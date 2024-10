https://www.palestinechronicle.com/greater-israel-project-smotrich-calls-for-israels-borders-to-extend-to-syria-saudi-arabia/



Projekt „Groß-Israel“ – Smotrich fordert Ausdehnung der israelischen Grenzen auf Syrien und Saudi-Arabien

14. Oktober 2024

Der israelische Minister Bezalel Smotrich. (Bild: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich forderte, dass Israel seine Grenzen bis zum Jordan, zur syrischen Hauptstadt Damaskus und zu anderen Ländern bis hin zum Irak und Saudi-Arabien ausdehnt.

Smotrichs jüngste Erklärungen, in denen er die Ambitionen mehrerer Mitglieder der derzeitigen rechtsextremen israelischen Regierung zum Ausdruck brachte, das Projekt „Groß-Israel“ zu verwirklichen, kamen in einem Interview für den kürzlich veröffentlichten Dokumentarfilm mit dem Titel „Israel: „Extremisten an der Macht„ des deutsch-französischen Senders Arte Reportage.

‚Ich möchte einen jüdischen Staat, der nach den Werten des jüdischen Volkes handelt‘, sagte der rechtsextreme israelische Minister gegenüber Arte.

An einer Stelle des Interviews fragte der Journalist Smotrich, ob die heutigen Grenzen ‚im nächsten Schritt über den Fluss hinaus‘ erweitert werden sollten.

„Okay, Stück für Stück“, antwortete der Vorsitzende der Partei des religiösen Zionismus mit einem Lächeln.

„Es steht geschrieben, dass die Zukunft Jerusalems bis nach Damaskus reichen wird„, fügte er hinzu.

„Nur Jerusalem, bis Damaskus“, betonte Smotrich.

Auf diesen Austausch zwischen dem israelischen Finanzminister und dem Reporter folgt eine Enthüllung des Erzählers der Dokumentation, der sagt: „Bezalel Smotrich hat eine radikale Vision für das gelobte Land, und sie umfasst alle palästinensischen Gebiete, aber auch Gebiete in Jordanien, Syrien, Libanon, Irak, Ägypten und sogar in Saudi-Arabien.“

Er kommt zu dem Schluss, dass es sich dabei sicherlich um eine extremistische Vision handelt, „die jedoch im öffentlichen Diskurs Israels akzeptiert wird“.

„Groß-Israel“

Seit Beginn des Völkermords im belagerten Gazastreifen am 7. Oktober haben viele extremistische israelische Politiker öffentlich ihre Ambitionen für ein „Groß-Israel“ geäußert.

Am 27. September zeigte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu auf der Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Karte, auf der das besetzte Westjordanland und Gaza als Teil Israels eingezeichnet waren.

Der israelische Premierminister hielt zwei Karten in der Hand, auf denen sowohl Gaza als auch das Westjordanland als integraler Bestandteil Israels eingezeichnet waren.

Ein Jahr zuvor sprach Netanjahu auf demselben Forum und zeigte eine Karte des von ihm so genannten „neuen Nahen Ostens“, auf der auch das Westjordanland und Gaza als Teil Israels eingezeichnet waren.

Seit dem israelischen Völkermord in Gaza zögern weder israelische Politiker noch Soldaten oder normale israelische Bürger, in den verschiedenen sozialen Medien Aufnahmen zu veröffentlichen, in denen sie ihre Ambitionen für ein „Groß-Israel“-Projekt zum Ausdruck bringen.

Völkermord geht weiter

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem am 7. Oktober 2023 begonnenen andauernden Völkermord Israels in Gaza 42.289 Palästinenser getötet und 98.684 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen ums Leben gekommen sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die den Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, zur Folge hatte.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948 geführt hat.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit, aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

