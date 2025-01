https://english.almayadeen.net/articles/opinion/news-from-nowhere–what-price-freedom



Nachrichten aus dem Nirgendwo: Was ist Freiheit wert?

Alex Roberts

Quelle: Al Mayadeen English

21. Januar 2025

Elon Musk wird immer mehr zu der Art von größenwahnsinnigem Filmschurken, als der er so oft karikiert wurde.

Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Glauben an die Meinungsfreiheit und der Duldung oder Förderung von Hassreden, Aufstachelung zu Gewalt und vorsätzlichen Lügen. (Al Mayadeen English; Illustration: Batoul Chamas)

Eine im Januar von der Nachrichtenagentur Reuters durchgeführte Umfrage ergab, dass immer mehr britische Universitäten ihr Engagement auf der Social-Media-Plattform X reduzieren, als Reaktion auf deren Unterstützung von Desinformationskampagnen, die im vergangenen Sommer rassistische und islamfeindliche Unruhen im Vereinigten Königreich auslösten und weiterhin Hass, Zwietracht und Gewalt im ganzen Land säen.

Die Rolle, die die früher als Twitter bekannte Plattform bei der Wiederwahl von Donald Trump ins Weiße Haus spielte, hat weltweit für Unruhe gesorgt, was die Macht und den Einfluss betrifft, die ihr Milliardärseigentümer Elon Musk mit zunehmendem Maß an dreistem und prahlerischem Machismo ausübt.

Herr Musk hat während des Präsidentschaftswahlkampfs 2024 natürlich nicht nur ein unterwürfiges Interview mit dem republikanischen Kandidaten auf seiner Website geführt, sondern auch Trump-unterstützenden Wählern in Swing States die Chance geboten, hohe Geldpreise zu gewinnen.

Jetzt soll er mit einer leitenden Position in der neuen Regierung von Donald belohnt werden. Seine einst lächerliche Figur – deren Pot-Smoking-Podcast-Possen vor sieben Jahren wenig dazu beitrugen, seine eigenen Investoren zu beruhigen – wird schnell zu einem echten , der er so oft karikiert wurde – irgendwo zwischen dem Silicon-Valley-Magnaten Max Zorin und dem Raumfahrt-Mogul Hugo Drax, beides überambitionierte Unternehmer-Psychopathen aus der James-Bond-Reihe.

Offenbar hat Mark Zuckerbergs Facebook aus Rücksicht auf die neue Weltordnung der sozialen Medien, die durch das zweite Kommen des orangegesichtigen amerikanischen Messias der Bigotterie und des Bombast eingeläutet wurde, angekündigt, dass es seine Heerscharen von Faktenprüfern nicht mehr beschäftigen wird und stattdessen, wie X, es nun seinen Gemeinschaften überlassen wird, sich selbst zu überwachen, während Desinformations-Vigilanten die Kontrolle über den neu wild gewordenen Wilden Westen der sozialen Medien übernehmen.

Wir möchten nur am Rande erwähnen, dass im Januar auch ein anderer Technologiegigant – Apple – aufgefordert wurde (und sich schließlich dazu entschied), sein neues KI-gestütztes Nachrichtenalarmsystem zurückzurufen, das mit rücksichtsloser Sorglosigkeit gefälschte Schlagzeilen (und deren Zuordnung zu seriösen Nachrichtenagenturen) produziert hatte.

Inzwischen ist TikTok zu einem Verhandlungsgegenstand – oder einer Geisel – in den Handelsverhandlungen zwischen China und der neuen amerikanischen Regierung geworden.

In den USA – zumindest für den Moment – sieht es so aus, als hätten die politische Manipulation der Medien, absichtliche Desinformation und sorglose Fehlinformationen in diesem Triumph der postfaktischen Anarchie gesiegt. Die Ironie der Tatsache, dass Trump (ein Mann, der einmal behauptete, das Wort „Fake“ erfunden zu haben) seine eigene antisoziale Lügenplattform „Truth Social“ nannte, ist dem Rest der Welt nicht entgangen.

Und so haben wir in Großbritannien begonnen, solche Anzeichen von Widerstand zu sehen, wie Reuters sie an unseren Hochschulen beobachtet hat – und sogar in unseren Mainstream-Medien und in der Mainstream-Politik.

Tatsächlich betonte der britische Wissenschaftsminister im Januar, dass in Großbritannien tätige Social-Media-Plattformen sich an britisches Recht halten müssen – und dass dieses „Gesetz besagt, dass illegale Inhalte entfernt werden müssen“.

Diese zunehmend öffentliche Gegenreaktion wurde von Elon Musk selbst verursacht, der in seiner manischen Selbstüberschätzung viel zu weit gegangen ist.

Herr Musk dachte zweifellos, er würde lediglich das Feuer seines bevorzugten Populismus schüren, als er seine Unterstützung für den verurteilten Kriminellen und notorischen Fanatiker Stephen Yaxley-Lennon zum Ausdruck brachte, einen Helden der britischen Rechtsextremen , der den Namen eines berühmten Fußball-Hooligans namens Tommy Robinson angenommen hat – ein Schläger, den Elon Musks (noch verblendeterer) Vater Errol seitdem als „sehr wahrscheinlich“ als nächsten Premierminister Großbritanniens gelobt hat.

Das kam bei vielen Menschen in Großbritannien nicht gut an – und schon gar nicht bei dem berüchtigten Brexiteer (und jetzigen Vorsitzenden der rechtsradikalen Partei Reform UK) Nigel Farage.

Herr Farage, der im vergangenen Sommer erstmals als Abgeordneter ins britische Parlament gewählt wurde, hat sich seitdem nicht auf seinen Wahlkreis Clacton-on-Sea konzentriert, sondern mehrere Besuche in den Vereinigten Staaten unternommen, um seinen alten Freund Donald Trump und seinen neuen Freund Elon Musk zu umwerben.

Tatsächlich geht das Gerücht um, dass der biersaufende, kettenrauchende Europagegner auf die gleiche Art von millionenschwerem Engagement für seine eigenen politischen Ambitionen gehofft hatte, mit dem Musk die Trump-Kampagne ausgestattet hatte.

Als der fiese Nigel jedoch feststellen musste, dass er keine andere Wahl hatte, als sich von Musks Unterstützung für den noch fieseren Tommy Robinson zu distanzieren, stellte er bald fest, dass der exzentrische Elon schnell und gnadenlos sein konnte.

Herr Musk erwiderte, dass Farage „nicht das Zeug dazu hat“, seine eigene politische Partei zu führen, was zu einem Streit führte, der möglicherweise zu einer späteren Kluft zwischen Musk und Trump führen wird, wenn diese beiden massiven Egos unweigerlich aufeinanderprallen.

Farage könnte jedoch insgeheim dankbar für diese Trennung von seinem „Freund“ Elon gewesen sein, als dessen Glaubwürdigkeit in Großbritannien weiter in den Keller ging, nachdem er sich dafür entschieden hatte, das seiner Meinung nach fehlende Durchgreifen von Premierminister Keir Starmer mit ausreichender rechtlicher Härte gegen Kinderschänderbanden vorzugehen (die Berichten zufolge überwiegend aus Männern mit ethnischem Minderheitenhintergrund bestehen) – und zu behaupten, dass die Ministerin für Schutzmaßnahmen, Jess Phillips, ins Gefängnis gehört, weil sie sich weigert, eine Untersuchung (d. h. eine weitere Untersuchung) dieser kriminellen Aktivitäten durchzuführen.

Nachdem Musk Frau Phillips als „Vergewaltigungs-Völkermord-Verteidigerin“ bezeichnet hatte, erhielt sie von Musks extremistischen Jüngern eine, wie sie es nannte, „Flut des Hasses“ – zusammen mit Morddrohungen. Sie war daher gezwungen, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, um auf den durch Musks Kommentare provozierten Missbrauch zu reagieren, was von Stimmen aus allen Lagern der Mainstream-Politik und einem Großteil der Mainstream-Medien verurteilt wurde.

Während einer ihrer Kabinettskollegen Musks „schändliche Verleumdung“ anprangerte und ein ehemaliger Redakteur der populistischen Zeitung Sun den opportunistischen Angriff eines rechten Kolumnisten auf Phillips und Starmer als „schändlich“ bezeichnete, kam ihre vielleicht stärkste Unterstützung aus einer höchst unerwarteten Ecke – der Confederation of British Industry, deren Vorsitzender – ein Mann namens Rupert Soames (der zufällig zufälligerweise der Enkel von Winston Churchill ist) Folgendes zu sagen hatte: „Wenn jemand Jess Phillips angreifen will, muss er erst an mir vorbei … Wie kann es in dieser Welt sein, dass jemand, der eine Weltraumrakete zwischen zwei Essstäbchen landen kann, der dieses riesige Automobilunternehmen gründen kann und dann davon besessen ist, Politiker und Menschen in anderen Ländern mit Dartpfeilen zu bewerfen?“

Viele Menschen empfanden es als erfrischend, dass Herr Soames bereit war, den unwahrscheinlichen Schritt zu gehen, seine Familientradition (zumindest im Mythos der öffentlichen Wahrnehmung) aufrechtzuerhalten, sich faschistischen Tyrannen entgegenzustellen.

Wie der britische Außenminister auch angemerkt hat, gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Glauben an die Meinungsfreiheit (den Musk, Trump, Robinson und ihre Gefolgsleute unermüdlich zur Verteidigung ihrer Verleumdungen anführen) und der Duldung oder Förderung von Hassreden, Aufstachelung zu Gewalt und vorsätzlichen Lügen.

Anfang Januar musste derselbe Außenminister auch seine besten diplomatischen Fähigkeiten einsetzen, um darauf hinzuweisen, dass Donald Trumps Rhetorik nicht immer mit seinen Handlungen übereinstimmt – und dass wir daher die Hoffnung nicht aufgeben dürfen, dass er seine Drohungen, universelle Handelszölle zu erheben, die ausreichen, um die Weltwirtschaft lahmzulegen, oder in das souveräne dänische Gebiet Grönland einzumarschieren, und damit die NATO zu zwingen, einen Krieg mit sich selbst zu führen, nicht unbedingt in die Tat umsetzt.

Während unser Planet von diesem Wahnsinn überrollt zu werden scheint – eine tollwütige Inkohärenz, die wir als den Moschus-durchtränkten Gestank eines Vintage-Trump erkennen könnten – gibt es leichte Anzeichen dafür, dass sich das Blatt in einigen kleinen Ecken der Welt zu wenden beginnt, wie der allmähliche Exodus von Nutzern aus Protest gegen die Exzesse von X zeigt.

Aber erwarten Sie nicht zu viel: Diese Anzeichen von Widerstand könnten noch sehr lange brauchen, bis sie Wirkung zeigen, wenn sie überhaupt Wirkung zeigen.

Aber lassen Sie uns an dieser Hoffnung festhalten: dem Glauben, dass sich die Wahrheit am Ende durchsetzen wird – dass die Wahrheit uns endlich befreien wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern ausschließlich die Meinung des Verfassers.

Journalist, Autor und Akademiker.

Übersetzt mit Deepl.com

