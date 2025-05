https://english.almayadeen.net/news/politics/four-month-old-palestinian-infant-killed-by-malnutrition-in

Vier Monate alter palästinensischer Säugling stirbt in Gaza an Unterernährung

Von Al Mayadeen English

Quelle: Al Mayadeen English

3. Mai 2025

Ein vier Monate alter palästinensischer Säugling ist in Gaza an Unterernährung gestorben, da die israelische Belagerung Hilfsgüter und Medikamente blockiert und damit die humanitäre Katastrophe verschärft.

Ein vier Monate alter palästinensischer Säugling, Jinan al-Sakafi, starb am Samstagmorgen aufgrund schwerer Unterernährung im al-Rantisi-Krankenhaus in Gaza-Stadt, während die israelische Besatzung ihren Krieg und die Blockade des Gazastreifens fortsetzt, berichtete ein Korrespondent von Al Mayadeen.

Medizinische Mitarbeiter des Al-Rantisi-Krankenhauses bestätigten, dass Jinan an den Folgen längerer Unterernährung und der Nichtverfügbarkeit von Babynahrung und Nahrungsergänzungsmitteln starb, die aufgrund der von der israelischen Besatzung verhängten Blockade knapp geworden sind.

Jinans Mutter hatte in den letzten drei Monaten internationale Organisationen angefleht, die Überführung ihrer Tochter ins Ausland für eine dringende Behandlung zu ermöglichen. Diese Bitten blieben jedoch unbeantwortet, und Jinan wurde am Samstag für tot erklärt.

Al Mayadeen hatte zuvor einen Bericht veröffentlicht, in dem Jinans Zustand beschrieben und ihre sich verschlechternde Gesundheit aufgrund der unzureichenden Ernährung detailliert dargelegt wurde.

Unterernährung, Wachstumsstörungen

Seit ihrer Geburt litt Jinan unter wiederkehrender Dehydrierung und anhaltendem Durchfall. Sie konnte keine Babynahrung verdauen, was zu einer gefährlich langsamen Wachstumsrate führte. Bei ihrer Geburt wog sie 2,6 Kilogramm, nach vier Monaten nur 2,8 Kilogramm, was einer Zunahme von lediglich 200 Gramm entspricht.

Ihr Tod ist eine von vielen Erinnerungen an die katastrophale humanitäre Lage, in der die Kinder in Gaza unter der israelischen Belagerung und Aggression leben.

Ärzte des Al-Rantisi-Kinderkrankenhauses berichteten, dass sie täglich zahlreiche Fälle von Kindern mit akuter Dehydrierung und Unterernährung behandeln. Das Krankenhaus erklärte, dass die Ernährungskrise in Gaza auf einen Mangel an essenziellen Nährstoffen zurückzuführen ist, die für ein normales Wachstum und ein funktionierendes Immunsystem erforderlich sind.

Diese Mangelerscheinungen führen zu Entwicklungsverzögerungen, einem geschwächten Immunsystem, einer erhöhten Anfälligkeit für Krankheiten und in schweren Fällen zum Tod.

Verwandte Nachrichten

Schwere Geburtsfehler in Krankenhaus in Gaza gemeldet

In einem weiteren tragischen Vorfall meldete das Gesundheitsministerium in Gaza die Geburt eines Mädchens, Malak Ahmad al-Qanoua, ohne Gehirn im al-Awda-Krankenhaus im Norden Gazas, einer von mehreren schockierenden Fällen von fetalen Anomalien inmitten des anhaltenden Konflikts.

Das Ministerium stellte fest, dass solche Missbildungen in Kriegszeiten immer häufiger auftreten und vermutete, dass die Ursache mit dem „Einsatz verbotener Waffen zusammenhängen könnte, die die israelische Besatzungsmacht in Gaza gegen Zivilisten und unsere Kinder testet“.

„Was heute in Gaza geschieht, erinnert an die Ereignisse im Irak nach der Invasion, wo es aufgrund der Verschmutzung und Strahlung durch Bombenangriffe zu einem Anstieg von Geburtsfehlern kam“, erklärte das Ministerium. „Wir fordern eine internationale Untersuchung der Ursachen dieser wiederholten Fälle und der Art der eingesetzten Waffen.“

„Wie viel Blut ist genug?“

Olga Cherevko, Sprecherin des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in Gaza, beschrieb das Ausmaß der Zerstörung während einer Pressekonferenz am Freitag in Genf und stellte die Frage: „Wie viel Blut muss noch vergossen werden, bevor es genug ist?“

Die Weltgesundheitsorganisation hatte zuvor die humanitäre Lage in Gaza als katastrophal bezeichnet und dabei auf die zweimonatige Belagerung seit der erneuten Aggression verwiesen.

„Die Bevölkerung Gazas hungert, und die Kinder sind aufgrund von Unterernährung geschwächt“, warnte die WHO und fügte hinzu, dass diese Zustände ‚langfristige und verheerende gesundheitliche Folgen‘ haben werden.

Amnesty International forderte ebenfalls die sofortige Aufhebung der Blockade und bezeichnete die anhaltende und unmenschliche Belagerung als „weiteren Beweis für Israels Völkermordabsichten in Gaza“.

Amnesty bekräftigte, dass die Blockade durch die absichtliche Aushungerung der Zivilbevölkerung ein Kriegsverbrechen darstelle. „Israel schafft unerträgliche Lebensbedingungen für die Palästinenser in Gaza, um sie physisch zu vernichten, was nach internationalem Recht einem Völkermord gleichkommt“, erklärte die Organisation.

Seit über zwei Monaten führt die israelische Besatzungsmacht eine anhaltende Aggression gegen den Gazastreifen durch und blockiert dabei jegliche humanitäre Hilfe. Am 2. März stoppten die Besatzungstruppen den Durchlass von Hilfsgütern durch die Grenzübergänge Karam Abu Salem, „Erez“ und „Zikim“ und schnitten damit die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff vollständig ab.

Die Sperrung hat die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage in Gaza erheblich verschlimmert. Das Regierungsmedienbüro gab bekannt, dass der Gazastreifen offiziell in die „frühen Stadien einer Hungersnot“ eingetreten ist.

Über 95 % der Bevölkerung Gazas sind nun von Ernährungsunsicherheit betroffen, während das Internationale Komitee vom Roten Kreuz warnte, dass die humanitären Hilfsmaßnahmen aufgrund der Blockade internationaler Hilfslieferungen und der zunehmenden Einschränkungen für Hilfsorganisationen kurz vor dem völligen Zusammenbruch stehen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …