Meinungen | Nukleare Energie

Ein israelischer Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen könnte nach hinten losgehen.

Die jüngste Geschichte des Irak kann uns zeigen, wie.

Von Ibrahim Al-Marashi, außerordentlicher Professor für Geschichte des Nahen Ostens an der California State University San Marcos

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024

Datei: Ein Wandgemälde des irakischen Präsidenten Saddam Hussein ist an einer Wand des Kernreaktors Tammuz (Osiraq) zu sehen, der am 9. September 2002 von Israel in al-Toweitheh in der Nähe von Bagdad bombardiert wurde [Ramzi Haidar/AFP]

Seit dem Raketenangriff des Iran auf Israel am 1. Oktober als Reaktion auf die Tötung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah in Beirut und des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran wurde viel darüber spekuliert, wie Tel Aviv zurückschlagen wird. Einige Beobachter haben vorgeschlagen, iranische Ölanlagen und andere seine Nuklearanlagen zu treffen.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden scheint beide Optionen abzulehnen, hat jedoch die Entsendung eines Raketenabwehrsystems (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) und von US-Truppen nach Israel genehmigt, möglicherweise in Erwartung einer iranischen Reaktion auf einen israelischen Angriff.

Unterdessen hat Bidens politischer Gegner, der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, Israel dazu angestachelt, „als erstes einen Nuklearschlag durchzuführen“. Auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner hat dasselbe vorgeschlagen.

Während Trump, Kushner und andere überzeugte Israel-Anhänger einen israelischen Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen bejubeln, wissen sie wahrscheinlich nur sehr wenig über die Folgen eines solchen israelischen Angriffs, der auf eine irakische Nuklearanlage abzielt.

Die Zerstörung des von Frankreich gebauten irakischen Kernreaktors Osiraq durch Israel im Jahr 1981 führte dazu, dass das weitgehend friedliche Atomprogramm in den Untergrund gedrängt wurde und der irakische Staatschef Saddam Hussein dazu motiviert wurde, in die Entwicklung von Atomwaffen zu investieren. Ein aggressiver Akt gegen das Atomprogramm des Iran wird wahrscheinlich eine ähnliche Wirkung haben.

Ein „Präventivschlag“

Das Atomprogramm des Irak begann in den 1960er Jahren, als die UdSSR einen kleinen Kernforschungsreaktor baute und das nötige Know-how bereitstellte. In den 1970er Jahren kaufte der Irak einen größeren Reaktor aus Frankreich – genannt Osiraq – und erweiterte sein ziviles Atomprogramm mit erheblicher französischer und italienischer Unterstützung.

Die französische Regierung hatte dafür gesorgt, dass technische Maßnahmen ergriffen wurden, um eine mögliche doppelte Nutzung des Reaktors zu verhindern, und sie teilte diese Informationen mit den USA, Israels engstem Verbündeten. Der Irak, der den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet hatte und dessen Nuklearstandorte regelmäßig von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) inspiziert wurden, stand nicht „kurz davor“, Atomwaffen zu entwickeln, wie Israel fälschlicherweise behauptete.

Dennoch beschloss die israelische Regierung, die mit wachsender Unzufriedenheit im Inland und einem möglichen Verlust bei den bevorstehenden Parlamentswahlen konfrontiert war, den „Präventivschlag“ durchzuführen.

Am 7. Juni 1981 flogen in den USA hergestellte F-15- und F-16-Kampfflugzeuge von Israel aus, wurden in der Luft betankt und führten einen Angriff auf den Osiraq-Reaktor durch, der diesen vollständig zerstörte und drei irakische Zivilisten und einen französischen Ingenieur tötete.

Der Angriff entfachte nationalistische Leidenschaft unter den Israelis, die Premierminister Menachem Begin drei Wochen später zu einem knappen Wahlsieg verhalf.

Ein Fülle von freigegebenen US-Dokumenten, die 2021 veröffentlicht wurden, zeigen, dass der israelische Angriff das irakische Programm nicht zum Erliegen brachte, sondern Saddam vielmehr noch entschlossener machte, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen.

Außerdem motivierte er mehr irakische Wissenschaftler, sich für die Mitarbeit am Atomprogramm ihres Landes zu melden.

In den folgenden Jahren machte Saddams Regime seine nuklearen Aktivitäten geheim und begann, sich an Atommächte wie Pakistan zu wenden, um Unterstützung bei der Entwicklung von Fähigkeiten zu erhalten, die zur Herstellung einer Atomwaffe genutzt werden könnten. Es versuchte auch, den zerstörten Reaktor wieder aufzubauen.

Diese Bemühungen verlangsamten sich erst Anfang der 1990er Jahre aufgrund des ersten Golfkriegs, der die irakische Infrastruktur dezimierte, und der anschließenden Sanktionen, die die Staatskasse leerten.

Die Folgen eines Angriffs auf den Iran

In den letzten Jahren wurden mehrere iranische Nuklearwissenschaftler ermordet. Zuletzt wurde im November 2020 Mohsen Fakhrizadeh, ein Nuklearphysiker und hochrangiges Mitglied des Nuklearprogramms, in einem Hinterhalt in der Nähe von Teheran erschossen. Der Iran hat Israel beschuldigt, dieses und andere Attentate in der Vergangenheit verübt zu haben.

Diese Attentate mögen zwar wichtige Kader getötet haben, aber sie haben eine neue Generation von Iranern dazu inspiriert, sich der Nuklearwissenschaft zu widmen, was Teil eines iranischen „Nuklearnationalismus“ ist, der als Folge der ständigen Angriffe auf das iranische Atomprogramm entsteht.

Die Ereignisse seit dem 7. Oktober 2023 haben diese Stimmung weiter angeheizt. Eine zwischen Februar und Mai dieses Jahres durchgeführte Umfrage ergab, dass die öffentliche Unterstützung für ein friedliches Atomprogramm im Iran nicht nur unglaublich hoch geblieben ist, sondern dass es nun einen wachsenden öffentlichen Konsens darüber gibt, dass das Land eine Atomwaffe erwerben sollte. Rund 69 Prozent der Befragten gaben an, dies zu unterstützen.

Die bisherigen Handlungen Israels haben die Entschlossenheit des Iran, sein Atomprogramm fortzusetzen, eindeutig nur noch verstärkt. Ein Angriff auf eine seiner Atomanlagen würde diese Entschlossenheit noch weiter stärken. Und wenn wir uns am Beispiel des Irak orientieren, könnte dies dazu führen, dass das iranische Atomprogramm in den Untergrund verlagert und die Entwicklung einer Atomwaffe beschleunigt wird.

Heute befindet sich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in der gleichen Lage wie sein Vorgänger Begin. Auch er führt eine Regierung, die wegen verschiedener Misserfolge, darunter der vom 7. Oktober 2023, heftig kritisiert wird. Auch er will der israelischen Öffentlichkeit unbedingt einen „Sieg“ präsentieren.

Aber was Netanjahu jetzt im Gazastreifen und im Libanon tut und im Iran tun wird, wird Israel keinen Sieg bringen. Seine Strategie erzeugt in diesen Ländern und im gesamten Nahen Osten Ressentiments, die dem Iran und seinen Verbündeten dabei helfen werden, die Fähigkeiten, die sie durch rücksichtslose israelische Angriffe verlieren, schnell wieder aufzubauen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Ibrahim Al-Marashi Außerordentlicher Professor für Geschichte des Nahen Ostens an der California State University San MarcosIbrahim Al-Marashi ist außerordentlicher Professor für Geschichte des Nahen Ostens an der California State University San Marcos und Mitglied des Beirats des Programms für internationale Sicherheit und Konfliktlösung (ISCOR) an der San Diego State University. Er ist Mitautor von „Iraq’s Armed Forces: An Analytical History (2008), The Modern History of Iraq (2016) und A Concise History of the Middle East (2025).

