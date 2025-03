https://www.caitlinjohnst.one/p/this-is-trumps-genocide-now



Dies ist Trumps Völkermord

Caitlin Johnstone

19. März 2025

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Dies ist Trumps Völkermord. Trump ist für das, was in Gaza passiert, genauso schuldig wie Netanjahu. Genauso schuldig wie Biden während der letzten Regierung.

Trump stimmte der Wiederaufflammen des Gaza-Holocaust zu. Er verbrachte Wochen damit, den Waffenstillstand zu sabotieren, und gab dann grünes Licht für die Wiederaufnahme des Völkermords. Er tat dies, während er den Jemen bombardierte und einen Krieg mit dem Iran für Israel drohte.

Ich weiß nicht, warum Trump diese Dinge getan hat. Vielleicht ist es alles für das Adelson-Geld. Vielleicht hat Epstein ihn dabei aufgenommen, wie er während ihrer langen Zusammenarbeit etwas Unappetitliches mit einer Minderjährigen getan hat, und hat die Aufnahme dem israelischen Geheimdienst zu Erpressungszwecken übergeben. Vielleicht schuldete er jemandem einen Gefallen, weil er ihn aus seinen geschäftlichen Misserfolgen in der Vergangenheit herausgeholfen hatte. Vielleicht ist er einfach ein Psychopath, der gerne Kinder ermordet. Ich weiß es nicht, und es spielt eigentlich auch keine Rolle. Wichtig ist, dass er es getan hat und für seine Handlungen verantwortlich ist.

Trump-Anhänger werden buchstäblich alles rechtfertigen, was ihr Präsident tut, und dafür alle nur erdenklichen Ausreden vorbringen, aber sie zeigen damit nur, wie völlig leer und prinzipienlos ihre politische Fraktion ist. Sie sind gedankenlose Machtanbeter, die alles mitmachen, was der Präsident ihnen sagt. Indem sie Trump weiterhin unterstützen, auch wenn er Bidens Vermächtnis des Massenmordes im Nahen Osten fortsetzt, erweisen sie sich vor den Augen der ganzen Welt als hirnlose Sturmtruppen des Imperiums.

Man kann Trump immer noch unterstützen, wenn man Einwanderer und LGBTQ-Personen hasst und niedrigere Steuern für die unverschämt Reichen will, aber es gibt keinen legitimen Grund, ihn aus Antikriegs- oder Anti-Establishment-Gründen zu unterstützen. Er ist nur ein weiterer böser republikanischer Massenmörder-Präsident.

❖

Republikaner im Jahr 2002: Wir brauchen mehr Autoritarismus und mehr Kriege im Nahen Osten. Jeder, der anderer Meinung ist, ist ein Unterstützer von Terroristen.

Republikaner im Jahr 2025: Wir brauchen mehr Autoritarismus und mehr Kriege im Nahen Osten. Jeder, der anderer Meinung ist, ist ein Unterstützer von Terroristen und ein Antisemit.

❖

Übrigens, hat jemand nach den westlichen zionistischen Juden gesehen? Wie fühlen sie sich heute? Fühlen sie sich gut oder schlecht? Fühlen sie sich sicher oder unsicher? Wir brauchen eine umfassende Berichterstattung in den Nachrichten über dieses äußerst dringende Thema; es bleibt keine Zeit, über andere Themen zu berichten.

❖

Ich schreibe so viel über die falsche „Antisemitismuskrise“, nicht nur, weil sie dazu benutzt wird, die Bürgerrechte in der gesamten westlichen Welt zu zerstören, sondern weil es eine der dunkelsten und beunruhigendsten Dinge ist, die ich je erlebt habe.

Es ist so unheimlich, zu beobachten, wie sich die gesamte westliche Gesellschaft um eine komplette und völlige Fiktion herum mobilisiert, um jede Kritik an einem ausländischen Staat im Keim zu ersticken. Es ist so dystopisch, wie man es sich nur vorstellen kann, wenn all diese Experten und Politiker so tun, als glaubten sie, dass die Sicherheit der Juden ernsthaft durch eine Epidemie des Antisemitismus bedroht sei, die mit allen Mitteln aggressiv zum Schweigen gebracht werden müsse. Alles, um den Widerstand gegen die schlimmsten Neigungen eines völkermörderischen Apartheidstaates und die Komplizenschaft unserer eigenen westlichen Regierungen bei seinen Verbrechen zum Schweigen zu bringen.

Und von uns allen wird erwartet, dass wir diesen Betrug ernst nehmen. Jeder, der sagt, dass der Kaiser keine Kleider anhat, und diese Massenverblendung beim Namen nennt, wird mit dem Etikett „Antisemit“ versehen und als weiterer Beweis dafür angesehen, dass wir alle kurz davor stehen, Juden wieder in Züge zu stecken, wenn wir uns nicht alle beeilen und die Proteste gegen den Völkermord auf dem Universitätsgelände beenden. Sie spielen nicht nur ein betrügerisches Melodram, das inszeniert wurde, um uns unserer Rechte zu berauben, sie fordern auch, dass wir uns daran beteiligen, indem wir so tun, als wäre es nicht das, was es eindeutig ist.

Es ist nicht nur Tyrannei, es ist Tyrannei, die den Menschen befiehlt, mitzuklatschen. Es ist so widerlich und böse, Menschen so etwas anzutun. Solch psychologisch dominierendes, missbräuchliches Verhalten. Je mehr man sich das ansieht, desto gruseliger wird es.

❖

Die antiimperialistische Linke ist das, was MAGA und der rechte „Populismus“ vorgeben zu sein. WIR SIND WIRKLICH gegen die Kriegstreiberei des Imperiums – nicht nur, wenn Demokraten an der Macht sind. WIR WOLLEN WIRKLICH den Schattenstaat besiegen – wir applaudieren nicht, wenn Milliardäre wie Elon Musk, die als Auftragnehmer des Pentagons fungieren, die Macht übernehmen. WIR SIND WIRKLICH gegen die etablierte Ordnung – weil die etablierte Ordnung kapitalistisch ist. Wir treten tatsächlich den Mächtigen entgegen – wir schieben nicht die Hälfte der Schuld auf Einwanderer und Randgruppen ab.

Die antiimperialistische Linke ist auch das, was Liberale vorgeben zu sein. Wir unterstützen tatsächlich die Arbeiterklasse. Wir treten tatsächlich für den kleinen Mann ein. Wir wollen tatsächlich Gerechtigkeit und Gleichheit. Wir unterstützen tatsächlich Bürgerrechte. Wir sind tatsächlich gegen Tyrannei.

Alles, wonach sich das menschliche Herz sehnt, liegt im Tod von Kapitalismus, Militarismus und Imperium, und dennoch unterstützen beide dominierenden westlichen politischen Fraktionen unserer Zeit die Fortsetzung all dieser Dinge. Das liegt daran, dass die Menschen im Westen ihr ganzes Leben damit verbringen, in machtdienender Propaganda zu schwelgen, die sie in diese beiden politischen Hauptströmungen treibt, um sicherzustellen, dass sie keine ernsthafte Herausforderung für unsere Herrscher darstellen. Die gesamte politische Energie wird in Bewegungen und Parteien geleitet, die den Status quo aufrechterhalten und vorgeben, das Volk zu unterstützen, wobei die Illusion politischer Freiheit durch eine falsche Zwei-Parteien-Dichotomie aufrechterhalten wird, in der beide Fraktionen derselben herrschenden Machtstruktur dienen.

Natürlich haben der Mainstream-Liberalismus und der rechte „Populismus“ dem antiimperialistischen Sozialismus etwas voraus: die Fähigkeit, wichtige Wahlen mit erfolgreichen Kandidaten zu gewinnen. Das liegt daran, dass Generationen imperialer Psyops die antiimperialistische Linke in der westlichen Welt mit Füßen getreten haben und dass nur Kandidaten, die den Status quo aufrechterhalten, jemals in die Nähe eines Wahlsiegs kommen dürfen. Das bedeutet nicht, dass der Mainstream-Liberalismus oder der rechte „Populismus“ die Antwort sind, sondern nur, dass unser Gefängniswärter uns nicht die Schlüssel zur Ausgangstür geben wird.

Irgendwann werden wir uns erheben und die Macht unserer Zahl nutzen müssen, um die dringend benötigten Veränderungen zu erzwingen, nach denen wir uns in unserer Welt sehnen. Alles in unserer Gesellschaft ist darauf ausgelegt, dies zu verhindern. Das ist alles, wozu die beiden etablierten politischen Fraktionen da sind. Deshalb haben beide Parteien vorgetäuschte „populistische“ Elemente in sich, die vorgeben, einen mutigen revolutionären Angriff gegen das Establishment anzuführen, während sie alle dazu bringen, die beiden politischen Parteien des Status quo zu unterstützen. Und deshalb ist die antiimperialistische Linke alles, was sie vorgeben zu sein.

