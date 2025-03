https://english.almayadeen.net/articles/features/a-governing-regime-in-ukraine-whose-days-are-numbered



Ein herrschendes Regime in der Ukraine, dessen Tage gezählt sind

Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen Englisch

27. März 2025

Im Bewusstsein all der Veränderungen in der öffentlichen Stimmung werden die Bewegungen der ukrainischen Führung in den kommenden turbulenten Zeiten chaotisch und unvorhersehbar sein, wie die Schläge einer in die Enge getriebenen Ratte, die ihre Rolle bereits ausgespielt hat.

Die Aussichten auf einen Waffenstillstand und einen dauerhaften Frieden in der Ukraine bleiben auch in der zweiten Märzhälfte 2025 unklar. Das Selensky-Regime widersetzt sich weiterhin hartnäckig jedem Gespräch über beides. Im Gegenteil, das Kiewer Regime unter der Führung von Wolodomyr Selenskyj intensiviert die Wehrpflicht. Diejenigen, die früher möglicherweise rechtliche Gründe für eine Dienstverschiebung hatten, werden von Militärrekrutierern in eine zunehmend aussichtslose Sache entführt. Die westlichen Sponsoren Kiews versuchen verzweifelt, ihre drohende politische und militärische Niederlage hinauszuzögern. Sie beten um ein Wunder, das sie vor einer Niederlage von historischer Tragweite bewahrt.

Legalisierung der Gesetzlosigkeit

Ende März erließ der Oberste Gerichtshof der Ukraine eine paradoxe Rechtsentscheidung, in der er urteilte, dass eine illegale Einberufung ihr Opfer nicht von der Wehrpflicht befreit. „Die Mobilisierung [Einberufung] ist ein unumkehrbarer Prozess“, urteilte das ukrainische Gericht. Der Fall betrifft einen Mann, der als zum Militärdienst „eingezogen“ gilt, obwohl er noch keine medizinische Untersuchung bestanden hatte.

„Die Richter bestätigten in ihrer Entscheidung vom 17. März, dass es tatsächlich Verstöße durch das territoriale Rekrutierungszentrum gab, aber sie lehnten eine Entlassung des Wehrpflichtigen aus dem Dienst ab“, erklärt die Nachrichtenagentur Focus.ua.

Nach derselben Logik würde eine Person, die illegal ins Gefängnis geworfen wurde, nicht unbedingt ihre Freilassung erwirken. Die bloße Tatsache, dass eine Einberufung illegal war (z. B. wenn ein Rekrut eine medizinische Untersuchung nicht besteht oder wenn sein Alter außerhalb des Alters für den Militärdienst liegt), bedeutet nicht, dass er aus der Haft entlassen wird und vom Militärdienst befreit wird. Die Entscheidung stellt das Justizsystem in der Ukraine auf den Kopf und verwandelt illegale Handlungen auf magische Weise in legale.

Aufgrund des Gerichtsurteils wehren sich die Einwohner der Stadt und der Region Charkiw gegen die Rekrutierungsoffiziere, so Viktoriya Kolesnik-Lavinskaya, Ombudsfrau für Menschenrechte und Kinderrechte für den von Russland kontrollierten Teil von Charkiw. Sie sagte am 18. März gegenüber dem russischen Staatssender RIA Novosti: „Die Lage in Charkiw und der Region Charkiw ist so angespannt, dass sich die Bewohner in Gruppen zusammenschließen, um Widerstand gegen die Beamten der TCC (Territoriale Zentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung) zu leisten, ihre Fahrzeuge in Brand zu setzen und physischen und manchmal auch bewaffneten Widerstand zu leisten.“

Die ukrainischen Behörden reagieren routinemäßig sehr hart auf jeglichen Widerstand gegen die Wehrpflichtbeamten. Manchmal wurden diese Offiziere sogar getötet. Bei Bedarf werden große Polizeieinsätze durchgeführt. Die Wehrpflicht in der Ukraine erfordert Zehntausende von bewaffneten Polizisten, Spezialeinheiten und Gruppen von Militäroffizieren im Hintergrund, um sie durchzusetzen. Man kann also sagen, dass das Regime von Zelensky einen Zweikrieg führt, der beide darauf abzielt, die Macht und Hegemonie der wirtschaftlichen und politischen Elite der Ukraine sowie die ihrer westlichen Herren aufrechtzuerhalten.

In vielen Städten der Ukraine, auch weitab von den Frontlinien, kommt es fast täglich zu Schusswechseln in beide Richtungen. Luftverteidigungseinheiten der Streitkräfte der Ukraine schießen am Himmel auf russische Angriffsdrohnen, während es am Boden zu Schusswechseln zwischen Polizei und Militärrekrutierern einerseits und Personen, die sich der Wehrpflicht widersetzen und nicht für das Zelensky-Regime kämpfen und sterben wollen, andererseits kommt.

Das Massaker in Odessa im Mai 2014 und die Heuchelei der Europäischen Union

Ein weiterer Präzedenzfall in der Ukraine wurde am Donnerstag, dem 13. März, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erlassen. Er erließ ein Urteil über das Massaker an Anti-Putsch-Demonstranten, das am 2. Mai 2014, sechs Wochen nach dem illegalen und gewaltsamen Putsch vom 20. und 21. Februar, im Stadtzentrum von Odessa stattfand.

Bei dem Massaker wurden 48 Menschen getötet und etwa 250 weitere verletzt, als das historische Gewerkschaftshaus der Stadt in Brand gesteckt wurde, während sich Demonstranten darin aufhielten. Das Massaker wurde von rechtsgerichteten ukrainischen Ultranationalisten verübt. Bilder von Demonstranten, die aus den Fenstern oder dem in Flammen stehenden Gebäude sprangen und dann von wartenden Ultranationalisten zu Tode geprügelt wurden, schockierten das Land. Diese Bilder hätten die Welt schockiert, wenn die westlichen Medien ihre Konsumenten nicht sorgfältig vor solchen Bildern abgeschirmt und stattdessen „pro-russische Demonstranten“ für einen Großteil der Gewalt verantwortlich gemacht hätten.

Das Massaker in Odessa löste schnell einen bewaffneten Bürgerwehrkampf in der Donbass-Region der damaligen Ostukraine aus. Heute ist die Region in Form der Volksrepubliken Donezk und Lugansk ein Bestandteil der Russischen Föderation.

Der Europäische Gerichtshof berichtet auf seiner Website:

„In dem Fall entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einstimmig, dass

1. Verstöße gegen Artikel 2 (Recht auf Leben/Untersuchung) der Europäischen Menschenrechtskonvention, da die zuständigen Behörden nicht alles in ihrer Macht Stehende unternommen haben, um die Gewalt in Odessa am 2. Mai 2014 zu verhindern, diese Gewalt nach ihrem Ausbruch zu beenden, rechtzeitige Rettungsmaßnahmen für die im Feuer eingeschlossenen Menschen sicherzustellen und eine wirksame Untersuchung der Ereignisse einzuleiten und durchzuführen;

2. eine Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) in Bezug auf eine Antragstellerin (Antrag Nr. 39553/16) wegen der Verzögerung bei der Übergabe des Leichnams ihres Vaters zur Beerdigung.

„Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die zuständigen Behörden nicht alles in ihrer Macht Stehende getan hatten, um die Gewalt zu verhindern, diese Gewalt nach ihrem Ausbruch zu stoppen und rechtzeitige Rettungsmaßnahmen für die im Gewerkschaftsgebäude Eingeschlossenen zu gewährleisten. Es gab daher Verstöße gegen den wesentlichen Aspekt von Artikel 2 des [oben genannten] Übereinkommens.“

Das Gericht schrieb weiter: „Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die zuständigen Behörden es versäumt haben, eine wirksame Untersuchung der Ereignisse in Odessa am 2. Mai 2014 einzuleiten und durchzuführen. Es gab daher einen Verstoß gegen den verfahrenstechnischen Aspekt von Artikel 2 des Übereinkommens.“

Und so wurde der Staat Ukraine fast 11 lange Jahre nach den Ereignissen vom EGMR als Hauptschuldiger am Massaker von Odessa benannt. Das Gericht ordnete an, dass das Land den Angehörigen von 28 Opfern bis zu 12.000 Euro Entschädigung zahlt, insgesamt also etwa 112.000 Euro.

Das Urteil des EGMR nennt die Organisatoren und Täter der Gewalt in Odessa am 2. Mai nicht beim Namen. Nur die Untätigkeit von Polizeibeamten und Feuerwehrleuten wird kritisiert. Die Entscheidung enthält Verleumdungen gegen Russland und besagt, dass „russische Propaganda“ eine Schlüsselrolle bei der Anstiftung zur Gewalt an diesem Tag gespielt habe, als ob die gewalttätige, ultranationalistische Propaganda der Täter nicht existierte und keinen Einfluss auf die Ereignisse hatte.

Das ukrainische Justizministerium nahm die Entscheidung des EGMR zum Anlass, um die Schuld auf Vorgänger abzuwälzen und sich selbst von jeglicher Verantwortung freizusprechen. „Die Tragödie in Odessa ereignete sich drei Monate nach der Revolution der Würde [dem Maidan-Umsturz], als das Land in seinen Strukturen, insbesondere im Strafverfolgungssystem, noch das institutionelle Erbe des Regimes von Viktor Janukowitsch [dem gewählten Präsidenten, der im Februar 2014 gestürzt wurde] bewahrte“, so das Justizministerium in einer Erklärung.

Im vergangenen Jahr bezeichnete der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, die Ereignisse vom 2. Mai 2014 als „schändliches Kapitel“ in der Geschichte der Ukraine. „Die Menschen, die hinter diesem Verbrechen gegen die Menschlichkeit standen, und diejenigen, die es begangen haben, wurden nie bestraft“, so Peskow.

Eine Kommunistin aus Odessa, Maria Simikchi, die an diesen tragischen Ereignissen beteiligt war, fand nach dem Massaker Zuflucht auf der Krim. Am 2. März sprach sie mit dem Southern News Service auf der Krim und schilderte ihre Erlebnisse an jenem schrecklichen Tag vor elf Jahren. Sie erklärte, dass die Brandstiftung im Gewerkschaftshaus geplant war und der Gouverneur der Region Odessa einfach tatenlos zusah. „Für mich dauert der heutige Krieg schon seit elf Jahren an, beginnend mit Odessa und dann schnell auf Donbass übergreifend.“ Das Putsch-Regime in Kiew reagierte auf die Anti-Putsch-Proteste, die im Mai 2014 im Donbass ausbrachen, mit einem Bürgerkrieg, um sie zu unterdrücken.

Igor Sivak, ein in Odessa lebender Dichter und Liedermacher, schrieb am 13. März auf Telegram, dass die Entscheidung des EGMR einmal mehr die Unwahrheiten hinter den erklärten „europäischen Werten“ hervorhebt. „Hier werden ‚europäische Werte‘ zur Schau gestellt. Im Mai 2014 verbrannten ukrainische Menschenrechtsaktivisten und Befürworter einer Integration in die Europäische Union in Europa am helllichten Tag Menschen bei lebendigem Leib, brachten die Verwundeten um und schüchterten anschließend die Familien der Toten ein. Unterdessen haben die großen „Humanisten“ elf Jahre gebraucht, um zu entscheiden, ob es sich dabei tatsächlich um vorsätzlichen Massenmord und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelte.“

Morde auf dem Maidan in der Ukraine

Als wahrscheinliche Folge der Zwangsrekrutierung und Straffreiheit für die Teilnehmer des Neonazi-Terrors vom 2. Mai 2014 kommt es nun in der Ukraine zu Attentaten. Am Freitag, dem 14. März, wurde Demian Hanul am helllichten Tag in Odessa vor den Augen Dutzender Passanten ermordet. Er war einer der aktiven Teilnehmer des Massakers von Odessa im Jahr 2014 und ein Aktivist der faschistischen Partei „Rechter Sektor“ und paramilitärischen Truppe.

Ganul hat in den letzten Jahren Beiträge für den ukrainischen Geheimdienst geleistet und die Bürger von Odessa aktiv terrorisiert, um die historische, multikulturelle russische Stadt in eine „ukrainische“ Stadt zu verwandeln und alle Erinnerungen an die russische und sowjetische Vergangenheit der Stadt zu zerstören.

Ganul und seine Anhänger haben sich sehr aktiv für die Wehrpflicht in der Ukraine eingesetzt. Sein Mörder, ein Serhiy Shalayev, hat sich nicht zu seinen Motiven geäußert. Er soll ein desertierter Leutnant der ukrainischen Streitkräfte sein und war früher Aktivist des Rechten Sektors. Er soll an dem Massaker von 2014 beteiligt gewesen sein. Selenskyj schickte ein ganzes Polizeiregiment nach Odessa, um Schalajew festzunehmen und zu bewachen, was zeigt, wie ernst Selenskyj die PR-Probleme nimmt, die Neonazis, die sein Regime stützen, ihm bereiten können.

„Wir haben den Krieg bereits verloren“

Kommandeure ukrainischer Einheiten beschweren sich, dass die Aussichten auf einen Waffenstillstand mit Russland den Kampfgeist der einfachen Soldaten beeinträchtigen. Sie sagen, dass die Soldaten nicht am Vorabend eines Waffenstillstands sterben wollen. Es ist jetzt viel schwieriger, den Soldaten zu befehlen, auf diese oder jene Position vorzurücken; es ist wahrscheinlicher denn je, dass sie stattdessen Befehle sabotieren und sich selbst in Gefahr bringen.

Vor diesem Hintergrund verschärfen die Fernsehsender in der Ukraine ihre kriegerische Rhetorik. Ukrainische Militärexperten treten nun regelmäßig auf und sprechen von einem „ewigen und existenziellen“ Krieg mit Russland, der an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden soll.

Der Abgeordnete Oleksandr Dubinsky schrieb am 17. März auf Telegram, dass die ukrainische Regierung tatsächlich keine andere Wahl habe, als „allem zuzustimmen“, was die westlichen Länder ihr vorlegen. Er schreibt: „Der Krieg ist vorbei. Jetzt sehen wir erbärmliche Bitten, ihn ein wenig zu verlängern. Aber das Fazit ist bereits allen klar: ‚Genug!‘ Verbale Spielchen werden nur gespielt, um irgendwie das Gesicht zu wahren.“

Dubinsky schrieb am selben Tag auf Telegram: „Es ist völlig falsch anzunehmen, dass eine Waffenruhe von 30 oder mehr Tagen für die Ukraine von Vorteil ist. Die Erschöpfung durch den Krieg ist so groß, dass die Armee einfach davonlaufen wird oder zumindest ein sehr großer Teil davon. Das liegt daran, dass Selenskyj aus Gier und Dummheit in den letzten drei Jahren keine Rotation und keine Ruhepausen für die Soldaten vorgesehen hat.“

Der ukrainische Soldat Alexander sagte am 15. März gegenüber der spanischen Tageszeitung El Pais, dass die Ukraine seiner Meinung nach aufgrund der hohen Zahl an Verlusten eine militärische Niederlage erlitten habe. „Tatsächlich haben wir diesen Krieg bereits verloren – einfach wegen all der Toten.“

In einem Interview für die ukrainische Online-Publikation Strana Mitte März sagte der Militärexperte und Historiker Oberst Markus Reisner vom österreichischen Generalstab, dass die Erschöpfung der ukrainischen Armee aufgrund der Anhäufung von Problemen einen kumulativen Effekt erzeugt. „Der kumulative Effekt spielt sich ab. In einer Sekunde dringt der Feind in Ihre Stellung ein; Sekunden später ist er bereits an Ihnen vorbeigezogen und, ‚oh nein, er ist jetzt in Lwiw [in der Westukraine].‘“

Reisner fuhr fort: „Wie wir bereits gesagt haben, ist eines der schwerwiegendsten Probleme der ukrainischen Armee der Mangel an Soldaten. Die Frontlinie wird ständig ausgedehnt. Die Russen verhalten sich, wie meine ukrainischen Kollegen sagen, wie Wasser: Sie dringen durch jede ungeschützte Stelle ein. Irgendwann könnten sie hinter Ihnen auftauchen, und die verbleibenden Optionen wären ein geordneter Rückzug oder die Flucht.“

Reisner fasst das Dilemma der kriegführenden Regierungen der Europäischen Union zusammen: „Meiner Meinung nach sind wir im Westen immer noch nicht ganz ehrlich. Jemand muss den Europäern sagen: “Hört zu, wir haben vereinbart, dass wir den Ukrainern helfen werden. Aber das 16. Sanktionspaket gegen Russland hat nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. All die Panzer und vieles mehr, das wir geliefert haben, haben die Russen nicht aufgehalten. Versuchen wir es jetzt mit dieser Option: Wir nehmen Geld aus Fonds zur Bekämpfung des Klimawandels und aus Sozialversicherungsbeiträgen und verwenden es, um mehr Granaten für die Ukrainer und uns selbst herzustellen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Völker Europas darauf mit „Hurra!“-Rufen reagieren werden.“

Er fährt fort: „Die Hilfe des Westens ist für die Ukrainer von zentraler Bedeutung. Warum? Weil die Ukraine nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft wieder die Stärke zu erlangen, um Krieg zu führen.“

Der österreichische Oberst gibt auch zu, dass es das System der privatisierten Militärproduktion ist, das den Westen daran hindert, mit der russischen Rüstungsindustrie gleichzuziehen. „Die Rüstungsindustrie [im Westen] besteht aus Privatunternehmen, die alle viel Geld verdienen wollen. In Russland mit seiner staatlich gelenkten Rüstungsindustrie kostet eine Artilleriegranate etwa 800 bis 1200 Euro. In Europa liegt der Preis zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Die Unternehmen sagen: „Wir können liefern, aber es wird sehr teuer sein.“

Reisner ist der Ansicht, dass die nächste Regierung der Ukraine, wenn die europäischen Regierungen dem Land keine positiven Perspektiven bieten, die Wiederaufnahme normaler Beziehungen zur Russischen Föderation akzeptieren könnte, die denen ähneln, die vor dem Maidan-Putsch von 2013/14 und den rechtsextremen paramilitärischen Kräften, die ihn anführten, vorherrschten. Tatsächlich sind sich die westlichen Regierungen der zunehmenden Stimmung in der ukrainischen Gesellschaft für einen Frieden mit Russland durchaus bewusst, aber sie sind bereit, das ganze Land zu opfern, damit das antirussische und antikommunistische Regime in Kiew nur noch ein wenig länger an der Macht bleibt.

Der ehemalige ukrainische Abgeordnete und Nationalist Igor Mosiychuk fordert, dass sofort ein Waffenstillstand unterzeichnet wird, da dies seiner Meinung nach die Forderung der Bevölkerung des Landes ist. Andernfalls könnte es seiner Meinung nach zu einer politischen Explosion kommen, die zum Verlust der Eigenstaatlichkeit und der Lebensfähigkeit des Landes führen würde. „Dies [ein Waffenstillstand] entspricht derzeit den Bestrebungen des ukrainischen Volkes und den menschlichen, militärischen und geopolitischen Interessen des Landes. Wenn der Krieg weitergeht, wird er unweigerlich zu weiteren Gebietsverlusten führen“, warnt der Nationalist.

Der ukrainische Politikwissenschaftler Ruslan Bortnik ist der Meinung, dass der Frieden ganz plötzlich kommen könnte, „wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Aber es wird ein Herzinfarkt oder Schlaganfall für unser politisches System sein, nicht für das anderer.“

„Wir können verhandeln, wir können unsere Ansichten äußern, wir können allen möglichen Publikationen schöne Interviews geben, in denen wir unsere Forderungen an Moskau wiederholen. Aber wir werden dem vereinten Druck von Moskau und Washington nicht standhalten können.“

Die ukrainische Führung ist sich dieser Tatsache durchaus bewusst. Ihre Bewegungen in den vor ihr liegenden turbulenten Zeiten werden chaotisch und unvorhersehbar sein, wie die Schläge einer in die Ecke getriebenen Ratte, die ihre Rolle bereits ausgespielt hat.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Sonderkorrespondent für Al Mayadeen English in der Ukraine.

