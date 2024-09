https://strategic-culture.su/news/2024/09/18/this-aint-no-wwiii-this-is-a-war-of-terror/



Dies ist kein Dritter Weltkrieg: Dies ist ein Krieg des Terrors

Von Pepe Escobar

18. September 2024

Und Russland kämpft einen existenziellen Krieg um das Überleben des Mutterlandes – wie es dies über Jahrhunderte hinweg wiederholt getan hat.

Das ist keine Party

Das ist keine Disco

Das ist kein Herumalbern

Keine Zeit zum Tanzen

Oder zum Turteln

Dafür habe ich jetzt keine Zeit

Talking Heads, Life During Wartime

Zuerst kam die Aktion: Präsident Putin – cool, ruhig, gefasst – warnt davor, dass jeder Angriff auf Russland mit Langstrecken-NATO-Raketen ein kriegerischer Akt sein wird.

Dann kam die Reaktion: NATO-Ratten huschen zurück in die Gosse – in aller Eile. Vorerst.

All das war eine direkte Folge des Kursk-Debakels. Ein verzweifeltes Glücksspiel. Aber die Lage im Stellvertreterkrieg in der Ukraine war für die NATO verzweifelt. Bis es glasklar wurde, dass alles im Grunde nicht mehr zu retten ist.

Es bleiben also zwei Optionen.

Die bedingungslose Kapitulation der Ukraine zu den Bedingungen Russlands, was einer vollständigen Demütigung der NATO gleichkommt.

Oder die Eskalation zu einem totalen Krieg (meine Hervorhebung) mit Russland.

Die herrschenden Klassen der USA – aber nicht die des Vereinigten Königreichs – scheinen den Kern von Putins Botschaft verstanden zu haben: Wenn die NATO sich im Krieg mit Russland befindet, „dann werden wir angesichts der Veränderung des Wesens des Konflikts angemessene Entscheidungen als Reaktion auf die Bedrohungen treffen, die uns drohen werden.“

Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow wurde bedrohlich präzise: „Die Entscheidung ist gefallen, der Freibrief und alle Ablässe wurden erteilt [an Kiew], also sind wir [Russland] auf alles vorbereitet. Und wir werden auf eine Art und Weise reagieren, die nicht schön sein wird.“

Die NATO befindet sich de facto im Krieg mit Russland

Die NATO befindet sich praktisch bereits im Krieg mit Russland: ununterbrochene Aufklärungsflüge, hochpräzise Angriffe auf Flugplätze auf der Krim, die Schwarzmeerflotte wird gezwungen, aus Sewastopol abzuziehen, dies sind nur einige Beispiele. Mit der „Erlaubnis“, bis zu 500 km tief in Russland einzudringen, und einer Liste mehrerer Ziele, die Kiew bereits zur „Genehmigung“ vorgelegt hat, hat Putin das Offensichtliche klar zum Ausdruck gebracht.

Russland kämpft einen existenziellen Krieg um das Überleben des Mutterlandes – was es über Jahrhunderte hinweg wiederholt getan hat.

Die UdSSR erlitt 27 Millionen Verluste und ging aus dem Zweiten Weltkrieg stärker denn je hervor. Diese Demonstration von Willenskraft allein jagt dem gesamten Westen Angst ein.

Außenminister Sergej Lawrow – dessen taoistische Geduld erschöpft zu sein scheint – fügte dem Gesamtbild etwas Farbe hinzu und bezog sich dabei auf die englische Literatur:

„George Orwell hatte eine reiche Vorstellungskraft und historische Weitsicht. Aber selbst er konnte sich nicht vorstellen, wie ein totalitärer Staat aussehen würde. Er beschrieb einige seiner Konturen, aber er konnte nicht in die Tiefen des Totalitarismus eindringen, den wir jetzt im Rahmen der „regelbasierten Ordnung“ sehen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Die derzeitigen Machthaber in Washington, die jede abweichende Meinung unterdrücken, haben ihn „übertroffen“. Das ist Totalitarismus in seiner reinsten Form.“

Lawrow schloss mit den Worten: „Sie sind historisch zum Scheitern verurteilt.“ Doch sie haben nicht wirklich den Mut, einen Dritten Weltkrieg zu provozieren. Die typischen Feiglinge können nur auf einen Krieg des Terrors zurückgreifen.

Hier sind einige Beispiele. Der SVR – der russische Auslandsgeheimdienst – entdeckte einen Plan in Kiew, einen russischen Raketenangriff auf ein Krankenhaus oder einen Kindergarten auf von Kiew kontrolliertem Gebiet zu verüben.

Zu den Zielen gehören die Steigerung der – zusammengebrochenen – Moral der ukrainischen Streitkräfte, die Rechtfertigung der vollständigen Aufhebung jeglicher Beschränkungen für Raketenangriffe auf tiefes Gebiet innerhalb der Russischen Föderation und die Gewinnung von Unterstützung aus dem globalen Süden, der überwiegend versteht, was Russland in der Ukraine tut.

Parallel dazu würde der Hegemon, wenn diese massive Operation unter falscher Flagge funktioniert, sie nutzen, um den „Druck zu erhöhen“ (Wie? Indem sie aus vollem Halse schreien?) auf den Iran und die DVRK, deren Raketen wahrscheinlich die Urheber des Gemetzels wären.

So weit hergeholt dies auf einem Maximum-Dummistan-Niveau auch erscheinen mag, angesichts der tiefen Demenz, die von Washington und London bis Kiew reicht, bleibt es möglich, da NATOstan de facto die strategische Initiative in diesem Krieg behält. Russland seinerseits bleibt passiv. Es ist die NATO, die die Methode, den Ort und den Zeitpunkt für ihre entscheidenden, ausgewählten Angriffe wählt.

Ein weiteres klassisches Beispiel für einen Krieg des Terrors ist, dass die Dschihadisten-Organisation und Al-Qaida-Ableger Hayat Tahrir al-Sham in Syrien 75 Drohnen aus Kiew erhält, im Austausch für das Versprechen, eine Gruppe erfahrener Kämpfer aus dem postsowjetischen Raum nach Donbass zu schicken.

An der Terrorfront gibt es hier nichts Neues: Der ukrainische Spionagechef Kirill Budanov – im Westen als eine Art ukrainischer James Bond gefeiert – steht immer in engem Kontakt mit den Dschihadisten in Idlib, wie die syrische Zeitung Al-Watan berichtet.

Vorbereitungen für den Remix der Operation Barbarossa

Parallel dazu informierte der stellvertretende US-Außenminister Kurt Campbell – der Russophobe/Sinophobe, der während der ersten Obama-Regierung den „Pivot to China“ erfand – hochrangige EU- und NATO-Bürokraten über die militärische Zusammenarbeit der neuen, vom Imperium geprägten Achse des Bösen: Russland-China-Iran.

Campbell konzentrierte sich hauptsächlich darauf, dass Moskau Peking mit fortschrittlichem Know-how in den Bereichen U-Boote, Raketen und Tarnkappenflugzeuge unterstützt, im Austausch für chinesische Lieferungen.

Es ist offensichtlich, dass die Combo hinter dem Zombie, der nicht einmal herausfinden kann, wie man ein Eis leckt, nichts von der ineinandergreifenden militärischen Zusammenarbeit der strategischen Partnerschaften zwischen Russland, China und dem Iran weiß.

Blind wie tausend Fledermäuse interpretiert die Combo die Tatsache, dass Russland sein bisher streng gehütetes militärisches Know-how mit China teilt, als „ein Zeichen zunehmender Rücksichtslosigkeit“.

Die wirklich beunruhigende Geschichte hinter dieser Mischung aus Ignoranz und Panik ist, dass nichts von dem Zombie ausgeht, der nicht einmal ein Eis lecken kann. Es ist die „Biden-Kombination“, die tatsächlich hart daran arbeitet, den Verlauf des Stellvertreterkriegs in der Ukraine über Januar 2025 hinaus vorzugeben – unabhängig davon, wer ins Weiße Haus gewählt wird.

Krieg gegen den Terror sollte das übergeordnete Paradigma sein – während die Vorbereitungen für den echten Krieg gegen Russland weitergehen, mit einem Zeithorizont bis 2030, wie aus den internen Beratungen der NATO hervorgeht. Dann, so glauben sie, werden sie ihre größte Macht haben, um eine neu aufgelegte Version der Operation Barbarossa von 1941 voranzutreiben.

Diese Clowns sind von Natur aus unfähig zu verstehen, dass Putin nicht blufft. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, wird Russland (meine Hervorhebung) zur Atomwaffe greifen. So wie es aussieht, stecken Putin und der Sicherheitsrat – trotz Medwedews Brandreden – tief in der schwierigen Aufgabe, einen Schlag nach dem anderen einzustecken, um die Apokalypse zu verhindern.

Dazu braucht es grenzenlose taoistische Geduld – die Putin, Lawrow und Patruschew gemeinsam haben – und die Tatsache, dass Putin Go spielt, viel mehr als Schach, und ein hervorragender Taktiker ist.

Putin liest das verrückte Drehbuch von NATOstan, als wäre es ein Kinderbuch (was es in der Tat ist). Im schicksalhaften Moment des maximalen Nutzens für Russland wird Putin beispielsweise die notwendige Enthauptung der Schlange von Kiew anordnen.

Die ununterbrochene, laute Debatte über den Einsatz von Atomwaffen durch Russland hängt im Wesentlichen davon ab, wie der Kreml einen Raketenangriff der NATO als existenzielle Bedrohung einstufen wird.

Neokonservative und Zio-Konservative sowie NATO-Vasallen mögen sich einen Atomkrieg wünschen – theoretisch –, weil dies tatsächlich zu einer massiven Entvölkerung führen würde. Man sollte nie vergessen, dass die WEF/Davos-Bande eine Reduzierung der Weltbevölkerung um gigantische 85 % will und predigt. Der einzige Weg dorthin ist natürlich ein Atomkrieg.

Aber die Realität ist viel prosaischer. Feige Neokonservative und Zio-Konservative – die das Beispiel der talmudischen Völkermörder in Tel Aviv widerspiegeln – wollen die Gefahr eines Atomkriegs bestenfalls dazu nutzen, um vor allem die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China zu untergraben.

Im Gegensatz dazu beweisen Putin, Xi und ausgewählte Staats- und Regierungschefs der Globalen Mehrheit wie der Malaysier Anwar weiterhin Intelligenz, Integrität, Geduld, Weitsicht und Menschlichkeit. Für den kollektiven Westen und seine erschreckend mittelmäßigen politischen und Bankster-Eliten geht es immer nur um Geld und Gewinne. Nun, auch das könnte sich am 22. Oktober in Kasan auf dem BRICS-Gipfel drastisch ändern – wenn wichtige Schritte zum Aufbau einer post-unilateralen Welt angekündigt werden sollten.

Das Gesprächsthema in Moskau

In Moskau wird auf allen Ebenen heftig darüber diskutiert, wie der Stellvertreterkrieg in der Ukraine beendet werden kann.

Putins taoistische Geduld wird heftig kritisiert – nicht unbedingt von informierten Beobachtern mit Insiderwissen über knallharte Geopolitik. Sie verstehen nicht, dass Washington die wichtigsten russischen Forderungen niemals akzeptieren wird. Parallel dazu, wenn es um die vollständige Entnazifizierung der Ukraine geht, reicht es Moskau nicht, sich mit einem bloßen „freundlichen“ Regime in Kiew zufrieden zu geben.

Es scheint einen Konsens darüber zu geben, dass der Westen als Kollektiv die Souveränität Russlands über die Krim sowie über alles, was auf den Schlachtfeldern von Novorossiya erobert wurde, keinesfalls anerkennen wird.

Letztendlich ist der Hauptbeweis dafür, dass alle Nuancen des russischen Verhandlungsplans von Putin entschieden werden. Und das ändert sich ständig. Was er – recht großzügig – am Vorabend dieses erbärmlichen Friedensgipfels in der Schweiz im Juni vorgeschlagen hat, steht nach Kursk nicht mehr zur Debatte.

Alles hängt wieder einmal davon ab, was auf den Schlachtfeldern passiert. Wenn – oder besser gesagt, wenn – die ukrainische Front zusammenbricht, wird der in Moskau beliebte Witz wahr: „Peter [der Große] und Katharina [die Große] warten.“ Nun, sie werden nicht mehr warten, denn diese beiden waren es, die de facto die Ost- und Südukraine in Russland eingegliedert haben.

Und das wird die kosmische Demütigung der NATO besiegeln. Daher die Aufrechterhaltung von Plan B: kein Dritter Weltkrieg, sondern ein unerbittlicher Krieg GEGEN den Terror.

