https://english.almayadeen.net/news/politics/haunting-footage-shows-final-moments-of-palestinian-boy-kill



Eindringliche Aufnahmen zeigen die letzten Momente eines palästinensischen Jungen, der von IOF getötet wurde

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Guardian

1. März 2025

In diesem Jahr wurden im besetzten Westjordanland jede Woche zwei palästinensische Kinder von israelischen Besatzungstruppen getötet.

Das letzte Gespräch, das Nassar al-Hammouni mit seinem 12-jährigen Sohn Ayman führte, fand am Telefon statt. Ayman erzählte begeistert von seinen Plänen für das Wochenende und seiner strahlenden Zukunft. Er hatte sich einer örtlichen Fußballmannschaft angeschlossen und freute sich darauf, sich in einem Karateverein anzumelden. Ayman träumte davon, Arzt oder vielleicht Ingenieur zu werden, und hoffte, eines Tages seinem Vater bei seiner Arbeit im Baugewerbe zur Seite stehen zu können.

Tragischerweise sollte keiner dieser Träume wahr werden. Nur zwei Tage nach diesem Gespräch wurde Ayman durch israelisches Feuer getötet. Die erschütternden Aufnahmen, die von The Guardian beschafft und veröffentlicht wurden, zeigen den Moment seiner kaltblütigen Ermordung durch die israelischen Besatzungstruppen. Sie sind eine erschreckende Erinnerung an den anhaltenden israelischen Völkermord in Palästina, der weiterhin das unschuldige Leben junger palästinensischer Kinder fordert.

Herzzerreißende Welle: Zwei palästinensische Kinder werden wöchentlich von israelischen Streitkräften im Westjordanland getötet

Die Tötung palästinensischer Kinder durch israelische Streitkräfte im besetzten Westjordanland ist immer häufiger geworden, insbesondere nach dem 7. Oktober 2023 und dem Beginn des brutalen israelischen Krieges gegen Gaza. Diese Intensität hat seit dem Waffenstillstand in Gaza im Januar 2024 noch zugenommen.

In diesem Jahr wurden etwa zwei Kinder pro Woche getötet, was die jährliche Durchschnittsrate von 93 getöteten Kindern im Jahr 2024 übersteigt. Menschenrechtsgruppen befürchten, dass diese Zahlen weiter steigen werden, da das israelische Militär Taktiken aus Gaza im Westjordanland anwendet, Zehntausende Palästinenser gewaltsam vertreibt, ganze Stadtviertel zerstört und die „Einsatzregeln“ für Soldaten lockert, die es ihnen nun erlauben, freier das Feuer zu eröffnen. Diese Verschiebung hat zu dem Begriff „Gazafizierung“ geführt, der eine neue Norm signalisiert.

Verwandte Nachrichten

Überwachungskamera-Aufnahmen dokumentieren die Tötung von Ayman durch Israel

Was die Tötung von Ayman so besonders macht, ist die Eindeutigkeit der Beweise, insbesondere die Überwachungskamera-Aufnahmen, die die Ereignisse dieser tragischen Nacht dokumentieren. Ayman und sein zehnjähriger Bruder Aysar hatten Verwandte in Jabal Dschawhar, al-Khalil, einem von Palästinensern kontrollierten Gebiet, das häufig von israelischem Militär besetzt ist, besucht. Gegen 18:30 Uhr, nachdem er eine Besorgung für die Wohnung seines Großvaters erledigt hatte, kehrte Ayman zum Haus seines Onkels Tariq zurück, als aus einer nahe gelegenen Gasse Schüsse fielen.

Das Filmmaterial zeigt Ayman mit seinen Cousins und seinem Onkel am Ort der Schießerei, kurz bevor ein zweiter Schuss zu hören ist, woraufhin Ayman und die anderen ins Haus fliehen. Inmitten des Tumults ertönt ein dritter Schuss aus der Gasse, aus der Richtung der israelischen Soldaten. Dies war die Kugel, von der angenommen wird, dass sie Ayman getroffen hat.

Das Video zeigt dann das Chaos, als Soldaten sich dem Haus nähern, wobei einer von Aymans Verwandten ihn leblos neben dem Eingangstor liegen sieht. Sein Onkel Nadeem eilte herbei, um ihn zu tragen, stellte jedoch schnell fest, dass Ayman bereits tot war.

Die Situation verschlimmerte sich nur noch, als Aymans Familie versuchte, ihn in ein Krankenhaus zu bringen, aber da war es bereits zu spät. Berichte der Interessenvertretung Defense for Children International – Palestine (DCIP) bestätigten, dass Ayman in den Rücken geschossen wurde und die Kugel in seiner Lunge steckte.

„Wir hoffen, dass Sie Ihrem Sohn folgen werden“

Ayman’s Vater, Nassar, der in Ramallah seinen Beitrag leistete, wurde über die Schießerei informiert und eilte nach Hause. Er erinnerte sich, dass ihn ein arabisch sprechender israelischer Soldat auf seiner Reise verspottete und gestand, dass er absichtlich auf sein 12-jähriges Kind geschossen hatte, und sagte: „Überzeugen Sie mich davon, dass ich ihn grundlos erschossen habe. Wir hoffen, dass Sie Ihrem Sohn folgen werden.“

In der Vergangenheit wurden Untersuchungen oft erst auf öffentlichen Druck hin eingeleitet, führten jedoch selten zu sinnvollen Maßnahmen. Eine israelische Menschenrechtsgruppe, Yesh Din, berichtet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Soldat wegen der Tötung von Palästinensern strafrechtlich verfolgt wird, nur bei 0,4 % liegt.

Aysar, der jüngere Bruder von Ayman, hat Schwierigkeiten, wieder zur Schule zu gehen, da er es unerträglich findet, das leere Klassenzimmer seines Bruders zu sehen. Nassar dachte über die tiefgreifenden Auswirkungen des Mordes an seinem Kind nach: „Es geht um Wut und Rache. Es ist ihnen egal, ob es ein Kind, eine Frau oder ein alter Mensch ist. Niemand ist mehr sicher.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …