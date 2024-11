https://english.almayadeen.net/news/miscellaneous/pro-palestinian-journalist-found-dead-on-rooftop-in-marseill



Pro-palästinensische Journalistin tot auf einem Dach in Marseille gefunden

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

29. November 2024



Die Behörden in Marseille haben eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache für den Tod von Vlahovic zu ermitteln.

Bildschirmfoto der Journalistin Marine Vlahovic in der Fernsehsendung 19:30. (Bildschirmfoto RTS)

Die französische Journalistin und renommierte Nahostexpertin Marine Vlahovic wurde am Montag, 27. November, tot in ihrem Haus in Marseille aufgefunden.

Nach Berichten von La Provence wurde ihre Leiche auf der Dachterrasse ihres Hauses von Freunden entdeckt, die sich Sorgen gemacht hatten, weil sie nicht auf Anrufe oder Nachrichten reagierte. Sie war 39 Jahre alt.

Die Behörden in Marseille haben eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache für den Tod von Vlahovic zu ermitteln.

Obwohl die Umstände noch unklar sind, hat die Polizei erklärt, dass es keine ersten Hinweise auf ein Verbrechen gibt.

Eine herausragende Karriere

Marine Vlahovic wurde für ihre profunde Kenntnis der Angelegenheiten des Nahen Ostens gefeiert. Im Laufe der Jahre arbeitete sie für namhafte Medien wie RTS, Le Soir, RFI, Radio France und Libération.

Ihre aufschlussreichen Berichte brachten ihr Anerkennung in Journalistenkreisen und darüber hinaus ein.

Neben ihrer Tätigkeit als Korrespondentin für RTS schrieb Vlahovic für verschiedene Publikationen und beleuchtete dabei wichtige Entwicklungen im Nahen Osten und deren globale Auswirkungen.

Nach Angaben von ARTE Radio hat Marine Vlahovic einen Teil ihres kurzen Lebens der palästinensischen Sache gewidmet.

In Gaza Calling hat sie Video- und Sprachnachrichten von ihren Kollegen und Freunden in Gaza zusammengestellt, die unter den Bomben gefangen sind.

Comment garder le contact avec #Gaza?

Marine Vlahovic hat einen Teil ihres kurzen Lebens der palästinensischen Sache gewidmet. Unter dem Titel „Gaza Calling“ hat sie Videos und Stimmen ihrer Kollegen und Freunde aus Gaza zusammengestellt, die unter den Bomben gefallen sind.

▶️https://t.co/oHhEmwTLvk pic.twitter.com/9JzY7tcn1h

– ARTE Radio (@ARTE_Radio) November 29, 2024

In einer Erklärung auf X teilte ARTE Radio mit: „ARTE Radio hat mit großer Trauer vom Tod unserer Freundin Marine Vlahovic am Montag, 25. November 2024, erfahren.“

„Ihre Beiträge werden in der Welt der Audiodokumentationen vermisst werden. Das gesamte Team ist in Gedanken bei ihrer Familie und ihren Angehörigen und nimmt Anteil an ihrer Trauer“, so die Erklärung weiter.

