„Kostspieliger Völkermord“: Wie die sozialen Medien den Rückschlag der Demokraten in den US-Umfragen zerlegten

Von Edibe Beyza Caglar

6. November 2024

Während die Wahlergebnisse eintrafen, brodelte es in den sozialen Medien von scharfen, polarisierten Reaktionen, die die tief gespaltenen Ansichten der Amerikaner zu Themen von der Wahlbeteiligung der Amischen bis hin zu den Beziehungen zwischen den USA und Israel widerspiegelten.

Millionen von US-Bürgern haben die Biden-Regierung aufgefordert, die Waffenverkäufe einzustellen, seit Israel im Oktober 2023 seinen Krieg gegen Gaza begonnen hat. / Foto: AP

Die weit verbreitete Kritik an der unerschütterlichen Unterstützung der Biden-Regierung für Israel hallte in den sozialen Medien wider, wobei viele die sinkenden Umfragewerte von Kamala Harris auf diese umstrittene Haltung zurückführten.

Die Haltung der Biden-Regierung zum Krieg Israels in Gaza und im Libanon hat bei den lokalen Wählern zu erheblicher Unzufriedenheit geführt. In einem hart umkämpften „Battleground State“ könnte diese Enttäuschung in einem knappen Rennen um die Präsidentschaft den Ausschlag geben.

„Völkermord ist schließlich kostspielig“, bemerkte Omar Suleiman, ein prominenter Führer der muslimischen Gemeinschaft in Amerika, als Reaktion auf die ersten Hochrechnungen.

In einem Post fuhr er fort: “Und diejenigen, die auf diese Qual mit schierer Arroganz reagiert haben, sind für ihren eigenen Untergang verantwortlich. Der Rest von uns wird weiter gegen das Böse kämpfen, egal ob es in Rot oder Blau gehüllt ist.“

Die Associated Press berichtete, dass Donald Trump in 31 Bundesstaaten in Führung liegt und Vizepräsidentin Kamala Harris in 12. Der intensive Showdown zwischen Trump und Harris löste heftige Kommentare aus.

Elon Musk, CEO von SpaceX und Eigentümer von X (ehemals Twitter) und ein lautstarker Trump-Befürworter, schrieb: „Spiel, Satz und Sieg“, und fügte in einem späteren Beitrag hinzu: „Die Prophezeiung hat sich erfüllt!“

Amische unterstützen Trump

Die Amish, die sich oft von der Mainstream-Politik distanzieren, erwiesen sich in Pennsylvania als unerwartet Trump-naher Block, wobei Berichten zufolge 180.000 Amish-Wähler ihre Stimme für ihn abgegeben haben sollen.

Diese Wahlbeteiligung, die von einigen auf die Unzufriedenheit der Gemeinschaft mit der Biden-Regierung zurückgeführt wird, unterstreicht die Anziehungskraft Trumps in überraschenden demografischen Gruppen.

Musk bestätigte diese Verschiebung, indem er das Lied „Amish Paradise“ mit der Überschrift „Tolles Lied“ teilte.

Die Begeisterung der Social-Media-Nutzer war ebenso groß. Ein Kommentator behauptete: „Präsident Trump hat in Lancaster County mehr Stimmen gewonnen als 2020. Die Amischen haben geliefert.“

Unerschütterliche Unterstützung für Israel

Die Kritik an der unerschütterlichen Unterstützung der Biden-Regierung für Israel hallte online nach, wobei viele diese Haltung mit den schleppenden Zahlen von Harris in Verbindung brachten.

Der prominente Wahlkampfberater Peter Daou verurteilte die Politik der Regierung in Gaza und postete: „Das kommt dabei heraus, wenn man ein Jahr lang Babys tötet“, bevor er später hinzufügte: „Völkermord war keine gute Wahlstrategie.“

Andere meinten, dass beide Kandidaten trotz leichter Abweichungen wahrscheinlich die Unterstützung der USA für Israel beibehalten würden, wobei ein Wähler anmerkte, dass ‚beide Kandidaten am Ende den Völkermord in Gaza unterstützen werden‘.

William Youmans, Professor an der George Washington University, äußerte sich unverblümt zum Wahlergebnis und twitterte: „Es ist der Genozid, Dummkopf.“

Politische Kommentatoren reagieren unterschiedlich

Die Auswirkungen der Wahl auf die globale Machtdynamik lösten bei Experten unterschiedliche Reaktionen aus. Der Politikwissenschaftler Ian Bremmer fasste die Situation knapp zusammen und schrieb: “Putin: Gewinner; Iran: am Arsch; China: nervös.“

Im Gegensatz dazu machte der Fernsehmoderator Jimmy Failla den Verlust der Demokraten mit einem flapsigen Kommentar herunter: „Nichts könnte lustiger sein, als dass die Demokraten Trump zehn Jahre lang als Rassisten bezeichnet haben und nun verlieren, weil schwarze Männer für ihn gestimmt haben. Zum Totlachen.“

Sean Johnson, ein CEO und Investor, der Harris unterstützte, kritisierte die Selbstbeobachtung der Demokraten und bemerkte: „Ich habe für sie gestimmt. Ich denke, er ist ein schlechter Kerl. Aber wenn man den Senat, das Repräsentantenhaus, das Wahlkollegium und die Volksabstimmung verliert und denkt, die Lektion sei, dass das halbe Land rassistisch, sexistisch, homophob, transphobisch und dumm ist … ist das die falsche Lektion. Und dasselbe wird wahrscheinlich 2028 passieren.“

Trump-Unterstützer Bill Mitchell wies Harris‘ Kandidatur mit einer vernichtenden Bemerkung zurück: „Frauen wollen nicht, dass die erste Präsidentin eine Idiotin ist.“ Dieser Tweet fand großen Anklang, und in vielen Social-Media-Beiträgen wurde argumentiert, dass Frauen „eine bessere Vertretung verdienen“.

Riley Gaines, Moderatorin von „Gaines for Girls“, schrieb Trumps potenziellen Erfolg Musks Übernahme von X zu und erklärte: „Dieser Wahlzyklus wäre ganz anders verlaufen, wenn Elon nicht X gekauft hätte.“

Die Aktivistin Medea Benjamin, eine ausgesprochene Kritikerin beider Kandidaten, beklagte: „Vielen Amerikanern gefällt, was Donald Trump verkauft – Rassismus, Sexismus, Hass auf Einwanderer. Und zusammen mit Harris auch Völkermord an Palästinensern. Traurig, aber wahr.“

