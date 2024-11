https://www.commondreams.org/opinion/trump-government-of-billionaires



Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, spricht mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump während einer Wahlkampfveranstaltung bei der Butler Farm Show am 5. Oktober 2024 in Butler, Pennsylvania.

(Foto: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)

Trump schafft eine Regierung der Milliardäre, von Milliardären, für Milliardäre

Von Robert Reich

robertreich.substack.com

19. November 2024

Mit seinen Kabinettsernennungen will Trump unsere Aufmerksamkeit ablenken, während er und seine Mitmogule Amerika ausplündern.

Was tun Kartenhaie, Magier, Taschendiebe und Tyrannen, um ihre Tricks zu verbergen? Sie lenken Ihre Aufmerksamkeit ab. „Schauen Sie hierher!“, sagen sie, während sie einen Tumult verursachen, der Ihre Gedanken ablenkt, während sie Sie verwirren.

Zuerst dachte ich, dass die Nominierungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump dazu dienen, die Zone zu überschwemmen – uns zu überwältigen, zu demoralisieren, uns um den Verstand zu bringen.

Alternativ dazu dachte ich, dass sie einen strategischen Zweck verfolgten: Sie sollten die Republikaner im Senat ausräuchern, die Trump bei anderen Themen im Weg stehen könnten – wie etwa bei der Allianz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und der Zerstörung der NATO -, damit Trump die Verweigerer mit Hilfe von Herausforderern bei den Vorwahlen und wütenden MAGAs beseitigen konnte.

Musk hat versprochen, mindestens 2 Billionen Dollar aus dem Bundeshaushalt zu streichen. Der reichste Mann der Welt erklärt, dass „wir die Ausgaben reduzieren müssen, um im Rahmen unserer Möglichkeiten zu leben. Und das bedeutet zwangsläufig vorübergehende Härten“.

Aber auch wenn die Überflutung der Zone und die Beseitigung widerspenstiger Republikaner im Senat dazugehören, glaube ich, dass ein größerer Plan am Werk ist.

Trump will unsere Aufmerksamkeit ablenken, während er und seine Milliardärskollegen Amerika ausplündern.

Während er seine Macht konsolidiert, ist Trump auf dem Weg, eine Regierung von Milliardären, durch Milliardäre und für Milliardäre zu schaffen.

Trump weiß intuitiv, dass die mächtigste und heimtückischste aller Allianzen zwischen reichen Oligarchen und autoritären Machthabern besteht.

Zwei Milliardäre leiten sein Übergangsteam. Der reichste Mensch der Welt und ein weiterer Milliardär werden eine neue Abteilung für „Effizienz“ leiten. Weitere Milliardäre stehen in den Startlöchern, um in verschiedene Positionen berufen zu werden.

In Amerika leben heute 813 Milliardäre, deren kumuliertes Vermögen seit der Zeit vor der Pandemie um schwindelerregende 50 % gestiegen ist.

Die Befürworter dieser schwindelerregenden Summen argumentieren, dass es sich nicht um ein Nullsummenspiel handelt, bei dem der Rest von uns an Boden verlieren muss, damit die Milliardäre zu Wohlstand kommen. Ganz im Gegenteil, sagen sie: Die Leistungen der Milliardäre vergrößern den wirtschaftlichen Kuchen für alle.

Doch die Apologeten übersehen einen wichtigen Punkt. Macht ist ein Nullsummenspiel. Je mehr Macht in den Händen der Milliardäre, desto weniger Macht in denen aller anderen. Und Macht lässt sich nicht von Reichtum trennen, oder Reichtum von Macht.

Die schamlose Fressorgie, die bereits an den Trögen von Trump begonnen hat – Pläne für weitere Steuersenkungen für die Reichen, Abbau von Vorschriften, um die Reichen und ihre Unternehmen noch reicher zu machen, Subventionen für die Reichen und ihre Unternehmen – stellen ein Nullsummenspiel um Macht dar, das den Durchschnittsamerikanern schaden wird.

Die anstehenden Steuersenkungen werden die Staatsverschuldung explodieren lassen. Infolgedessen wird der Rest Amerikas mehr Zinszahlungen an die Inhaber dieser Schulden leisten müssen, bei denen es sich nicht zufällig um reiche Amerikaner handelt.

Dies wird dazu führen, dass die Mittel- und Arbeiterklasse entweder höhere Steuern zahlen oder auf einige Leistungen verzichten muss, auf die sie angewiesen sind (Sozialversicherung, Medicare, Medicaid und das Affordable Care Act).

In der Zwischenzeit werden durch den Abbau von Vorschriften Arbeitsplätze unsicherer, Produkte gefährlicher, unsere Luft und unser Wasser stärker verschmutzt, Nationalparks weniger einladend, Reisen gefährlicher und Finanztransaktionen für den Durchschnittsbürger riskanter.

Trump hat Elon Musk, der rund 130 Millionen Dollar in die Wahl von Trump investiert hat (ganz zu schweigen von den Sachspenden von X und einer Swing-State-Operation zur Registrierung rechtsgerichteter Wähler), und den ehemaligen Pharmamanager Vivek Ramaswamy mit der Leitung eines „Department of Government Efficiency“ beauftragt.

Musk nennt es DOGE, benannt nach Musks bevorzugter Kryptowährung, deren Wert, nicht zufällig, in die Höhe geschnellt ist, seit Musk den Namen für seine beginnende Abteilung verwendet.

Es scheint nun, dass DOGE kein echtes „Ministerium“ sein wird, sondern eine mächtige Beratergruppe außerhalb der offiziellen Regierung, aber innerhalb des Weißen Hauses von Trump. Sie wird – vermutlich mit großem Tamtam auf X veröffentlicht – der US-Regierung verkünden, was Musk-Verbündete als „Brandrodungsideologien“ bezeichnen.

Musk hat geschworen, mindestens 2 Billionen Dollar aus dem Bundeshaushalt zu streichen. Der reichste Mann der Welt erklärt, dass „wir die Ausgaben reduzieren müssen, um im Rahmen unserer Möglichkeiten zu leben. Und das bedeutet zwangsläufig vorübergehende Härten“.

Härten für wen? Nicht für Musk. Nicht für Trump. Nicht für die Milliardäre, die Trumps Übergangsteam leiten. Nicht für all die Milliardäre, die von den geplanten Steuersenkungen und dem Abbau von Vorschriften profitieren werden.

Und auch nicht für Menschen, die auf Musks jüngsten X-Post reagieren, in dem er zu „super-hochbegabten Kleinregierungsrevolutionären“ aufruft, die bereit sind, 80+ Stunden pro Woche an unglamourösen Kostensenkungen zu arbeiten. Wenn Sie das sind, senden Sie eine DM an diesen Account: …. Elon & Vivek werden die besten 1 % der Bewerber prüfen.“

Musk sagt, wir müssen die Ausgaben reduzieren, „um im Rahmen unserer Möglichkeiten zu leben“? Wessen Mittel?

Seit Trumps Wahlsieg am 5. November ist Musk selbst durch den steigenden Wert seiner Unternehmen um 70 Milliarden Dollar reicher geworden.

Warum sind die Unternehmen von Musk – Tesla, SpaceX und X – so stark im Wert gestiegen? Weil die Anleger erwarten, dass einige oder alle der 19 bekannten laufenden bundesstaatlichen Untersuchungen und Klagen gegen Musks Unternehmen eingestellt werden. (Es handelt sich dabei um Klagen wegen angeblicher Verstöße gegen das Wertpapierrecht, Sicherheit am Arbeitsplatz, Arbeits- und Bürgerrechtsverletzungen, Verstöße gegen das Umweltrecht, Verbraucherbetrug und Sicherheitsmängel an Fahrzeugen).

Die Anleger erwarten auch, dass SpaceX durch weitere Milliardenaufträge profitabler wird. Musks xAI könnte auch große Gewinne einfahren, wenn die neue Regierung über KI-Vorschriften nachdenkt.

Andere Milliardäre, die in Trump investiert haben, haben ebenfalls viel Geld eingenommen.

Der Gründer von Oracle, Larry Ellison, der zweitreichste Mensch der Welt, ein enger Freund von Musk und ehemaliges Vorstandsmitglied von Tesla, ist ein langjähriger republikanischer Spender, der sich über seinen eigenen Trump-Boom freut. Seit der Wahl ist der Wert der Oracle-Aktie um 10 % gestiegen, was Ellisons eigenes Vermögen um etwa 20 Milliarden Dollar erhöht hat.

Der Risikokapitalmilliardär Marc Andreessen, der mindestens 4,5 Millionen Dollar an ein Super PAC gespendet hat, das Trump unterstützt, hofft, davon zu profitieren, indem er Trump dazu bringt, die kartellrechtlichen Maßnahmen gegen Big Tech zu lockern, in die Andreessen stark investiert hat. Andreessens Wunsch ist bereits teilweise in Erfüllung gegangen: Big Tech hat seit dem Wahltag den größten Teil der Aktienmarktgewinne eingefahren.

Und dann ist da noch die Kryptowährung. Seit der Wahl ist der Preis von Bitcoin auf ein Rekordniveau gestiegen. Die Krypto-Börse Coinbase, ein wichtiger Unterstützer kryptofreundlicher Kandidaten, erwartet, dass die Regulierungsbehörden die Finger davon lassen. Coinbase-CEO Brian Armstrong ist seit Trumps Sieg um 4,5 Milliarden Dollar reicher geworden, da die Coinbase-Aktien um 67 % gestiegen sind.

Oh, da sind auch noch die privaten Gefängnisgesellschaften. George Zoley, ein leitender Angestellter der GEO Group und ein weiterer wichtiger Spender für Trump, erwartet, dass Trumps Wiederwahl die Nachfrage nach leeren Betten in den Haftanstalten, die das Unternehmen für die Einwanderungs- und Zollbehörde betreibt, in die Höhe treiben wird. Seit der Wahl hat die GEO Group den stärksten Anstieg ihres Aktienkurses seit 2016 erlebt, nachdem Trump zum ersten Mal gewählt wurde.

Führungskräfte der GEO Group sagten Analysten der Wall Street bei einer kürzlich durchgeführten Telefonkonferenz, dass Trumps Wahl der GEO Group helfen könnte, bis zu 18.000 leere Betten in ihren Einrichtungen zu füllen, was ein jährliches Geschäftsvolumen von bis zu 400 Millionen US-Dollar bedeuten würde.

Risikokapitalgeber und Investoren in neue Militärtechnologien umschwärmen jetzt das Verteidigungsministerium wie Bienen ein riesiges Blumenbeet. Sie haben auch an Trump gespendet und erwarten eine große Gegenleistung.

Die CEOs fossiler Brennstoffe, die Millionen von Dollar für Trump hingelegt haben, in der Erwartung, dass sie eine fette Gegenleistung in Form einer Aufhebung der Umweltvorschriften erhalten würden, feiern ebenfalls.

Die Liste der wohlhabenden Nutznießer von Trumps Wahl lässt sich beliebig fortsetzen.

Wer wird also unter den von Musk vorhergesagten „Härten“ leiden?

Ich bezweifle, dass Musk empfehlen wird, die milliardenschweren Regierungsverträge, die Musks Unternehmen erhalten, zu kürzen, oder die Verträge der GEO Group für private Gefängnisse, oder den Militärhaushalt. Ganz im Gegenteil: Die Staatsausgaben für all diese Bereiche werden steigen.

Wenn man sich an der Geschichte orientiert, gibt es keine Grenzen für die Gier der Gierigen, wenn die Leitplanken aufgehoben werden.

Stattdessen wird Musk die Durchsetzung von Kartellgesetzen, Wertpapiergesetzen, Gesetzen zur Sicherheit am Arbeitsplatz, Arbeitsgesetzen, Bürgerrechtsgesetzen, Gesetzen gegen Verbraucherbetrug, Gesetzen zur Fahrzeugsicherheit, Steuergesetzen und Umweltgesetzen kürzen wollen.

Und da es keinen anderen Ort gibt, an dem man auch nur annähernd die 2 Billionen Dollar auftreiben könnte, die er im Bundeshaushalt zu kürzen verspricht, erwarte ich, dass Musk sich der Kürzung von Sozialversicherungs- und Medicare-Leistungen zuwenden wird.

Und hier kommt der Trick ins Spiel. Wir werden alle so sehr von dem abgelenkt sein, was Gaetz im Justizministerium, Gabbard bei den nationalen Geheimdiensten und RFK Jr. bei der öffentlichen Gesundheit tun, dass wir es vielleicht nicht bemerken.

Schließlich werden die nächsten Monate mit Trumps Theatralik gefüllt sein – ein großer Streit im Senat über die Nominierung von Gaetz, ein weiterer Streit über die Vertagung von Ernennungen, ein weiterer über RFK Jr. und seine Pläne zur Zerstörung der öffentlichen Gesundheit.

In der Zwischenzeit werden Musk und Co. alle möglichen Haushaltskürzungen vorschlagen, die hart arbeitende Amerikaner in Bedrängnis bringen, die aber aufgrund der Ablenkungen kaum jemand bemerken wird.

Ich ziehe es vor, diesen Beitrag mit einer hoffnungsvollen Note zu beenden, also los geht’s.

In Amerika hat es schon immer eine enge Beziehung zwischen Reichtum und Macht gegeben, die jedoch in der Regel als etwas Schändliches angesehen wurde – etwas, das versteckt oder übergangen werden sollte -, weil es den Grundprinzipien der Demokratie widerspricht.

Erinnern Sie sich an die dem Richter Louis Brandeis zugeschriebene Ermahnung, dass Amerika die Wahl hat: entweder großer Reichtum in den Händen einiger weniger oder Demokratie – aber wir können nicht beides haben.

Aus diesem Grund spielen amerikanische Politiker in der Regel ihre bescheidene Herkunft hoch. CEOs und Banker minimieren ihren politischen Einfluss. Die Wohlhabenden halten sich mit der Zurschaustellung ihrer Macht zurück.

Aber im Goldenen Zeitalter – wie dem, das um die Wende zum 20. Jahrhundert herrschte und in dem wir uns jetzt befinden – geben die Ultrareichen diese Bescheidenheit auf. Die Zusammenhänge zwischen Reichtum und Macht werden für alle sichtbar. Auffälliger Konsum wird zur Handlangerin von auffälliger Macht.

In solchen Zeiten prahlen die Reichen mit ihrem Zugang zu Politikern, sprechen offen darüber, wie viele Dutzend Millionen Dollar sie an Kampagnen gespendet haben, und über die „Rendite“ dieser „Investitionen“, und wollen, dass jeder weiß, wie sie ihren Reichtum in Einfluss und ihren Einfluss in noch mehr Reichtum verwandelt haben.

Letztendlich gehen diese Beleidigungen der Demokratie – die von den neuen Oligarchen schamlos, offen und arrogant vorgetragen werden – zu weit. Sie laden zu einer Gegenreaktion ein.

Wenn man der Geschichte glauben darf, wird sich die Öffentlichkeit irgendwann gegen den Gestank der legalisierten Bestechung auflehnen. Sie wird die Gegenleistungen von Milliardärs-Wahlkampfspenden für Steuersenkungen und den Abbau von Vorschriften nicht mehr hinnehmen.

Die Öffentlichkeit wird auch die Nase voll haben von der unverschämten Propaganda der Milliardäre, die durch den Besitz von Schlüsselmedien wie Musks X, dem rechten Radio und Murdochs Fox News, der New York Post und den redaktionellen Seiten des Wall Street Journal verbreitet wird.

Vor mehr als einem Jahrhundert führte diese Art von Abscheu zu dem, was Historiker als „Progressive Ära“ bezeichnen. Sie veranlasste Teddy Roosevelt dazu, die Monopole zu zerschlagen, die erste Einkommenssteuer der Nation einzuführen, die Finanzierung von Präsidentschafts- und Kongresskandidaten durch Unternehmen zu unterbinden und die Food and Drug Administration zu schaffen.

Und als die Exzesse schließlich die Wirtschaft zum Einsturz brachten, veranlasste ein weiterer Aufschwung des Progressivismus Teddys fünften Cousin, Franklin D., dazu, die Steuern für die Wohlhabenden noch weiter zu erhöhen, die 40-Stunden-Woche mit anderthalb Stunden Überstunden einzuführen, die Unternehmen zu zwingen, mit den Gewerkschaften zu verhandeln, eine Arbeitslosenversicherung einzuführen, einen Mindestlohn zu schaffen und die Sozialversicherung einzuführen.

Wenn man sich an der Geschichte orientiert, gibt es keine Grenzen für die Gier der Gierigen, wenn die Leitplanken aufgehoben werden. Exzesse des Goldenen Zeitalters sind also fast garantiert.

Und wenn die Korruption und die daraus resultierende Not so eklatant werden, dass sie die Werte der Mehrheit der Amerikaner verletzen, wird diese Mehrheit erneut systematische Reformen fordern, die uns diesen Werten näher bringen.

Übersetzt mit Deepl.com

