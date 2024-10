Droht BSW-Chefin eine Niederlage?

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100509402/afd-bjoern-hoecke-will-juristisch-gegen-bsw-chefin-sahra-wagenknecht-vorgehen.html



Der Thüringer AfD-Chef Höcke kündigt an, juristisch gegen Sahra Wagenknecht vorzugehen. Hintergrund sind strittige Äußerungen zur Remigration im TV-Duell Weidel gegen Wagenknecht.

Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke will juristisch gegen BSW-Chefin Sahra Wagenknecht vorgehen. „Die Angelegenheit wurde an einen Anwalt übergeben, wir gehen zeitnah gegen Frau Wagenknecht vor“, erfuhr t-online am Montag aus Höckes Büro. „Ob nur zivil- oder strafrechtlich oder auf beiden Wegen, wird derzeit geprüft.“