Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-04-11/ty-article-opinion/.premium/dont-silence-your-seder-four-new-questions-to-ask-about-gaza-israel-and-jewish-identity/00000196-199f-d710-a1bf-bbff62580000



Meinung |

Lasst euer Seder nicht verstummen: Vier neue Fragen, die wir zu Gaza, Israel und jüdischer Identität stellen müssen

Generationenübergreifende Streitigkeiten sind Teil der jüdischen Tradition, aber sie müssen unsere Seders nicht zerstören. Hier sind vier neue Fragen, die wir an diesem Pessach mit unseren Familien diskutieren können, auch heftig

Demonstranten marschieren mit Schildern während eines regierungsfeindlichen Protests, bei dem Maßnahmen zur Freilassung israelischer Geiseln gefordert werden, die seit dem 7. Oktober in der Innenstadt von Tel Aviv gefangen gehalten werden. Bildnachweis: AFP / Jack Guez

Ami Fields-Meyer

11. April 2025

Während sich Familien in der ganzen jüdischen Welt darauf vorbereiten, beim Pessach-Seder zusammenzusitzen, denke ich immer wieder an einen Moment, den ich letztes Jahr in der Synagoge miterlebt habe. Kurz nachdem der Rabbiner seine Predigt begonnen hatte, in der er die Unwissenheit junger Menschen über Israel und den Antisemitismus anprangerte, stand eine Frau Ende zwanzig von den Kirchenbänken auf und verließ leise den Altarraum. Die Szene spiegelte den schmerzhaften und sich vertiefenden Generationenkonflikt seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober und dem anschließenden Angriff Israels auf Gaza wider.

Viele junge Juden wären gar nicht erst in diese Synagoge gegangen. Einige von ihnen, darunter viele, die in sehr engagierten jüdischen Familien, in jüdischen Lagern, Tagesschulen und Campus-Hillels aufgewachsen sind, haben Schwierigkeiten, ihre jüdische Identität mit der Verwüstung in Einklang zu bringen, die der jüdische Staat über die Menschen in Gaza gebracht hat.

Einige haben sich für Störungen und Proteste entschieden, um die Entscheidungsträger der Gemeinschaft von einer Nullsummen-Sichtweise der jüdischen Sicherheit abzubringen. Andere haben sich dafür entschieden, trotz ihres Unbehagens still in ihren Gemeinden zu bleiben. Wieder andere haben sich ganz vom jüdischen Leben abgewandt, weil sie nicht bereit sind, ihre humanistischen und liberalen Werte auf dem Altar des israelischen Ultranationalismus zu opfern oder zuzulassen, dass Antisemitismusvorwürfe als Vorwand für einen schleichenden amerikanischen Illiberalismus benutzt werden.

Am anderen Ende der Generationsspanne sind viele institutionelle und Vordenker nicht beeindruckt. Autoren und Philanthropen, Geistliche und CEOs sind verwirrt und untröstlich – und wütend. Sie fragen sich, wie junge Erwachsene, die Produkte einer soliden und liebevollen jüdischen Erziehung, so gleichgültig gegenüber den Sicherheitsbedrohungen Israels sein können. Sie sehen Verrat, den Eifer, die Zustimmung der „aufgeweckten“ Massen zu gewinnen. Sie haben einige sogar als illoyale Feinde bezeichnet.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich jüdische Generationen zum Seder zusammensetzen und dabei schmerzhafte Meinungsverschiedenheiten austragen. Tatsächlich scheint der Seder, das älteste jüdische Familienritual, unser Rätsel des 21. Jahrhunderts präzise vorherzusagen. Am Ende einer langen Nacht öffnen wir die Tür für Elija, der Gottes Versprechen – wie es Maleachi verkündet – repräsentiert, den Propheten vor dem Ende der Tage zu senden, um „die Herzen der Eltern den Kindern und die Herzen der Kinder ihren Eltern zuzuwenden“.

Wenn wir modernen Menschen dachten, dass unsere Generationenkämpfe außergewöhnlich sind, dann kommen hier die Alten und winken uns aus dem fünften Jahrhundert v. u. Z. zu, um uns daran zu erinnern, dass Eltern und Kinder die Welt noch nie auf die gleiche Weise gesehen haben. So fest sind aufeinanderfolgende Generationen darauf programmiert, anderer Meinung zu sein, dass ihre Versöhnung der letzte Schritt vor der Erlösung ist.

Die Tradition fragt: „Wann werden Eltern und Kinder einander verstehen?“ Und sie antwortet: „Wenn der Messias kommt.“

Aber die Vorhersehbarkeit von Konflikten macht es nicht einfacher. Nicht wenige meiner Freunde, von denen einige inzwischen selbst Kinder haben, haben beschlossen, dass es am besten ist, einfach nicht mit ihren Eltern über Israel oder das jüdische Leben zu sprechen. Sie entscheiden sich, verständlicherweise, für eine Art freiwillige Entfremdung, einen verbalen kalten Frieden.

Pro-Israel-Demonstranten versammeln sich vor der Columbia University in New York, um den ersten Jahrestag des Krieges zwischen der Hamas und Israel zu begehen. Bildnachweis: AFP / Kena Betancur

Andere verfolgen einen anderen Ansatz. Im Januar zeichnete IKAR, die nicht konfessionsgebundene jüdische Gemeinde in Los Angeles, ein Podcast-Gespräch zwischen Melissa Balaban, der Geschäftsführerin der Synagoge, und ihrer Tochter Emma Wergeles über ihre gemeinsame Reise in das besetzte Westjordanland auf, wo Israel seit dem 7. Oktober die Bewegungsfreiheit der Palästinenser weiter eingeschränkt hat. Die Diskussion zeigte, wie zwei Menschen aus denselben Reizen, denselben schwierigen Bildern und demselben Austausch mit Palästinensern zu unterschiedlichen Interpretationen kommen konnten. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …