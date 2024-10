https://strategic-culture.su/news/2024/10/23/ukraine-war-ending-scenarios/



Szenarien für das Ende des Ukraine-Krieges

Von Richard Hubert Barton

23. Oktober 2024

Russland muss die Handlungen von Premierminister Rutte genau beobachten. Seine Äußerungen über seinen Wunsch, sich auf eine gefährliche Konfrontation einzulassen, deuten darauf hin, dass er nicht bereit ist, mit der Umsetzung seiner Pläne zu warten

Rückblick

Seit Beginn der militärischen Sonderoperation haben zahlreiche Experten, Politiker und Militärs Vorhersagen über den Konflikt in der Ukraine getroffen. Einige westliche Stimmen empfahlen der ukrainischen Führung, sich keinem diplomatischen und militärischen Druck zu beugen und auf dem Schlachtfeld einen Sieg anzustreben.

Die Unterzeichnung des Istanbuler Abkommens hätte im Vergleich zu den 1991 von der Ukraine kontrollierten Gebieten nur geringe Gebietsverluste bedeutet. Zusätzliche Bedingungen des Abkommens sahen vor, dass die Ukraine einen neutralen Status beibehält, der NATO nicht beitritt und ausländische Stützpunkte auf ihrem Territorium untersagt.

Es ist allgemein bekannt, dass die Vereinbarungen auf Drängen der USA und des britischen Premierministers Boris Johnson plötzlich und unerwartet von der ukrainischen Seite abgelehnt wurden. Unter der Schirmherrschaft der NATO begannen 52 Länder, die Ukraine mit größeren Mengen und verschiedenen Arten von Waffen zu beliefern. All dies unter der Rechtfertigung „Russland darf nicht gewinnen dürfen“ oder „Wir werden euch helfen, solange es nötig ist“.

Aufgrund der schrecklichen menschlichen Verluste und der Verwüstung in weiten Teilen der Ukraine und vor allem des allmählichen Geländeverlusts an die russischen Truppen kamen in der nationalsozialistischen Führung in Kiew erste Zweifel auf – es gab Andeutungen über Friedensverhandlungen. Die russischen Bedingungen waren fast dieselben, mit der Ausnahme, dass die aktuelle Situation auf dem Schlachtfeld berücksichtigt werden musste.

Die jüngsten Entwicklungen sind, gelinde gesagt, noch ungünstiger für die Ukraine. Selbst das düstere Auftreten des illegitimen Zelensky und sein gelegentliches säuerliches Lächeln bei seinem jüngsten Besuch in den USA deuten auf seine inneren Qualen hin.

Nun, der Einsatz von Langstreckenraketen gegen Russland wurde nicht genehmigt. Der Sprecher des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, Mike Johnson, weigerte sich, ihn zu treffen. Trump lehnte das Angebot, ihn zu treffen, zunächst ab und machte einige wahllose Kommentare wie „Die Ukraine existiert nicht mehr“ und „Die Ukraine ist weg“, was nichts Gutes für die Ukraine als Staat oder für Selenskyj und den von ihm verfochtenen „Siegesplan“ verheißt.

Die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris kritisierte Trumps „Aufgabe“-Politik scharf und sicherte ihm generell Unterstützung zu.

All dies fiel mit der festen Erklärung Russlands über seine aktualisierte Nukleardoktrin zusammen. Die wichtigsten Änderungen bestanden darin, dass jeder konventionelle Angriff auf Russland, der von einer Atommacht unterstützt wird, als gemeinsamer Angriff betrachtet wird. Dies bedeutete zumindest einen vorübergehenden Rückschlag für Selenskyjs lang erwartete Erlaubnis, westliche Langstreckenraketen einzusetzen, die tief in russisches Gebiet eindringen.

Am 21. September gab der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Herr Medwedew, der für seine gelegentlich mit Kraftausdrücken gespickten Botschaften bekannt ist, eine weitere Warnung im Namen Russlands heraus. Er sagte, dass Russland aufgrund des Einmarsches der Ukraine in die russische Region Kursk bereits formelle Gründe für den Einsatz von Atomwaffen habe, aber stattdessen einige seiner neuen Waffentechnologien einsetzen könnte, um Kiew zu „einem riesigen geschmolzenen Fleck“ zu reduzieren, wenn seine Geduld erschöpft sei.

Er war nicht weniger zurückhaltend in seinen Kommentaren über Großbritannien. In seinem jüngsten Beitrag schlug er vor, dass Russland nach der Reise von Außenminister David Lammy nach Kiew Hyperschallraketen einsetzen könnte, um Großbritannien „zu versenken“.

Beendigung des Ukraine-Konflikts: Expertenszenarien

Werfen wir einen Blick darauf, wie sich einige westliche Experten Szenarien für die Beendigung des Krieges in der Ukraine im Jahr 2024 vorstellen. Wie realistisch und fachkundig sind ihre Vorhersagen?

Stimson Center

Matthew Burrows ist derzeit als Berater im Exekutivbüro des Stimson Center tätig. Er blickt auf eine 28-jährige Karriere im Außenministerium und in der Central Intelligence Agency zurück und untersucht Aspekte der europäischen Sicherheit nach dem Ukrainekrieg.

Seine Sichtweise lässt sich wie folgt zusammenfassen: Es scheint eine Deeskalation in Sicht zu sein, aber es ist unklar, wie ein dauerhafter Frieden aussehen könnte. Dies mag zwar zutreffen, aber welchen Vorhersagewert hat es, eine Reihe von Optionen gleichberechtigt zu präsentieren? Warum setzt er nicht auf eine begrenzte Anzahl von Optionen und argumentiert für diese?

Er nimmt die Leser mit auf eine Reise zu einem „möglichen“ Ende des russisch-ukrainischen Konflikts.

Ein eingefrorener Konflikt wäre also mit dem Risiko eines unerwarteten Ausbruchs von Kämpfen verbunden. Ein ausgehandelter Waffenstillstand würde dagegen die Wahrscheinlichkeit erneuter Kämpfe verringern, aber er wäre mit zusätzlichen Anforderungen verbunden, wie der Billigung durch externe Mächte, internationale Friedenstruppen und eine entmilitarisierte Zone. Nur wenn der Waffenstillstand hält, könnte er die Grundlage für einen Waffenstillstand bilden.

Der Experte sieht nicht, dass die ukrainische Seite einen Waffenstillstand aushandelt, da dies die Gebietsgewinne Russlands legitimieren würde, räumt ein, dass die Beilegung des Konflikts das Risiko erhöht, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird, und ignoriert, dass dies für Russland inakzeptabel ist.

Er verlässt sich eher auf Umfragen als auf seine eigene Analyse und sieht die Ukraine als Verliererin des Krieges und hält Verhandlungen für notwendig. Er zitiert Jens Stoltenbergs Ansicht, dass europäische Hilfe ohne die Vereinigten Staaten unzureichend sei, und analysiert kurz Trumps mangelnde Bereitschaft, sich für die Ukraine einzusetzen.

In seiner Expertenanalyse versäumt er es, das wahrscheinliche Ergebnis des Krieges anzugeben. Tatsächlich unternimmt er jede erdenkliche Anstrengung, um die Perspektive eines anhaltenden Friedens in der Region als unklar darzustellen. Welchen Vorhersagewert hat eine solche Analyse?

Der Europäische Rat für auswärtige Beziehungen

Da der Europäische Rat für auswärtige Beziehungen keine kollektiven Positionen einnimmt, spiegeln die Veröffentlichungen des ECFR die Ansichten der einzelnen Autoren wider. Ich werde mich auf die Ansichten von Gustav Gressel konzentrieren, der Senior Policy Fellow des Rates ist.

Gressels Analyse wird in drei Szenarien dargestellt, die beschreiben, was im Jahr 2024 passieren könnte: das positive Szenario, das mittlere Szenario und das negative Szenario sowie eine Kurskorrektur.

Im positiven Szenario sah er fälschlicherweise vor, dass Trump nicht kandidieren dürfe und Nikki Haley als Präsidentschaftskandidatin zurückkehren würde. Seiner Meinung nach würde Biden der Ukraine modernere F-16C/D-Kampfflugzeuge mit verbesserten Stand-off-Fähigkeiten und ATACMS-Raketen zur Verfügung stellen, wodurch die Ukraine die russischen Luftstreitkräfte noch weiter von der Frontlinie zurückdrängen könnte. Die Frage des Einsatzes von Langstreckenraketen tief im Inneren Russlands wurde nicht aufgeworfen.

Seine mittleren und negativen Szenarien entsprechen mehr oder weniger der Realität. Er sagt jedoch, dass er letztes Jahr richtig vorausgesagt habe, dass es 2024 keinen Waffenstillstand und keine Friedensgespräche geben werde.

Über das Jahr 2025 äußert er sich weniger konkret, und einige seiner Aussagen lassen Zweifel an seinem Verständnis der russischen Militärdoktrin aufkommen, sowohl der alten als auch der aktualisierten. Zu diesen Aussagen gehören Kommentare zur militärischen Lage in den Jahren 2022 und 2023, in denen seiner Meinung nach „entweder Russland oder die Ukraine gewinnt“ und „eine Niederlage Russlands wahrscheinlich schien“. Wenn man diese Aussagen liest, möchte man vielleicht Donald Trump um Hilfe bitten, da er davon überzeugt ist, dass es unmöglich ist, Russland zu besiegen, und dies auch öffentlich erklärt hat.

Chatham House

Chatham House ist ein britischer Think Tank mit Sitz in London, England, der seine eigenen Regeln hat. Diese besagen, dass die Teilnehmer an den Sitzungen die in den Diskussionen ausgetauschten Informationen verwenden dürfen, aber nicht offenlegen dürfen, wer die Redner waren oder welche Organisation sie vertreten.

Die Experten von Chatham House sind der Meinung, dass die Ergebnisse des Ukraine-Konflikts ungewiss und schwer vorhersehbar sind. Sie haben vier mögliche Szenarien für die Beendigung des Krieges und seiner Folgen identifiziert.

Szenario 1 sieht einen Sieg Russlands vor, wobei die amerikanische Unterstützung stark reduziert oder ganz eingestellt wird. Russland würde weiter vorrücken und die Regierung von Selensky würde zusammenbrechen.

In Szenario 2 besiegt die Ukraine Russland und vertreibt die russischen Streitkräfte aus ihrem gesamten Hoheitsgebiet von 1991. Der Krieg wäre vorbei, obwohl dieses Ergebnis als ebenso unwahrscheinlich gilt.

Szenario 3 zufolge endet der Krieg mit einem „Deal“. Der Deal wird beiden Seiten aufgezwungen, entweder von der internationalen Gemeinschaft oder durch die Umstände, in denen sich beide Kriegsparteien befinden. Wir wissen nicht, wie lange der Deal halten wird.

In Szenario 4 verzetteln sich beide Seiten in Kämpfen und keine Seite ist an einem Deal interessiert. Es scheint eine wenig beneidenswerte Situation ohne Aussicht auf einen Sieg für eine der beiden Seiten zu sein.

Ich habe Einwände gegen Szenario 2. Ich halte diese Behauptung für sehr unprofessionell. Es ist gut, dass wir den Namen des Experten/der Experten, der/die diese Vorhersage gemacht hat/haben, nicht kennen. Tatsache ist, dass eine nicht-nukleare Macht die Nuklearmacht nicht besiegen kann. Zu diesem Zeitpunkt könnte man geneigt sein, den kasachischen Präsidenten Kasym-Schomart Tokajew um Hilfe zu bitten, der kürzlich dem deutschen Bundeskanzler Scholz bei einem Besuch mitteilte, dass Russland militärisch nicht besiegt werden könne.

Die beiden wahrscheinlichsten Ausgänge des Krieges in der Ukraine sind:

Szenario 1. Russland besiegt die Ukraine.

Die unbestreitbaren Fakten sind, dass russische Truppen sich entlang der gesamten Frontlinie in der Ukraine stetig nach Westen bewegen. Erst kürzlich, am 3. Oktober 2024, eroberten sie nach schweren Kämpfen die strategische Stadt Wuhledar. In den letzten zwei Monaten hat die russische Armee über 800 Quadratkilometer in der Ukraine erobert. Selbst der neu ernannte, forsche NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat keine Zweifel daran. Die militärische Lage in der Ukraine beschrieb er in seiner ersten Pressekonferenz kurz wie folgt:

Die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin rücken in der Ostukraine vor. Die ukrainische Armee hat einen Teil der russischen Region Kursk nur mit Mühe unter Kontrolle, was vorübergehend für einen Moralschub sorgte, aber da die Zahl der Opfer steigt, ist sie weiterhin unterlegen, was Personal und Waffen betrifft.

Sollte ein solch unerbittlicher militärischer Vorstoß anhalten, und es ist kaum vorstellbar, wie er gestoppt oder umgekehrt werden könnte, ist der Sieg in greifbare Nähe gerückt. Selbst nach der pessimistischsten Prognose bewegt sich Russland langsam, aber sicher auf die Übernahme ukrainischen Territoriums zu. Langsam, aber sicher.

Wird der Einsatz von Langstreckenraketen tief im russischen Territorium die militärische Lage entscheidend verändern? Am 6. September dieses Jahres erklärte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf der Ramstein Air Base in Deutschland unmissverständlich: „Der Einsatz von gespendeten US-Waffen für Langstreckenangriffe auf Russland würde den Kriegsverlauf für die Ukraine nicht wenden.“

Im unwahrscheinlichen Fall einer Verlangsamung des russischen Vormarsches in der Ukraine kann Russland auf seine aktualisierte Militärdoktrin zurückgreifen. Die Frage, den Krieg zu verlieren, wird völlig außer Acht gelassen, da ein Sieg als eine Frage von „Leben und Tod“ angesehen wird.

Szenario 2: Ein nuklearer Weltuntergang

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich der zukünftige NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Juni 2024 dafür einsetzte, dass sich alle NATO-Mitgliedstaaten zur Teilnahme an Militäroperationen außerhalb des Bündnisgebiets verpflichten. Diese Verpflichtung widersprach der Wahrnehmung der nationalen Interessen des ungarischen Präsidenten, und er ersuchte um Zusicherungen von Herrn Rutte, dass keine ungarischen Truppen in die Ukraine geschickt würden.

Wie wir wissen, ist Ungarn normalerweise verpflichtet, jedes der verbleibenden 32 Mitglieder zu verteidigen, wenn eines von ihnen von einem Nichtmitgliedstaat angegriffen wird, gemäß Artikel 5 des Nordatlantikvertrags von 1949, der die Grundlage des Bündnisses bildet. Ungarn hat auch Verpflichtungen im Rahmen der gegenseitigen Verteidigungsklausel der Europäischen Union (EUV). Interessanterweise impliziert die Formulierung von Artikel 5 der NATO, wie von den USA gefordert, keine automatische Beteiligung der USA an einem bewaffneten Konflikt.

Auf Wunsch von Herrn Orban gab Außenminister Rutte ihm gegenüber schriftliche Zusicherungen ab. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine NATO-Truppen in die Ukraine geschickt werden. Wäre dies der Fall, hätte Herr Rutte Orbans Befürchtungen mit der Aussage, dass keine NATO-Truppen in die Ukraine geschickt würden, zerstreut. Aber das hat er nicht gesagt. Stattdessen erklärte er lediglich, dass keine ungarischen Truppen dorthin geschickt würden.

Nach der Übernahme von Stoltenberg sprach er rätselhafterweise über die Stärkung der Partnerschaften, die die NATO mit anderen Ländern auf der ganzen Welt, insbesondere in Asien und im Nahen Osten, aufgebaut hat, und bestand darauf, dass die Ukraine ihren Platz in den Reihen der NATO einnimmt. Plant er dann bereits, NATO-Truppen in die Ukraine und in andere Länder zu entsenden? Er bezeichnete die Genehmigung des Einsatzes von Langstreckenraketen durch die Ukraine als legitim und schlug vor, dies den einzelnen Ländern zu überlassen.

Gibt es noch andere Anzeichen für eine künftige NATO-Intervention in der Ukraine? Der vielleicht überzeugendste Beweis stammt von einem polnischen Richter, Tomasz Schmidt, der am 31. Mai 2024 nach Weißrussland überlief. Während einer Pressekonferenz gab er bekannt, dass die polnische Regierung Biden versprochen habe, polnische Truppen in die Ukraine zu schicken, um gegen Russland zu kämpfen, falls die USA dies wünschten.

Aus diesem Grund besuchten Präsident Duda und Premierminister Tusk im März dieses Jahres Joe Biden in Washington. Warum gingen sie zusammen? Anscheinend wird die Entscheidung, polnische Truppen im Ausland einzusetzen, gemäß der polnischen Verfassung vom Präsidenten auf Ersuchen des Premierministers getroffen.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, was Dmitri Medwedew im April dieses Jahres sagte, als es um den Einsatz ausländischer Streitkräfte in der Ukraine ging. Er sagte, dass alle NATO-Soldaten als Feinde behandelt würden und „Wir sollten keine Kriegsgefangenen machen! Für jeden getöteten NATO-Soldaten müssen die höchsten Auszeichnungen vergeben werden.“

Angesichts der Tatsache, dass die NATO über eine deutlich größere Truppenstärke verfügt als die russischen Streitkräfte, ist es schwer, sich nicht die Anwendung der neu aktualisierten russischen Militärdoktrin vorzustellen. Höchstwahrscheinlich würden zuerst taktische Atomwaffen eingesetzt werden, und wenn nötig, würde der Einsatz strategischer Atomwaffen folgen.

Abschließende Bemerkungen

Ein paar Worte sollten über westliche Experten gesagt werden. Um es milde auszudrücken, sie sind nicht die Besten. In nicht allzu ferner Vergangenheit empfahlen sie in ihren Einschätzungen beispielsweise Militäreinsätze im Irak und in Afghanistan, um diese Länder zu erobern, zu kontrollieren und Demokratie einzuführen, soweit dies möglich war. Die Ergebnisse dieser Operationen standen im Widerspruch zu ihren Vorhersagen. Infolgedessen kamen Millionen Menschen ums Leben und litten.

Die Experten, auf die ich mich im ukrainischen Kontext im Jahr 2024 bezogen habe, weisen einige schwerwiegende Mängel auf. Vor allem neigen sie dazu, ergebnisoffen zu sein, was ihre Vorhersagen wenig wert macht. Ihnen fehlt es an fundierten Kenntnissen über Russland, und sie betrachten die Niederlage oder Schwächung der Russen als Option und als relativ leichte Aufgabe. Sie wollen nicht anerkennen, dass das Ziel, Russland zu besiegen, ein unmögliches ist. Bei der Verfolgung der russischen Niederlage könnten sie einen Atomkonflikt provozieren und uns alle vernichten.

Russland muss die Handlungen von Ministerpräsident Rutte genau beobachten. Seine Äußerungen über seinen Wunsch, sich auf eine gefährliche Konfrontation einzulassen, deuten darauf hin, dass er nicht bereit ist, mit der Umsetzung seiner Pläne zu warten. Die Möglichkeit, dass NATO-Streitkräfte in naher Zukunft mit leistungsstarken Langstreckenraketen auf Russland schießen und in das Land einmarschieren, ist eine echte Bedrohung. Es ist klar, dass die russische Führung sich dieser Bedrohungen bewusst und auf jedes mögliche Szenario vorbereitet ist.

Richard Hubert Barton, Soziologe, Weltreisender und Schriftsteller, wurde 1948 in der Bergbaustadt Walbrzych (Polen) geboren. 1972 zog er nach Großbritannien und wanderte nach einem Jahr in London nach Australien aus. Bis 1920 lebten alle seine Vorfahren in Russland. Es war schon immer sein großer Wunsch, sich dauerhaft in der Russischen Föderation niederzulassen und dort zu leben. 2022 wurde er russischer Staatsbürger. Seit 1993 konzentriert sich Richard hauptsächlich auf Reisen in Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken. Sein jüngstes Buch ist „The End of the USA as We Know It“ (erschienen im Dezember 2021 in Moskau).

