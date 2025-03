https://www.caitlinjohnst.one/p/i-envy-the-palestinians



Ich beneide die Palästinenser

Caitlin Johnstone

27. März 2025

Ich beneide die Palästinenser. Natürlich nicht um das, was sie durchmachen, sondern um das, was sie haben. Ihre äußerst authentische Kultur mit ihren tiefen Wurzeln und ihrer uralten Verbindung zum Land.

Eines der wenigen guten Dinge, die der Gaza-Holocaust dieser Welt beschert hat, ist eine Flut von Filmmaterial über Palästinenser, die ihr Leben leben, miteinander interagieren und mit ihren Lieben in Beziehung stehen, während sie Wege finden, in diesem Albtraum zurechtzukommen. Westler wie ich haben diese Videoclips auf unseren kleinen Bildschirmen zu Hause stillschweigend angesehen und die verschiedenen Filme, Dokumentationen und Shows, die im Laufe der Jahre über das Leben der Palästinenser gedreht wurden, angesehen und alles in sich aufgesogen.

Und es ist einfach so bewegend. Palästinenser sind so unglaublich schöne Menschen. Wie zärtlich sie miteinander umgehen. Wie echt und natürlich ihre Spiritualität ist. Wie sehr sie ihre Kultur in all ihren einzigartigen Ausdrucksformen lieben. Wie tief ihre Verbindungen untereinander sind, sowohl zwischen den einzelnen Menschen als auch mit ihrer Gemeinschaft als Ganzes.

Ich bin ein weißer Australier. Wir erleben solche Dinge einfach nicht. Die Ureinwohner dieses Landes wurden massakriert, beraubt und vertrieben, genau wie die Palästinenser heute, und meine Vorfahren wurden durch Umstände, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen, von Irland und Schottland auf diesen Kontinent gebracht. Jetzt ist es größtenteils nur noch diese oberflächliche, geistlose Zivilisation, deren primäre kulturelle Identität darin besteht, sich nicht zu sehr über Dinge aufzuregen. Wir leben mit diesem fortwährenden vagen Zustand der Entfremdung und Unzufriedenheit im Hintergrund unseres Bewusstseins, weil wir hier keine Wurzeln haben.

Mein Mann Tim ist Amerikaner irischer Abstammung und hat fast die gleichen Erfahrungen gemacht. So ist es nun einmal für Weiße in der kolonisierten Welt. Wir haben keine Verbundenheit. Keine historische Tiefe. Keine echte Kultur. Keine echte Verwurzelung. Deshalb greifen wir immer nach etwas anderem als dem, was wir haben, sei es mehr Geld und mehr Besitz oder eine Rückkehr zur Religion unserer Großeltern oder zur New-Age-Spiritualität oder zum Drogenmissbrauch. Unsere Erfahrung hier fühlt sich einfach nicht ganz richtig an. Wir fühlen uns nicht zugehörig.

Dann schauen wir uns die Palästinenser an und wie stark ihre Gesellschaft im Gegensatz zu unserer eigenen steht, und wir können nicht anders, als ein Gefühl tiefer Sehnsucht zu verspüren. Sie leben so natürlich und so herzlich. Es sieht einfach richtig aus.

Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es den Israelis genauso geht, wenn sie die Palästinenser betrachten. Hier sind sie mit dieser lächerlich falschen Kultur von KI und elektronischer Tanzmusik, sprechen eine seltsame neue Version einer toten Sprache, die Zionisten vor einigen Generationen wieder zum Leben erweckt haben, damit sie sich als Menschen aus dem Nahen Osten verkleiden und so tun können, als hätte das „Israel“ von heute irgendetwas mit dem historischen Israel der biblischen Zeit gemeinsam. Und dann blicken sie auf die Menschen, die vor ihnen dort lebten, mit ihren tiefen Wurzeln und ihrer lebendigen Authentizität, und sie empfinden Neid. Und ihr Neid verwandelt sich in Gehässigkeit. Und ihre Gehässigkeit verwandelt sich in Hass. Und ihr Hass verwandelt sich in Völkermord.

Es gibt sicherlich noch andere Gründe für den Hass, den Israelis gegenüber Palästinensern empfinden – der gesamte Apartheidstaat ist darauf angewiesen, dass sie aggressiv indoktriniert werden, die untergeordneten Bewohner des Landes als weniger als Menschen zu betrachten. Aber Eifersucht spielt sicherlich auch eine Rolle.

Und ich hoffe, dass es ihnen nicht gelingt, die Palästinenser auszulöschen. Ich hoffe, dass es ihnen nicht gelingt, sie von ihrem Land zu vertreiben. Es wäre ein großer Verlust für die ganze Welt, wenn etwas so Schönes aus seinen Wurzeln gerissen und in den Mülleimer der Geschichte geworfen würde. Abgesehen von all den anderen Gründen, warum uns die Missstände, die wir in Gaza und im Westjordanland beobachten, das Herz brechen, gibt es die Tatsache, dass unsere Welt eines der atemberaubendsten Dinge verliert, die sie je hervorgebracht hat.

Wenn es diesen Freaks gelingt, Palästina auszulöschen, wird es sich meiner Meinung nach wirklich so anfühlen, als würde man einen geliebten Menschen verlieren. Ich denke, dass es vielen Menschen auf der Welt genauso gehen wird.

Ich hoffe inständig, dass dies nicht geschieht. Wenn ich ein anderer Mensch mit einer anderen Art von Spiritualität wäre, würde ich sagen, dass ich dafür bete, dass dies nicht geschieht. In einer Welt, die zunehmend unecht und betrügerisch ist, können wir es uns nicht leisten, Palästina zu verlieren.

