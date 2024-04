A voucher for two eggs I waited in line for five hours for UNRWA food aid.

Menschen trauern, als sie die Leichen von Opfern eines israelischen Angriffs in Rafah, Gaza, entgegennehmen, 1. April 2024. Ahmed Ibrahim APA-Bilder

Ein Gutschein für zwei Eier

Asmaa Habib

Die elektronische Intifada

4. April 2024

Mein Name ist Asmaa Habib, und ich bin Apothekerin aus Gaza.

Ich bin Mutter von drei Kindern. Seit Oktober 2023 wurden wir sechs Mal gewaltsam vertrieben. Überall, wo wir hinkommen, werden wir benachrichtigt, dass wir evakuiert werden müssen.

Von einem Ort zum nächsten vertrieben zu werden, bedeutet den Tod. Die israelische Armee schießt auf uns, und wir sehen Leichen am Straßenrand.

Unser Haus in Gaza-Stadt wurde durch einen israelischen Angriff schwer beschädigt. Zurzeit sind wir in Rafah bei der Familie meines Bruders und leben in einem Zelt.

Wir sind von der Außenwelt abgeschnitten und isoliert. Wir leiden jede Minute und haben Mühe, die grundlegendsten Bedürfnisse zu befriedigen. Die Kommunikation ist so eingeschränkt, dass ich diesen Bericht kaum abschicken kann.

Meine Kinder und Neffen leiden an Gastroenteritis und anderen Krankheiten, die auf das verunreinigte Wasser zurückzuführen sind, das wir zu trinken gezwungen sind, und auf die giftigen Gase, die von israelischen Bomben in der Luft liegen.

Auf den Märkten gibt es keine Lebensmittel. Wir vermissen unser normales Leben. Meine Tochter Tolay geht jeden Morgen hinaus, um auf den Märkten nach Lebensmitteln zu suchen und Wasser von Leuten zu holen, die Brunnen haben.

Ich muss meine Kinder ernähren, aber es wird immer schwieriger. Wir können diese Situation weder ertragen noch akzeptieren.

Wir haben es satt, ständig bombardiert zu werden, nicht schlafen zu können, das Wasser zu verschmutzen, Krankheiten zu bekommen, keine Hygiene zu haben und vor allem, uns Sorgen um die Zukunft zu machen.

Wir wissen nicht, was in Gaza-Stadt passiert, wo unsere Häuser schwer beschädigt wurden. Wir wissen nicht, wie es mit der Bodeninvasion weitergeht. Wir wissen nicht, ob wir eines Tages zurückkehren können.

Am anderen Morgen wachte ich auf, weil mein Handy klingelte und mir mitteilte, dass ich einen Essensgutschein in einer UNRWA-Schule abholen könne.

Ich trug dieselben Kleider, die ich in den letzten fünf Monaten getragen hatte. Sie sind schmutzig und abgenutzt.

Ich stand in einer Schlange von Hunderten von Frauen vor der Schule, um meinen Gutschein abzuholen, in der Hoffnung, dass die UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge den Hunger meiner Familie etwas lindern könnte.

Nach fünf Stunden erhielt ich den Gutschein. Er war für zwei Eier. Ich weinte und fragte den Entwicklungshelfer, was ich mit zwei Eiern anfangen sollte. Wir hatten seit fünf Monaten keine Eier mehr gesehen, aber zwei Eier würden nicht ausreichen, um meine Töchter zu ernähren.

Das brach mir das Herz, und ich kehrte verzweifelt zu unserem Zelt zurück. Auf dem Weg dorthin traf ich meine Tante, die 70 Jahre alt ist. Sie befand sich in einem erbärmlichen Zustand. Israel hatte ihren Mann und zwei ihrer Kinder getötet.

Ich gab ihr eines meiner Eier.

Im Zelt teilten wir das Ei in Portionen, die wir miteinander teilen konnten. Aber dieses Ei war nur zum Probieren, nicht zum Essen.

Wir legten uns schlafen und hofften, dass wir morgen genug zu essen bekommen würden, um unseren Hunger zu stillen.

Wir werden aus Gaza vertrieben. Wir wollen unbedingt einen sicheren Ort finden und die Grenze nach Ägypten überqueren.

Wir haben gehört, dass jede Grenzübertrittsgenehmigung 5.000 Dollar pro Person kostet. Für unsere kleine Familie würde das 35.000 Dollar bedeuten.

Ich habe wirklich keine Hoffnung für die Zukunft. Jeden Tag verlieren wir unsere Verwandten, unsere Freunde und Nachbarn bei israelischen Angriffen.

Ich möchte nur, dass meine Familie aus diesem Völkermord herauskommt, dass sie eine Chance hat, dem Tod zu entkommen.

Asmaa Habib lebt in Gaza.

Übersetzt mit deepl.com



