Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/haaretz-today/2025-03-13/ty-article/.highlight/trump-says-no-expulsion-of-gazans-israels-far-right-government-isnt-listening/00000195-901f-d155-affd-9d3f12cb0000



Israel News | Haaretz Today

Haaretz Today |

Trump sagt, keine Vertreibung von Bewohnern des Gazastreifens. Israels rechtsextreme Regierung hört nicht zu

Israels Rechtsextreme leben für Signale wie Trumps ursprünglichen Plan. Wenn Trump seine ursprüngliche Absicht rückgängig machen will, könnte er feststellen, dass die Fundamentalisten in der israelischen Regierung nicht mehr zuhören

Ein Palästinenser geht am Donnerstag in der Nähe von zerstörten Häusern in Rafah im südlichen Gazastreifen. Bildnachweis: Hatem Khaled/Reuters

Dahlia Scheindlin

13. März 2025, 19:25 Uhr IST

US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, dass „niemand Palästinenser aus Gaza vertreibt“. Dies wird sicherlich eine Flut von Spekulationen darüber auslösen, was er damit meint. Hat er seine Meinung wieder geändert? Hat er seinen Ton angepasst, um gegenüber seinem Gast Micheál Martin, dem Premierminister des ausgesprochen pro-palästinensischen Landes Irland, liebenswürdig zu klingen? Wird er sich bis morgen daran erinnern, was er gesagt hat?

Hier ist eine sichere Logik: Überschätzen Sie niemals Trumps Engagement für irgendetwas und unterschätzen Sie niemals den derzeitigen Eroberungsdrang der israelischen Regierung. Wenn Sie Letzteres noch nicht wissen, ist das Ihre Schuld. Hören Sie sich an, was die Regierung selbst in den letzten zwei Wochen gesagt hat.

Am 27. Februar sagte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz auf einer Konferenz der Vorsitzenden der Gemeinderäte: „Wenn Trumps Plan Wirklichkeit wird – ich sehne mich danach und hoffe, dass es geschieht, nachdem die IDF [entscheidend] gewonnen hat. Ich bin dabei, beschleunigt eine Verwaltung für die freiwillige Auswanderung einzurichten, um es denjenigen, die Gaza freiwillig verlassen wollen, zu ermöglichen, vom Hafen Ashdod [oder] über den Flughafen Ramon auszureisen.“

Eine Verwaltung für die freiwillige Auswanderung klingt eigentlich nach Ordnung und Verständlichkeit – wenn man ein Idiot ist. Israel ist durchaus in der Lage, ein geordnetes und benutzerfreundliches System einzurichten, wenn es das will. Aber was es will, ist, dass die Menschen gehen. Weiterlesen in haaretz.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …