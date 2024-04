Ritter? Wrong? I love Scott Ritter but sometimes he’s wrong.

Wenn Erfahrung und Ausbildung einen in die Irre führen

Ritter? Falsch?

Von Julian Macfarlane

05. April 2024

Ich lese Scott Ritter sehr oft und schätze ihn als intelligenten und gut informierten Berichterstatter von Ereignissen. Gelegentlich lassen seine Analysen jedoch etwas zu wünschen übrig – nicht, dass meine eigenen das nicht auch täten.

Kürzlich wurde er von Danny Haiphong zum israelischen Angriff auf die iranische Botschaft interviewt – ebenso wie zu der Gräueltat des humanitären WCK-Konvois.

In dem Interview setzt Ritter „seinen Militärhut auf“, um zu sagen, dass Israel dem Iran einen vernichtenden Schlag versetzt hat, indem es das Qds-Team in Damaskus ermordet hat, das die iranische Militärhilfe für die Hisbollah, die Houthis und die Hamas koordiniert. Dieses Team wurde von General Zahedi geleitet, der laut Ritter 20 Jahre Erfahrung in der Region hat und mit allen wichtigen Leuten Tee trinkt. Diese Leute, sagt er, sind unersetzlich.

Er sagt auch, dass die Amerikaner gewusst haben müssen, dass die Israelis die WCK-Lebensmittelhelfer angreifen würden. Dass die Amerikaner und die Israelis – nun ja, mehr als nur Pizza teilen, wie er es mit seinen israelischen Geheimdienstkollegen tat.

Das US-amerikanische und das israelische Militär sind hochgradig integriert, meint er.

Was ist falsch an dieser Analyse?

Falsch daran ist Ritters „Militärhut“, der schon sehr alt und abgenutzt ist.

Ritter trat 1980 als Gefreiter in das Militär ein und wurde 1984 zum Offizier befördert, bis er schließlich zum leitenden Analysten der Rapid Deployment Force des Marine Corps für die sowjetische Invasion in Afghanistan und den Iran-Irak-Krieg wurde. Von 1991 bis 1998 arbeitete er als Waffeninspektor für die Sonderkommission der Vereinten Nationen.

Er hat also sowohl eine Ausbildung als auch Erfahrung.

Aber manchmal stehen Ausbildung und sogar Erfahrung einer genauen Einschätzung im Wege. Die Dinge ändern sich – besonders im Krieg. Und plötzlich ist das, was man für richtig hielt, nicht mehr der Fall.

Dies hat sich insbesondere bei Ritters strategischer Analyse des Krieges in der Ukraine gezeigt. Er denkt so, wie es amerikanische Militärs tun – seine Wahrnehmungen sind von der Militärdoktrin geprägt, die über Jahre hinweg als Wahrheit weitergegeben wurde. Bedenken Sie, dass seine Erfahrung mehr als 30 Jahre alt ist. Wenn man diesen „Militärhut“ aufsetzt, ist Ärger vorprogrammiert.

Das amerikanische Militär ist ein autoritäres, von oben nach unten geführtes System, in dem der Schwerpunkt eher auf dem Dienstalter als auf der Kompetenz liegt. Wenn Lloyd Austin ermordet würde, könnte sich die Lage beim US-Militär tatsächlich verbessern! Aber er wird um jeden Preis geschützt werden. Und weiterhin dummes Zeug machen.

In anderen Ländern ist die militärische Führung anders. Russland hat viele Generäle verloren, von denen man erwartet, dass sie an vorderster Front kämpfen und sich dabei einem Risiko aussetzen – etwas, das bei westlichen Streitkräften nicht vorkommt.

Wenn ein russischer General getötet wird, wird er entweder durch seinen Stellvertreter ersetzt, was oft eine Verbesserung darstellt, da diese Leute daran gewöhnt sind, sich um die Details des Kommandos zu kümmern, anstatt die von oben verordnete Politik auszuführen, oder durch einen jüngeren Befehlshaber, der vielleicht noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel hat, aber echte Fähigkeiten bewiesen hat. In beiden Fällen erweist sich die Führung oft als pragmatisch, praktikabel und innovativ.

Ritter irrt sich, wenn er behauptet, die iranischen Generäle seien „unersetzlich“.

Das Kommando wird auf fähige Führer übergehen, die vielleicht nicht 20 Jahre lang mit Hisbollah-Führern Tee getrunken haben, aber sachkundig, flexibel und motiviert sind und taktisch zusammenarbeiten und strategisch denken können. Genau darum geht es bei der Qds Force.

Die Amerikaner mögen den Israelis F-15-Langstreckenjäger schicken, um den Iran zu bedrohen, aber diese Flugzeuge können das militärische Gleichgewicht in einem konventionellen Krieg zwischen dem Iran und Israel angesichts des sich rasch entwickelnden iranischen Luftabwehrsystems und seiner strategischen Lage nicht verändern.

Das ist ein bisschen wie die Entsendung von F-16 in die Ukraine. Gut für die US-Rüstungsindustrie – aber sonst nichts.

Im schlimmsten Fall werden die Iraner den Persischen Golf sperren – was eine Wirtschaftskrise auslösen könnte, die die amerikanische Wirtschaft in den Abgrund reißen würde, die ohnehin schon verzweifelt auf der Stelle tritt.

Wie ich bereits sagte, ist Israel umzingelt. Seine Wirtschaft ist bereits am Boden und der Zweifrontenkrieg mit der Hamas und der Hisbollah läuft sehr schlecht.

Bislang setzen die Russen ihre Luftabwehrsysteme – wie das S 400 – in Syrien nur zum Schutz ihrer eigenen Stützpunkte ein. Aber ihre Haltung gegenüber den Israelis verhärtet sich, wie wir an dem neuen Vertrag zwischen Russland und dem Iran sehen können. Die Russen können auch Stellvertreter einsetzen.

Tut mir leid, Scott – wir leben nicht mehr im Jahr 1995.

Die Einführung der Zircon-Rakete bedeutet das Ende der amerikanischen Vormachtstellung auf See. Wenn es hart auf hart kommt, könnten die Amerikaner jeden ihrer Flugzeugträger auf hoher See verlassen – innerhalb von Stunden. Milliarden von Dollar und Tausende von Menschenleben wären verloren. Die Fähigkeit chinesischer Hyperschall-Langstreckenraketen wurde stets in Frage gestellt, aber die Zircon hat ihre Wirksamkeit bewiesen. Abgesehen von ihrem Gefechtskopf hat sie allein mit ihrer kinetischen Energie eine Wucht von 2000 kg! Und sie kann nicht abgefangen werden.

Meine Kritik an Ritter soll in keiner Weise seine hervorragende Arbeit in anderen Bereichen und seine enormen Beiträge schmälern. Sie sollte auch nicht so verstanden werden, dass die USA und Israel keine Bettgenossen sind – sie arbeiten zusammen, wenn ihre Bedürfnisse und Interessen übereinstimmen.

Sie sind seit langem verheiratet – aber das heißt nicht, dass sie sich nicht scheiden lassen können.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Israel die USA vorgewarnt hat, dass es einen Schlag gegen „Hisbollah-Einrichtungen“ in Syrien führen würde – womit in der Regel die Qds-Truppen gemeint sind.

Ich bin ebenso sicher, dass sie den USA nicht gesagt haben, dass sie eine Botschaft angreifen würden.

Nun befinden sich die USA in der wenig beneidenswerten Lage, nicht nur einen Völkermord zu verteidigen, sondern auch Verstöße gegen das Völkerrecht, die ihre eigenen internationalen Missionen gefährden werden. Keine US-Botschaft, keine israelische Botschaft ist jetzt sicher.

Was den Angriff auf den humanitären Konvoi betrifft, so hat Larry Johnson die beste Meinung dazu! Es ist offensichtlich, dass die israelischen Kommandeure wussten, was sie taten. Es ist auch unwahrscheinlich, dass sie diese Informationen mit den USA geteilt haben – genauso wenig wie sie Informationen über andere Gräueltaten teilen würden.

Wie ich und viele andere darauf hingewiesen haben, klingt das falsche Mea Culpa Israels ziemlich hohl, weil diese Art von kriminellem Verhalten seit Beginn der Feindseligkeiten am 7. Oktober zum Standardarbeitsverfahren Israels gehört. Das folgende Video ist sehr gut. Es sieht so aus, als ob einige wichtige Briten jetzt so verärgert sind, dass sie die Regierung von Rishi Sunak unter Druck setzen werden, die Hilfe für Israel einzustellen.

Die USA werden weiterhin tun, was sie tun – oder besser gesagt, was sie nicht tun. Denn sie lassen sich wirklich keine andere Wahl. Die Israelis werden weiterhin ihre Dummheit verdoppeln.

Die Achse des Widerstands wird weiterhin tun, was sie tut. Aber mit einer positiven Seite.

Ja, es sterben viele Palästinenser, und es könnte noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber die Palästinenser sterben schon seit 1948. Sie haben nichts zu verlieren – und durch Widerstand alles zu gewinnen. Irgendwann wird die internationale Gemeinschaft eingreifen, und es wird Wahlen in Palästina geben, die den Willen des palästinensischen Volkes von vor 20 Jahren bestätigen werden – dass die Hamas die rechtmäßige Regierung ist.

Israel ist per Definition ein Schurkenstaat, der sich nicht an die UN-Resolutionen von 1967 halten will. Aber wenn Palästina seine Eigenstaatlichkeit erlangt – was unvermeidlich scheint – wird es auch ein gescheiterter Staat sein.

Vielleicht werden die USA Israel Rhode Island geben.

