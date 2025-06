https://www.palestinechronicle.com/natanz-nuclear-site-hit-in-israeli-attack-iran-reports-contained-radiation-leak/



Natanz-Atomkraftwerk bei israelischem Angriff getroffen, Iran meldet Strahlenleck

13. Juni 2025 Nachrichten

Iran bestätigte interne radioaktive Kontamination in der Atomanlage Natanz. (Foto: Hamed Saber, via Wikimedia Commons)

Von Palestina Chronicle Staff

Der Iran hat nach einem israelischen Luftangriff eine interne radioaktive Kontamination in der Atomanlage Natanz bestätigt, jedoch erklärt, dass keine Strahlung nach außen gelangt sei und keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

Die Atomenergieorganisation des Iran (AEOI) hat bestätigt, dass nach den israelischen Luftangriffen am frühen Freitagmorgen radioaktive Kontamination in der Atomanlage Natanz festgestellt wurde.

Der Angriff, der Teil einer umfassenderen israelischen Militäroperation auf iranischem Gebiet war, führte auch zum Tod mehrerer hochrangiger Militärkommandanten und mindestens sechs Atomwissenschaftler.

Laut AEOI-Sprecher Behrouz Kamalvandi hat sich die Kontamination nicht außerhalb der Anlage ausgebreitet und stellt keine Gefahr für die Öffentlichkeit dar.

„Wir müssen die Strahlung innerhalb der Anlage in Natanz beseitigen und dann den Schaden bewerten“, sagte er laut der Nachrichtenagentur Tasnim in einer Fernsehansprache.

Kamalvandi betonte, dass zwar einige oberflächliche Schäden an der Anlage entstanden seien, die unterirdischen Urananreicherungsanlagen jedoch intakt geblieben seien und es in den geschützten Bereichen keine Opfer gegeben habe.

Der Atomkomplex Natanz in der Provinz Isfahan, etwa 220 Kilometer südöstlich von Teheran, ist Irans wichtigste Urananreicherungsanlage.

Die im Geheimen erbaute und 2002 enthüllte, befestigte Anlage liegt 8 Meter unter der Erde und ist durch verstärkte Betonmauern, Luftabwehrsysteme und Sicherheitskräfte der Revolutionsgarde geschützt. Sie war bereits wiederholt Ziel von Sabotageakten, darunter Cyberangriffe und Explosionen, die weithin Israel zugeschrieben werden.

Der Chef der AEOI, Mohammad Eslami, inspizierte den Standort nach dem Angriff persönlich und bestätigte, dass die Schäden „oberflächlich“ seien, obwohl Kamalvandi darauf hinwies, dass „chemische und radioaktive Verschmutzungen“ festgestellt worden seien und Dekontaminierungsmaßnahmen nun im Gange seien.

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) hat bestätigt, dass sie die von Generaldirektor Rafael Grossi als „sehr besorgniserregend“ bezeichnete Lage im Iran beobachtet.

Die Behörde steht in Kontakt mit den iranischen Behörden und IAEO-Inspektoren vor Ort, um die Risiken des Angriffs zu bewerten. Grossi bestätigte, dass Natanz zu den angegriffenen Anlagen gehörte.

Berichten zufolge wurden neben Natanz auch ein Atomforschungszentrum in der Nähe der Stadt Tabriz im Nordwesten des Iran von israelischen Angriffen getroffen.

Iranische Beamte haben das Ausmaß der Schäden an diesem Standort nicht bestätigt, aber es wird vermutet, dass dort ein Forschungsreaktor steht.

Unterdessen hat der Iran der IAEO versichert, dass das Kernkraftwerk Bushehr im Süden des Landes nicht angegriffen wurde.

Es kursierten auch Gerüchte über mögliche Angriffe in der Nähe der stark befestigten Anreicherungsanlage Fordow in der Provinz Qom. Iranische Beamte bestreiten jedoch jegliche Schäden dort. „Die Anlage in Fordow ist sicher und unversehrt“, erklärte Kamalvandi.

Über die Nuklearanlagen hinaus soll die israelische Luftwaffe mehrere Ziele im ganzen Iran angegriffen haben, darunter auch Wohngebiete in Teheran. Unter den Getöteten waren hochrangige Militärs, darunter

Generalmajor Mohammad Hossein Baqeri, Stabschef der iranischen Streitkräfte

Generalmajor Hossein Salami, Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC)

Generalmajor Gholam Ali Rashid, Kommandeur des Hauptquartiers der Khatam al-Anbia

Generalmajor Amir Ali Hajizadeh, Kommandeur der IRGC-Luftwaffe

Der Iran hat Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei verurteilte den Angriff als schweres Verbrechen und warnte Israel vor schwerwiegenden Konsequenzen.

„Mit diesem Verbrechen hat sich das zionistische Regime ein bitteres, schmerzhaftes Schicksal bereitet, das es mit Sicherheit ereilen wird“, erklärte er.

Das Ausmaß und die Koordination der israelischen Operation markieren eine der bedeutendsten Eskalationen in dem langjährigen Schattenkrieg zwischen den beiden regionalen Mächten. Während das volle Ausmaß der Schäden noch untersucht wird, dürften sowohl die nuklearen als auch die politischen Folgen des Angriffs noch monatelang nachwirken.

(PC, AJA, Tasnim)

Übersetzt mit Deepl.com

