Michael Brenner: Über den Abgrund

22. Juni 2025

Der gefährliche Angriff der USA auf den Iran ist der Höhepunkt einer Projektion der eigenen Existenzangst Amerikas.

Ein US-Bomber vom Typ B-2, der den Iran angegriffen hat. (U.S. Air Force Staff Sgt Bennie J. Davis III)

Von Michael Brenner

Die Trump-Regierung hat einen Angriff auf die Islamische Republik Iran gestartet – ein Land, das bereits Opfer einer unprovozierten Aggression Israels ist.

B-2-Bomber haben drei wichtige Nuklearanlagen getroffen; außerdem wurden Tomahawk-Raketen abgefeuert.

Die möglichen Folgen sind katastrophal. Diese Aktion verstößt gegen die ausdrückliche Verfassungsbestimmung, dass allein der Kongress die Befugnis hat, Krieg zu erklären. Diese grundlegende Tatsache wird in der öffentlichen Debatte kaum erwähnt.

Am Ende dieses rücksichtslosen Weges in den Krieg werden die USA in der Welt verachtet sein – unabhängig vom unmittelbaren militärischen Ergebnis. Im Inland wird die Nation einmal mehr zeigen, dass sie unfähig ist, Scham zu empfinden, und dass das, was von ihrer Selbstachtung übrig bleibt, nur noch in Form der selbstgefälligen Bewunderung existiert, mit der Egoisten sich selbst überschütten.

Ein im Ausland verachteter Paria und eine mürrische, autokratische Nation scheinen das schmachvolle Schicksal Amerikas zu sein.

Wie sind die USA hierher gekommen?

Die Amerikaner hegen eine intensive Feindseligkeit gegenüber der Islamischen Republik Iran, die eine emotionale Reaktion auf die Demütigung ist, die sie durch die Besetzung der US-Botschaft in Teheran im November 1979 empfunden haben. Diese schmerzhafte Erfahrung hat eine Narbe in der amerikanischen Psyche hinterlassen. Seitdem reizt sie diese ständig.

Der seit langem schwelende Impuls, das Regime der Mullahs zu zerstören, wird also von einer Feindseligkeit angetrieben, die über realpolitische Kalküle oder den unerbittlichen Druck Israels und seiner amerikanischen Lobby hinausgeht. Diese Emotion wurde durch das Trauma des 11. September noch verstärkt und selbst verstärkt.

Ich behaupte, dass das Phänomen des 11. September die Haltung der Amerikaner gegenüber der Welt und sich selbst qualitativ verändert hat. Es hat starke Emotionen hervorgerufen – Verletzlichkeit, diffuse Angst, Rachegelüste –, die unter der Oberfläche des amerikanischen Denkens über den Platz der Vereinigten Staaten in der Welt, ihre Ziele und nicht zuletzt die Mittel, die sie zu deren Erreichung einzusetzen bereit sind, brodeln.

Waljagd

Moby-Dick-Ausgabe – C. H. Simonds Co, 1892 (Wikimedia Commons)

Da es keinen echten Moby Dick gibt, den die USA jagen könnten, haben die Amerikaner ein virtuelles Spiel erfunden, in dem sie die Jagd, die Begegnung und die Vergeltung nachspielen. Damit haben die USA das Trauma nach dem 11. September nicht überwunden, sondern sich ihm hingegeben. Das ist der „Krieg gegen den Terror“. In diesem Krieg geht es um Amerika – es geht nicht mehr um sie. Es ist Amerikas Passionsspiel.

Das Psychodrama spielt sich in Amerikas eigener Vorstellung und Fantasie ab.

Ahab zerstörte sich selbst, zerstörte seine Besatzung, zerstörte sein Schiff. Er opferte alles für seine Suche – eine Suche nach dem Unerreichbaren.

Die Vereinigten Staaten opfern ihre Grundsätze der Freiheit, ihre politische Integrität, das Vertrauen, das das Fundament ihrer Demokratie bildet, ihre Stellung in der Welt als „beste Hoffnung der Menschheit“ und ihre Fähigkeit, Mitgefühl für andere zu empfinden – einschließlich ihrer Mitbürger. Amerikas Moby Dick ist gewandert und hat sich verwandelt. Er hat sich nun in seinem Innersten eingenistet.

Dort zeugt er fiktive Nachkommen – allen voran die iranischen Mullahs und Wladimir Putin. Jetzt auch China. Aber der phantasmagorische „Putin“ ist nur die Projektion der existenziellen Angst Amerikas. Die gespenstische Gestalt, die Amerikas Gemüter heimsucht, „Putin“, hat keine objektive Existenz.

„Putin“ – und die teuflischen Mullahs – sind das Produkt der verstörten nationalen Psyche Amerikas. Die USA haben ihnen den ganzen Strudel trüber Emotionen übertragen, den sie zuvor Osama bin Laden und dann dem Islamischen Staat zugeschrieben hatten. „Putin“ ist wie die Darstellungen des Satans der dunkle Stern inmitten einer Schar dämonischer Furien: Iran, Assad, die Taliban, die Hisbollah, die Houthis, die Hamas, M-13.

Um Amerikas verwandelten Moby Dick loszuwerden, müssen die USA einen Teil ihres verdorbenen Wesens töten – eine Art psychopolitische Chemotherapie. Andernfalls wird Amerikas nationale Seele verkümmern, so wie Ahab in den Tiefen des Ozeans versank, verstrickt in den Seilen, die er selbst geknüpft hatte, um Moby Dick zu fangen.

Vor 35 Jahren, als das ausgehandelte Ende des Kalten Krieges und der darauf folgende Zerfall der Sowjetunion den „unipolaren Moment“ einläuteten, sahen die USA offenbar eine Bestätigung ihrer Überzeugung, dass es eine Teleologie der Geschichte gibt, die parallel zum amerikanischen Projekt verläuft.

Dieser Glaubenssatz ermutigte die Vereinigten Staaten zu dem kühnen Vorhaben, eine von Amerika gelenkte westliche Hegemonie zu globalisieren.

Die Bilanz zeigt, dass die Umsetzung dieses Projekts ein Jahrzehnt lang relativ wenig direkte Konflikte oder Zwangsmaßnahmen mit sich brachte – mit der großen Ausnahme des ersten Golfkriegs gegen Saddam Hussein.

Eine kleinere Ausnahme bildet die Intervention im Kosovo.

Die amerikanische politische Klasse und die breite Bevölkerung befürworteten die ehrgeizigen Aktivitäten ihres Landes im Ausland in einer Stimmung stiller Selbstzufriedenheit.

Heute, während das globale Projekt für die Eliten und die große Mehrheit der Bevölkerung intakt bleibt, erleben die USA dramatische Veränderungen in den Methoden und der nationalen Stimmung, die nach dem 11. September entstanden sind. Emotionen spielen eine prominentere Rolle in den Zielen der USA, in ihrem Handeln und in der Art und Weise, wie sie handeln – sei es Aggressivität, Selbstgerechtigkeit oder der Impuls, andere, die den USA im Weg stehen, anzuprangern, zum Sündenbock zu machen und zu bestrafen.

Die USA suchen Streit mit allen, die sie als feindlich wahrnehmen. Amerika greift eher als erstes denn als letztes Mittel zu Gewalt. Es begeht direkt oder als Komplize grob unmenschliche Handlungen.

Die Betonung des 11. September schließt den fördernden Einfluss anderer gesellschaftlicher Trends nicht aus. In den letzten Jahrzehnten hat sich das soziale Gefüge des Landes offensichtlich gelockert, der sich ausbreitende Nihilismus hat Narzissten und Egoisten aller Couleur einen Spielplatz eröffnet, die Software der liberalen Demokratie Amerikas ist korrumpiert, die moralische Sensibilität schwächt sich ab – alles Ausdruck einer verrohnten Gesellschaft und eines abgestumpften Gewissens.

Kurz gesagt, die Ethik der Beteiligung an und Verantwortung für öffentliche Angelegenheiten – im In- und Ausland – hat dramatisch abgenommen.

Ist die Schlussfolgerung, dass die USA als Volk und die amerikanischen Führer vor 30 oder 40 Jahren einen offenen Völkermord in Gaza nicht hätten dulden oder daran teilnehmen können, dass die USA nicht einfach andere, nicht bedrohliche Länder überfallen würden, ohne auch nur den Anschein von Prinzipien oder internationalem Recht zu wahren, dass die USA nicht Migrantenkinder ihren Eltern entreißen und sie in von Privatunternehmen betriebene Auffanglager stecken würden?

Dass der Schritt in Richtung der endgültigen Katastrophe, der heute unternommen wird, als unzulässig erklärt worden wäre?

Oder, im Inland, dass die Mehrheit des Obersten Gerichtshofs die Verfassung nicht als Hindernis auf dem Weg zu einer von ihnen selbst festgelegten Schlussfolgerung behandelt hätte, dass aufeinanderfolgende Präsidenten die Bestimmungen des 1. und 4. Zusatzartikels nicht ignoriert oder verdreht hätten?

Wir können nur spekulieren. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die USA dazu nicht in der Lage gewesen wären.

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität Pittsburgh, mbren@pitt.edu

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

