Echte Geizhälse horten Wohltätigkeitsspenden in Stiftungen und Fonds

Die derzeitigen Vorschriften ermöglichen es wohlhabenden Spendern, ihre Steuererleichterungen sofort zu nutzen, aber die gespendeten Gelder bleiben möglicherweise jahrzehntelang auf der Strecke.

Von Chuck CollinsBella DeVaan

05. Dezember 2024

Seit wir uns erinnern können, markiert das Ende des Kalenderjahres den Beginn der amerikanischen Spendenzeit.

Die Feiertage, die unsere dunkelsten Monate erhellen, laden uns auch dazu ein, Großzügigkeit zu feiern (und zu praktizieren!). Lebensmittelbanken, Jugendgruppen, Kunst- und Bürgerorganisationen und gemeinnützige Programme sind stark von der Unterstützung abhängig, die sie im November und Dezember erhalten.

Spenden zum Jahresende sind steuerlich von großer Bedeutung, aber viele Menschen spenden, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob sie einen Steuerabzug bekommen können. Tatsächlich machen weniger als 10 % der Spender einen Steuerabzug für wohltätige Spenden geltend.

Also, Großspender: Sie wollen eine Steuervergünstigung? Stellen Sie sicher, dass das Geld an eine funktionierende Wohltätigkeitsorganisation geht – und zwar schnell.

Die Superreichen, die die Vorteile der Einzelpostenbesteuerung in ihrer Steuererklärung nutzen, spenden anders. Sie spenden mehr an große Krankenhäuser und Universitäten, wo man seinen Namen auf einem Gebäude verewigen kann. Auch diese Art von Spenden kann wertvoll sein.

Aber es gibt einen weniger sichtbaren Unterschied, den man unbedingt erkennen sollte.

Immer mehr wohlhabende Spender parken ihr Geld in Einrichtungen, die sie selbst kontrollieren, wie private Stiftungen und Donor-Advised Funds (DAFs). Diese Vermittler spenden dann theoretisch Geld an arbeitende Wohltätigkeitsorganisationen.

Private Stiftungen sind jedoch nur verpflichtet, 5 % ihres Vermögens pro Jahr an diese anderen Wohltätigkeitsorganisationen „auszuzahlen“. Und DAFs sind überhaupt nicht verpflichtet, Geld auszuzahlen. Wohlhabende Spender nutzen ihre Steuererleichterung also sofort, aber die gespendeten Gelder bleiben möglicherweise jahrzehntelang auf der Strecke.

Einem neuen Bericht zufolge, den wir gemeinsam verfasst haben,Gilded Giving 2024: Saving Philanthropy from Wall Street, gehen heute über 35 % aller Spenden an einen dieser beiden Vermittler.

Derzeit sind 1,7 Billionen Dollar in privaten Stiftungen und DAFs geparkt – Geld, das zeitnah an gemeinnützige Organisationen fließen könnte, um Probleme zu lösen. Wir schätzen, dass bis 2028 die Hälfte aller Spenden an private Stiftungen und DAFs gehen wird.

Da sich der Reichtum in den letzten vier Jahrzehnten in immer weniger Händen konzentriert hat, hat sich auch diese Art des zweifelhaft „wohltätigen“ Gebens entwickelt – ein Trend, den wir „kopflastige Philanthropie“ nennen. Und sie ist für die Finanzberater der Superreichen zunehmend profitabel.

Wall Street-Finanziers werben für DAFs als eine Möglichkeit für Spender, in dem Jahr, in dem sie spenden, sofortige Steuererleichterungen zu erhalten, aber dann bleiben sie auf diesen Geldern sitzen und kassieren Vermögensverwaltungsgebühren. Die Finanziers haben kein finanzielles Interesse daran, dass das Geld jemals an ein psychiatrisches Zentrum, eine Lebensmittelbank, ein Gemeindetheater oder eine andere gemeinnützige Einrichtung geht. Es ist für sie profitabler, das Vermögen unter Verwaltung zu halten.

Der Rest von uns subventioniert dieses System. Für jeden Dollar, den ein Milliardär für wohltätige Zwecke spendet, auch für seine eigene Stiftung oder seinen DAF, zahlt der Rest von uns bis zu 74 Cent in Form von entgangenen Steuereinnahmen.

Wie kam es also zu einem Wohltätigkeitssystem, das für millionenschwere Spender und Vermögensverwalter, nicht aber für gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisationen, Kleinspender und die steuerzahlende Öffentlichkeit funktioniert? Zum Teil liegt es daran, dass die Lobbyisten der Finanzindustrie und die DAF-Sponsoren sich energisch gegen jede Änderung wehren.

Doch eine wachsende Koalition aus Spendern, gemeinnützigen Organisationen und Menschen, denen Steuergerechtigkeit am Herzen liegt, wehrt sich. Sie weisen darauf hin, dass der Gesetzgeber die Regeln leicht ändern könnte, um den Fluss wohltätiger Gelder zu erhöhen, die Transparenz zu verbessern und die Steuervermeidungs- und Selbstvermarktungspraktiken zu unterbinden, die die Philanthropie derzeit korrumpieren.

Die Botschaft kommt an. Eine Ipsos-Umfrage von 2024 ergab, dass 71 % der Befragten der Meinung sind, der Kongress solle die jährliche Auszahlungsrate für private Stiftungen anheben und das Gleiche für DAFs fordern. Über das gesamte politische Spektrum hinweg ist eine klare Mehrheit der Amerikaner der Meinung, dass ein Spender, der eine Steuererleichterung erhält, das Geld zeitnah an eine gemeinnützige Einrichtung weiterleiten sollte.

Also, Großspender: Ihr wollt eine Steuererleichterung? Stellen Sie sicher, dass das Geld an eine funktionierende Wohltätigkeitsorganisation geht – und zwar schnell. Sie wollen, dass andere Steuerzahler Ihre Spendenpräferenzen subventionieren? Sagen Sie uns, wohin das Geld fließt.

Sie mögen diese Regeln nicht? Dann bitten Sie den Rest von uns nicht, sie zu subventionieren. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass sich die Zeit des Gebens tatsächlich auf das Geben konzentriert und nicht auf das Horten.

