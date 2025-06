Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski



Eine amerikanische Ärztin besuchte Gaza und sah das Grauen aus nächster Nähe. Fünf Fälle verfolgen sie

Die massiven Tötungen durch Luftangriffe, die Hungersnot, die Vertreibungen von einem Gebiet in ein anderes – Israels Grausamkeit erreicht neue Höhen. Dr. Mimi Syed, eine amerikanische Ärztin, die sich freiwillig gemeldet hat, um den Menschen in Gaza zu helfen, erzählt nun ihre Geschichten

Dr. Mimi Syed versorgt einen 11-jährigen Jungen, der im August letzten Jahres angeschossen wurde und später seinen Verletzungen erlag.

Nir Hasson

29. Mai 2025

Wir sind in eine monströse Phase eingetreten. Nach Angaben humanitärer Organisationen herrscht in dem Gazastreifen mittlerweile akuter Hunger. Seit Israel die Einfuhr von Lebensmitteln blockiert, sind mindestens 10.000 Kinder so unterernährt, dass sie behandelt werden müssen.

Der Premierminister hat zwar die Wiederaufnahme der Hilfe angekündigt, aber laut Angaben des Sicherheitskabinetts handelt es sich dabei nur um „das Allermindeste“. Der UN-Nothilfekoordinator bezeichnete die Hilfe sogar als „Tropfen auf den heißen Stein“.

Zusätzlich zur Hungersnot stellt das UN-Menschenrechtsbüro „ein Muster von Angriffen auf Zelte von Binnenflüchtlingen“ und „die systematische Zerstörung ganzer Stadtviertel“ fest.

Die Zerstörung geht einher mit Massenvertreibungen innerhalb des Gazastreifens. In den letzten Wochen musste fast ein Drittel der Bewohner Gazas ihre Wohnorte verlassen. Nun drängt sich die gesamte Bevölkerung auf nur einem Fünftel der Enklave.

Die Zerstörung des Gesundheitssystems wurde ebenfalls verstärkt. Das israelische Militär greift verstärkt Krankenhäuser und Kliniken an (28 Angriffe innerhalb einer Woche), in denen sich laut eigenen Angaben Stellungen der Hamas befinden. Es lässt kaum Medikamente und grundlegende Ausrüstung ins Land und behindert die Evakuierung von Verwundeten und Kranken zur medizinischen Versorgung im Ausland.

Ein Mann trägt den verhüllten Leichnam eines Kindes, das bei einem israelischen Angriff getötet wurde, im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt am 26. Mai 2025. Bildnachweis: AFP/OMAR AL-QATTAA

Auf diese Weise verursacht die Armee über die Tötungen hinaus weitere Todesfälle. Ohne Behandlung enden selbst Infektionen und leicht zu entfernende Tumore tödlich.

Und die Angriffe gehen täglich weiter. Bei einem Angriff auf eine Schule wurden diese Woche 31 Menschen getötet, darunter 18 Kinder und sechs Frauen.

„Ich hatte solche Angst“, sagte Hanin al-Wadiya, ein kleines Mädchen, das mit Verbrennungen im Gesicht vor den Flammen floh. „Ich lag unter der Decke und plötzlich war das Feuer über mir. Ich stand auf, um nach Mama und Papa zu suchen, aber ich habe sie nicht gefunden.“ Ihre ganze Familie kam ums Leben.

Ein verletztes Kind weint, während es nach einem israelischen Angriff am 29. Mai 2025 im Al-Awda-Krankenhaus im Flüchtlingslager Nuseirat im zentralen Gazastreifen medizinisch versorgt wird. Bildnachweis: AFP/EYAD BABA

* * *

„Ich glaube, dass all dies durch Angst, Rassismus und Entmenschlichung ermöglicht wird“, sagt Dr. Mimi Syed, eine amerikanische Notärztin, die im vergangenen Jahr zweimal als Freiwillige in Gaza im Einsatz war. „Wenn man sie nicht als Menschen sieht, kann man ihnen alles antun.“

Diese Woche schien die Messlatte für „alles tun, was man ihnen antun kann“ noch einmal höher gelegt worden zu sein. Immer mehr Zivilisten werden getötet, darunter auch zahlreiche Kinder, während sie hungern und vertrieben werden.

Am Montag veröffentlichten die israelischen Streitkräfte und der Sicherheitsdienst Shin Bet eine Erklärung zu dem Angriff auf die Fahmi Al-Jarjawi-Schule in Gaza-Stadt. Die Terminologie war bekannt: Die Ziele seien „wichtige Terroristen“ in einem „Kommando- und Kontrollzentrum“ gewesen. Auch diesmal wurden „zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Risiko von zivilen Opfern zu minimieren“.

Der Angriff begann gegen 1 Uhr morgens. Hanin al-Wadiya, ein vierjähriges Mädchen, das mit ihrer vertriebenen Familie in der Schule lebte, wachte auf, als Flammen sie umgaben und ihre Schwester „Mama, Mama!“ schrie – wie in Aufnahmen der Katastrophe zu sehen ist.

„Ich hörte Mimi [Hanins Schwester] nach Mama rufen, aber ich konnte sie nicht finden. Ich rief auch ‚Mama, Mama‘. Ich ging nach draußen und fing an zu weinen“, sagte Hanin im Krankenhaus, ihre Augen waren zugeschwollen, ihr halbes Gesicht und beide Hände waren mit Verbrennungen bedeckt. Ihre Mutter, ihr Vater und ihre Schwester starben bei dem Brand, zusammen mit mehr als 30 anderen Menschen.

An einem anderen Ort im Süden Gazas liegt Adam al-Najjar im Krankenhaus, der einzige Überlebende von zehn Geschwistern, deren Haus zwei Tage vor dem Angriff auf die Schule angegriffen wurde. Seine Mutter blieb unverletzt, sein Vater wurde schwer verletzt.

Trauernde tragen die Leichen von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, während der Beerdigung im Al-Ahli Arab Baptist Hospital in Gaza-Stadt am 20. Mai 2025. Bildnachweis: Dawoud Abu Alkas/ REUTERS

Auch in diesem Fall erklärte die IDF, sie habe alles getan, was sie konnte; tatsächlich tadelte sie die Familie dafür, dass sie trotz der Evakuierungsanordnung der arabischen Abteilung der IDF-Pressestelle nicht das Gebiet verlassen hatte.

Die letzte Evakuierungsanordnung umfasste jedoch nicht das Gebiet, in dem sich das Haus der Familie befand. Nur in der vorherigen Anordnung, die eineinhalb Monate zuvor erlassen worden war, war dieses Gebiet zur Evakuierung ausgewiesen worden.

Die Anordnungen haben keine Gültigkeitsdauer und es gibt keine Entwarnungssirene, sodass die Bewohner Gazas raten müssen, ob die Gefahr vorüber ist, und viele gehen das Risiko ein. Sie haben keine Wahl: Die Bewohner Gazas haben immer weniger Bewegungsfreiheit; mehr als 80 Prozent des Gebiets stehen unter direkter israelischer Kontrolle oder sind evakuiert worden.

Diese Anordnungen – Karten mit rot markierten Gebieten, die auf X und Telegram veröffentlicht werden – sind die geografische Manifestation der israelischen Politik in Gaza. Am Montag erließ die Pressestelle der israelischen Streitkräfte eine weitere Evakuierungsanordnung, eine der wichtigsten seit Kriegsbeginn: 43 Prozent von Gaza wurden rot markiert und mit dem Vermerk „Gefährliche Kampfzone“ versehen.

In den zweieinhalb Monaten seit der Verletzung der zweimonatigen Waffenruhe durch Israel wurden mehr als 630.000 Menschen entwurzelt.

Die wiederholten Vertreibungen bringen die Bewohner Gazas an den Rand des Überlebens. Es ist sehr schwierig, Lebensmittel und Grundbedürfnisse wie sauberes Wasser, ein funktionierendes Abwassersystem, Unterkünfte und medizinische Versorgung zu finden. Zwei Millionen Menschen werden in ein immer kleiner werdendes Gebiet gedrängt, wo sie in Trümmern oder in schnell zerfallenden Zelten leben.

Die Kinder gehen seit fast zwei Jahren nicht mehr zur Schule. Die Überbelegung, die Hitze, der Mangel an fließendem Wasser und einer funktionierenden Kanalisation sowie die systematische Zerstörung des Gesundheitssystems erhöhen die Gefahr von Krankheiten und Epidemien erheblich.

Die brutale Logik dieser Politik verbirgt sich hinter einem der offiziellen Kriegsziele: „Konzentration und Vertreibung der Bevölkerung“.

Vor allem aber herrscht in Gaza Hunger. Letzte Woche erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu die Wiederaufnahme der Hilfe für den Gazastreifen, doch diese wurde nur spärlich wieder aufgenommen. Täglich durften nur wenige Dutzend Lastwagen den Grenzübergang Kerem Shalom passieren. Massen von Kindern stehen weiterhin stundenlang mit leeren Töpfen in der Hoffnung auf Essen.

Trauernde reagieren bei der Beerdigung von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen, 23. Mai 2025. Bildnachweis: Hatem Khaled/ REUTERS

Am Dienstag stürmte eine große Menschenmenge die von Israel eingerichtete Lebensmittelverteilungsstelle. Tausende rannten über die Dünen, drängten sich gegen die Zäune und bettelten die bewaffneten amerikanischen Sicherheitskräfte um Essen an. (Für die Amerikaner sind das 1.100 Dollar für einen Tag Arbeit.)

„Ich glaube nicht, dass die Israelis das wollen. Sie wollen nicht, dass all das in ihrem Namen geschieht“, sagt Syed. „Das Wichtigste, was ich in Gaza gelernt habe, ist, dass man die Wahrheit nicht ignorieren kann. Wenn man sieht, was dort geschieht, ist es ganz einfach, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.“

Sie drückt es so aus: „Über 50 Prozent der Bevölkerung Gazas sind Kinder. Die US-Regierung finanziert einen illegalen Krieg gegen Kinder. Fast alle humanitären Organisationen weltweit haben das, was in Gaza geschieht, als Kriegsverbrechen bezeichnet, doch die USA liefern weiterhin Waffen, um diese Verbrechen zu begehen. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

