler sagte laut, dass die USA „kein Agent Israels“ seien.

Trump tut Dinge, von denen viele Linke behaupteten, Biden und Harris könnten sie niemals tun.

12) Während Trump zu Hause Dissens und die Palästina-Solidaritätsbewegung kriminalisiert, hat er den aktiven Völkermord Israels an Gaza für fast zwei Monate gestoppt. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Ausreden vieler Linker, Biden und Harris seien machtlos, den Völkermord zu beenden, einfach eine skrupellose Kapitulation vor der faulen Idee war, der Weg zum Sozialismus führe über die Demokratische Partei.

13) Keine Götter, keine Herren. Keine Angst, keine Gunst.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arun News.

Arun Gupta ist ein investigativer Reporter, der für die Washington Post, The Daily Beast, The Intercept, The Nation, The Guardian, das YES Magazine und andere Publikationen geschrieben hat. Er ist Absolvent des French Culinary Institute in New York und Autor des demnächst erscheinenden Buches „Apocalypse Chow: A Junk-Food-Loving Chef’s Inquiry into Taste“ (The New Press). Abonnieren Sie auf substack, um alle Berichte, Essays und Kritiken von Arun zu lesen.

