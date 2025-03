https://www.commondreams.org/news/war-crime-starvation-strategy-israel-blocks-all-humanitarian-aid-into-gaza



Lastwagen mit Hilfsgütern warten am 2. März 2025 vor dem Grenzübergang Rafah in Rafah, Ägypten. Der Strom humanitärer Hilfe in den Gazastreifen wurde blockiert, nachdem das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu erklärte, die Hamas habe eine von den USA vorgeschlagene vorübergehende Verlängerung des Waffenstillstandsabkommens nach Ablauf der ersten Phase am Samstag nicht akzeptiert.

Foto von Ali Moustafa/Getty Images

„Kriegsverbrechen-Hungerstrategie“: Israel blockiert alle humanitäre Hilfe für Gaza

„Es wird Hungersnot und Chaos geben“

Common Dreams Staff

02. März 2025

Israel hat das bestehende Waffenstillstandsabkommen, das es mit der Hamas vereinbart hatte, gebrochen. Die erste Phase des Waffenstillstands lief am Samstag aus und Israel kündigte am Sonntag an, dass es alle humanitären Hilfs- und Treibstofflieferungen nach Gaza einstellen und die Grenze zwischen Israel und Gaza schließen werde. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Sonntag, dass er die Entscheidung „in voller Abstimmung mit Präsident Trump und seinem Volk“ getroffen habe.

In einer Stellungnahme bezeichnete die Hamas die Aussetzung der Hilfe als „Kriegsverbrechen“ und als Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen. Sie sagte, Netanyahus „Entscheidung, die humanitäre Hilfe auszusetzen, sei eine billige Erpressung, ein Kriegsverbrechen und ein eklatanter Verstoß gegen das [Waffenstillstands-]Abkommen“.

Stephen Zunes, der Direktor für Nahoststudien an der Universität von San Francisco, sagt, dass der offensichtliche Vorschlag der USA zugunsten Israels einem seit Beginn des Krieges bekannten Muster folgt.

„Das ist typisch“, sagte er zu Al Jazeera. “Hamas und Israel werden sich auf etwas einigen. Dann wird Israel versuchen, es zu seinen Gunsten zu revidieren. Dann werden die USA einen neuen Vorschlag vorlegen, der zu Gunsten Israels ist, und dann werden die USA der Hamas die Schuld dafür geben, dass sie diesen Vorschlag nicht akzeptiert.“

Die Entscheidung Israels, jegliche Hilfe in den Gazastreifen zu blockieren, ist nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen, sagt ein Menschenrechtsexperte.

Kenneth Roth, ehemaliger Leiter von Human Rights Watch und derzeit Gastprofessor an der Princeton University, sagte, dass Israel als Besatzungsmacht eine „absolute Pflicht“ habe, humanitäre Hilfe gemäß den Genfer Konventionen zu ermöglichen.

„Israels jüngste Drohung, jegliche Hilfe einzustellen, ist eine Wiederaufnahme der Kriegsverbrechen-Hungerstrategie“, die zur Ausstellung eines Haftbefehls gegen Premierminister Benjamin Netanjahu durch den Internationalen Strafgerichtshof geführt habe, sagte er.

Ärzte ohne Grenzen bezeichnete die Entscheidung Israels als „empörend und mit verheerenden Folgen“, sagte die Notfallkoordinatorin der Gruppe, Caroline Seguin.

„Humanitäre Hilfe sollte niemals als Kriegsinstrument eingesetzt werden“, fügte die Wohltätigkeitsorganisation, bekannt unter ihrem französischen Akronym MSF, in einer Erklärung hinzu. “Unabhängig von den Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien benötigen die Menschen in Gaza immer noch eine sofortige und massive Aufstockung der humanitären Hilfsgüter.“

Jeremy Corbyn, der einst die britische Labour Party anführte, sagte, dass die Blockade der humanitären Hilfe durch Israel eine „Wiederaufnahme des Völkermords“ sei, und fügte hinzu, dass die derzeitige britische Regierung – unter der Führung von Labour – „mitschuldig“ sei.

AP berichtet:

Fayza Nassar, eine Frau, die im stark zerstörten städtischen Flüchtlingslager Jabaliya lebt, sagte, dass die Schließung die bereits katastrophalen Lebensbedingungen noch verschlimmern würde.

„Es wird eine Hungersnot und Chaos geben“, sagte sie. “Die Schließung der Übergänge ist ein abscheuliches Verbrechen.“

Laut dem Gesundheitsministerium von Gaza hat die israelische Offensive mindestens 48.388 Palästinenser getötet. Mehr als die Hälfte der Getöteten seien Frauen und Kinder gewesen.

Übersetzt mit Deepl.com

