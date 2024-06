https://scheerpost.com/2024/06/16/patrick-lawrence-europes-elections-as-a-mirror/





Die Wahlen in Europa als Spiegel

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

16. Juni 2024

Ah, die Wahlen zum Europäischen Parlament in der vergangenen Woche, bei denen die Wähler in der gesamten Europäischen Union den Technokraten, Marktfundamentalisten und liberalen Autoritären, die jetzt in weiten Teilen des Kontinents an der Macht sind, einen kräftigen Schlag verpasst haben: Lasst uns das versuchen, was wir eigentlich nie tun sollten. Lasst uns versuchen, sie zu verstehen.

Das EU-Parlament, um ein paar grundlegende Details klarzustellen, ist eine Stütze des dreibeinigen Hockers, aus dem die Union aufgebaut ist: Die nicht gewählten Technokraten sitzen in Brüssel, die nicht gewählten Zentralbanker in Frankfurt, und die gewählte Legislative sitzt in Straßburg. Belgien, Deutschland und Frankreich: Mit dieser Verteilung der institutionellen Macht soll die hart erkämpfte Einheit des Kontinents demonstriert werden.

Der Haken an der Sache – und der Grund, warum ich und viele andere schon vor Jahren aus dem EU-Bus ausgestiegen sind – ist, dass die Gesetzgeber in Straßburg im Wesentlichen machtlos sind. Ja, es gab inspirierte Europaabgeordnete wie Claire Daly und ihren Kollegen Mick Wallace, beide Iren (und man muss Dalys melodischen Brogue einfach lieben). Sie nutzten die gesetzgebenden Kammern in Straßburg, um prinzipielle Positionen zu Gaza, der Ukraine und anderen Fragen dieser Art zu formulieren, aber es war nie die Rede davon, dass das EU-Parlament die Macht hätte, die Richtung der Union gesetzlich festzulegen. Übrigens wurden Daly und Wallace bei den Wahlen in der vergangenen Woche abgewählt.

Die EU ist nach wie vor eine undemokratische Institution, an deren Spitze neoliberale Ideologen und austerianische Zentralbanker sitzen, Technokraten, die sich weder für den demokratischen Prozess noch für die Wünsche der Bürger der EU interessieren. Die Leser erinnern sich vielleicht an die Brutalität, mit der Brüssel und Frankfurt die Athener vor neun Jahren aus Mülltonnen essen ließen, um die Interessen der Anleiheinvestoren, die griechische Staatsschulden halten, zu schützen. Das war die EU in Aktion, die EU, die die ehrenwerte Vision ihrer Nachkriegsgründer pervertiert hat.

Wenn wir uns die Wahlen vom 6. bis 9. Juni auf dem gesamten Kontinent ansehen, müssen wir ein gewisses Paradoxon erkennen. Die gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments werden wenig Macht haben, wie die europäischen Wähler besser als jeder andere wissen, aber gerade um gegen die Korruption der europäischen Demokratie zu protestieren, haben diese Wähler den etablierten Parteien und den Brüsseler Technokraten, von denen sie praktisch untrennbar sind, einen so schweren Schlag versetzt.

In den europäischen Hauptstädten stellt sich nun die Frage, ob sich die tiefe Feindseligkeit, die in den Wahlergebnissen der letzten Woche zum Ausdruck kam, auf die nationalen Wahlen der kommenden Jahre übertragen wird. Persönlichkeiten wie Emmanuel Macron sind der Meinung, dass sich die unzufriedenen Wähler bei legislativen Auseinandersetzungen, die tatsächliche Folgen haben werden, zurückziehen werden: Die EU-Abstimmung als Schauspiel, nennen wir das mal Argumentation. Ich bin mir nicht sicher, ob der französische Präsident damit richtig liegt. Die Bedingungen, die zu den EU-weiten Ergebnissen der letzten Woche geführt haben, führen eindeutig zu einer erheblichen Abwanderung von der „Mitte“, die von liberalen Autoritären als eine Art heiliger Raum bezeichnet wird.

Ein paar Zahlen sind angebracht. Sie belegen eine erhebliche Verschiebung der politischen Stimmung in Europa hin zu Parteien, die gemeinhin als „rechtsextrem“ bezeichnet werden, sowie verschiedene andere Bezeichnungen in diesem Zusammenhang. Die folgenden Ergebnisse stammen aus Frankreich und Deutschland; das Muster in den anderen EU-Ländern folgt im Allgemeinen dem in dem, was wir Kerneuropa nennen.

Macrons Renaissance-Partei ist erst acht Jahre alt und sieht bereits nach wenig mehr als einem kleinen Club von Neoliberalen aus, die wie Macron aus dem Bank- und Finanzwesen, dem privaten Beteiligungskapital und anderen Bereichen kommen. In der vergangenen Woche trat sie mit einer kleinen Koalition unbedeutender Partner unter dem Namen Besoin d’Europe – „Wir brauchen Europa“ – an und erhielt 15,2 Prozent der französischen Stimmen – ein Verlust von knapp einem Drittel gegenüber den Ergebnissen von 2019. Dem gegenüber stehen die Ergebnisse der Partei von Marine Le Pen, Rassemblement National, National Rally. Sie erhielt 31,37 Prozent der Stimmen, ein Zuwachs von mehr als einem Drittel seit den letzten EU-Wahlen vor fünf Jahren. Im EU-Kontext ist Rassemblement nun mit einem Vorsprung von mehr als 100 Prozent die Nummer eins in Frankreich.

Eine ähnliche Machtverschiebung gab es auch bei der deutschen Wahl. Ich könnte nicht erfreuter sein, dass die Grünen, die schon vor langer Zeit vom Weg abgekommen sind und jetzt eine Partei neoliberaler Kriegstreiber sind, nicht ganz drei Viertel ihrer Unterstützung verloren haben und mit 11,9 Prozent der Stimmen abschnitten. Die regierenden Sozialdemokraten verloren weniger, erhielten aber nur 14 Prozent der deutschen Stimmen. Nun zur AfD, der Alternative für Deutschland. Sie erhielt 15,8 Prozent der Stimmen, was einem Zuwachs von rund 44 Prozent entspricht. Sie ist jetzt die zweitstärkste Partei in Deutschland im Rahmen der Europäischen Union.

Die Bewohner der „Mitte“ sind natürlich in heller Aufregung. Macron hat die Nationalversammlung, das Unterhaus der Legislative, sofort aufgelöst, was das verfassungsmäßige Vorrecht des französischen Präsidenten ist. „Nach diesem Tag kann ich nicht so weitermachen, als ob nichts geschehen wäre“, erklärte er in einer nationalen Ansprache. Nach meiner Lesart wird er das wahrscheinlich tun: Das tut er immer, wenn er mit Herausforderungen dieser Art konfrontiert wird – zum Beispiel mit der Bewegung der „Gelbwesten“ 2018. Aber die Panik des französischen Regierungschefs ist offensichtlich und wird von den anderen großen Verlierern der neoliberalen Eliten Europas geteilt.

Kanada hat zwar nichts mit den EU-Wahlen zu tun, aber Justin Trudeau sagte bei der Eröffnung des Gipfeltreffens der Gruppe der 7 in Italien am 13. Juni etwas, das sehr aufschlussreich für das Denken (oder Nichtdenken) des Mainstreams ist. „Wir haben in fast allen Demokratien der Welt ein Erstarken rechtspopulistischer Kräfte beobachtet“, erklärte der kanadische Premierminister. „Es ist besorgniserregend zu sehen, wie politische Parteien sich dafür entscheiden, Wut, Angst, Spaltung und Besorgnis zu instrumentalisieren.“

Diese unfassbar dumme Äußerung verdient Beachtung. Sie spiegelt nicht nur die grundsätzliche Weigerung der amtierenden europäischen Staats- und Regierungschefs wider, sich mit ihren weitreichenden Versäumnissen im Dienste ihrer Bürger abzufinden; sie ist auch eine treffende Zusammenfassung genau derselben politischen Dynamik, die im Ausland unter Amerikas liberalen Eliten herrscht. In dieser Konfrontation zwischen denen, die ihre Macht missbrauchen, und denen, die sie dafür verabscheuen, sind die Europäer ‚R‘ Us.

Die AfD, die Nationale Sammlungsbewegung und ähnliche Parteien außerhalb Kerneuropas: Die Amerikaner sollten aufmerksam und wachsam auf die ständigen Verwerfungen der europäischen Führer hören. Sie sind zwar nicht so plump, die immer zahlreicheren Anhänger dieser Parteien in Hillary Clintons denkwürdiger Formulierung als „Korb von Bedauernswerten“ zu bezeichnen, aber wenn wir bedenken, was in Europa gesagt wird, können wir deutlicher hören, was in Amerika gesagt wird.

Seit Monaten lesen wir von Europas aufstrebender „extremer Rechter“, „extremer Rechter“, „harter Rechter“, „rechtem Flügel“, „Nationalisten“ – all dies mit der gelegentlichen Andeutung neonazistischer Tendenzen bei diesen Oppositionsparteien. Sie alle machen sich der unverzeihlichsten aller Sünden schuldig: Sie sind Populisten. In ihrer Berichterstattung über die Wahlergebnisse vom vergangenen Donnerstag warnte die New York Times, dass „die extreme Rechte“ nun „Verwüstung anrichten“ werde. Mein Favorit in dieser Reihe stammt von einem Pariser Korrespondenten, der gelegentlich Meinungsbeiträge für die Times verfasst. In einem Kommentar zu den bevorstehenden vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich – zwei Wahlgänge werden am 7. Juli stattfinden – riet Cole Stengler, der in der Vergangenheit einige sehr gute Artikel geschrieben hat, den Lesern der Times: „Frankreich steht am Rande von etwas Schrecklichem.

Schrecklich für wen? Das ist eine gute Frage, auch wenn niemand sie sich stellt. Schrecklich, so scheint es, für die Eliten in den europäischen Hauptstädten und natürlich für die Medien, die sie bedienen. Diejenigen, die bei den Wahlen in der vergangenen Woche gewonnen haben, haben weder Namen noch Gesichter. Es genügen Etiketten, denen nun das Wort „erschreckend“ hinzugefügt wurde. Und ihre Parteien haben keine Plattformen: Sie „instrumentalisieren“ lediglich all das, was auf Trudeaus Liste steht: Die Menschen mögen wütend, ängstlich und besorgt sein und sich gegen uns stellen, aber wie können diese gerissenen Bastarde, die Oppositionsparteien führen, es wagen, den Wählern Mittel an die Hand zu geben, um diese Dinge in den Wahlkabinen auszudrücken?

Ich habe von Anfang an den ganzen hyperbolischen Unsinn gegen Donald Trump – ein Diktator, ein Tyrann, ein Faschist, der die Wahlen beenden wird – als durchsichtigen Versuch empfunden, jene seltsamen Amerikaner zu verängstigen, die darauf bestehen, dass es einen Sinn hat, wählen zu gehen. Es ist auch zutiefst destruktiv für den politischen Diskurs in Amerika. Und in letzter Zeit höre ich mir die Beschreibungen der liberalen Autoritären über die rechten Parteien in Europa auf dieselbe Weise an. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang einige Überlegungen anstellen.

Mehr nationale Souveränität als Antwort auf die selbstherrliche Arroganz nicht gewählter Technokraten und Marktanbeter in Brüssel und Frankfurt, ein unabhängiges Europa, das die Unterwürfigkeit seiner Führer gegenüber Washington ablehnt, friedliche Beziehungen zu Russland und ein Ende des wirtschaftlich ruinösen Sanktionsregimes, das die USA Europa aufgezwungen haben, sowie ein Ende der finanziellen, materiellen und politischen Unterstützung des diebischen Neonazi-Regimes in Kiew und des unter hohen menschlichen Kosten geführten Stellvertreterkrieges: Das sind einige der wichtigsten Positionen der Parteien, die gerade bei den EU-Wahlen gewonnen haben. Sagen Sie mir bitte, was daran „rechtsextrem“ ist oder „Unheil“ anrichtet.

Da ist die Frage der Einwanderung. Die Wahlsieger der letzten Woche, vor allem die AfD, sind bekanntlich gegen eine weitere Zuwanderung aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Und ja, ihr Wahlprogramm beinhaltet die Unterstützung für einige sehr harte Maßnahmen. Bedenken Sie: Die AfD ist am stärksten in den Bundesländern, die früher zur Deutschen Demokratischen Republik gehörten, und am schwächsten in den wohlhabenden Bundesländern Westdeutschlands (mit kleinem „w“). Und es sind die alten DDR-Bundesländer, die eher der Arbeiterklasse angehören, die die meisten Zuwanderer aufnehmen müssen. Meine Frage: Ist es sinnvoll, AfD-Wähler als Rassisten abzutun, oder wäre es politisch verantwortungsvoller, das Einwanderungsproblem ohne die Epitheta anzugehen?

Ich verfolge die Berichterstattung von Erika Solomon, einer Korrespondentin im Berliner Büro der Times, seit dem letzten Frühjahr mit einiger Aufmerksamkeit. Unsere Erika beschäftigt sich ausführlich mit den „Extremisten“ der AfD – 10.000 nach Zählung des deutschen Geheimdienstes -, mit den Plänen der Partei, die Regierung zu stürzen, mit den nazistisch angehauchten Äußerungen dieser oder jener Parteifigur („Alles für Deutschland“), mit den heimlichen Verbindungen zu Russland. Einiges davon können Sie hier, hier und hier nachlesen. Was ich an Erika Solomons Dossiers so liebe, ist, dass sie selten etwas enthalten. Es gibt nur Andeutungen, Andeutungen, Vermutungen, Verdächtigungen – und nicht zu vergessen Übertreibungen und Fehlinterpretationen. Das ist recht nützlich, wenn man den Wahrheitsgehalt des unaufhörlichen Geschreis der liberalen Autoritären beurteilt, wonach die AfD das zweite Kommen des Reiches und damit das Ende der deutschen Demokratie bedroht.

Ich habe schon lange das Interesse an Unterscheidungen wie „links“ und „rechts“ verloren. Zum einen gibt es in den USA keine Linke, es sei denn, man zählt Leute wie Michelle Goldberg dazu – bitte zwingen Sie mich nicht dazu -, was von vornherein ein rhetorisches Problem darstellt. Zum anderen verpasst man etwas, wenn man alle in eine Schublade mit einem Etikett steckt. Ich war für eine neue Entspannung mit den Russen, für den Rückzug aus Syrien und dem Irak, für eine Neubewertung der NATO – alles Positionen, die Trump befürwortete, bis seine Umgebung ihn heimlich ausbremste. Genauso verhält es sich mit den rechtsextremen Parteien in Europa in dieser oder jener Frage. Weder Trump noch die rechtsextremen Parteien in Europa sind mein Fall. Aber die Wahrheit in unserer Zeit ist oft weder links noch rechts. Sie ist einfach wahr, ohne dass ihr ein ideologischer Imperativ anhaftet.

In diesem Zusammenhang ist unter den Franzosen unmittelbar nach der Rückkehr der EU etwas Interessantes in Gang gekommen. In ihrer Ausgabe vom 11. Juni berichtete Le Monde, dass sich die verschiedenen Parteien der französischen Linken nach eilig anberaumten Marathongesprächen darauf geeinigt haben, eine neue Volksfront (un nouveau front populaire) zu bilden, um bei den von Macron zwei Tage zuvor ausgerufenen Parlamentswahlen gemeinsame Kandidaten aufzustellen. Ziel ist es, „alle Kräfte der humanistischen Linken, der Gewerkschaften, der Verbände und der Bürger“ zu bündeln, wie Manuel Bompard, ein führender Vertreter der Partei La France Insoumise, Frankreich ungebeugt, von Jean-Luc Mélenchon, am Donnerstag erklärte. Und von Olivier Faure, dem ersten Sekretär der Sozialistischen Partei: „Eine Seite der französischen Geschichte ist geschrieben worden.“

Die französische Linke hat dies schon einmal versucht, und zwar als die unbeholfen klingende Neue Ökologische und Soziale Volksunion, die Ende letzten Jahres nach einem kurzen, unglücklichen Leben zusammenbrach. Aber dieses neue Bündnis, von dem die französischen Medien sofort berichteten, scheint ehrgeiziger, ernsthafter und interessanter zu sein. Es vereint alle wichtigen linken Parteien – die Sozialisten, die Grünen, Mélenchons France Unbowed und die gute alte Parti Communiste Français. Dass die französischen Sozialisten und Kommunisten auf einer gemeinsamen Plattform stehen, ist an sich schon eine Errungenschaft. Wir sollten nicht vergessen, dass sie es während der berühmten Volksfront der 1930er Jahre geschafft haben. Vielleicht deutet der erwähnte Name darauf hin, dass die beteiligten Parteien unsere Lage als vergleichbar ernst ansehen.

Ich habe noch nicht viel über die Inhalte der besagten Plattform erfahren. Wie wird die Position zu den offensichtlichen großen Themen sein – Israel, Russland (hier ist die Präsenz der PCF interessant), Ukraine, europäische Unabhängigkeit, Einwanderung? Das ist noch nicht klar. Aber der politische Druck, der von den EU-Wahlen ausgeht, und Macrons Risiko von vorgezogenen Neuwahlen deuten darauf hin, dass die Linke in einem großen europäischen Land eine Chance sieht. Im besten Fall werden vernünftige Positionen zu den genannten Fragen nicht nur von der energiegeladenen Rechten im politischen Garten Europas kommen.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein neues Buch, Journalists and Their Shadows, ist jetzt bei Clarity Press erschienen. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite.

