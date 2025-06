https://www.counterpunch.org/2025/05/30/between-judaism-and-zionism/



30. Mai 2025

Seth Sandronsky

Ich begann, „Being Jewish after the Destruction of Gaza“ von Peter Beinart (Knopf, 2025) zu lesen, als die Regierungen Kanadas, Frankreichs und Großbritanniens öffentlich erklärten, dass das Leiden des palästinensischen Volkes unter den seit 19 Monaten andauernden Angriffen Israels unerträglich sei. Zyniker könnten sagen, dass es bei dieser jüngsten Opposition eher um Öffentlichkeitsarbeit geht, um die Weltöffentlichkeit vor Bildern von palästinensischen Kindern zu schützen, die in Gaza getötet werden und hungern. Es handelt sich um eine hochtechnologische Einhegung des Gemeinguts, z. B. den Verlust palästinensischen Landes an den Staat Israel durch die USA als Stellvertreter zugunsten einer geopolitischen Ordnung von, durch und für private Investoren. Diese Ausübung amerikanischer Hard Power ist ein Symptom einer verrottenden liberalen Demokratie, in der das Zweiparteiensystem Millionären und Milliardären dient, deren Stimmen mit ihren Spendengeldern Krieg und Verschwendung aufrechterhalten.

Während sich in Gaza ein live gestreamter Völkermord abspielt, konzentriert sich der Autor auf die Rolle des Judentums und des Zionismus inmitten der israelischen Expansion, die durch die militärische Hilfe von Uncle Sam unterstützt wird, die seiner Meinung nach „die Geschichte ist, die wir uns selbst erzählen, um die Schreie zu übertönen“. Beinart konzentriert sich auf den Konflikt zwischen Judentum und Zionismus. Zu diesem Zweck kritisiert er die supremacistische Ideologie des Zionismus, die durch eine falsche Gleichsetzung mit dem Judentum als Religion legitimiert wird. Im heutigen Kontext der Kommunikation und Sättigung durch soziale Medien steht der Zionismus als vorherrschende Erzählung vor seiner vielleicht größten Herausforderung hinsichtlich seiner Legitimation durch die jüngere Generation amerikanischer Juden. Beinart hat ein Gespür für diesen Widerspruch.

Die derzeitige Barbarei Israels gegenüber den Palästinensern hat eine Parallele in den USA. Betrachten wir die Geschichte Kaliforniens, die ich als Junge nicht gelernt habe. Während des Goldrauschs raubten weiße Siedler den Ureinwohnern in einem Blutbad ihr Land. Die Bevölkerung der Stämme schrumpfte von 150.000 auf 30.000. Unterdessen lebten und leisteten 3.000 versklavte Menschen afrikanischer Herkunft ihren Beitrag in diesem sogenannten freien Staat [Discovering Daniel Blue: My Search for Significance, Purpose and Legacy (KP Publishing Company, 2025)].

Der Einfluss der sozialen Medien kollidiert mit der Unterstützung beider Parteien und ihren Geldgebern aus der Wirtschaft, die kritische Ansichten zum israelischen Zionismus mit Antijudaismus gleichsetzen und sogar so weit gehen, den palästinensischen Widerstand mit dem Nationalsozialismus zu vergleichen. Beinart widerspricht dem und entlarvt diese falsche Gleichsetzung in seinem fünfteiligen Buch. Er bezeichnet die Gruppen, deren Botschaften auf der Verfälschung des palästinensischen Widerstands gegen die israelische Kolonialisierung beruhen, als antijüdisch und zitiert dabei unter anderem den Talmud, einen zentralen Text des Judentums und Quelle des jüdischen Rechts und der Lehre über Gott und den Glauben.

Es gibt einen historischen Prozess, der mit der staatlichen Gewalt Israels gegen die Palästinenser verbunden ist und kapitalistischen Interessen zugutekommt, die auf dem Wiederaufbau und der Wiederbevölkerung des Gazastreifens profitieren wollen. Entscheidend ist, dass dies dank der transaktionalen Rhetorik von Präsident Trump in der öffentlichen Wahrnehmung präsent ist. Seine Erklärung, dass private Bauträger und Finanziers eine schöne Zukunft in den Strandgrundstücken des Gazastreifens erwartet, wenn die Palästinenser vertrieben sind, kann man nicht mehr ungesagt machen, wenn man sie einmal gehört hat.

Nehmen wir die britischen Parlamentsgesetze des 18. und 19. Jahrhunderts, eine Ausübung staatlicher Macht und ihrer legalen Gewaltanwendung. Diese Gesetze vertrieben Bauern von Gemeindeland, das unter Androhung schwerer Strafen, einschließlich der Todesstrafe, in den Privatbesitz der Oberschicht überging. Ein paralleler Prozess, angepasst an die heutige Zeit, begann in Gaza nach dem 7. Oktober 2023. Ein demokratischer Präsident beaufsichtigte Militärhilfeleistungen an Israel, die von seinem republikanischen Nachfolger fortgesetzt werden, darunter die Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben, mit denen Palästinenser verstümmelt und ermordet werden.

Ich sehe Beinarts Sichtweise einer moralischen Revolte gegen den Zionismus im Kontext einer rechtsextremen politischen Tendenz, den demokratischen Liberalismus durch autokratischen Extremismus zu ersetzen. Diese beiden Tendenzen sind zwei Seiten derselben Medaille, sie sind die vorherrschenden Überzeugungen und Praktiken eines Systems, das die planetarische Gesellschaft vom Amazonas-Regenwald bis zur Arktis und überall dazwischen zerstört. So ist beispielsweise der US-Militär-Industrie-Komplex, direkt und im Falle Israels durch Stellvertreter, der größte Verursacher von CO2-Emissionen, die unseren Planeten zum Kochen bringen.

Die Vernichtung des Gazastreifens durch Israel nach dem überraschenden und wenig überraschenden Angriff der Hamas auf eine israelische Siedlung am 7. Oktober 2023 veranlasst sogar liberale Autoren wie Beinart dazu, unbegründete Vergewaltigungsvorwürfe gegen die palästinensischen Angreifer zu wiederholen (Seite 90). Um es klar zu sagen: Sexuelle Gewalt ist real und weit verbreitet. Vorwürfe müssen beachtet werden, aber Erfindungen dienen auch als Propagandainstrument für die herrschenden Interessen, um die Darstellung während militärischer Operationen eines Kolonisators (Israel) gegen die Kolonisierten (Palästinenser) zu kontrollieren.

„Human Rights Watch konnte durch Interviews mit Überlebenden oder Zeugen von Vergewaltigungen während des Angriffs am 7. Oktober keine verifizierbaren Informationen sammeln, und es gibt nur einen öffentlichen Bericht, der angeblich von einem solchen Überlebenden stammt.“ https://www.hrw.org/news/2024/07/17/questions-and-answers-hamas-led-armed-groups-october-7-2023-assault-israel#_Toc171593941 Erinnern wir uns daran, dass Präsident Biden diese Vorwürfe gegen die Angreifer der Hamas ebenfalls wiederholte, was die Botschaft erheblich verstärkte und die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen ideologisch entmenschlichte.

Letztendlich schränkt Beinarts Sichtweise auf die Rolle des Staates in kapitalistischen Gesellschaften – innerhalb und außerhalb Israels – als Wegweiser für das Wachstum privater Investitionen seine Sichtweise auf Befreiungslösungen für Unterdrückte und Unterdrücker ein. Daher ist sein Eintreten für eine spirituell jüdische Lösung für die von den USA unterstützten, von Israel geführten Endloskriege im Nahen Osten meiner Meinung nach ein notwendiger, aber unzureichender Schritt. In seinem Buch zitiert er beispielsweise positiv Rabbi Abraham Joshua Heschel, dessen Sicht auf die Rolle des Einzelnen in der kapitalistischen Gesellschaft unter anderem wie folgt lautet: „Gleichgültigkeit gegenüber dem Bösen ist schlimmer als das Böse selbst, [und] in einer freien Gesellschaft sind einige schuldig, aber alle sind verantwortlich.“ Allerdings kontrolliert die Kapitalistenklasse den Staat und dessen legalen Einsatz von Gewalt. Arme Menschen und Arbeiter*innen verfügen, solange sie sich nicht organisieren, über keine Gegenmacht, um die Politik eines kapitalistischen Staates zu ändern, der endlose Kriege gegen die Biosphäre und die Menschheit führt.

In der gegenwärtigen Situation des ökologischen und sozialen Verfalls sind moralische Argumente für Frieden und soziale Gerechtigkeit nur begrenzt wirksam. Um beispielsweise die Außenpolitik des politischen Systems der USA zu ändern, bedarf es einer Massenmobilisierung, die Forderungen an den Staat stellt – wie Gesundheitsversorgung und existenzsichernde Löhne für alle statt Völkermord in Gaza. Glaubensorientierte Bürger haben dabei sicherlich eine Rolle zu spielen. Der große verstorbene Historiker Alexander Saxton behandelt diesen Zusammenhang in „Religion and the Human Prospect“ (Monthly Review Press, 2006).

Jüdische Gemeinden können und werden eine Rolle in einem solchen Wandel spielen, einem Prozess, an dem Beinart als Wissenschaftler und Autor mit Zugang zu den Mainstream-Medien beteiligt ist und nicht außerhalb steht. Glaubensbasierte Gruppen wie Jewish Voice for Peace, die Basisorganisationen von Reverend William Barber II, Präsident und Senior Lecturer von Repairers of the Breach, gehen voran, zusammen mit anderen gleichgesinnten amerikanischen Aktivisten wie Public Citizen und dem Council of American-Islamic Relations, die genug haben vom „Business as usual“ und auf einen strukturellen sozialen Wandel drängen, der Menschen vor Profite stellt.

Seth Sandronsky ist Journalist in Sacramento und Mitglied der Freiberufler-Gruppe der Pacific Media Workers Guild. E-Mail: sethsandronsky@gmail.com

