Was für ein grandioser Artikel und berührender Artikel! Evelyn Hecht-Galinski

Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-01-24/ty-article-opinion/.premium/why-did-halevi-let-the-israeli-army-commit-war-crimes-against-the-palestinians/00000194-945e-d95d-a9fd-de5ed4570000



Meinung |

Warum hat Halevi zugelassen, dass die israelische Armee Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser begeht?

Yaakov Godo

24. Januar 2025

E-Mail senden

Ein palästinensisches Kind läuft am Donnerstag im Regen zwischen den Trümmern von Gebäuden in Bureij im mittleren Gazastreifen umher. Bildnachweis: AFP/Eyad Baba

Die Ankündigung des Rücktritts von IDF-Stabschef Herzl Halevi hinterlässt einen etwas bitteren Nachgeschmack. Ein wichtiger Staatsbeamter steht kurz davor, seine Position aufzugeben und ins Unbekannte zu verschwinden.

War er ein guter Stabschef? War seine Leistung während seiner kurzen Amtszeit kompetent und den Erwartungen entsprechend? Hatte er die Armee, für die er verantwortlich war, unter Kontrolle? Hatte er die Kampftruppe der Armee unter Kontrolle? War er sich der Manipulationen bewusst, die Benjamin Netanjahu und seine Regierungsmitglieder am Generalstab und an der israelischen Öffentlichkeit vorgenommen haben?

Nach meinem Verständnis beginnt Befehl mit Kontrolle und Aufsicht von oben. Hier liegt das erste Hindernis: die völlige Unkontrollierbarkeit der Vorgänge im Westjordanland. Die Armee im Westjordanland, angefangen beim Divisionskommandeur bis hin zu mehreren Brigadekommandeuren, hat sich in loyale Milizen der Siedlerbewegung verwandelt und ihre Pflicht als Besatzungsmacht, nämlich den Schutz der dortigen zivilen palästinensischen Bevölkerung, völlig verraten.

Die Streitkräfte der Armee im Westjordanland sind zu Kollaborateuren der jüdischen Terroristen in der gesamten Region geworden. Sie sind Komplizen bei der Misshandlung der Palästinenser, bei der Wasserentziehung von Hirtengemeinschaften, bei der Verhinderung der Olivenernte palästinensischer Bauern und bei der Legitimierung von Pogromen in palästinensischen Dörfern. Brigadekommandeure sicherten Pilgerfahrten zum Grab Josefs und nahmen sogar als Gäste der Siedler daran teil, wodurch das Leben der Palästinenser in der Region erheblich gestört wurde. Wusste der Generalstabschef von den eklatanten Gesetzesverstößen der Armee unter seinem Kommando oder verschloss er davor die Augen?

Nach dem entsetzlichen Massaker vom 7. Oktober, bei dem mein Sohn Tom in seinem Haus im Kibbuz Kissufim getötet wurde – hat der Generalstabschef Netanyahus zynische Manipulation der Armee und aller Israelis nicht gesehen, als er einen Rachekrieg erklärte, der ihn an der Macht halten sollte, solange er andauert? Warum hat sich der Generalstabschef nicht dazu durchgerungen, alle Geiseln sofort zurückzubringen, selbst wenn dies bedeutet hätte, Terroristen freizulassen und einen Krieg zu vermeiden?

IDF-Stabschef Herzl Halevi im Gazastreifen, im Januar. Bildnachweis: IDF-Pressestelle

Warum hat er sich den bizarren Entscheidungen der Regierung angeschlossen, den Gazastreifen dem Erdboden gleichzumachen und Zehntausende Zivilisten, Frauen und Kinder zu töten? Warum hat er zugestimmt, dass die Armee Rabbiner in die Kampfeinheiten aufnimmt, und sich der Gehirnwäsche angeschlossen, dass dies ein religiöser Krieg sei, ein Krieg der Wiederbelebung, der die Armee in eine Organisation verwandelt, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht? Warum schwieg er angesichts der Lockerung der militärischen Disziplin, der Zulassung von Zivilisten in Kriegsgebiete und der daraus resultierenden Todesfälle von Soldaten? Warum ermöglichte er den Versuch, die Untersuchung des Vorfalls, bei dem Ze’ev Ehrlich und der Soldat Gur Kehati getötet wurden, reinzuwaschen? Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …