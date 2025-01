https://mondoweiss.net/2025/01/israel-cannot-lose-a-humanity-it-never-had/



Israel kann nicht eine „Menschlichkeit“ verlieren, die es nie hatte

Von James Ray

2. Januar 2025

Ein kürzlich erschienener Leitartikel von Haaretz behauptete: „Israel verliert seine Menschlichkeit in Gaza“, aber das ignoriert die brutale Geschichte der zionistischen Kolonisierung Palästinas, von der der Genozid in Gaza nur das jüngste Kapitel ist.

FacebookXWhatsAppLinkedInMastodonBlueskyRedditE-Mail

Ein palästinensischer Mann überblickt das Jaramana-Flüchtlingslager in Damaskus, Syrien, im Jahr 1948. (Foto: Wikimedia Commons)

Am 22. Dezember, nur wenige Tage vor Weihnachten, veröffentlichte die Redaktion von Haaretzeinen Leitartikel mit dem Titel „Israel verliert seine Menschlichkeit in Gaza“. In dem kurzen Artikel wurde eine Befürchtung geäußert, die seit Jahren unter liberalen Zionisten weit verbreitet ist: dass die Verbrechen in Gaza die Werte einer ansonsten aufrechten und moralischen Siedlerkolonie verraten. Für sie ist das zionistische Projekt so etwas wie ein legitimer Staat, der nur jetzt nicht den Verhaltensstandards gerecht wird, zu denen er sich verpflichten soll.

Ein Stück, das sowohl ein Schuldeingeständnis als auch ein Aufruf zur Besserung sein sollte, war letztlich nicht mehr als eine fiktive Darstellung der Geschichte der Kolonie – eine, die eine bessere, moralischere Zeit heraufbeschwor. Indem sie von der Geschichte der Gewalt ablenkten, die aus der Kolonie resultierte, und ein revisionistisches Bild eines moralisch aufrechten (wenn auch manchmal problematischen) und letztlich legitimen, vielleicht sogar reformierbaren Projekts zeichneten, taten sie das, was viele liberale Zionisten seit Jahrzehnten versuchen: eine unbequeme und unausweichliche Wahrheit über das Projekt zu vermeiden, an das sie sich so verzweifelt klammern und das sie unterstützen.

Es hat nie ein „gutes“ Israel gegeben.

Weiterlesen bei haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …