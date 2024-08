https://thecradle.co/articles/uk-charges-palestine-action-co-founder-under-terrorism-act-in-latest-attack-on-free-speech



Großbritannien erhebt Anklage gegen den Mitbegründer von Palestine Action unter dem Terrorismusgesetz – der jüngste Angriff auf die Redefreiheit

Der Aktivist wird wegen zweier Reden angeklagt, die er gehalten hat, so Palestine Action in den sozialen Medien

News Desk

30. AUGUST 2024

(Bildnachweis: Palestine Action/X)

Richard Barnard, der Mitbegründer der pro-palästinensischen Aktivistengruppe Palestine Action, wurde am 29. August von der britischen Polizei gemäß dem Terrorismusgesetz angeklagt.

Barnard wird beschuldigt, „eine Meinung geäußert zu haben, die eine verbotene Organisation unterstützt, was gegen Abschnitt 12 des Terrorismusgesetzes 2000 verstößt“. Ihm werden außerdem zwei Anklagen wegen Ermunterung oder der Absicht, kriminelle Schäden zu verursachen, vorgeworfen.

Eine Anhörung wird am 18. September vor dem Westminster Magistrates‘ Court stattfinden.

Die Anklage gegen Barnard geht auf eine Untersuchung zurück, die die britische Einheit für Terrorismusbekämpfung (Counter Terrorism Policing North West, CTPNW) im Zusammenhang mit einer Demonstration am 8. Oktober, einen Tag nach der Operation Al-Aqsa Flood, in Manchester eingeleitet hatte.

„Nach einer gezielten Kampagne der zionistischen Lobby wird der Mitbegründer von Palestine Action, Richard Barnard, wegen zweier Reden mit drei Anklagen konfrontiert. Ihm wird vorgeworfen, eine nach dem Terrorismusgesetz verbotene Organisation unterstützt und zu ‚kriminellen Aktivitäten‘ aufgerufen zu haben. Mobilisieren Sie zur Unterstützung bei seiner Anhörung am 18. September ab 10:00 Uhr im Westminster Magistrates‘ Court, London, NW1 5BR“, teilte Palestine Action über soziale Medien mit.

Am selben Tag, an dem Barnard angeklagt wurde, führte die britische Polizei eine Razzia in der Wohnung eines anderen Aktivisten von Palestine Action durch. Der Aktivist wird verdächtigt, an der Erstürmung einer Anlage des israelischen Waffenherstellers Elbit Systems beteiligt gewesen zu sein.

Aktivisten von Palestine Action haben in den vergangenen Monaten mehrmals Einrichtungen von Elbit gestürmt, um gegen den Völkermord im Gazastreifen und gegen die Waffenlieferungen Großbritanniens an Israel zu protestieren.

Anfang dieses Monats stürmte eine Gruppe ihrer Mitglieder eine Elbit-Anlage und zerstörte dort Waffen und Maschinen.

Elbit Systems liefert 85 Prozent der Drohnen und der landgestützten Ausrüstung der israelischen Armee. Außerdem exportiert das Unternehmen Drohnen, Flugzeugteile und andere Ausrüstungsgegenstände in das Vereinigte Königreich.

Am selben Tag, an dem Barnard angeklagt wurde, nahm die britische Polizei die pro-palästinensische Menschenrechtsaktivistin und Social-Media-Influencerin Sarah Wilkinson fest, angeblich wegen „Inhalten, die sie online veröffentlicht hat“.

Wilkinsons Verhaftung erfolgte zwei Wochen, nachdem der syrisch-britische Journalist Richard Medhurst bei seiner Ankunft am Flughafen Heathrow von der britischen Polizei unter Berufung auf Abschnitt 12 des Terrorismusgesetzes festgenommen und verhört worden war.

Auch andere britische Journalisten, die kritisch über die israelische, britische und US-amerikanische Außenpolitik berichtet haben, wurden bei ihrer Rückkehr in ihr Heimatland festgenommen und schikaniert, darunter Kit Klarenberg und Vanessa Beeley, die für The Cradle schreiben.

