Nicaragua shuts embassy in Germany amid ICJ case for abetting genocide Nicaragua says the embassy in Austria will now handle its consular tasks and official businesses after having announced the accreditation of its ambassador in Vienna as a concurrent representative in Germany.

Nicaragua schließt Botschaft in Deutschland inmitten des ICJ-Verfahrens wegen Beihilfe zum Völkermord

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

11. April 2024



Nicaragua sagt, dass die Botschaft in Österreich nun seine konsularischen Aufgaben und offiziellen Geschäfte abwickeln wird, nachdem es die Akkreditierung seines Botschafters in Wien als gleichzeitiger Vertreter in Deutschland angekündigt hat.

Nachdem Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) verklagt wurde, weil es den Völkermord Israels an den Palästinensern im Gazastreifen unterstützt, hat Nicaragua seine Botschaft in dem westeuropäischen Land geschlossen.

Nicaragua gab diese Entscheidung am Mittwoch bekannt und erklärte, dass die Botschaft in Österreich nun seine konsularischen Aufgaben und offiziellen Geschäfte übernehmen wird, nachdem es die Akkreditierung seiner Botschafterin in Wien, Sabra Amari Murillo Centeno, als gleichzeitige Vertreterin in Deutschland angekündigt hatte.

Anfang dieser Woche hatte Nicaragua bei einer Anhörung vor dem IGH erklärt, dass Deutschland gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstößt, indem es „Israel“ militärisch und finanziell unterstützt und außerdem die Finanzierung des UNRWA aussetzt.

Nicaragua machte geltend, dass Deutschland durch seine Waffentransfers an „Israel“ an den Kriegsverbrechen mitschuldig sei, und forderte den IGH auf, Dringlichkeitsanordnungen gegen Deutschland zu erlassen.

In seiner Eröffnungsrede erklärte der nicaraguanische Botschafter in den Niederlanden, Carlos Jose Francisco Arguello: „Es steht außer Frage, dass Deutschland … sich zumindest der ernsten Gefahr eines Völkermords bewusst war und ist“, und fügte hinzu: „Deutschland kommt seiner eigenen Verpflichtung, Völkermord zu verhindern oder die Einhaltung des humanitären Völkerrechts sicherzustellen, nicht nach.“

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas bedankte sich am Montag für die Klage, während der Krieg im Gazastreifen in seinen siebten Monat geht.

In einer am Montag veröffentlichten Erklärung rief die Bewegung die Länder der Welt dazu auf, „dem Beispiel Nicaraguas, Südafrikas und anderer Länder zu folgen, die sich geweigert haben, die Augen vor dem Verbrechen zu verschließen, das von der zionistischen Besatzungsmacht im Gazastreifen begangen wird, mit eindeutiger Unterstützung der westlichen Regierungen“.

Die Hamas forderte den IGH außerdem auf, „entschiedene Entscheidungen zu treffen, die zur Beendigung des andauernden Völkermordes in Gaza führen würden, trotz seiner früheren Entscheidungen, die der zionistische Feind missachtet hat, wie alle internationalen Entscheidungen, Abkommen und Gesetze“.

Als Reaktion darauf hält Berlin die Klage Nicaraguas gegen Deutschland vor dem IGH, in der dem Land eine Mitschuld am Völkermord in Gaza vorgeworfen wird, für „ungerechtfertigt“ und weist den Vorwurf zurück, sagte der deutsche Kabinettssprecher Wolfgang Büchner am Montag.

Am 1. März hatte Nicaragua Deutschland in einer Klage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) beschuldigt, durch die Unterstützung „Israels“ und die Blockierung von Geldern für das palästinensische UN-Flüchtlingshilfswerk den Völkermord in Gaza zu ermöglichen.

„Durch die Lieferung von militärischer Ausrüstung und die Streichung der Mittel für das UNRWA (UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge)… erleichtert Deutschland die Begehung von Völkermord“, heißt es in dem Antrag.

„Deutschland erleichtert die Begehung von Völkermord und hat auf jeden Fall seiner Verpflichtung, alles zu tun, um die Begehung von Völkermord zu verhindern, nicht nachgekommen“, so Nicaragua in einer vom Gericht in Den Haag veröffentlichten Petition.

„Das Versagen Deutschlands ist in Bezug auf Israel umso verwerflicher, als Deutschland eine selbsternannte privilegierte Beziehung zu diesem Land unterhält, die es ihm ermöglichen würde, sein Verhalten sinnvoll zu beeinflussen“, so Nicaragua.

Übersetzt mit deepl.com

