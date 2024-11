https://www.commondreams.org/news/elon-musk-for-men



Elon Musk spricht vor dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Madison Square Garden in New York am 27. Oktober 2024.

(Foto: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)

Elon Musk preist die Ankunft von „Männern“, um den Faschisten Trump zum Sieg zu führen

Von Julia Conley

5. November 2024

Die Kommentare des Milliardärs kamen, nachdem Daten zeigten, dass eine große Anzahl von Frauen an der vorzeitigen Stimmabgabe teilnahm.

Nachdem Wahlbeobachter am Wochenende ihre Überraschung über die Belege dafür zum Ausdruck gebracht hatten, dass Frauen in großer Zahl die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris in traditionell konservativen Bundesstaaten unterstützen, teilte der rechtsgerichtete Milliardär Elon Musk am Dienstag seine eigene Theorie über die Dynamik mit, die bald über den Sieger der US-Präsidentschaftswahl entscheiden wird.

„Die Kavallerie ist eingetroffen“, sagte Musk, der CEO von Tesla und SpaceX, der fast 120 Millionen Dollar für ein Super Political Action Committee ausgegeben hat, das darauf abzielt, den republikanischen Kandidaten Donald Trump zu wählen. ‚Männer gehen in Rekordzahlen zur Wahl. Sie haben jetzt erkannt, dass alles auf dem Spiel steht.‘

Musk schien zuversichtlich zu sein, dass die Wähler den Aufruf gehört hatten, den er am Montag um 2:43 Uhr auf X, seiner Social-Media-Plattform, gepostet hatte: “Männer müssen wählen!“

Musk ist in den letzten Wochen bei zahlreichen Kundgebungen für Trump aufgetreten und hat X genutzt, um die Kampagne des ehemaligen Präsidenten zu bewerben. Am Dienstag berichtete die New York Times, dass er plant, die Wahlnacht mit Trump auf dessen Anwesen in Florida zu verbringen, was Befürchtungen aufkommen lässt, dass die beiden Männer X nutzen werden, um zügellose Fehlinformationen zu verbreiten.

Andere hochrangige Trump-Unterstützer, darunter Charlie Kirk, Geschäftsführer von Turning Point Action, haben jedoch angedeutet, dass sie erkennen, dass die große Kluft zwischen den Anhängern von Trump und Harris zugunsten der demokratischen Kandidatin ausfallen könnte, da in den letzten Wochen mehr Frauen zur vorzeitigen Stimmabgabe erschienen sind.

„Die vorfristige Stimmabgabe war überproportional weiblich“, sagte Kirk letzte Woche und flehte die Männer an, ‚JETZT‘ für Trump zu stimmen.

Musk rief die Männer, die Trump unterstützen, auf, sich zu engagieren, nachdem die Meinungsforscherin J. Ann Selzer, deren Umfrage unter den Wählern in Iowa als ‚Goldstandard‘-Umfrage in dem Staat im Mittleren Westen gilt, ihre endgültige Umfrage vor der Wahl veröffentlicht hatte, aus der hervorgeht, dass Harris mit drei Punkten Vorsprung gewinnen würde. Sie stellte fest, dass insbesondere Frauen über 65 und unabhängige Frauen sich für den Vizepräsidenten entschieden haben und dass viele Befragte über das Recht auf Abtreibung sprachen; im Juli trat in Iowa eines der strengsten Abtreibungsverbote des Landes in Kraft.

Obwohl der Gewinner der Wahlmännerstimmen aus Iowa und der Präsidentschaftswahl frühestens am Dienstagabend feststehen wird, führten die Umfrageergebnisse dazu, dass zahlreiche politische Beobachter davon ausgehen, dass die Angriffe der Republikanischen Partei auf die reproduktiven Rechte die Unterstützung von Frauen für Trump erheblich schmälern könnten.

Am Dienstag wurde Musk von Ryan Girdusky, einem konservativen Kommentator, unterstützt, der kürzlich aus einer Diskussionsrunde auf CNN entfernt wurde, weil er gegenüber dem progressiven Kommentator Mehdi Hasan eine islamfeindliche Bemerkung gemacht hatte, um Männer für den Sieg von Trump zu mobilisieren.

„Es geht nicht nur um Kamala Harris, es geht um jede Institution, die sie unterstützt und Männer schlechtmacht“, sagte Girdusky im rechtsgerichteten Streaming-Dienst Real America’s Voice. „Heute ist der Tag, an dem man dasitzen und einen menschlichen Molotow-Cocktail auf das System werfen kann, und sein Name ist Donald Trump.“

In den letzten Wochen hat sich die Harris-Kampagne direkt an Frauen aus konservativen Teilen des Landes gewandt und sie in einer Anzeige daran erinnert, dass ihre Stimme privat ist und dass sie für den demokratischen Kandidaten stimmen können, auch wenn sie traditionell Republikaner gewählt haben.

Trumps Kommentare über Frauen in den letzten Tagen des Wahlkampfs reichten von dem Versprechen, Frauen „zu beschützen“, „ob es ihnen gefällt oder nicht“, bis hin zu seinem Gelächter über den Witz eines Wahlkampfteilnehmers, dass Harris eine Prostituierte gewesen sei.

Als Reaktion auf Musks Beitrag am Dienstag wies ihn ein Psychiater auf einen kürzlich veröffentlichten frauenfeindlichen Beitrag des Trump-Anhängers Robert J. O’Neill hin, einem ehemaligen Navy SEAL, der an der Operation der Obama-Regierung beteiligt war, bei der Osama bin Laden getötet wurde, und der kürzlich junge Männer bedrohte, die online ihre Unterstützung für Harris zum Ausdruck brachten.

„Ihre Kavallerie ist eine aussterbende Art“, sagte der Sozialarbeiter. “Sie werden verlieren.“

