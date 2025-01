Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Palästinensische Familie aß gerade zu Abend, als die IDF Kugeln auf ihr Haus schoss und ein zweijähriges Mädchen tötete.

Der Großvater des Kleinkindes sagt, dass es keine Warnung der IDF gab, bevor sie bei der Operation im Westjordanland getötet wurde. „Ich fragte die Soldaten: Warum habt ihr sie getötet? Sie ist doch nur ein kleines Baby. Der Soldat sagte mir: Es tut mir leid. Sie wurde in den Kopf geschossen.“

Bassam Asous trägt den Leichnam seiner Enkelin am Samstag bei ihrer Beerdigung in der Nähe von Dschenin im Westjordanland. Bildnachweis: Raneen Sawafta/Reuters

Jack Khoury

Hagar Shezaf

27. Januar 2025

Der Großvater des zweijährigen palästinensischen Mädchens, das am Samstagabend in der Nähe von Dschenin im Westjordanland von IDF-Soldaten erschossen wurde, gab an, dass die Truppen ohne Rechtfertigung oder Warnung das Feuer auf das Haus der Familie eröffnet hätten.

Laila wurde angeschossen, als sie in ihrem Haus zu Abend aß, sagte ihr Großvater Bassam Asous gegenüber Haaretz. Ihre Mutter wurde in den Arm geschossen und ihre Tante wurde von einem Granatsplitter am Kopf getroffen, fügte Asous hinzu. Lailas Vater, ein Ingenieur, war zwei Jahre zuvor bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen, und Lailas Mutter sei nun von Trauer gezeichnet, sagte Asous.

Lailas Mutter hält ihren Körper bei der Beerdigung in der Nähe von Dschenin am Samstag. Bildnachweis: Majdi Mohammed/AP

Asous sagte, er habe die Soldaten zur Rede gestellt, nachdem Laila erschossen worden war.

„Zuerst war sie noch am Leben und weinte. Ich fragte die Soldaten: Warum habt ihr sie getötet? Sie ist doch noch ein kleines Baby. Was hat sie damit zu tun? Warum habt ihr auf uns geschossen? Der Soldat sagte zu mir: „Es tut mir leid.“ Wir sprachen Englisch. Was meinen Sie mit „Es tut mir leid“? Sie wurde in den Kopf geschossen.“

Die israelische Armee gab an, dass Truppen ein Haus umstellt und auf ein Gebäude geschossen hätten, in dem sich nach Geheimdienstinformationen ein Terrorist versteckt halten sollte. Die Truppen hätten erst das Feuer eröffnet, nachdem sie über Lautsprecher Durchsagen in dem Gebäude gemacht hätten, so die Armee.

Erst später hätten sie festgestellt, dass sie das Kind getroffen hatten. Daraufhin hätten sie den Roten Halbmond gerufen und dafür gesorgt, dass das Kind und seine Mutter evakuiert wurden. Die israelische Armee gab an, dass die Einzelheiten des Vorfalls untersucht würden.

Asous sagte, die IDF habe ausgiebig auf die Familie geschossen, während sie sich in ihrem Haus aufhielt, ohne sie vorher zu kontaktieren, damit sie das Haus verlässt.

„Wir waren beim Abendessen, es war etwa 20 Uhr. Wir waren zu Hause, meine Töchter und ich – ich habe nur Töchter – und mein Enkelkind. Draußen waren Soldaten, aber wir haben sie nicht gehört, wir hatten die Fenster wegen des Wetters geschlossen“, sagte er. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

