Analyse |

Tel Aviv gegen Teheran: Dies ist Netanjahus Krieg, aber er wird nicht über dessen Ausgang entscheiden

Die Entscheidung über eine Ausweitung oder Beendigung des Krieges zwischen Israel und dem Iran wird im Weißen Haus getroffen werden, nicht in Jerusalem oder Teheran. Aber es liegt auch an Netanjahu, sich zu entscheiden, auf welcher Seite der Grenze zwischen Mut und Torheit er gehen will – und die israelische Zivilbevölkerung mit ihm.

Premierminister Benjamin Netanjahu am Mittwoch in der Knesset. Bildnachweis: Olivier Fitoussi

Aluf Benn

14. Juni 2025, 22:43 Uhr IDT

1. Netanjahu

Jahrelang sagten sie, er sei ein Feigling. Sie sagten, er könne gut im Fernsehen reden oder vor der UN-Generalversammlung Atombomben zeichnen, aber er würde es niemals wagen, Irans Atomanlagen anzugreifen. Sie sagten, Amerika würde Israel niemals eine Operation erlauben, die US-Streitkräfte und Verbündete im Nahen Osten gefährden oder die Ölpreise in die Höhe treiben würde.

Am Freitag hat Benjamin Netanjahu all denen, die ihn verspottet haben, bewiesen, dass er den Mut hat, einen Präventivkrieg gegen den Iran zu führen – und er hat sich die volle Unterstützung von US-Präsident Donald Trump gesichert. Nach seinem katastrophalen Versagen, den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober zu verhindern, versucht Netanjahu nun, sein Vermächtnis neu aufzubauen, beginnend am 13. Juni.

Dies ist sein Krieg, von dem Netanjahu seit vielen Jahren predigt, und die Entscheidung der Verbündeten, die israelische Heimatfront einem beispiellosen Risiko durch iranische Raketenangriffe auszusetzen, war seine allein.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zeigt auf eine rote Linie, die er auf die Grafik einer Bombe gezeichnet hat, die das iranische Atomprogramm symbolisiert, während er 2012 vor der 67. Generalversammlung der Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier in New York spricht. Bildnachweis: Lucas Jackson/Reuters

Der Mann, der den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant unmittelbar nach dem 7. Oktober warnte, dass die Türme rund um die Kirya (Israels Militärhauptquartier im Zentrum von Tel Aviv) unter dem Beschuss der Hisbollah einstürzen würden, setzt nun auf deren Widerstandsfähigkeit gegenüber den Revolutionsgarden.

Anders als während des Gaza-Krieges, als Netanjahu sich seiner Verantwortung entzogen und sich hinter seinen rechtsextremen Koalitionspartnern Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir versteckt oder die Schuld dem Weißen Haus gegeben hat, sahen wir ihn diesmal im „Ich, ich, ich“-Modus: Ich habe entschieden, ich habe angewiesen, ich habe befohlen.

Jeden Moment könnte Netanjahu die Geschichte umschreiben und behaupten, er habe Gallant und den ehemaligen IDF-Generalstabschef Herzl Halevi nur ersetzt, damit ihre Nachfolger ihm auf dem Weg nach Teheran folgen würden. Sollte die Operation schiefgehen, wird der Premierminister natürlich nach Sündenböcken suchen, die ihn „nicht geweckt haben“, wie er es den Verteidigungs- und Geheimdienstchefs in Bezug auf die Nacht vor dem 7. Oktober vorgeworfen hat.

Der damalige IDF-Stabschef Herzi Halevi (links) mit dem damaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant (rechts) und Premierminister Benjamin Netanjahu im Jahr 2024. Bildnachweis: Ilan Assayag

Die Unterstützung durch Oppositionsführer, die sich sicherlich gerne mit Bildern der Zerstörung in Natanz und Isfahan präsentiert hätten, stellt Netanjahu vor eine Entscheidung: Wird er sich zur Mitte hin orientieren und sich mit seinen „kaplanistischen“ (regierungsfeindlichen) Rivalen versöhnen, oder wird er die Eskalation stattdessen nutzen, um seine antidemokratische Regimereform, seine Kampagne der innenpolitischen Repression und die Förderung seines Personenkults voranzutreiben? Sein bisheriges Verhalten deutet darauf hin, dass er den „bibistischen“ Weg wählen wird, wie er es nach dem 7. Oktober getan hat.

2. Die IDF

Es ist schwer zu glauben, dass dieselbe israelische Armee, die in den eigenen Untersuchungen der IDF vom 7. Oktober dokumentiert und analysiert wurde – verwirrt, nachlässig, den Feind und Befehle missachtend und unfähig, ihre Soldaten zu schützen –, dieselbe Streitmacht ist, die weit entfernt von ihren Stützpunkten einen Überraschungsangriff durchgeführt hat, in Abstimmung mit dem Mossad, und es geschafft hat, die militärische Führung des Iran zu töten und seine sensibelsten Einrichtungen ohne Verluste oder Pannen zu treffen.

Es ist schwer zu verstehen, wie der Geheimdienst, der die Hamas nur wenige Meter von der Grenze entfernt völlig falsch eingeschätzt hat, in der Lage war, mit solcher Präzision gegen die weit entfernte Islamische Republik vorzugehen.

Die unvermeidliche Schlussfolgerung ist, dass der Vorteil der IDF in ihren technologischen Bereichen liegt – Luftwaffe, Luftverteidigung, Geheimdienst und Cyber. In der Debatte zwischen der „Hightech-Armee” und der „Kavallerie-Armee”, die in dem Buch von IDF-Brigadegeneral (a. D.) Guy Hazoot untersucht wird, hat sich dies am Freitag erneut bestätigt.

Die Bodentruppen kämpfen nach 20 Monaten Kampf immer noch darum, die Hamas zu besiegen, während die Luftwaffe Israels operative Erfolge gegen die Hisbollah und den Iran sowie die Verteidigung des Luftraums gegen Raketenangriffe für sich beansprucht (auch wenn sie dabei von den USA und regionalen Partnern unterstützt wird).

Soldaten der israelischen Luftwaffe bereiten sich auf die Offensive gegen den Iran am Freitag vor. Quelle: IDF-Pressestelle

Befürworter einer IDF unter der Führung neu aufgestellter und neu ausgerichteter Bodentruppen argumentieren, dass mehr Divisionen und Soldaten es Israel ermöglichen würden, härter und schneller zu kämpfen und einen Sumpf wie in Gaza zu vermeiden. Es ist zweifelhaft, dass sie Recht haben, selbst wenn Zehntausende junger ultraorthodoxer Männer in Infanteriebrigaden wie Golani eingezogen werden, solange die Bodentruppen unter tiefgreifenden Disziplinproblemen leiden, die sich im aktuellen Krieg nur noch verschlimmert haben.

3. Khamenei

Der Wendepunkt im Krieg zwischen Israel und dem Iran war die Wiederwahl Trumps, die die Führer der rivalisierenden Seiten zu schicksalhaften Entscheidungen veranlasste. Nach Netanjahus eigenen Worten aus dieser Woche befahl er der IDF und dem Mossad im November 2024, einen Angriff auf die iranischen Atomanlagen und die Enthauptung der Sicherheitsführung vorzubereiten.

Der oberste Führer des Iran, Ali Khamenei, ordnete parallel dazu eine Beschleunigung der Urananreicherung auf waffenfähiges Niveau an, ein Prozess, der am 5. Dezember begann.

Der oberste Führer Ali Khamenei am Freitag im iranischen Staatsfernsehen. Bildnachweis: AFP/-

Netanjahu glaubte und hoffte, dass er Trump zu seinen Gunsten beeinflussen könnte, wenn Israel eine realisierbare Operation ausarbeiten und proben würde, die es zumindest in der Anfangsphase allein durchführen könnte. Khamenei seinerseits rechnete wahrscheinlich damit, dass eine rasch voranschreitende offensive Nuklearkapazität die Verhandlungsposition des Iran in einem neuen Atomabkommen stärken würde – oder, falls kein Abkommen zustande käme, dem Iran ein „strategisches Gleichgewicht” gegenüber Israel verschaffen würde.

Die iranischen Führer begingen denselben Fehler wie ihre israelischen Amtskollegen zwei Jahre zuvor. Die Absichten und Fähigkeiten des Feindes waren bekannt und wurden offen erklärt, insbesondere nachdem Israel seine Präzisionsfähigkeiten im Libanon, in Syrien und im Iran selbst unter Beweis gestellt hatte.

Aber wie Netanjahu gegenüber der Hamas glaubte Khamenei, dass die andere Seite nur bluffte und sich aufspielte und niemals wirklich handeln würde. Er hatte sicherlich nicht damit gerechnet, dass alle seine obersten Militärbefehlshaber bei einem präzisen Erstschlag ausgelöscht werden würden. Daher lehnte er Trumps Forderungen in den Atomverhandlungen ab, genauso wie Netanjahu die Warnungen der Geheimdienste ignorierte, dass ein Krieg unmittelbar bevorstehe.

4. Die nächste Phase

Die Antwort auf die Frage „Wie geht es jetzt weiter?“ liegt in einer Entscheidung, die Trump treffen muss: Ob er US-Streitkräfte einsetzt, um gemeinsam mit Israel zuzuschlagen und es nicht nur zu verteidigen. Khamenei droht, diese Streitkräfte und möglicherweise auch die Verbündeten der USA anzugreifen, um implizit die Ölpreise in die Höhe zu treiben und die Wirtschaft des Westens zu schädigen. Netanjahu würde zweifellos gerne sehen, dass Amerika seine Bunkerbrecher-Bomben einsetzt und die befestigten Nuklearanlagen des Iran endgültig zerstört, was die Fähigkeiten der IDF frustrierenderweise übersteigt.

Rettungskräfte in der Nähe eines von Israel am Freitag in Teheran getroffenen Gebäudes. Bildnachweis: Meghdad Madadi/AFP

Genau wie die Entscheidung, den Angriff zu starten, wird auch die Entscheidung, ihn auszuweiten oder zu stoppen, im Weißen Haus getroffen werden, nicht in Jerusalem oder Teheran.

In seinem Buch „Thoughts on War“ schrieb der britische Militärtheoretiker Basil Liddell Hart, dass die Grenze zwischen Mut und Torheit sehr schmal ist. Netanjahu bewegt sich derzeit nahe dieser Grenze. Um nicht in Torheit zu verfallen, muss er eine schnelle Lösung anstreben und davon absehen, unmögliche oder nicht greifbare Erwartungen zu stellen, wie beispielsweise die Demontage der letzten Zentrifugen des Iran oder den Sturz seines Regimes.

Wenn Israel in einen langwierigen „Krieg der Städte“ zwischen Tel Aviv und Teheran hineingezogen wird, kann der Sprecher der israelischen Streitkräfte zwar Bilder von Präzisionsschlägen zeigen, aber immer mehr Israelis werden sich fragen, ob es sich lohnt, in einem von Raketen heimgesuchten Land zu leben, dessen Regierung es in eine hebräischsprachige Version des Iran drängt.

Übersetzt mit Deepl.com

