Dieser Student von Cornell wurde verklagt, weil er Trump übertrumpfen wollte. Jetzt droht ihm die Abschiebung.

Der gambisch-britische Doktorand Momodou Taal sagt, dass die Exekutivanordnungen gegen pro-palästinensische Aktivisten die Rechte des Ersten Verfassungszusatzes verletzen und die freie Meinungsäußerung unterdrücken. Er gibt auch seiner Universität die Schuld dafür, dass sie ihn „zum Ziel gemacht“ hat, indem sie ihn suspendiert hat

Momodou Taal. „Ich glaube, Cornell hat mich zum Ziel gemacht.“ Bildnachweis: Amandla Thomas-Johnson

Etan Nechin

New York

23. März 2025, 23:35 Uhr IST

NEW YORK – Ein Doktorand der Cornell University hat vor einer Woche einen Bundesrichter vorsorglich gebeten, seine mögliche Abschiebung zu blockieren, da er aufgrund seines pro-palästinensischen Aktivismus ein mögliches Ziel der Einwanderungsbehörden sei. Eine Woche später, in Erwartung seiner Anhörung, wurde er von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde ICE aufgefordert, sich zu stellen.

Der in Gambia geborene Doktorand Momodou Taal, dessen Fall dem von Mahmoud Khalil ähnelt, dem Studenten der Columbia University, der derzeit in einem Internierungslager in Louisiana festgehalten wird, sagte in einem Telefoninterview mit Haaretz, dass er glaubt, dass „Cornell ihn zur Zielscheibe gemacht hat“, und als dann Trumps Exekutivanordnungen eingeführt wurden, „war es nur eine Frage der Zeit, bis ich ins Visier der Regierung geriet“.

Am 15. März verklagte Taal, ein Doktorand am Africana Studies and Research Center der Cornell University, die US-Regierung, um die Exekutivanordnungen von Präsident Donald Trump anzufechten, die zur Verhaftung und Abschiebung von Ausländern geführt haben, darunter auch einige mit einer Green Card, die sie zu ständigen Einwohnern macht.

Studenten der Low Library der Columbia University verurteilten diesen Monat die Anwesenheit von ICE-Agenten auf dem Campus und forderten die Freilassung von Mahmoud Khalil. Bildnachweis: Dana Edwards/Reuters

Der 31-jährige Taal wuchs in Großbritannien auf und ist britischer und gambischer Staatsbürger. Sein Fall ist einer von mehreren, in denen Studenten von Abschiebung bedroht sind, als Teil des harten Durchgreifens der Regierung gegen pro-palästinensischen Aktivismus auf dem Campus.

Taal sagt, dass die Abschiebungsdrohung, ähnlich wie im Fall Khalil, eine Vergeltungsmaßnahme für seine Beteiligung an der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne und für seine Rolle als Verhandlungsführer während der Wochen des pro-palästinensischen Studentencamps an der Cornell University ist, Aktionen, die zu seiner ersten Suspendierung von der Universität führten.

Während dieser Wochen wurden einige seiner Social-Media-Beiträge, in denen er erklärte, dass Palästinenser das „Recht auf Widerstand mit allen Mitteln“ hätten, und in denen er „Ruhm dem Widerstand!“ rief, scharf kritisiert.

„Je sichtbarer man ist, desto verwundbarer wird man„, sagte er und fügte hinzu, dass er glaubt, dass die Palästina-Frage ‚der Welt einen Spiegel vorhält. Sie fragt, in was für einer Welt wir leben wollen.“

‘Ein Lackmustest“

Taals Anwälte reichten seine Klage beim Bundesgericht in New York ein und forderten einen Richter auf, zwei Durchführungsverordnungen für ungültig zu erklären, die sich gegen ausländische Staatsangehörige richten, die an Campus-Protesten beteiligt sind. Diese Anordnungen ermächtigen die Regierung, Nichtstaatsangehörige abzuschieben, die eine „feindselige Haltung“ gegenüber US-Institutionen zum Ausdruck bringen oder Antisemitismus unterstützen. Weiterlesen in haaretz. com

