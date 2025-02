https://strategic-culture.su/news/2025/02/22/an-invitation-sit-at-losers-table/



Eine Einladung, am Tisch der Verlierer Platz zu nehmen

Lorenzo Maria Pacini

22. Februar 2025

© Foto: Public domain

Es gibt Gelegenheiten in der Geschichte, die nur selten, manche nur einmal, kommen. Heute stehen wir vielleicht an einem dieser Scheidewege.

Ein Tango in Paris

Sie trafen sich in Paris, als wäre es 1946. Ein Glas Champagner wurde bestellt, eine klassische Methode. Der Tisch war eng gedeckt, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um ein Treffen alter Freunde zum Plaudern handelte, oder wie wir heute sagen würden, um ein „kurzes Gespräch“. In der Mitte beginnt Ursula in all ihrer mephistophelischen Pracht das Treffen. Die Atmosphäre ist die eines Krieges vor den Toren, es ist nicht klar, ob es sich um einen Ein- oder Ausgangskrieg handelt, und die Diskussion muss zu einem Friedensabkommen führen … oh nein, die Diskussion dreht sich darum, wie man Krieg führt, wen man zuerst hineinschickt und wie viele Opfer das europäische Volk bringen muss.

Es scheint wie der Anfang eines Thrillers, vielleicht eines Splatterfilms, aber stattdessen ist es der Anfang – oder vielleicht der Epilog – eines internationalen Szenarios, in dem Europa wie eine Prostituierte behandelt wird. Ein Europa, das sich dafür entschieden hat, sich in diesem Zustand zu befinden, nachdem es sich geweigert hat, sich von der Niederlage des Zweiten Weltkriegs zu erholen, der es unter die Kontrolle des Vereinigten Königreichs und der USA gebracht hatte, und das eine schädliche Politik betrieben hat, die die europäischen Völker ausgehungert hat.

Der größte Feind Europas ist die Europäische Union. Der große Betrug des Maastricht-Vertrags, der bereits einer Einladung zum Abendessen mit dem Teufel glich und der zu einer inzestuösen Ehe des politischen Horrors geführt hat.

Das Pariser Gipfeltreffen der europäischen Länder zur Erörterung des Krieges in der Ukraine dient nur dazu, einmal mehr den nunmehr offensichtlichen Tod der Europäischen Union zu signalisieren, die einem Zombie gleicht, der zwar noch umherwandelt, aber schon lange das Leben aufgegeben hat.

Man könnte mit gutem Grund argumentieren, dass das Ende des Konflikts in der Ukraine das Ende der Europäischen Union markiert. Wladimir Putins Russland und Donald Trumps USA, der blonde Mann, der die Welt erschüttert, haben bereits beschlossen, dass der Krieg enden muss, und die Europäische Union vollständig von den Verhandlungen ausgeschlossen. Die EU wird wie ein Untergebener ohne Würde behandelt, und das zu Recht, da sie von Anfang an die Rolle des Dieners übernommen hat. Zusammen mit der Ukraine von Selenskyj, einer Marionette der NATO, einem Produkt Washingtons, wenn nicht sogar Hollywoods, stellt sie die eigentliche Niederlage des Konflikts dar. Nicht nur, weil sie bei den Friedensverhandlungen gedemütigt und ignoriert wurde, sondern auch, weil sie sich jetzt in einer schwächeren Position befindet als vor Ausbruch des Krieges.

Der Sieg Washingtons zeigt sich auch darin, dass die Europäische Union nun noch stärker unter der Kontrolle der Vereinigten Staaten steht, nachdem sie ihre Beziehungen zu China und Russland abgebrochen hat und sich nun vollständig von Washington abhängig sieht. Der Krieg in der Ukraine war nicht nur ein Konflikt zwischen der Dollar-Zivilisation und Russland, das beschuldigt wurde, sich nicht ihrer Herrschaft zu unterwerfen: Es war auch ein Krieg, den Washington gegen die Europäische Union führte, um sie für ihre früheren Neigungen zu Moskau und Peking zu bestrafen und sie noch stärker seiner Hegemonie zu unterwerfen. Denken Sie nur an die Gasfrage: Früher kaufte Europa Gas zu einem niedrigen Preis von Russland, jetzt muss es es zu einem exorbitanten Preis von den Vereinigten Staaten kaufen. Es ist alles ziemlich offensichtlich. Und wir dürfen auch nicht die tiefe Krise in Deutschland ignorieren, das einst als Zugpferd Europas gefeiert wurde.

Heute erlebt Deutschland eine Rezession, die vor allem den Automobilsektor, eine der Säulen der Wirtschaft, betrifft. Was würde passieren, wenn Deutschland zusammenbräche? Es ist nicht schwer, sich das vorzustellen: Das gesamte System der Europäischen Union, das auf einem technokratischen Modell aufgebaut ist, würde wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, ein leerer Tempel, der das Finanzkapital feiert und die Arbeiter und die Mittelschicht täglich demütigt.

Wenn die Europäische Union fallen muss, dann soll sich ihr Schicksal erfüllen. Die Frage ist, ob die europäischen Völker bereit sind, die Last eines riesigen Leichnams zu tragen, der nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Identität dessen, was man „Europa“ nennt, auf titanische Weise verschlungen hat.

In Paris hat inzwischen der Galaabend stattgefunden, bei dem die Verlierertische vor laufender Kamera festgehalten wurden, die nun eilig versuchen, sich abwechselnd etwas Kleingeld von den Gewinnertischen zu schnappen. Die Musik ist zu Ende, der Tango ist zu Ende. Wird es noch einen weiteren Tanz geben oder ist es Zeit, sich zu verabschieden?

Inzwischen in Riad …

Inzwischen setzen sich die USA und Russland für die Vorphase der Friedensgespräche zusammen (sie werden bereits so genannt, auch wenn nicht klar ist, von welchem Frieden die Presse spricht). Das Treffen in Saudi-Arabien, das den Beginn einer Reihe von Dialogen markiert, kann nicht als echtes Friedensabkommen für die Ukraine angesehen werden. Es scheint eher ein Versuch zu sein, einen zuverlässigen Kommunikationskanal zwischen den beiden Parteien wiederherzustellen, d. h. die Grundlage für den Wiederaufbau einer Beziehung zwischen zwei Mächten, die sich indirekt und sogar ziemlich intensiv gegenüberstehen.

Aus diesem Grund wurden die Ukrainer und sogar die Europäer ausgeschlossen, wobei Europa auf der Weltbühne weiterhin eine Randposition einnimmt.

Da eine friedliche Lösung für die Ukraine nicht in Sicht ist, erwägen die Vereinigten Staaten, das Land sich selbst zu überlassen, eine Möglichkeit, die möglicherweise von Trump vorgeschlagen wurde, der angedeutet hat, dass die Ukraine in Zukunft Teil Russlands werden könnte. Das bedeutet nicht, dass die derzeitige Regierung nicht mehr an der Situation vor Ort interessiert ist, aber es hat wahrscheinlich mit wirtschaftlichen Interessen zu tun: die Ukraine auszunutzen, um die von den USA getätigten Investitionen zurückzuerhalten. Wenn die Ukrainer nicht bereit sind, nachzugeben, könnte die Alternative oder die Drohung darin bestehen, die Russen dies tun zu lassen.

Mein Eindruck ist, dass der anhaltende Konflikt nicht das eigentliche Ziel der Verhandlungen ist (sondern eher ein Vorwand), und dass eine schnelle Lösung des Problems für die US-Regierung keine Priorität hat. Sie könnten Erfolg haben, aber wenn nicht, werden sie versuchen, das Thema in den Medien herunterzuspielen, damit es aus dem Blickfeld verschwindet. Die EU hingegen, die als Vertreterin der traditionellen Demokraten und Globalisten auftritt, wird versuchen, das Thema am Leben zu erhalten, zumindest bis die neue Welle populistischer/souveränistischer Regierungen (um einen Begriff zu verwenden) in einigen europäischen Hauptstädten Fuß gefasst hat.

Die Trump-Regierung hingegen wird versuchen, die Kriegsverhandlungen als Druckmittel zu nutzen, um Zugeständnisse bei anderen größeren Themen (wie Grönland oder die Isolation Moskaus von Peking?) zu erreichen, zusammen mit einer Lockerung der Sanktionen. Die Russen scheinen nicht bereit zu sein, einfach nachzugeben oder die verschiedenen „Misserfolge“ der Minsker Abkommen zu vergessen, sodass die Situation offen bleibt und zukünftige Gespräche möglicherweise nicht zu einer Gesamtlösung führen werden. Dies sind Experimente auf beiden Seiten.

Was den Krieg in der Ukraine betrifft, so glaube ich nicht, dass irgendjemand ein schnelles Ende erwartet, und vielleicht hoffen sogar die Amerikaner, dass die Reduzierung der Hilfe und die Verschlechterung der Lage vor Ort Kiew dazu veranlassen werden, seine Position zu überdenken.

Die Ukraine ist bereits Mitglied der NATO, sonst würde es diesen Krieg nicht geben. Das Problem ist, dass sie aus der NATO austreten muss. Wenn Trump also sagt, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten wird, meint er damit, dass die Ukraine entmilitarisiert wird, weil die Ukraine ohne die NATO keine Waffen hat.

Wird ein neues Modell entstehen?

Das Hauptthema, das in Saudi-Arabien aufkommen sollte, ist die Konfrontation zwischen zwei Weltführern, Vertretern großer Atommächte. Kein einfaches Treffen, sondern ein Wendepunkt – zumindest hypothetisch – für das Schicksal eines Teils der Welt.

Trump zieht den gesamten Westen hinter sich her, ob es einem gefällt oder nicht, also steht viel auf dem Spiel.

In den Vereinigten Staaten hat es kürzlich einen tiefgreifenden ideologischen Wandel gegeben, dessen Bedeutung schwer zu unterschätzen ist. Trump und seine Gruppe, seine Anhänger, haben eine andere Vision vom Schicksal der Menschheit, des Westens, des Ostens, von Partnern und Gegnern als frühere Regierungen. Das Überraschende ist, dass ein paar Worte der Umwerbung gegenüber Russland, gegenüber russischen Werten, gegenüber dem Multipolarismus ausreichen, um die Vereinigten Staaten von Jahrzehnten des Blutes und der Todsünden freizusprechen.

Wenn es stimmt, dass eine politische Gelegenheit genutzt werden muss, dann stimmt es auch, dass die Amerikaner die Russen bereits einmal getäuscht haben, indem sie vorgaben, respektvolle Freunde zu sein, die die ganze Welt zum Besseren verändern wollten. Die Lektion sollte klar sein.

Trump ist sicherlich nicht aus demselben Holz geschnitzt wie frühere amerikanische Staats- und Regierungschefs. Er gehört nicht zu derselben Art von Globalismus, sondern zu einer Version davon, die dem Cypherpunk-Stil angepasst ist. Die Tarnung ist kunstvoll gestaltet. Er – aber noch mehr die MAGA-Bewegung, die hinter ihm steht – vertritt eine andere Ideologie als die vorherigen. Während seiner ersten Amtszeit war er nicht in der Lage, seine Agenda voranzutreiben; jetzt jedoch ist er vorbereitet und hat Gleichgesinnte an seiner Seite, ein geschlossenes und ideologisch ausgerichtetes Team, das in nur drei Wochen seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus viele schnelle und effektive Veränderungen vorgenommen hat.

Putin und Trump müssen sich genau in dieser Frage gegenüberstehen. Wird Trump den Krieg mit Russland fortsetzen oder versuchen, den Konflikt zu beenden? Wie sieht seine Vision für Europa, China, den Nahen Osten, Südostasien, Afrika und Lateinamerika aus? All dies ist von entscheidender Bedeutung, für Russland, für Europa, aber auch für den Rest der Welt, der zuschaut.

In diesem Zusammenhang wird Russland Fortschritte machen können, indem es Gemeinsamkeiten findet oder im Gegenteil Konflikte und Missverständnisse aufzeigt. Erst wenn die Vertreter dieser beiden Großmächte die Leitlinien der Weltordnung definiert und klargestellt haben, wird es möglich sein, über die Ukraine, Europa und den Rest zu sprechen.

Es mangelt immer noch an völliger Ehrlichkeit in Bezug auf die wahren Absichten. Es ist ein sehr heikler Moment, mit dem Risiko von Erfolg oder Katastrophe.

