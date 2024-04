The Shift: War with Iran? The „special relationship“ has been on full display following Iran’s attack on Israel. Biden’s instruction to Israel to avoid escalation shows the U.S. could apply pressure to end the Gaza slaughter at any time. They just choose not to.

Netanjahu zieht eine rote Linie auf der Karikatur einer iranischen Bombe während einer Rede vor der UN-Vollversammlung im September 2012. Screenshot.

Die Verschiebung: Krieg mit dem Iran?

Von Michael Arria

18. April 2024

Die „besonderen Beziehungen“ sind nach dem Angriff des Iran auf Israel voll zur Geltung gekommen. Bidens Anweisung an Israel, eine Eskalation zu vermeiden, zeigt, dass die USA jederzeit Druck ausüben könnten, um das Gemetzel in Gaza zu beenden. Sie tun es nur nicht.

Nach den iranischen Vergeltungsschlägen auf Israel haben mehrere Gesetzgeber schnell Erklärungen veröffentlicht.

Es ist keine Überraschung, dass viele Republikaner sofort nach einem Krieg riefen. Senatorin Marsha Blackburn (R-TN) forderte Biden auf, aggressive Schläge gegen den Iran zu führen. Senator Roger Wicker (R-KS) sagte, die Vereinigten Staaten müssten sich mit Israel zusammentun, um sicherzustellen, dass die iranische Aggression mit entschlossenem Handeln und durchschlagender Stärke beantwortet wird.

Auch pro-israelische Demokraten meldeten sich zu Wort. Der Abgeordnete Ritchie Torres (D-NY) sagte, der Iran müsse „zur Rechenschaft gezogen werden“. Senator John Fetterman (D-PA) sagte, wir sollten Israel den Rücken stärken“.

Praktisch jeder Gesetzgeber, der sich zu dieser Entwicklung äußerte, ignorierte die Tatsache, dass Israel vor kurzem das iranische Konsulat in Syrien bombardierte und dabei mehrere Menschen tötete.

Der Abgeordnete Steve Scalise (R-LA) sagte, der Angriff sei „ungerechtfertigt“. Senator Marco Rubio (R-FL) fragte sich, wie die Vereinigten Staaten reagieren würden, wenn sie Ziel eines Drohnenangriffs wären.

I don’t know. Wie würden die Vereinigten Staaten reagieren, wenn ein anderes Land eine ihrer Botschaften bombardieren würde?

Diese Art von Dingen ist immer vorhersehbar. Wann immer der Iran etwas tut, können Sie davon ausgehen, dass die John Boltons dieser Welt im Fernsehen die Kriegstrommeln schlagen. Dieses Mal ist die Reaktion des Weißen Hauses und des demokratischen Establishments besonders bemerkenswert.

Der Abgeordnete Gregory Meeks (D-NY) ist einer der schärfsten Befürworter Israels in der demokratischen Partei, aber das Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Repräsentantenhauses machte auf MSNBC plötzlich einen Unterschied zwischen Israels Selbstverteidigung und einem möglichen Angriff. „Wir wollen keine Offensive“, erklärte er.

Axios berichtete, Biden habe Netanjahu angerufen, um zu sagen, dass die USA einen israelischen Gegenschlag gegen den Iran nicht unterstützen würden. Der Präsident soll dem israelischen Premierminister gesagt haben, dass die Angriffe auf den Iran als militärischer Misserfolg betrachtet würden. „Sie haben einen Sieg errungen. Nehmen Sie den Sieg“, sagte Biden.

Es stimmt zwar, dass die meisten iranischen Drohnen und Raketen abgeschossen wurden, aber wer hat hier die meiste Arbeit geleistet? The Intercept berichtet, dass es nicht Israel war, sondern das US-Militär.

In dieser Abfolge von Ereignissen zeigt sich die „besondere Beziehung“ in vollem Umfang. Die Vereinigten Staaten leisten die Schwerstarbeit, erlauben aber Israel, den Sieg für sich zu beanspruchen. Das Zögern des Weißen Hauses, einen Angriff zu unterstützen, und seine Anweisung an Bibi zeigen nur, dass sie jederzeit Druck ausüben könnten, um das Gemetzel in Gaza zu beenden. Sie tun es aber nicht.

Das alles soll natürlich nicht heißen, dass die Vereinigten Staaten derzeit nicht die Flammen des Krieges anfachen. Sie haben den Iran wegen des Angriffs mit neuen Sanktionen belegt und werden Israel weiterhin unterstützen.

Vor ein paar Wochen habe ich über ein angeblich wütendes Telefongespräch zwischen Biden und Netanjahu geschrieben, in dem der Präsident angedeutet haben soll, dass sich die Politik der USA ändern könnte, wenn Israel nicht einige Änderungen vornimmt. Es gab zwar einige kleinere Änderungen, aber nichts, was man sich auf die Fahnen schreiben könnte. Dies löste eine erneute Diskussion darüber aus, dass die USA möglicherweise ihre Hilfe an Bedingungen knüpfen könnten, um das Leid in Gaza endlich zu lindern.

Zwei Wochen später, was hat sich geändert? Gestern hat Israel einen Spielplatz in einem Flüchtlingslager bombardiert, wobei mehrere Kinder getötet wurden. Der Angriff auf Gaza geht weiter, die USA unterstützen ihn weiterhin.

Vom Fluss zum Meer

Israel hat mehr als 33.000 Palästinenser in Gaza getötet. Deshalb konzentriert sich der Kongress diese Woche darauf, Forderungen nach palästinensischer Freiheit als antisemitisch zu verurteilen.

Die Resolution 883 des Repräsentantenhauses wurde im vergangenen November vom Abgeordneten Anthony D’Esposito (R-NY) eingebracht. Sie wurde am Dienstagabend mit 377:44:1 Stimmen verabschiedet. 215 Republikaner unterstützten die Maßnahme. 162 Demokraten.

In dem Gesetz wird erklärt, dass der Satz „vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ antisemitisch ist und dass seine Verwendung verurteilt werden muss. Sie werden sich erinnern, dass dieser Vorstoß eine Reaktion auf den Tweet der Abgeordneten Rashida Tlaib (D-MI) war: „Vom Fluss zum Meer ist ein Aufruf zu Freiheit, Menschenrechten und friedlicher Koexistenz, nicht zu Tod, Zerstörung oder Hass. Im Mittelpunkt meiner Arbeit und meines Engagements stehen immer Gerechtigkeit und Würde für alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit.“

Sie werden sich daran erinnern, dass Tlaib schließlich für die Verwendung dieser Phrase und die ständige Kritik an Israels völkermörderischem Angriff auf Gaza zensiert wurde.

Der Text der Resolution ist noch dümmer und erbärmlicher als ich es in Erinnerung habe. Er spielt nie auf Tlaibs Tweet an, sondern listet viele verräterische Personen auf, die diesen Ausdruck verwendet haben – Osama bin Laden, Saddam Hussein usw. Etwa die Hälfte der Entschließung ist eine Verurteilung der Hamas, und sie enthält einen Verweis auf die entlarvte Geschichte von „Dutzenden“ von Babys, die am 7. Oktober geköpft wurden.

Diese Resolution liegt schon seit geraumer Zeit in der Schublade, aber nach dem Vergeltungsangriff des Irans ist das Eisen eindeutig heiß, und die GOP sah eine gute Gelegenheit, eine rassistische Maßnahme durchzusetzen. Nach dem monatelangen Gemetzel stehen die meisten demokratischen Mitglieder des Repräsentantenhauses der palästinensischen Sache nach wie vor skeptisch gegenüber, wie ihre überwältigende Unterstützung hier zeigt.

HR 883 ist nicht die einzige israelfreundliche Gesetzesvorlage, die in diesem Monat zu beachten ist. Der Abgeordnete D’Esposito hat auch gerade H.R.7945, den Define to Defeat Act of 2024, eingebracht .

Der Gesetzentwurf würde die umstrittene Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus auf die Durchsetzung von Bürgerrechtsgesetzen anwenden.

„Nach den Angriffen auf Israel am 7. Oktober waren und sind Juden in aller Welt, auch in Amerika und New York, rekordverdächtigen antisemitischen Angriffen und Hass ausgesetzt“, sagte D’Esposito in einer Erklärung. „Meine Gesetzgebung würde den Bundesbeamten die Instrumente an die Hand geben, die sie benötigen, um dieses kriminelle Verhalten vollständig zu bewerten, zu untersuchen und zu verfolgen.“

Dies ist ein gefährlicher Unsinn. Wie wir wissen, umfasst die IHRA-Arbeitsdefinition eine vage Auslegung des Begriffs Antisemitismus und enthält eine Reihe von Antisemitismus-„Beispielen“, von denen einige lediglich Kritik an Israel darstellen. So wird beispielsweise die Bezeichnung des Staates Israel als „rassistisches Unterfangen“ als antisemitisch angesehen, ebenso wie die „Anwendung doppelter Standards“ gegenüber Israel, was immer das auch bedeuten mag.

Und genau darauf konzentriert sich der Kongress jetzt: die Kritik an Israel einzuschränken, während der Gazastreifen zerstört wird.

Unterdrückung auf dem Campus

Es ist schwer, mit dem Niveau des McCarthyismus Schritt zu halten, der sich seit Oktober an den Universitäten entwickelt hat, aber wir haben zwei besonders ungeheuerliche Beispiele gesehen.

Das erste ist der Fall von Asna Tabassum. Sie schließt ihr Studium an der University of Southern California als Abschiedsrednerin ab, ein Moment, der für sie und ihre Familie ein Grund zum Feiern sein sollte.

Die USC hat jedoch Tabassums Abschlussrede wegen angeblicher Sicherheitsbedenken gestrichen.

Was ist hier los? Tabassum ist Muslimin und hat in den sozialen Medien ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck gebracht. Ihre Auswahl führte zu zwei Beschwerden von Pro-Israel-Gruppen auf dem Campus, woraufhin die Schule sofort einlenkte.

Die öffentlichen Erklärungen der Verwaltung zu dieser Angelegenheit waren komisch und lächerlich.

„In den letzten Tagen hat die Diskussion über die Auswahl unserer Abschiedsrednerin einen alarmierenden Tenor angenommen“, sagte der Prorektor Andrew Guzman. „Die Intensität der Emotionen, die sowohl durch die sozialen Medien als auch durch den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten angeheizt wurde, hat sich auf viele Stimmen außerhalb der Universität ausgeweitet und ist so weit eskaliert, dass erhebliche Risiken in Bezug auf die Sicherheit und die Störung der Eröffnungsfeier entstanden sind.“

Und dann kommt die Pointe: „Die bemerkenswerten akademischen Leistungen eines Schülers, der als Abschiedsredner in Betracht gezogen oder ausgewählt wurde, werden dadurch in keiner Weise geschmälert. Um es klar zu sagen: Diese Entscheidung hat nichts mit der Redefreiheit zu tun.“

Tabassum hat biomedizinische Technik als Hauptfach studiert. Ihr Nebenfach? Widerstand gegen Völkermord.

So etwas kann man nicht erfinden.

Als Nächstes wenden wir uns an die Autorin Jodi Dean, die gerade von ihrer Stelle als Politikprofessorin am Hobart and William Smith Colleges suspendiert wurde.

Dean unterrichtet dort seit 30 Jahren und hat einen festen Lehrauftrag, aber sie muss den Rest des Semesters aussitzen, während die Schule eine Untersuchung durchführt.

Deans Vergehen bestand darin, einen Aufsatz zur Unterstützung Palästinas verfasst zu haben. „Palästina spricht für alle“ wurde am 9. April auf der Website von Verso Books veröffentlicht. Kritiker behaupten, Dean feiere den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober, aber ich würde empfehlen, den Aufsatz tatsächlich zu lesen.

Sie wurde in den sozialen Medien von Pro-Israel-Accounts angegriffen. Einige Liberale schlossen sich den Angriffen an.

Der Präsident des Colleges, Mark Gearan, hat eine Erklärung abgegeben, in der er den Aufsatz verurteilt. „Ich finde ihre Kommentare abstoßend, verurteile sie eindeutig und möchte klarstellen, dass es sich dabei um ihre persönlichen Ansichten handelt und nicht um die unserer Institution“, schrieb er in einem Brief an die Campusgemeinschaft. „Ich bedauere zutiefst, dass es aufgrund der Äußerungen von Professor Dean nun Studenten auf unserem Campus gibt, die sich innerhalb oder außerhalb des Klassenzimmers bedroht fühlen“.

Im Rahmen der Untersuchung wird geprüft, ob Dean gegen Titel VI des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 verstoßen hat, das Diskriminierung aufgrund der nationalen Herkunft verbietet.

Hier ist ein Austausch zwischen dem Sprecher des Außenministeriums Matthew Miller und Matt Lee von der AP aus dem Briefing vom Dienstag:

Lee: Nur – nein, nur bevor wir das hier verlassen, haben Sie schon entschieden oder eine Entscheidung darüber getroffen, ob das, was Israel in Damaskus getroffen hat, eine diplomatische Einrichtung war oder nicht?

Miller: Das haben wir nicht. Das haben wir nicht.

Lee: Und wie lange wird das dauern?

Miller: Diese Frage kann ich nicht beantworten. Wir prüfen das weiter. Ich habe keinen Zeitplan, aber es ist etwas, das wir…

Lee: Was brauchen Sie noch, um…

Miller: Wir müssen genügend Informationen sammeln, um eine tatsächliche Entscheidung treffen zu können.

Lee: Und wie? Sie haben – Sie haben niemanden vor Ort in Syrien.

Miller: Wir haben eine Reihe –

Lee: Zumindest offenkundig.

Miller: Wie ich Ihnen sagte, als Sie sich das letzte Mal mit mir über diese Frage unterhielten, haben wir eine Reihe von Fähigkeiten – eine Reihe von Möglichkeiten, Informationen zu sammeln. Es gibt Partnerländer von uns, die vor Ort sind. Wir haben natürlich nachrichtendienstliche Fähigkeiten, und wir sammeln weiterhin Informationen, aber wir waren noch nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen.

Lee: Ja, das verstehe ich, aber Sie haben die Invasion der mexikanischen Botschaft in Ecuador ziemlich schnell verurteilt.

Miller: Das war eine sehr klare, gut etablierte Botschaft.

Lee: Und das war nicht ganz klar, wo sie – sie – gesprengt haben.

Miller: Das ist etwas, was ein bisschen mehr Zeit braucht, um es zu bestimmen.

Lee: Bei diesem Vorfall ist niemand gestorben.

Miller: Das ist nicht die Frage. Die Frage war, ob es sich um eine Botschaft oder ein Konsulat handelt oder nicht, und es war ganz klar –

Lee: Wie schwer ist es, das herauszufinden?

Miller: – im Fall des Mexikaners – das ist etwas, worüber wir noch Informationen sammeln.

Lee: Es sind jetzt etwa zwei Wochen vergangen.

Bleiben Sie da draußen sicher,

