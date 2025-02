https://electronicintifada.net/content/one-month-recover-three-days-die/50442



Einen Monat, um sich zu erholen, drei Tage, um zu sterben

27. Februar 2025

Da ihnen lebenswichtige Medikamente und medizinische Ausrüstung verweigert wurden, war eine Amputation für die Ärzte in Gaza die einzige Möglichkeit, Infektionen zu bekämpfen.

Omar Ashtawy APA images

Muhammad war mein älterer Bruder.

Er liegt mir am meisten am Herzen und ich ihm. Das haben wir immer gesagt.

Im Juli wurde mein Bruder krank. Einen Monat lang fühlte er sich ständig müde. Aber er wollte unserem Vater nicht zur Last fallen. Muhammad beschwerte sich nicht. Er ruhte sich so viel wie möglich aus, in der Hoffnung, dass sich sein Zustand verbessern würde.

Das tat er aber nicht. Mit jedem Tag ging es ihm schlechter. Er konnte sich nicht mehr bewegen und die Schmerzen waren so stark, dass er vor Schmerzen schrie. Schließlich brachte mein Vater, der Krankenpfleger ist, ihn ins nächstgelegene Krankenhaus, den Nasser Medical Complex in Khan Younis, wo bei ihm Nierenversagen diagnostiziert wurde.

Die Ärzte sagten, er würde zweimal pro Woche eine Dialyse benötigen und so schnell wie möglich eine Nierentransplantation. Die ganze Familie meldete sich sofort als Freiwillige, ich stand ganz vorne in der Schlange, aber unsere Mutter bestand darauf, ihre Niere zu spenden.

Im August tat sie dies dann auch. Muhammad erholte sich gut und wurde bald entlassen.

Einen Monat später, am Abend des 10. September, gab es in unserer Gegend, in al-Mawasi in Khan Younis, einen Bombenanschlag. Israel hatte allen versichert, dass diese Gegend sicher sei.

Wir schliefen alle, als der Angriff stattfand. Wir waren früh zu Bett gegangen, da es keinen Strom gab und wir daher kein Licht, keinen Fernseher und kaum etwas anderes zur Unterhaltung hatten.

Es gab keine Vorwarnung. Der Lärm der Explosion war furchteinflößend. Es brach ein Feuer aus und es wurde chaotisch. Wir schrien und rannten mit blutverschmierten Gesichtern aus den Zelten. Zum Glück erlitten wir nur leichte Verletzungen und Verbrennungen.

Muhammad jedoch rührte sich nicht von der Stelle. Meine Mutter war die erste, die es bemerkte, und rannte schreiend zu ihm. Sie fand ein messerförmiges Stück Metallsplitter in seinem Bein. Er blutete stark. Sie versuchte, das Schrapnell zu entfernen, aber das Feuer war zu nah und sie musste aufgeben.

Horror im Krankenhaus

Ahmad, mein jüngerer Bruder, rannte los, um einen Krankenwagen zu holen. Die Besatzung holte Muhammad heraus und brachte ihn eilig ins Nasser-Krankenhaus, wo das Schrapnell entfernt und sein Bein genäht wurde.

Ich besuchte meinen Bruder jeden Tag und erfuhr die Einzelheiten über die Patienten, die im selben Zimmer wie mein Bruder behandelt wurden. Ich schaute bei jedem Besuch nach ihnen.

Was ich in der orthopädischen Abteilung sah, schockierte mich.

Neben dem Bett meines Bruders lag ein Junge, 12 Jahre alt, mit dem Ahmad, ebenfalls 12 Jahre alt, Freundschaft schloss. Auch er hatte Schrapnellwunden an den Beinen erlitten. Schließlich wurden ihm beide Beine amputiert. Er überlebte nur noch wenige Tage.

Es gab auch einen älteren Mann, vielleicht in den Siebzigern, mit einem amputierten Bein und mehreren gesundheitlichen Problemen. Ein paar Tage nach meinem ersten Besuch verlor ich ihn. Als ich meinen Bruder nach ihm fragte, sagte er mir, dass er an einer Beinverletzung gestorben sei.

Hamed, ein junger Mann in seinen 20ern, der mit Muhammad befreundet war, hatte sich bei einem Bombenanschlag auf sein Haus Hände und Füße amputieren lassen müssen. Einige Tage später starb auch er.

Ich weinte jedes Mal, wenn mein Bruder mir erzählte, dass andere Patienten in der Abteilung an ihren Verletzungen gestorben waren. Ich hatte Angst, dass das, was ihnen widerfahren war, auch meinem Bruder zustoßen könnte.

Ich fragte den Arzt nach den vielen Amputierten.

Seine Antwort erschreckte mich. Er sagte, dass die Ärzte aufgrund des Mangels an Medikamenten und Ausrüstung keine andere Wahl hätten.

„In unserer Abteilung gibt es keine Möglichkeit, das Leben der Verletzten zu retten, außer durch eine Amputation“, sagte er mir.

Gangrän

Einen Monat nach seiner Verletzung sagten die Ärzte, dass Muhammad an einer Blutvergiftung und einem Wundbrand in seinem Bein litt. Sie sagten, dass sie amputieren müssten.

Wir hatten keine wirkliche Wahl, aber mein Bruder wehrte sich heftig dagegen. „Lass sie mir nicht das Bein amputieren“, flehte er unseren Vater an. „Bitte nicht.“

Ein paar Stunden später verlor er das Bewusstsein. Der Arzt sagte uns, dass sich sein Zustand verschlechtern würde und dass er es nicht schaffen würde, wenn sein Bein nicht sofort amputiert würde. Mein Vater stimmte zu.

Wir weinten alle, und ich bat den Arzt, mich mit in den Intensivraum neben meinen Bruder nehmen zu dürfen, damit ich ein Foto von ihm machen konnte, bevor sein Bein amputiert wurde.

Muhammad überlebte die Operation, kam aber nicht sofort wieder zu Bewusstsein. Der Arzt sagte uns, dass dies in den ersten 48 Stunden normal sei. Diese Zeit verging schnell. Dann vergingen weitere Tage. Dann Wochen.

Wir zogen mit unserem Zelt in die Nähe des Krankenhauses, damit wir meinen Bruder täglich besuchen konnten. Zuvor hatten wir für den Weg zwei Stunden gebraucht – unsere einzige Möglichkeit, da es weder Treibstoff noch brauchbare alternative Transportmittel gab.

Jeden Tag ging ich ins Krankenhaus und setzte mich neben Muhammad. Ich redete mit ihm und erinnerte ihn an unsere gemeinsamen Erinnerungen, in der Hoffnung, dass etwas hängen bleiben würde.

Jeden Tag machte meine Mutter ihm Kibbeh aus Kartoffeln, falls er hungrig aufwachen sollte.

Jeden Tag ging ein Familienmitglied Blut spenden.

Und dann, eines Tages, kehrte Muhammad mit einem Lächeln zu uns zurück. Es war genau einen Monat nach der Amputation. Meine Mutter saß neben ihm und hielt ihre Tränen zurück, damit er sie nicht sehen konnte. Seine Augen begannen vor Freude zu blinzeln.

Drei Tage

Meine Mutter stieß einen Freudenschrei aus und rief die Ärzte.

„Muhammad ist aufgewacht, Muhammad ist gesund.“

Die Ärzte kamen und alle waren überwältigt von Glück und Überraschung, dass Muhammad das Bewusstsein wiedererlangt hatte. Wir lächelten uns an. Muhammad lächelte zurück.

Muhammad konnte sich zunächst nicht bewegen. Nach einigen Stunden half ihm mein Vater, sich aufzusetzen. Erst dann wurde ihm klar, dass er ein Bein verloren hatte. Er weinte. Alle versuchten, ihn zu trösten.

Meine Mutter sah schließlich, wie ihr Sohn die Kibbeh aß, die sie zerdrückte, damit er sie leichter schlucken konnte.

Am 2. Dezember 2024, drei Tage nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt hatte, starb mein geliebter Bruder.

Er wurde 24 Jahre alt.

Ich hatte bereits begonnen, die Tage bis zu seiner Genesung zu zählen.

Er unterzog sich einen Monat lang einer Dialysebehandlung und brauchte dann nach der Nierentransplantation einen weiteren Monat, um sich zu erholen. Es dauerte einen Monat, bis er nach der Behandlung seines Beines ins Koma fiel, das ebenfalls einen Monat andauerte. Davon ausgehend habe ich berechnet, dass er noch einen weiteren Monat brauchen würde, um sich von der Amputation zu erholen.

Warum hat er nur drei Tage nach seinem Aufwachen überlebt?

Muhammad war mein älterer Bruder.

Er liegt mir am meisten am Herzen und ich ihm.

Das haben wir immer gesagt.

Die Namen wurden aus Rücksicht auf die Familie zurückgehalten.

